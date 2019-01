Privacy-extensie Ghostery komt met betaald abonnement

Privacy-extensie Ghostery is begonnen met het aanbieden van betaalde abonnementen. De dienst heet Ghostery Plus en voor twee dollar per maand krijgen gebruikers onder meer toegang tot de historie van trackers die hebben gestaan op bezochte pagina's.

Ook krijgen betaalde abonnees aangepaste thema's en 'priority service' bij de supportafdeling, meldt het Duitse moederbedrijf Cliqz. Daar moeten in de nabije toekomst meer diensten bijkomen waar het bedrijf nu nog niets over wil zeggen. Die moeten meer mensen overtuigen de betaalde dienst af te nemen.

De voornaamste dienst is een overzicht voor gebruikers welke trackers en advertenties ze online zijn tegengekomen om daar zo patronen in te herkennen en een beter beeld te krijgen hoe bedrijven hen online volgen.

Ghostery wil met de betaalde abonnementen meer geld binnenkrijgen om zo het hoofd boven water te houden. Ook moet het investeringen in nieuwe diensten mogelijk maken doordat er maandelijks geld van abonnees binnenkomt. Het bedrijf gelooft dat in 2019 privacy-as-a-service een levensvatbaar verdienmodel voor bedrijven kan worden.