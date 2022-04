Lenovo levert nieuwe ThinkPads met Microsoft Pluton-chip uitgeschakeld

De eerder deze maand aangekondigde Lenovo ThinkPad-laptops met AMD Ryzen-cpu's hebben een Microsoft Pluton-chip, maar de fabrikant schakelt deze standaard niet in. Dat kunnen gebruikers zelf doen, meldt het bedrijf.

Bij alle Lenovo ThinkPad-systemen van 2022 is de Pluton-chip standaard uitgeschakeld, meldt Lenovo aan The Register. Het bedrijf noemt specifiek de Z13, Z16, T14, T16, T14s, P16s en X13 met AMD Ryzen 6000-processors. Lenovo kondigde de laptops begin deze maand tijdens de CES aan. AMD onthulde toen zijn Ryzen 6000-processors voor laptops.

Dit zijn de eerste processors van AMD met een Microsoft Pluton-chip. Dit is een in processors geïntegreerde beveiligingschip voor onder andere de opslag van gevoelige data zoals wachtwoorden, maar specifiek gericht op Windows 11. De aanwezigheid van de chip staat het installeren van Linux niet in de weg en gebruikers kunnen deze bij de Ryzen-chips uitschakelen.

Dat bevestigde althans AMD aan The Register: "AMD respecteert keuze voor gebruikers en, zoals gewoonlijk bij beveiligingstechnologie, biedt de mogelijkheid voor een gebruiker om Pluton in of uit te schakelen, gebaseerd op hun instellingen in ons referentiebios." Microsoft meldde de site dat het de keuze voor wel of niet inschakelen aan de fabrikant laat en dat Pluton ook niet gebruikt wordt voor verificatie van bootloaders.