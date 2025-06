'VS arresteert twee Chinese ambtenaren wegens dwarsbomen onderzoek Huawei'

De Verenigde Staten hebben twee Chinese inlichtingenambtenaren gearresteerd. Ze worden verdacht van het dwarsbomen van een onderzoek naar een Chinees bedrijf. Volgens verschillende Amerikaanse media gaat het om telefoonfabrikant Huawei.

De twee mannen worden beschuldigd van poging tot inmenging in de vervolging van een bedrijf, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie maandag. De rechtbankdocumenten noemen de naam van het bedrijf niet, maar de aanklacht verwijst naar dezelfde data waarop de VS haar aanklachten tegen Huawei bekendmaakte in 2019 en 2020, schrijven onder andere CNN en The Wall Street Journal. In 2019 zouden de twee ambtenaren de eerste poging hebben gedaan om toegang te krijgen tot niet-openbare informatie over het onderzoek van het ministerie van Justitie.

De overheidsinstantie zegt dat het tweetal probeerde om vertrouwelijke informatie te krijgen over getuigen, bewijsmateriaal en mogelijke nieuwe aanklachten tegen het bedrijf. Ze zouden onder meer hebben geprobeerd om iemand van 'een Amerikaans bureau voor rechtshandhaving' te rekruteren, die voor hen kon spioneren. De rekruut, die wordt aangeduid als GE-1, werkte in werkelijkheid als dubbelagent voor de Verenigde Staten onder het toezicht van de FBI.

Sinds oktober 2021 hebben de twee mannen de rekruut 14.000 dollar betaald en 600 dollar aan sieraden geschonken. In ruil daarvoor dachten ze vertrouwelijke informatie te krijgen over het onderzoek van het ministerie van Justitie en de strafrechtelijke vervolging van het bedrijf, aldus de aanklacht. Ook kreeg GE-1 41.000 dollar in bitcoin voor een document dat een vermeend plan van federale onderzoekers zou bevatten om twee van de in China gevestigde leidinggevenden van het bedrijf te arresteren.

China en Huawei hebben nog niet gereageerd op de arrestaties en de beschuldigingen.