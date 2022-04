MSI GS77-laptop met Intel Core i9-12900H en RTX 3080 Ti verschijnt in listings

Details van MSI's GS77 Stealth-gamelaptops zijn online verschenen. Het nieuwe model krijgt Intel Alder Lake-processors en nieuwe Nvidia RTX-gpu's. Het topmodel is voorzien van de Core i9-12900H met 14 cores en een RTX 3080 Ti-gpu met 16GB vram.

Verschillende webwinkels hebben informatie over vier GS77-modellen online staan. Het goedkoopste model met RTX 3070 Ti en Core i7-12700H staat bij een Franse winkel in de prijslijst voor 2971 euro en het duurste model kost 4463 euro. De winkel toont geen afbeeldingen, maar VideoCardz heeft promotiemateriaal van de nieuwe MSI-laptops in handen.

MSI rust de gamelaptop uit met Intel Alder Lake-H-processors voor laptops. Die zijn nog niet aangekondigd, maar de verwachting is dat Intel dat volgende week op de CES-beurs doet. De listings tonen uitvoeringen met de Core i9-12900H en de Core i7-12700H. Volgens geruchten hebben beide processors 14 cores en 20 threads. Het zou gaan om zes krachtige P-cores en acht zuinige E-cores.

Verder krijgt de GS77 de nieuwe laptopversies van de RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti. Die hebben respectievelijk 16GB en 8GB aan GDDR6-geheugen. Volgens VideoCardz krijgt de RTX 3080 Ti een gpu met 7424 Cuda-cores, een tgp van 175W en geheugen met een snelheid van 16Gbit/s.

De MSI GS77 Stealth is de opvolger van de GS66 van vorig jaar. Die was voorzien van Tiger Lake-processors. Het uiterlijk van de GS77 lijkt ongewijzigd te zijn en het nieuwe model krijgt wederom een 17,3"-scherm. Volgens VideoCardz gaat het om dezelfde opties als bij de huidige GS66. Dat wil zeggen dat er keus is uit een 4k-paneel is met een refreshrate van 120Hz, een 240Hz-paneel met een resolutie van 2560x1440 pixels, of een 360Hz-paneel met een full-hd-resolutie.