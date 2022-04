Remedy sluit deal met Tencent voor uitgeven free-to-play multiplayergame

De free-to-play co-op-multiplayershooter waar de Finse studio Remedy aan werkt onder de codenaam Vanguard, zal in Azië worden uitgegeven door Tencent. Ook zal Tencent een mobiele versie maken. Remedy heeft daarvoor een deal gesloten met de Chinese techgigant.

De deal tussen Remedy Entertainment en Tencent heeft betrekking op zowel de ontwikkeling als het uitgeven van de game. Remedy ontwikkelt het spel en gaat het zelf uitgeven in de meeste werelddelen. Tencent draagt bij aan de financiering, zorgt voor de vertaling van de game voor Aziatische markten en geeft het spel daar uit. Ook neemt Tencent de andere kosten op zich die gerelateerd zijn aan versies voor lokale markten.

Als onderdeel van de deal krijgt Tencent ook een licentie op de wereldwijde rechten voor een mobiele versie van het spel. Tencent zal de ontwikkeling en het uitgeven daarvan bekostigen. Remedy krijgt daarna een deel van de inkomsten uit de mobiele versie. Tencent is de maker van een aantal van de meest succesvolle mobiele games, zoals Call of Duty: Mobile, Honor of Kings en Arena of Valor.

Vanguard is de projecttitel van een free-to-play co-op-multiplayergame waar Remedy al langere tijd aan werkt. Volgens de ontwikkelaar is de titel op dit moment in de proof-of-concept-fase en is het budget voor de ontwikkeling vergelijkbaar met andere grote games van Remedy.

Het gaat om een pve-shooter, waarover verder geen details bekend zijn. Remedy zegt in het spel zijn expertise op het gebied van verhaal en actie te combineren tot een 'meeslepende multiplayerervaring'. Remedy is bekend van titels als Alan Wake en Control. Het spel gebruikt de Unreal Engine en wordt gemaakt voor pc's en consoles. Of de mobiele versie los staat van die versie, of dat er cross-play mogelijk is, is nog niet bekend.

In november opende Remedy een nieuwe studio in Zweden met voormalige kopstukken van DICE en EA, om aan Vanguard te werken. Remedy noemt de titel zijn intrede in het games-as-a-service-bedrijfsmodel. Dat staat voor gratis games die langdurig worden onderhouden en omzet halen uit ingame aankopen. Steeds meer uitgevers verdienen grote bedragen met gratis games.