Cliqz maakt bèta beschikbaar van privacyzoekmachine met eigen algoritme

Cliqz heeft een eerste bètaversie van zijn losstaande, privacyvriendelijke zoekmachine uitgebracht. De zoekmachine is Duits en maakt in tegenstelling tot andere privacyzoekmachines geen gebruik van Google of Bing als onderliggende technologie.

De zoekmachine is te gebruiken op beta.cliqz.com. Cliqz is een bedrijf dat anonimisatietools maakt, zoals de Cliqz-browser. Dat is een Firefox-fork met verschillende ingebouwde technieken die tracking tegengaan. Het bedrijf kocht in 2017 ook de antitrackingtool Ghostery, die in de browser is geïntegreerd. Een paar jaar geleden experimenteerde Cliqz al met een ingebouwde zoekfunctie via een add-on waarmee gebruikers anoniem in bestaande zoekmachines konden zoeken. Nu heeft het bedrijf een eigen zoekmachine ontwikkeld.

De zoekmachine lijkt uiterlijk veel op Google en Bing. Naast de standaard zoekresultaten kunnen gebruikers ook zoeken op afbeeldingen, evenementen en onderwerpen die op dat moment trending zijn. Voor sommige zoekresultaten krijgen gebruikers een widget te zien, zoals wanneer ze het weer zoeken. Daarnaast is het voor sommige zoekresultaten mogelijk een preview te bekijken, al bestaat die vaak nog alleen uit de header-informatie. Gebruikers kunnen bij een website ook zien hoeveel trackers die bevatten en wat voor soorten trackers dat zijn. Die informatie komt van Ghostery. Als een gebruiker niet vindt wat hij zoekt, kan hij doorklikken naar Google, Bing of DuckDuckGo.

Cliqz Search maakt gebruik van een zelfontwikkeld zoekalgoritme. Dat is anders dan veel andere privézoekmachines zoals Startpage of DuckDuckGo. Die gebruiken respectievelijk Google en Microsofts Bing als onderliggende technologie, hoewel zoekopdrachten daarbij niet aan unieke id's worden gekoppeld. Volgens Cliqz is het belangrijk om 'meer dan twee zoekindexen te hebben vanwege de diversiteit en eerlijke concurrentie'. De zoekmachine stuurt bij zoekopdrachten geen metadata mee die wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld ip-adressen. Wel verzamelt Cliqz anonieme 'interactiestatistieken' om de zoekresultaten te verbeteren. Dat laatste gebeurt als gebruikers de Cliqz-browser gebruiken. Het bedrijf heeft daarvoor een nieuwe technologie genaamd Human Web ontwikkeld. Daarbij worden zoekresultaten geanalyseerd en waar nodig toegevoegd aan de zoekindex.

Cliqz is zelf onderdeel van het Duitse bedrijf Hubert Burda Media. Het bedrijf wil geld verdienen met advertenties op basis van de browsergeschiedenis van de gebruiker. Dat gebeurt met het programma MyOffrz, dat browserinformatie analyseert. Dat gebeurt volgens het bedrijf client-side, zodat de informatie niet naar de servers van Cliqz wordt doorgestuurd. Het bedrijf krijgt daarnaast donaties, onder andere van Mozilla.