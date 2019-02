Toyota kondigt Android Auto-ondersteuning aan voor zes modellen

Toyota heeft bekendgemaakt dat het Android Auto gaat ondersteunen. In een eerste fase zal Googles besturingssysteem voor infotainmentsystemen geïntegreerd worden in zes modellen. Tot voor kort was Toyota sterk gekant tegen Android Auto.

Android Auto komt binnenkort naar de Toyota Aygo 2018, de Europese versie van de Yaris 2019 en vier modellen voor 2020 die vooral voor de Amerikaanse markt bestemd zijn: de Toyota 4Runner, Sequoia, Tacoma en Tundra. Toyota is een van de laatste grote autofabrikanten die met ondersteuning voor Android Auto komt.

Ook met de integratie van Apple CarPlay waren de Japanners erg laat: het bedrijf kondigde pas in januari vorig jaar de eerste auto met CarPlay-ondersteuning aan, de Avalon 2019. Naderhand werden meer Toyota's met Apples systeem uitgerust en CarPlay zal volgens The Verge ook beschikbaar zijn op de zes modellen die Android Auto krijgen.

Toyota heeft zich lange tijd verzet tegen de integratie van de besturingssystemen van Google en Apple. Om weerstand te bieden tegen de techreuzen werkte de autofabrikant aan een eigen systeem, dat gebaseerd was op de SmartDeviceLink-technologie van Ford. Toyota bleef daardoor achter bij vrijwel alle andere grote automerken, die wel ondersteuning bieden voor Android Auto, CarPlay of allebei.

In september sloot Google nog een deal met de alliantie die bestaat uit Renault, Nissan en Mitsubishi, om Android Auto native in te bouwen in dashboards. Dat systeem, Android Automotive genaamd, zou dit jaar nog moeten debuteren in de elektrische Polestar 2 van Volvo.

Android Auto is in Nederland en België officieel nog niet beschikbaar, maar kan al wel gebruikt worden door het op een smartphone te installeren via een site als APK Mirror.