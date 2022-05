Lenovo introduceert ThinkPad P16 en ThinkPad C14 Chromebook Enterprise

Lenovo introduceert een 16"-workstation in zijn ThinkPad P-lijn. De ThinkPad P16 krijgt Intel Core HX-processors en een optie voor een oledscherm. Het workstation kan worden uitgerust met maximaal 128GB DDR5 en tot 8TB aan ssd's. Ook introduceert Lenovo een nieuwe Chromebook.

Volgens Lenovo combineert de ThinkPad P16 'de beste features' van de P15 en P17 in een compacte formfactor. De P16 heeft een 16:10-scherm; de P15- en P17-modellen zijn uitgerust met 16:9-schermen. Laptops met 16:10-schermen van 16" zijn ongeveer net zo breed als 15,6"-varianten met een 16:9-scherm, maar bieden meer schermruimte in de hoogte.

Lenovo ThinkPad P16

De ThinkPad P16 heeft een behuizing van aluminium met grote luchtuitlaten aan de achterkant. Lenovo gebruikt Intel Core HX-processors met een tdp van 55W in de mobiele workstations. Die processors zijn vrijwel gelijk aan de Alder Lake-processors voor desktops.

Lenovo rust de ThinkPad P16 uit met maximaal een RTX A5500-gpu, tot 128GB aan DDR5 en tot 8TB aan ssd's. Er komen varianten met een resolutie van 1920x1200 pixels en versies met een oledscherm met een resolutie van 3840x2400 pixels.

Volgens Lenovo verschijnt de laptop in de Verenigde Staten later deze maand voor prijzen vanaf 1979 dollar. Welke configuratie kopers krijgen voor dat bedrag, is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wanneer de ThinkPad P16 uitkomt in Nederland en België.

Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise

Lenovo introduceert ook een nieuwe zakelijke Chromebook. De ThinkPad C14 heeft Alder Lake-processors met vPro, tot maximaal een Core i7. Er zit een ssd van maximaal 256GB in en tot 16GB ram. Het 14"-scherm heeft een full-hd-resolutie en een touchscreen is optioneel. Ook kan de Chromebook optioneel geleverd worden met een 4G-modem.

De ThinkPad C14 weegt 1,56kg en is voorzien van een 57Wh-accu. In de VS komt de Chromebook in juni uit voor prijzen vanaf 629 dollar. Details over de verkrijgbaarheid en prijzen in Nederland en België zijn nog niet bekend.