AMD introduceert Ryzen 6000-laptopprocessors met RDNA2-gpu's

AMD heeft zijn op 6nm geproduceerde Ryzen 6000-apu's voor laptops aangekondigd. De processors beschikken over Zen 3+-cores en RDNA2-gpu's. Het gaat om de eerste Ryzen-generatie waar AMD Microsoft Pluton-chipintegratie gaat toepassen.

De mobiele Ryzen 6000-lijn van AMD bestaat uit een H-serie met tdp's van 45 en 35W, en een zuiniger U-serie voor dunne en lichte laptops, met een tdp van 15 tot 28W. Er verschijnen acht processors in de Ryzen 6000 H-lijn. Daarbij gaat het om apu's met acht of zes Zen 3+-cores. Deze cores zijn geoptimaliseerde versies van de Zen 3-cores van de Ryzen 5000-serie. AMD laat de chips van de nieuwe generatie op 6nm produceren, terwijl de Ryzen 5000 op 7nm gemaakt wordt. Het kleinere productieprocedé stelt AMD in staat de prestaties te verhogen en toch zuinig te blijven.

De gpu is gebaseerd op de RDNA2-architectuur en AMD integreert 12 en 6 grafische Compute Unites in de chips. De aanwezigheid van de gpu maakt dat er hardwarematige ondersteuning voor raytracing aanwezig is. De krachtigste processor van de nieuwe generatie is de Ryzen 9 6980HX. Deze octacore heeft een kloksnelheid van 3,3GHz met een maximale boostsnelheid van 5GHz, en beschikt over 20MB L2 en L3-cachegeheugen. De gpu is de Radeon 680M met 12 CU's op 2,4GHz.

De krachtigste zuinige processor in de Ryzen 6000-lijn is de Ryzen 7 6800U. Deze combineert acht Zen 3+-cores met een kloksnelheid van 2,7GHz met boostkloksnelheid van 4,7GHz. De aanwezigheid van de RDNA2-gpu met 12 CU's op 2,2GHz maakt dat de gemiddelde 1080p-gameprestaties zijn verdubbeld tegenover de Ryzen 7 5800U, claimt AMD. Die voorganger beschikt over een Radeon RX Vega 8-gpu met 8 CU's op maximaal 2GHz. De Cinebench R2-scores bij de multithreaded test zouden 28 procent hoger uitvallen dan bij de 5800U.

AMD claimt verder dat laptops met de chips tot 24 uur accuduur gaan bieden, zonder deze claims voorlopig met details te staven. Onder andere een verbeterd adaptive power control management framework moet de langere accuduur mogelijk maken. Dit framework werkt in combinatie met het besturingssysteem en on-die sensoren en het energiebeheersysteem past zich aan het gebruik aan. Ook de energiemodi voor diepe slaap zouden volgens het bedrijf verbeterd zijn.

Microsoft Pluton-integratie

De Ryzen 6000-processors zijn de eerste chips van AMD die de Pluton-chip van Microsoft geïntegreerd krijgen. Die chip werkt in combinatie met Windows en is als alternatief voor de Trusted Platform Module te zien. De chip biedt hardwarematige beveiliging van wachtwoordopslag, encryptiesleutels en biometrische inloggegevens zoals die door Windows Hello worden gebruikt. Ook Intel en Qualcomm gaan Pluton-chips integreren.

Laptops met de processors verschijnen vanaf februari. Die laptops beschikken over DDR5 of Lpddr5, USB 4, PCIe 4.0, Wi-Fi 6 of Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2. Ook noemt AMD de combinatie met HDMI 2.1 en de laptops zouden 'DisplayPort 2 Ready' zijn. Volgens AMD zijn er meer dan tweehonderd laptopmodellen met Ryzen 6000-chips op komst.

AMD-Model Gpu Cpu-cores Threads Kloksnelh. Max boostklok. CU's Tdp Ryzen 9 6980HX Radeon 680M 8 16 3,3GHz 5GHz 12 45W Ryzen 9 6980HS Radeon 680M 8 16 3,3GHz 5GHz 12 35W Ryzen 9 6900HX Radeon 680M 8 16 3,3GHz 4,9GHz 12 45W Ryzen 9 6900HS​ Radeon 680M 8 16 3,3GHz 4,9GHz 12 35W Ryzen 7 6800H​ Radeon 680M 8 16 3,2GHz 4,7GHz 12 45W Ryzen 7 6800HS​ Radeon 680M 8 16 3,2GHz 4,7GHz 12 35W Ryzen 5 6600H​ Radeon 660M 6 12 3,3GHz 4,5GHz 6 45W Ryzen 5 6600HS​ Radeon 660M 6 12 3,3GHz 4,5GHz 6 35W