Huawei-oprichter: 13.000 onderdelen moeten vervangen door sancties VS

Huawei heeft in de afgelopen drie jaar 13.000 onderdelen vervangen door Chinese exemplaren vanwege de handelsbeperkingen van de Verenigde Staten. Daarnaast zijn 4000 printplaten opnieuw ontworpen, aldus oprichter en ceo Ren Zhengfei.

Ook investeerde Huawei het afgelopen jaar 23,8 miljard dollar in research & development. Dat zei Zhengfei in een toespraak die in februari plaatsvond. Het transcript daarvan is deze week naar buiten gebracht, meldt Reuters. Naarmate de winstgevendheid verbetert, wil het bedrijf de uitgaven voor r&d nog meer verhogen, aldus Zhengfei.

Huawei staat naast het maken van smartphones bekend om het leveren van apparatuur voor 5G-netwerken. Het techbedrijf werd in 2019 door de Verenigde Staten op de zwarte lijst gezet na beschuldiging van spionage. Het gebruik van de technologie van Huawei in communicatie- en netwerkapparaten is sindsdien verboden. Ook mag het Chinese bedrijf geen onderdelen meer aanschaffen uit de Verenigde Staten. Zelf spreekt Huawei alle aantijgingen nog altijd tegen.