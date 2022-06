Met een marktaandeel van meer dan 95 procent heeft Google een oppermachtige positie als zoekmachine. We verwachten niet dat concurrenten die snel gaan breken, maar het is wel degelijk mogelijk om een alternatief voor de zoekmachine te kiezen. In de laatste jaren zijn er tientallen zoekmachines opgekomen die zich op een belangrijk punt proberen te onderscheiden van Google: privacy.

In dit artikel bekijken we verschillende privacyvriendelijke zoekmachines. Sommige daarvan, zoals Startpage, maken onder de motorkap gebruik van Googles zoekresultaten en doen daar een schil omheen nadat ze alle identificeerbare informatie van gebruikers hebben verwijderd. Anderen, zoals Brave, proberen het met een eigen webcrawler. Zoekmachines als DuckDuckGo en Qwant pretenderen een vuist te willen maken tegen bigtechbedrijven door een eigen crawler in te zetten, maar zijn daar in de praktijk veel minder ver mee.