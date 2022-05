Nieuwe auto's van Renault met Android Automotive OS krijgen Vivaldi-browser

De Vivaldi-browser komt naar alle nieuwe Renault-auto's met Googles Android Automotive OS. Het gaat om een complete webbrowser waarmee inzittenden sites kunnen bezoeken, streams kunnen bekijken en kunnen videobellen. De browser is nog niet in de Benelux beschikbaar.

De browser is beschikbaar voor auto's met Renault OpenR Link, een op Android Automotive OS gebaseerd systeem. Met de MY Renault-smartphoneapp is de browser te downloaden, waarna deze voor bijvoorbeeld de bestuurder met het infotainmentscherm te gebruiken is. Onder meer de Megane E-Tech Electric en de Austral hebben OpenR Link.

Inzittenden kunnen browsen, winkelen en streams bekijken met de browser. De browser kan alleen gebruikt worden als de auto geparkeerd is. Streams blijven tijdens het rijden wel doorgaan, maar alleen met audio. Het videobeeld wordt dus uitgeschakeld. Vivaldi zegt dat de browser handig is voor als de auto bijvoorbeeld aan het opladen is, waarbij mensen met de browser door kunnen werken of kunnen ontspannen.

De browser ondersteunt tabbladen, bookmarks en gebruikers kunnen inloggen bij hun Vivaldi-account. Vivaldi zegt dat data niet met de browsermaker of Renault wordt gedeeld. De browser kan met touch of spraakbesturing worden bediend. De browser heeft verder een adblocker en beschermt volgens Vivaldi tegen trackers.

Vooralsnog is de browser alleen beschikbaar in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het is niet duidelijk of de browser later ook naar Nederland of België komt. Renault is niet de eerste autofabrikant die Vivaldi in zijn infotainmentsysteem integreert: eerder deed Polestar dit al. Standaard zit er in Android Automotive OS geen browser.