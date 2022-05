Google en Twitter zijn niet aansprakelijk voor nepreclame cryptovaluta BN'ers

Google en Twitter zijn niet aansprakelijk voor de misleidende advertenties voor cryptovaluta-investeringen waarin de naam en foto van bekende Nederlanders wordt gebruikt. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in twee zaken die tegen de bedrijven waren aangespannen.

De zaken zijn aangespannen door onder andere journalist en presentator Jort Kelder. De nepreclames gebruikten Kelders naam en foto om consumenten over te halen om in cryptovaluta te investeren. De advertenties verschenen online via het advertentienetwerk van Google en via 'neptweets' op Twitter. Na het klikken op de advertentie of de link in de tweet kwamen gebruikers op een website waarop ze werden aangespoord om zogenaamd te investeren in bitcoins of andere financiële producten. Google erkende in maart dat het ruim 2500 misleidende 'bitcoinadvertenties' had verspreid.



Kelder vindt dat de twee bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld door de advertenties en de tweets toe te laten. Google en Twitter zouden te weinig hebben gedaan om de verspreiding van de advertenties en tweets te voorkomen. Ook zouden de tweets en advertenties onrechtmatig zijn, omdat ze niet goed herkenbaar zijn als advertentie. Dat zou de berichten misleidend maken.

De rechtbank gaat niet mee in die redenatie. Volgens de rechter zijn Google en Twitter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reclame, maar de adverteerders. "Google en Twitter zijn als internetplatform niet automatisch aansprakelijk voor de inhoud van door een adverteerder geplaatste advertenties. Om aansprakelijkheid van Google en Twitter aan te nemen, moet de bedrijven zelf een verwijt kunnen worden gemaakt. De rechtbank is van oordeel dat hiervan in dit geval geen sprake is."

De rechtbank verplicht Google om de beschikbare gegevens van de adverteerders van de nepadvertenties aan Kelder over te dragen. Een soortgelijke eis voor Twitter wordt afgewezen, omdat de eis volgens de rechtbank onvoldoende is toegelicht.