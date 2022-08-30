Debian vervangt Google door DuckDuckGo als standaard in Chromium

Linux-distro Debian vervangt Google in Chromium voortaan door DuckDuckGo. Dat gebeurt in de nieuwe Chromium-versie die in het OS wordt meegeleverd. Debian is een van de grootste besturingssystemen waar Google wordt vervangen door een privacyvriendelijk alternatief.

De verandering zit in de package van Chromium 104. De makers van Debian schrijven in de changelog dat ze de standaardzoekmachine in Chromium-browsers vervangen door DuckDuckGo. Dat gebeurt 'vanwege privacyredenen', al wijden de makers er niet verder over uit. Gebruikers kunnen de Chromium-package handmatig updaten naar de nieuwste versie. Voor gebruikers van de Stable-versie van het OS wordt de update later uitgerold.

De wijziging komt twee jaar nadat een van de ontwikkelaars een voorstel daarvoor had aangedragen. Het is niet bekend waarom het zo lang duurde de verandering door te voeren. Een aantal gebruikers klaagt wel over een nieuwe melding waarin staat dat de browser voortaan door een organisatie wordt beheerd. Daar kunnen gebruikers van schrikken als ze niet snappen wat er gebeurt. Volgens de ontwikkelaars heeft dat te maken met een configuratieverandering die DuckDuckGo uitvoert. Ze zeggen te werken aan een oplossing die die melding weghaalt.

Debian is een van de grootste softwaremakers die ervoor kiest om Google te vervangen door een alternatief in Chromium. Gebruikers kunnen wel hun zoekmachine zelf nog veranderen in de instellingen. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over verschillende privacyzoekmachines, waaronder DuckDuckGo.

DuckDuckGo Tweakers

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 30-08-2022 07:28 74

30-08-2022 • 07:28

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Reacties (74)

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kozue 30 augustus 2022 08:02
Zouden alle Linux distro’s moeten doen, in alle browsers. Zo bescherm je de onwetende gebruiker tegen Google’s datahonger. Een hoop mensen gebruiken gewoon wat er standaard ingesteld staat, en iemand die perse Google wil is binnen een paar klikken klaar. Dan Apple ook nog een keer en we hebben al een goed deel te pakken. Microsoft had altijd al Bing als standaard in z’n browser, dus blijft alleen Android nog over, plus de standaard Chrome installatie op Windows, maar desktop computers zijn al jaren populariteit aan het verliezen dus dat wordt vanzelf minder.
Marve79 @kozue30 augustus 2022 08:07
Een Linux desktop gebruiker is per definitie al geen gewone gebruiker. Die kan zelf wel de keuze maken. Ik vind DDG bijv vreselijk dus ik switch wel terug naar Google. Weer een extra tweak die ik moet doen.
kozue @Marve7930 augustus 2022 08:30
Dat is slechts een kleine tweak. Ik ben sowieso een paar uur bezig om m’n computer op te zetten zoals ik wil wanneer ik een compleet kale installatie van wat dan ook zou doen. Extra software apt-getten, een hoop instellingen terug zetten, etc. Dan zou een zoekmachine wijzigen (of dat niet meer hoeven, want weg met Google) daar slechts een klein onderdeel van zijn. Dus standaard een privacy vriendelijke keuze maken lijkt me niet verkeerd.
vali @kozue30 augustus 2022 09:18
Misschien idee om te denken aan automation? Scheelt enorm veel tijd bij het uitrollen van een machine.
GekkePrutser @vali30 augustus 2022 09:24
Ik denk dat dat voor een thuisgebruiker nooit zinvol is qua tijd. Tegen de tijd dat je iets als ansible onder de knie hebt en er echt goed mee kan werken (ook custom plugins maken), heb je al 20 keer je computer handmatig kunnen installeren.

Het heeft wel zin als hobbyproject of als je het toch al voor je werk wil leren maar anders.. Of als je een distributie neemt die daar echt op ingericht is zoals NixOS. Want dan is het geen extra laag er bovenop.

Persoonlijk doe ik een combinatie, ik maak een backup van al mijn "dotfiles" en die zet ik over naar een nieuw systeem, dat scheelt al 90% van de configuratie. De meeste systeemconfiguratie zit in een enkele file (rc.conf). De rest doe ik wel vers want een herinstallatie doe ik juist omdat ik een schoon systeem wil. Ik wil niet per se hetzelfde terug als wat ik daarvoor had. Meestal doe ik dat rond echt grote upgrades, ik gebruik FreeBSD dus als de major versie verandert. Zoals toen ik van FreeBSD 12 naar 13 ging. Maar met 13.0 naar 13.1 doe ik het niet. Dus al met al is het iets van 1x in de 2-3 jaar.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:51]

vali @GekkePrutser30 augustus 2022 10:00
Ik denk dat dat voor een thuisgebruiker nooit zinvol is qua tijd. Tegen de tijd dat je iets als ansible onder de knie hebt en er echt goed mee kan werken (ook custom plugins maken), heb je al 20 keer je computer handmatig kunnen installeren.
Ik denk hier anders over. Als je eenmaal zoiets als ansible inzet dan bespaard het vrij snel al enorm veel tijd. Als je bepaalde issues hebt zet je je machine binnen zeer korte termijn weer terug. Al komt het misschien omdat ik ansible qua werk veel gebruik en als ik paar uur ergens iets in moet steken om het weer werkend te krijgen ga je een machine wel anders behandelen.
Persoonlijk doe ik een combinatie, ik maak een backup van al mijn "dotfiles" en die zet ik over naar een nieuw systeem, dat scheelt al 90% van de configuratie.
Ah dat scheelt weer. Verder kan je veranderingen qua OS upgrades ook meenemen in je Ansible code. Het zijn in vele gevallen kleine wijzigingen. Helemaal als je al een goede basis hebt.
GekkePrutser @vali30 augustus 2022 13:22
Maar dan heb je de hele leercurve van Ansible al gehad als je het op het werk gebruikt ;)

Bovendien is Ansible vooral geweldig voor machines die niet veel veranderen door de gebruiker. Als je een combinatie gaat maken van aanpassingen door de gebruiker en door Ansible zelf, krijg je steeds dat hij dingen terug gaat zetten die je hebt aangepast. Logisch, want zo is het ook bedoeld. Het is niet voor niet dat het vooral bedoeld is voor machines waar niemand met de hand aan zit (cloud farms).

Je kan dan heel strikt gaan werken en echt alles met Ansible doen, maar dat is best lastig op een machine waar je gewoon dagelijks mee werkt (we hadden het over desktops immers)

Ik ben het zelf ook niet echt eens met het 'cattle not pets' idee van de cloud, wat eigenlijk ook een van de grondslagen is van Ansible. Juist op een machine waar een mens nooit in komt, als er wat kapot gaat en het antwoord is altijd gewoon een complete herinstallatie/configuratie, dan kom je er nooit achter wat het probleem nu eigenlijk is. Zo los je het symptoom wel op maar het onderliggende probleem niet. Maargoed ik werk ook niet in cloud beheer.

Ik gebruik wel wat ansible playbooks van anderen om ingewikkelde servers op te zetten (zoals dit briljante playbook voor een Matrix server: https://github.com/spantaleev/matrix-docker-ansible-deploy ) maar voor mijn desktop zou ik het niet kiezen. Als ik het idee al wou dan zou ik iets als NixOS pakken dat je echt dwingt om alles in code te doen.
vali @GekkePrutser30 augustus 2022 15:12
Maar dan heb je de hele leercurve van Ansible al gehad als je het op het werk gebruikt ;)

Bovendien is Ansible vooral geweldig voor machines die niet veel veranderen door de gebruiker. Als je een combinatie gaat maken van aanpassingen door de gebruiker en door Ansible zelf, krijg je steeds dat hij dingen terug gaat zetten die je hebt aangepast. Logisch, want zo is het ook bedoeld. Het is niet voor niet dat het vooral bedoeld is voor machines waar niemand met de hand aan zit (cloud farms).
Ging meer hand in hand. Gebruikte het prive al langere tijd Ansible en je kan het prima gebruiken voor machines die veel veranderen door de gebruikers. Qua configuratie kan je het vastleggen in git (of een backup locatie met een rsync).
Ik ben het zelf ook niet echt eens met het 'cattle not pets' idee van de cloud, wat eigenlijk ook een van de grondslagen is van Ansible.
Dat zou het meest ideale zijn, maar er wordt in jouw geval backups worden genomen van de config van de machine? Het scheelt al enorm dat je gros al klaar staat :) Kan je daarna eventueel een diff doen tussen beide en de verandering doorvoeren. Mocht je de rsync gedeelte meenemen (of het steeds in git zetten) dan is een diff niet eens nodig. Zo hoeft een herinstallatie geen uren te duren.

[Reactie gewijzigd door vali op 22 juli 2024 19:51]

CAPSLOCK2000
@vali30 augustus 2022 13:32
Ik denk hier anders over. Als je eenmaal zoiets als ansible inzet dan bespaard het vrij snel al enorm veel tijd. Als je bepaalde issues hebt zet je je machine binnen zeer korte termijn weer terug. Al komt het misschien omdat ik ansible qua werk veel gebruik en als ik paar uur ergens iets in moet steken om het weer werkend te krijgen ga je een machine wel anders behandelen.
In mijn ogen is Ansible te moeilijk voor het grote publiek. Je moet toch wel wat IT-achtergrond hebben om daar comfortabele mee te werken. Als je het eenmaal kan is het geweldig. Ik beheer mijn computers thuis met Puppet en zou niet anders willen. Maar voor mijn moeder is het een brug te ver is.

Volgens mij is er veel te winnen met een soort universele installatie & configuratietaal. We hebben teveel software die ongeveer hetzelfde doet. De Linux package-managers, Makefile, puppet/ansbile/...., Dockerfile, npm en andere packagemanagers voor libraries, clustermanagers, resourcemanagers, cloud deployment strategies, etc....

Allemaal software die ongeveer hetzelfde doet. Controleer dependencies, download een file, zoek er een plekje voor, reserveer resources, installeer die op het systeem, pas wat instellingen aan, maak een gebruiker aan, stel rechten in, start een of ander proces, geef wat feedback, monitor je resources.

Ik heb situaties gehad waarin dezelfde file werd beheerd door maintainerscripts van het Debian package, Puppet, Corosync én Docker. Op een gegeven moment krijg je door dat al die systemen eigenlijk precies hetzelfde doen op verschillende niveau's en daarbij ontzettend veel dubbel doen. Het helpt ook niet dat ze allemaal hun eigen syntax hebben. Je gaat je vanzelf afvragen of we al die systemen niet samen kunnen voegen tot één grote manager die op verschillende niveau's kan werken en overal dezelfde syntax heeft.

NixOS is de beste benadering die ik ken, maar om het echt goed te krijgen moeten bovenstaande projecten er ook voor kiezen om te stoppen hun systeem/taal/project en aan te sluiten bij Nix en dat heeft natuurlijk ook andere gevolgen waardoor het makkelijker gezegd is dan gedaan.
_eXistenZ_ @Marve7930 augustus 2022 12:50
Ik zou dan even startpage.com checken. Gratis bonus: nog een stukje privacy-vriendelijker dan DDG ook :)

nieuws: Privacyonderzoeker: DuckDuckGo laat Microsoft-scripts op sommige webs...
FateTrap @Marve7931 augustus 2022 16:28
Wat vind je er zo erg aan?

Mijn ondervinding is dat het drie voordelen biedt tov Google:

1. vreemd genoeg zijn de zoekresultaten van DDG vaak accurater geworden dan die van Google in de meeste situaties
2. het is handig dat je naar beneden kunt blijven scrollen ipv altijd naar een nieuwe pagina te moeten klikken (meer gebruikscomfort)
3. DDG geeft meteen de resoluties van afbeeldingen wat handig kan zijn in vele situaties
desalniettemin @kozue30 augustus 2022 16:32
Standaard browser in Debian is Firefox-ESR.
pepsiblik @kozue30 augustus 2022 11:21
Het probleem is natuurlijk dat de "onwetende gebruiker" zelden Linux gebruikt, maar Windows. Dus die kiezen Edge, of Chrome, of misschien Firefox en dus respectievelijk Bing, Google en Google.
evilution 30 augustus 2022 07:54
Chrome is toch sowieso niet te vertrouwen op het gebierd van privacy, net als eigenlijk alles van Google? De zoekmachine vervangen door DDG is een beetje symboolpolitiek denk ik. Google hengelt alles wat je eigenlijk niet wilde delen toch wel via Chrome binnen.
marktweakt @evilution30 augustus 2022 08:53
Chrome is iets anders dan Chromium.
33Fraise33 @blorf30 augustus 2022 09:25
Chromium is de opensource variant waarop Google Chrome gebasseerd is. Google voegt proprietary spul toe aan Chromium om Google Chrome te bekomen.
Archcry @blorf30 augustus 2022 09:30
Ehm nee, Chromium is een opensource webbrowser project wat voornamelijk door Google maintained wordt. De codebase voor Chromium wordt voor het overgrote deel gebruikt in andere browsers zoals Chrome, Samsung Internet, Opera en Edge. Het is dus niet chrome met een linux compatibiliteits-schil maar de basis voor veel andere browsers met minder proprietary Google meuk.

Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Chromium_(web_browser)

Edit: correctie van "geen" naar "minder" proprietary Google meuk. Dank @ProQuizmaster.

[Reactie gewijzigd door Archcry op 22 juli 2024 19:51]

ProQuizmaster @Archcry30 augustus 2022 11:06
Laatste zin mag weg, er zit aantoonbaar wel proprietary Google meuk in. Minder, dat wel.
DinX @blorf30 augustus 2022 10:06
Je kan er niet verder naast zitten.
Heel simplistisch gezegd is Chrome zelfs een "schil" bovenop Chromium.
Chromium is het fundament waar de rest op gebouwd is.
evilution @marktweakt30 augustus 2022 16:58
Ten tijde van posten stond er Chrome in het artikel...
Oon @evilution30 augustus 2022 08:56
Het gaat hier om Chromium, niet Chrome. Chromium is Chrome zonder Google sync e.d., daarmee dus in theorie een veiligere (op gebied van privacy) browser dan Chrome of zelfs de standaardversie van Firefox die tegenwoordig een verbinding met Mozilla en voorgeïnstalleerde Pocket e.d. heeft.
evilution @Oon30 augustus 2022 16:57
Ten tijde van posten stond er Chrome in het artikel.
DJ Henk @evilution30 augustus 2022 08:58
Chromium is niet hetzelfde als Chrome. Als het goed is, is Chromium een versie van Chrome waar alle Google-meuk uitgesloopt is. Dus theoretisch staat Chromium+DDG helemaal los van Google.

In de praktijk weten ze toch wel wat je doet, alleen al dankzij Google Analytics wat op zo ongeveer elke website draait.
Christoxz @DJ Henk30 augustus 2022 10:14
is Chromium een versie van Chrome waar alle Google-meuk uitgesloopt is.
Het is eigenlijk andersom, Chrome is een versie van Chromium met allemaal Google-meuk.
Tjidde @DJ Henk31 augustus 2022 16:08
In Chromium zit nog veel meuk van Google in. Wel veel minder dan in Chrome.

Het grootste met Chromium achtige browsers is dat Google hier een mega grote in zeg op heeft. Als Google morgen een bepaalde techniek wilt toevoegen die omstreden is en ze doen dat direct in Chromium, dan is de kans extreem groot er veel andere browsers ook die techniek hebben.

Ik ben ook voorstander dat Chromium volledig los komt van Google dat ook Chromium non-profit moet worden. De macht van Google op het internet is te groot. Tevens ook van Amazon en Microsoft.

Je wilt niet dat een bedrijf zoveel macht heeft op een platform(internet) wat door het gros van de wereld gebruikt word.
desalniettemin @evilution30 augustus 2022 16:31
Je hebt ook nog Ungoogled Chromium.
Keypunchie @evilution30 augustus 2022 08:13
Lijkt me ook, dit is meer een signaal van Debian, dan dat het echt zoden aan de dijk zet, of zelfs maar zo bedoeld is.
kozue @evilution30 augustus 2022 08:35
Het is een mooi signaal naar andere distro’s toe. Zoveel Debian desktop gebruikers zullen er ook niet zijn. Volgens mij is Debian eerder een logische keuze voor servers en pakken desktopgebruikers eerder een afgeleide met een zwaardere desktop focus, zoals Ubuntu of Mint. Ubuntu had sowieso al Chromium vervangen door een snap, dus moet je weer extra moeite doen om dit elders vandaan te halen (tenzij je een traag startende browser wilt die niet netjes in je systeem integreert en vele gigabytes aan disk opslokt), en daar krijg je dus de default instellingen.

[Reactie gewijzigd door kozue op 22 juli 2024 19:51]

Borromini @kozue30 augustus 2022 10:25
Ik denk dat dat wel meevalt hoor. Net omdat ik op al mijn servers etc Debian draai draai ik het ook op m'n desk- en laptop.

Debian-gebruikers zijn gewoon een stuk minder aanwezig dan de fanboys van bepaalde distro's.
FateTrap @Borromini31 augustus 2022 16:30
Is Debian niet redelijk traag voor servers in vergelijking met FreeBSD of andere Linux distro's?

https://openbenchmarking....UX78&sha=dfcd2fe2a651&p=2
g3rb 30 augustus 2022 11:19
Ik blijf het raar vinden dat er dit soort dingen standaard worden geconfigureerd. Zou mooi zijn als je bij first run de gebruiker zelf laat kiezen wat hij in zijn browser wil. Ergens gek dat de één een keuzescherm moet tonen en de ander het standaard bepaalt voor zijn gebruiker. Dat het achteraf alsnog te wijzigen is doet daar mijn inziens niets aan af.
RuddyMysterious @g3rb30 augustus 2022 12:17
Ergens gek dat de één een keuzescherm moet tonen en de ander het standaard bepaalt voor zijn gebruiker.
Tja, als je niet wil dat je die keus opgedrongen krijgt, gebruik je een andere distro.

Bij (quasi-)monopolisten bestaat de mogelijkheid iets anders gelijkaardig te gebruiken niet, dus daarop gaat men dan strenger toezien. Perfect normaal en logisch.

Als jij dat raar blijft vinden en het ergens gek vindt, dan bewijst dat vooral dat jij niet begrijpt wat het verschil is tussen een markt van volkomen concurrentie en een markt met (quasi-)monopolisten die de plak zwaaien. Prima, maar dan moet je niet je mening verkondingen als geldig, je zou beter eerst leren waarover dat gaat en waarom die verschillen bestaan.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 22 juli 2024 19:51]

g3rb @RuddyMysterious30 augustus 2022 15:33
Dat is wel weer heel kort door de bocht :+ . Er is ook nog zoiets als user experience waar je de gebruiker het zo gemakkelijk mogelijk / het naar zijn zin wil maken. Eigen keuze hoort daar ook bij. Of het nu een monopolist is of niet. Het is bij (quasi-)monopolisten nog steeds mogelijks iets anders gelijkwaardigs te gebruiken, dus die onderbouwing snap ik niet.
Prima, maar dan moet je niet je mening verkondingen als geldig, je zou beter eerst leren waarover dat gaat en waarom die verschillen bestaan.
En waar doe ik dit dan specifiek? Mijn inziens nergens namelijk en laat je eerder zien dat je zelf ook nog wat leerwerk mag verrichten over aannames maken die je blijkbaar tussen de regels door leest. Mijn inziens nergens voor nodig ;-)
RuddyMysterious @g3rb31 augustus 2022 13:29
Het is bij (quasi-)monopolisten nog steeds mogelijks iets anders gelijkwaardigs te gebruiken, dus die onderbouwing snap ik niet.
Nee juist niet, dat is net het punt. Bij monopolisten heb je amper tot geen keus om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken, d̀ús worden die strenger beoordeeld op het hinderen van alternatieven of het vooraf maken van keuzes voor de gebruikers (door bijvoorbeeld een eigen browser in te stellen).
En waar doe ik dit dan specifiek?
Hier:
Ergens gek dat de één een keuzescherm moet tonen en de ander het standaard bepaalt voor zijn gebruiker.
Je vindt het gek dat het voor de één wel moet en voor de ander niet. Je toont dus dat je niet begrijpt waarom dat verschil (op anti-trustvlak) wordt gedoogd bij de ene en niet bij de andere. Of bedoel je dit binnen een andere context dan anti-trust?
Tjidde @g3rb31 augustus 2022 15:53
Ik weet niet of ik voorstander bent van een keuzemenu. Want hoe stel je de volgorde in? Wie komt erop?

Door het verplichte keuzemenu ooit in Windows is nu Chrome zo'n grote speler. Er zullen echt wel mensen blij mee zijn. Maar ik zie het als een bedreiging voor het vrije internet. Als Chrome (Chromiumachtige browsers in het verlengende) een bepaalde techniek de nek om wilt draaien kan Google dat gewoon. Daarnaast zie je nu steeds meer webapps die enkel werken op Chrome omdat in mijn optiek de ontwikkelaars nog maar enkel voor Chrome ontwikkelen, want dat bespaard geld.

Ik kan mij goed voorstellen dat een Mozilla hard vecht tegen de macht van Google op de internetmarkt. Ik gebruik het al sinds Firefox 2 maar ik zie de kans groot dat ze uiteindelijk af moeten leggen aan Chrome.

Daarom juich ik juist dit soort dingen toe, standaard DDG is helemaal niet zo verkeerd.
Eriky 30 augustus 2022 08:58
Ik vind het prima als dat bij een nieuwe installatie gebeurt, maar bij mij gebeurde het ook bij mijn bestaande installatie. Dat is vervelend want ik bepaal ná installatie zelf wel hoe ik mijn browser configureer.

Bovendien kreeg ik óók de melding dat een organisatie mijn browser instellingen beheerd, wat me een extra (en vruchteloze) zoektocht van een kwartier opleverde. Dit ben ik niet gewend van Debian.

Maar goed, het is nog altijd beter dan de snaps die Ubuntu je door de strot duwt :-)

[Reactie gewijzigd door Eriky op 22 juli 2024 19:51]

GekkePrutser @Eriky30 augustus 2022 09:40
Maar goed, het is nog altijd beter dan de snaps die Ubuntu je door de strot duwt :-)
Ja het verbaast me dat ze nog niet tot inkeer zijn gekomen hiermee.

Immers, met UpStart, Mir, Unity hebben ze dat ook gedaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat ook de poging snap tot een industrie-brede standaard te verheffen, diep gefaald heeft. Maar ze zitten nog volop in de ontkenning en ze doen nu zoveel spul in snaps dat er gewoon totaal geen voordeel van heeft. Zelfs simpele commandline tooltjes die geen afhankelijkheden hebben. Denk aan iets als gotop: Gemaakt in go dus helemaal statisch gelinkt.

Ik denk alleen wel dat als ze er vanaf stappen, ze wel naar iets anders overgaan zoals AppImage of FlatPak en daar heb ik ook niet zoveel mee (vooral niet op een server), dus mijn Ubuntu fase is wel over.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:51]

gepebril 30 augustus 2022 07:30
Netjes
divvid @gepebril30 augustus 2022 07:34
Netter was geweest als ze een download optie hadden geregeld voor firefox/duckduckgo en of chromium/duckduckgo en of helemaal vrije keuze voor de gebruiker…..

p.s. voor iedereen hieronder die er over valt dat je toch alles zelf aan kan passen. Dit is dus niet wat ik bedoel. Ja, je kan met apt alles installeren en zelf aanpassen. Hoe moeilijk is het dan om b.v. standaard chromium+ddg of firefox+ddg of chromium+google of FF+google aan te bieden, of gewoon een dpkg optie schermpje tijdens de installatie, nog makkelijker, maar misschien niet voor unattended installs

persoonlijk denk ik dan: doe helemaal niks. De gemiddelde debian gebruiker kan echt wel alles zelf naar de hand zetten

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 19:51]

The Zep Man
@divvid30 augustus 2022 07:38
Netter was geweest als ze een download optie hadden geregeld voor firefox/duckduckgo en of chromium/duckduckgo en of helemaal vrije keuze voor de gebruiker…..
Firefox is beschikbaar. Chromium is beschikbaar.

Algemener, uit het artikel:
Titel:
Debian vervangt Google met DuckDuckGo als standaard in Chrome

Linux-distro vervangt Google in Chrome voortaan door DuckDuckGo. Dat gebeurt in de nieuwe Chromium-versie die in het OS wordt meegeleverd.

(...)

De verandering zit in de package van Chromium 104. De makers van Debian schrijven in de changelog dat ze de standaardzoekmachine in de Chrome-browser vervangen met DuckDuckGo.
Wat is het nu, Chrome of Chromium? :?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 19:51]

s.vanrossem @The Zep Man30 augustus 2022 07:56
Chrome en Chromium zijn wel twee aparte packages. Waar Chromium zelf te compilen is en dus open-source, is Chrome closed-source en krijg je dus een gecompileerde binary van Google.
Ook een wezenlijk verschil is dat Chromium geen Google Sync functies meer bevat, Google heeft dit beperkt tot hun eigen Chrome browser; https://blog.chromium.org...-api-availability-in.html.

Dit artikel is gefocust op Chromium.
THETCR @s.vanrossem30 augustus 2022 08:09
Daarom zijn het ook onvolkomenheden in het artikel.

De wijziging betreft specifiek de Chromium package.
SMGGM @divvid30 augustus 2022 07:36
Weet niet of ze hieraan energie moeten verspillen. Een debian gebruiker zal wel hun standaard browser kunnen wijzigen denk ik dan.
lenwar @SMGGM30 augustus 2022 07:46
Dat kan je dan voor zo’n beetje iedere optie/package zeggen natuurlijk.

Feit is dat hetgeen dat standaard aan staat het meest gebruikt wordt. Mede omdat veel mensen het domweg niet uitmaakt of ze naar nu.nl via browser a b of c gaan en of ze die hebben gevonden via zoekmachine x y of z.
Pas als ze ergens tegen aan lopen gaan ze verder kijken. (Onder het principe ‘als je content bent met wat je hebt, dan moet je het houden’)
84hannes @lenwar30 augustus 2022 08:04
Feit is dat hetgeen dat standaard aan staat het meest gebruikt wordt.
Daarom installeert Debian ook altijd Firefox. Ik weet niet of Chromium ook onderdeel is van de standaardinstalatie.
Marve79 @lenwar30 augustus 2022 08:05
Ik vraag me ook af hoe groot het aantal gebruikers is van Debian desktop en Chrome. Dat is te verwaarlozen lijkt me.

Als dit Ubuntu was was het al iets groter nieuws maar zelfs dan.
FateTrap @Marve7931 augustus 2022 16:40
Ik weet niet hoe het algemeen is, maar bij Linux gamers is Ubuntu ook al lange tijd geen grote macht meer. Arch, Manjaro, Fedora, Mint, etc hebben de laatste 10 jaar Ubuntu procentueel sterk uitgedund.

Ik begrijp persoonlijk niet goed waarom mensen nog bij Ubuntu blijven als je iets hebt als Void Linux + XFCE + glibc dat sneller opstart, sneller afsluit, responsievere UI, snellere app start tijden (geen snap), stabieler, veiliger, rolling release, betrouwbaardere en flexibelere package manager, etc.

Zeker omdat je nu ook Flatpak en Nix packages denk ik dat veel gebruikers veel blijer gaan worden van Void Linux dan van Ubuntu. Zeker wanneer je hardware al wat ouder is of als je zoals vele mensen nog een HDD hebt.
desalniettemin @SMGGM30 augustus 2022 16:24
Deze Debian Xfce non-free gebruiker iig wel ;) Standaard browser is firefox-esr. Ik gebruik het om de tarball van Firefox op mozilla te downloaden. Zodat geinstalleerd verwijder ik esr altijd.
PureTryOut @divvid30 augustus 2022 07:39
Een download optie? Dit gaat over een zoekmachine, als de gebruiker een andere browser wil installeren hoeft de browser überhaupt niet opgestart te worden en kan die gewoon "apt install firefox" doen.
batjes @PureTryOut30 augustus 2022 08:12
Sterker nog, Debian komt standaard met Firefox (tenminste, de laatste release heb ik enkel gedist-upgradet, niet kaal geïnstalleerd). Dit gaat trouwens niet over Chrome, maar Chromium. Beetje misleidende titel.
divvid @batjes30 augustus 2022 08:25
dus, beetje non-artikel. FF standaard met DDG had al tig jaar gekund.
desalniettemin @batjes30 augustus 2022 16:26
Firefox-ESR om precies te zijn ;)
davekok @divvid30 augustus 2022 07:41
Uh vrije keuze? In Debian kun je toch alles installeren wat je maar wilt. Gnome, KDE, Xfce en zijn presets maar die je kun tweaken tot dat je een ons weegt.
divvid @davekok30 augustus 2022 08:27
duh....dus waarom uberhaupt een keuze maken. Ik volg Debian niet meer helemaal in hu strategie. Stop er gewoon FF+DDG in op het moment dat je apt install firefox doet en laat de gebruiker verder zelf kiezen.
PureTryOut @divvid30 augustus 2022 13:33
Dat gebeurt dus ook, maar dan met Chromium. Als je "apt install chromium" doet krijg je nu Chromium met DDG ipv Chromium met Google. Meer veranderd er niet.
desalniettemin @divvid30 augustus 2022 16:28
apt install firefox installeert Firefox-esr. Ik gebruik overigens altijd de tarball die ik download van mozilla. Zelfde voor Thunderbird.
Frame164 @divvid30 augustus 2022 07:40
Lijkt me ook. Het marktaandeel is toch al minimaal dus de gebruikers die hiervoor kiezen hoeven niet echt een systeem te hebben dat out of the box werkt.
PrimusIP @divvid30 augustus 2022 08:03
Ik denk dat voor de Debian gebruikers dit niet nodig is. Dat zijn geen mensen waarmee die optie iets zou veranderen. Die redden zich prima zelf. Je wil gewoon snel dat OS kunnen installeren en dan zullen gebruikers het zelf wel customizen.
elmuerte @divvid30 augustus 2022 08:10
Firefox is de "standaard" browser in Debian als de standaard desktop install doet.
desalniettemin @elmuerte30 augustus 2022 16:29
Yep Firefox-esr.
mjz2cool @divvid30 augustus 2022 08:30
Firefox wordt standaard meegeleverd, Chromium moet apart geïnstalleerd worden.
GekkePrutser 30 augustus 2022 09:21
Zou mooi zijn als ze dat in Firefox ook doen, Chromium gebruik ik toch al niet ;)

Maargoed, het is een goede stap in de juiste richting.

Overigens gebruik ik Debian alleen op sommige servers, ook niet op de desktop O-)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:51]

mrmrmr 30 augustus 2022 09:27
Volgens de ontwikkelaars heeft dat te maken met een configuratieverandering die DuckDuckGo uitvoert.
Zonder de code wijziging te hebben gecontroleerd: Het is onwaarschijnlijk dat DuckDuckGo een wijziging uitvoert. Het is veel waarschijnlijker dat de Debian mensen zelf het via een configaanpassing hebben uitgevoerd zoals een administrator dat zou doen die deze standaard melding veroorzaakt. Als ze op de normale user beheerde wijze de configuratie hadden aangepast voor de default settings zou je die melding niet zien.

Overigens is DuckDuckGo niet vrij van smetten. Ze hebben een deal met Microsoft en er was een opstootje over het toelaten van Microsoft's tracking scripts in de DuckDuckGo browser.
desalniettemin @mrmrmr30 augustus 2022 16:33
startpage ipv DDG ;)
bartje 30 augustus 2022 10:40
Het is niet bekend waarom het zo lang duurde de verandering door te voeren
Het is even geleden dat ik de ontwikkeling van Debian actief volgde, maar destijds duurde alle ontwikkeling bij Debian altijd lang. Dat had te maken met de structuur van de organisatie. Dit is ook 1 van de redenen waarom Ubuntu snel aan populariteit won.
Jim80 30 augustus 2022 09:04
Mede door zulke fratsen word ik heel blij van deze beslissing.
daredevil__2000 @Jim8030 augustus 2022 09:41
Appels en peren?

Het artikel gaat over een zoekmachine in een browser binnen Debian en het artikel uit het linkje over een Android telefoon met een sync naar Google drive.
ZebeDeuS @daredevil__200030 augustus 2022 16:53
fratsen van Google mogen niet voldoende zijn om Google niet tegemoet te komen op andere gebieden?... @Jim80 vergelijkt niks, hij geeft alleen een reden waarom'die vòòr deze beslissing is. Je appels-met-peren-argument is dus niet van toepassing.
daredevil__2000 @ZebeDeuS30 augustus 2022 17:04
Appels met peren gaat prima op. Google heeft heel veel los van elkaar staande onderdelen. Het artikel gaat echt over totaal iets anders
beerse 31 augustus 2022 12:40
Omdat er best veel distributies zijn afgeleid van Debian vraag ik mij af of en hoe snel dit door druppelt in die distributies. Bij kali bijvoorbeeld. Van ubuntu (en dus ook de daar weer van afgeleiden) weet ik dat ze dit al zelf heel bewust instellen, bij ubuntu zal het op basis van een debian-aanpassing niet veranderen.

Aan de andere kant: Dit is volgens mij alleen bij nieuwe installatie en/of nieuwe accounts. Bestaande instellingen zullen gewoon blijven bestaan.

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