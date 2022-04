Intel introduceert 9W-, 15W-, 28W- en 45W-laptopprocessors in Alder Lake-serie

Intel heeft zijn laptopprocessors van de twaalfde generatie onthuld. Net als de Alder Lake-cpu's voor desktops hebben de mobiele varianten zowel Performance- als Efficiency-cores. Naast de H- en U-series komt Intel met een nieuwe P-serie van 28W-cpu's.

In de afgelopen jaren had Intel twee series van laptopprocessors in zijn assortiment: de H-modellen met een tdp van 45W en de U-modellen met een tdp van 15W. Daar komt dit jaar een nieuwe P-serie bij met 28W-processors. Intel had al langer laptopprocessors die geconfigureerd waren op 28W, maar dat ging om opgevoerde U-varianten. De nieuwe P-serie heeft daadwerkelijk andere specificaties dan de U- en H-series. De U-serie bestaat dit jaar uit 9W- en 15W-varianten.

Alle varianten hebben ondersteuning voor Thunderbolt 4 en WiFi 6E geïntegreerd in de chipset. Fabrikanten kunnen hun laptops voorzien van Wi-Fi 6E door een companion module te installeren. Intel heeft daarvoor zelf de Killer AX1675- en AX1690-modules in huis.

Intel Alder Lake-laptopprocessor

Bij de presentatie van de nieuwe laptopprocessors legt Intel met name nadruk op de H-varianten voor krachtige laptops. Deze krijgen maximaal 14 cores en 20 threads en ondersteunen vier soorten geheugen. Dat gaat om Lpddr5-5200, Lpddr4x-4267, DDR5-4800 en DDR4-3200. Ook hebben de Alder Lake-H-processors ondersteuning voor vier Thunderbolt 4-poorten.

Het topmodel is de overklokbare Intel Core i9-12900HK met 14 cores en een maximale kloksnelheid van 5GHz. Er verschijnt ook een niet-overklokbare i9-12900H, met verder dezelfde specificaties. Daarnaast zijn er drie Core i7- en drie Core i5-uitvoeringen. Twee i7's zijn ook uitgerust met 14 cores, de andere modellen hebben minder rekenkernen. Daarnaast zijn de maximale kloksnelheden wat lager.

Naast de base power van 45W specificeert Intel ook het maximale verbruik bij Turbo-boost. Voor de i9- en i7-modellen is dat 115W en bij de i5-uitvoeringen is dat 95W. De H-processors zijn voorzien van interne gpu's op basis van de Intel Xe-architectuur, met 48 tot 96 execution units.

Volgens Intel komen er meer dan honderd laptopontwerpen met daarin de nieuwe H-processors. Het gaat om modellen van Acer, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI, Razer en ASUS ROG. De kleinste modellen zullen uitgerust zijn met 14"-schermen en zo'n 16mm dik zijn. Intel noemt die categorie ultraportable en daarin komen H-processors waarvan de base power naar beneden wordt geconfigureerd op 35W. In modellen van 15" of groter met een dikte van minimaal 18mm komen 45W-modellen en in laptops van 20mm of dikker worden de processors geconfigureerd op 65W.

Alder Lake-H Cores / threads Type cores Max Turbo

P-cores Base Freq.

P-cores L3-cache Gpu Power

Base-Max i9-12900HK 14/20 6P + 8E 5,0GHz 2,5GHz 24MB 96EU 45W-115W i9-12900H 14/20 6P + 8E 5,0GHz 2,5GHz 24MB 96EU 45W-115W i7-12800H 14/20 6P + 8E 4,8GHz 2,4GHz 24MB 96EU 45W-115W i7-12700H 14/20 6P + 8E 4,7GHz 2,3GHz 24MB 96EU 45W-115W i7-12650H 10/16 6P + 4E 4,7GHz 2,3GHz 24MB 64EU 45W-115W i5-12600H 12/16 4P + 8E 4,5GHz 2,7GHz 18MB 80EU 45W-95W i5-12500H 12/16 4P + 8E 4,5GHz 2,5GHz 18MB 80EU 45W-95W i5-12450H 8/12 4P + 4E 4,4GHz 2,0GHz 18MB 48EU 45W-95W

Nieuwe P-serie van 28W-processors

Onder de H-serie positioneert Intel de nieuwe P-serie. Die processors hebben een base power van 28W en dat loopt op tot 64W bij maximale Turbo-boost. Intel brengt drie Core i7-modellen uit met 12 tot 14 cores, twee i5-modellen met 12 cores en een i3-uitvoering met 10 cores. Ten opzichte van de H-serie is met name de baseclocksnelheid van de P-processors lager. Ook de maximale turbofrequentie is iets lager.

De P-processors ondersteunen dezelfde geheugentypes als de H-varianten en zijn geschikt voor relatief dunne en kleine laptops. Naar verwachting zullen de P-processors ook hun weg vinden naar 13"-laptops.

Alder Lake-P Cores / threads Type cores Max Turbo

P-cores Base Freq.

P-cores L3-cache Gpu Power

Base-Max i7-1280P 14/20 6P + 8E 4,8GHz 1,8GHz 24MB 96EU 28W-64W i7-1270P 12/16 4P + 8E 4,8GHz 2,2GHz 18MB 96EU 28W-64W i7-1260P 12/16 4P + 8E 4,7GHz 2,1GHz 18MB 96EU 28W-64W i5-1250P 12/16 4P + 8E 4,4GHz 1,7GHz 12MB 80EU 28W-64W i5-1240P 12/16 4P + 8E 4,4GHz 1,7GHz 12MB 80EU 28W-64W i3-1220P 10/12 2P + 8E 4,4GHz 1,5GHz 12MB 64EU 28W-64W

U-serie in twee smaken: 9W en 15W

Intel maakt ook een U-serie van zuinige Alder Lake-laptopprocessors. Die bestaat dit jaar uit twee verschillende lijnen. De modellen met cijfer 5 aan het einde hebben een base power van 15W en gaan tot 55W bij maximale Turbo-boost. De varianten die eindigen op 0 zijn zuiniger afgesteld met een base power van 9W en maximaal verbruik van 29W.

Het aantal cores van de 9W- en 15W-varianten is gelijk, maar de kloksnelheden zijn verschillend. Wederom zit het grootste verschil in de baseclocksnelheid. De 9W-varianten ondersteunen alleen Lpddr5- en Lpddr4x-geheugen. De 15W-varianten kunnen ook gecombineerd worden met regulier DDR5 of DDR4.

Alder Lake-U Cores / threads Type cores Max Turbo

P-cores Base Freq.

P-cores L3-cache Gpu Power

Base-Max i7-1265U 10/12 2P + 8E 4,8GHz 1,8GHz 12MB 96EU 15-55W i7-1255U 10/12 2P + 8E 4,7GHz 1,7GHz 12MB 96EU 15-55W i7-1245U 10/12 2P + 8E 4,4GHz 1,6GHz 12MB 80EU 15-55W i5-1235U 10/12 2P + 8E 4,4GHz 1,3GHz 12MB 80EU 15-55W i3-1215U 6/8 2P + 4E 4,4GHz 1,2GHz 10MB 64EU 15-55W Pentium 8505 5/6 1P + 4E 4,4GHz 1,2GHz 8MB 48EU 15-55W Celeron 7305 5/6 1P + 4E - 1,1GHz 8MB 48EU 15-55W

Alder Lake-U Cores / threads Type cores Max Turbo

P-cores Base Freq.

P-cores L3-cache Gpu Power

Base-Max i7-1260U 10/12 2P + 8E 4,7GHz 1,1GHz 12MB 96EU 9W-29W i7-1250U 10/12 2P + 8E 4,7GHz 1,1GHz 12MB 96EU 9W-29W i7-1240U 10/12 2P + 8E 4,4GHz 1,1GHz 12MB 80EU 9W-29W i5-1230U 10/12 2P + 8E 4,4GHz 1,0GHz 12MB 80EU 9W-29W i3-1210U 6/8 2P + 4E 4,4GHz 1,0GHz 10MB 64EU 9W-29W Pentium 8500 5/6 1P + 4E 4,4GHz 1,0GHz 8MB 48EU 9W-29W Celeron 7300 5/6 1P + 4E - 1,0GHz 8MB 48EU 9W-29W

Prestatieclaims

Intel toont in zijn presentatie allerlei eigen benchmarks waarin de Alder Lake-laptopprocessors beduidend beter scoren dan de Tiger Lake-modellen van de vorige generatie. In een benchmark van Adobe Premiere zou de i9-12900HK 44 procent sneller zijn dan de i9-11980HK. In Lightroom Classic is die winst kleiner en gaat het om 10 procent. In beide benchmarks is de Ryzen 9 5900HX volgens Intel langzamer dan de i9 van de vorige generatie. Verder claimt Intel dat de H-processors de snelste cpu's voor gamelaptops zijn. Ten opzichte van de vorige generatie doet de nieuwe i9 het tot 28 procent beter in games. Dat gaat om 1080p-benchmarks met een RTX 3080-gpu.

Onafhankelijke benchmarks zullen moeten uitwijzen hoe de nieuwe processors zich daadwerkelijk verhouden ten opzichte van de concurrentie en de voorgaande generaties. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat de Alder Lake-laptopprocessors beduidend beter presteren dan de Tiger Lake-voorgangers. De nieuwe cpu's zijn gemaakt op het Intel 7-procedé dat ook voor de desktopvarianten is gebruikt en de opbouw met krachtige P-cores en efficiënte E-cores is ook gelijk aan die processors. In de review van de Alder Lake-processors voor desktops concludeerde Tweakers dat de nieuwe architectuur en het nieuwe procedé flinke verbeteringen met zich meebrengt.