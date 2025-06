Linus Torvalds wil Linux-kernelondersteuning voor i486-processors stopzetten

Linux-hoofdontwikkelaar Linus Torvalds overweegt ondersteuning voor oudere i486-processors uit de Linux-kernel te halen. Hij noemt de hardware irrelevant en vindt dat het te veel werk is om het bij te houden.

Torvalds noemt zijn zorgen in een mailwisseling met andere ontwikkelaars van de Linux-kernel. De Linux-oprichter zegt daarin dat hij 'niet denkt dat de i486-class nog relevant is'. Het gaat specifiek om ondersteuning voor oude Intel-processors met een i486-architectuur. Processors die daarop draaien werden voor het eerst geïntroduceerd in 1989, maar volgens een aantal kernelontwikkelaars zijn er in de afgelopen jaren nog verschillende stukken hardware uitgebracht die daarop draaien. Torvalds zegt dat daar dusdanig weinig voorbeelden van zijn dat hij de ondersteuning wil stopzetten. "We hebben i386-ondersteuning stopgezet in 2012. Is het in 2022 dan geen tijd dat te doen voor i486?" vraagt hij zich af.

Het is niet de eerste keer dat het voorstel wordt gedaan. Dat gebeurde een jaar eerder ook al, maar toen waren er nog ontwikkelaars die zich daar tegen uitspraken. Torvalds zegt dat er 'vanuit een kernelontwikkelaarsperspectief' geen relevante reden is om door te gaan met de ondersteuning. Hij schrijft in een andere e-mail dat het veel tijd en werk kost om de hardware te blijven ondersteunen. Niet alleen zou er amper meer dergelijke hardware zijn die Linux nog kan draaien, maar de code werkt vaak ook niet meer.