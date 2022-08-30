Debian vervangt Google door DuckDuckGo als standaard in Chromium

Linux-distro Debian vervangt Google in Chromium voortaan door DuckDuckGo. Dat gebeurt in de nieuwe Chromium-versie die in het OS wordt meegeleverd. Debian is een van de grootste besturingssystemen waar Google wordt vervangen door een privacyvriendelijk alternatief.

De verandering zit in de package van Chromium 104. De makers van Debian schrijven in de changelog dat ze de standaardzoekmachine in Chromium-browsers vervangen door DuckDuckGo. Dat gebeurt 'vanwege privacyredenen', al wijden de makers er niet verder over uit. Gebruikers kunnen de Chromium-package handmatig updaten naar de nieuwste versie. Voor gebruikers van de Stable-versie van het OS wordt de update later uitgerold.

De wijziging komt twee jaar nadat een van de ontwikkelaars een voorstel daarvoor had aangedragen. Het is niet bekend waarom het zo lang duurde de verandering door te voeren. Een aantal gebruikers klaagt wel over een nieuwe melding waarin staat dat de browser voortaan door een organisatie wordt beheerd. Daar kunnen gebruikers van schrikken als ze niet snappen wat er gebeurt. Volgens de ontwikkelaars heeft dat te maken met een configuratieverandering die DuckDuckGo uitvoert. Ze zeggen te werken aan een oplossing die die melding weghaalt.

Debian is een van de grootste softwaremakers die ervoor kiest om Google te vervangen door een alternatief in Chromium. Gebruikers kunnen wel hun zoekmachine zelf nog veranderen in de instellingen. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over verschillende privacyzoekmachines, waaronder DuckDuckGo.