Google Maps test waarschuwingen voor flitsers

In het Verenigd Koninkrijk test Google Maps het tonen van waarschuwingen van flitsers op zijn plattegronden. Een gebruiker kreeg de locatie van snelheidscamera's bij de mobiele app van Google Maps te zien.

Niet bekend is hoeveel gebruikers deelnemen aan de test, waarover Android Police bericht. De site kreeg screenshots van een tipgever toegespeeld, zonder veel details over de functie. De screenshots tonen een regio in het Verenigd Koninkrijk.

De toevoeging komt niet geheel onverwacht. Eind vorig jaar waren er al berichten van Australische gebruikers op Reddit dat ze snelheidscontroles konden aangeven op Google Maps. Daarna bleek dat ook ongelukken gemeld konden worden.

Daarmee lijkt Google functies van Waze te gaan integreren in Google Maps. In Europa is daarnaast Flitsmeister bekend als app voor waarschuwingen voor flitspalen. Die app is op zijn beurt uitgebreid met navigatie.