Samenwerking tussen Leica en Huawei is stopgezet

Leica en Huawei bevestigen dat ze niet meer samenwerken. In 2016 sloten de bedrijven een samenwerkingsovereenkomst voor de lange termijn op het gebied van cameratechnologie voor smartphones. Van 2016 tot 2022 kregen Huawei-telefoons camera's met de Leica-naam.

De samenwerking tussen Leica en Huawei is per 31 maart dit jaar gestopt, bevestigen beide bedrijven tegenover The Register. In een reactie zeggen de bedrijven dat ze de samenwerking zeer waardeerden en stellen ze dat dit 'nieuwe standaarden en technische mogelijkheden' heeft opgeleverd op het gebied van camera's in telefoons. De bedrijven zeggen niet waarom de samenwerking gestopt is.

Maandag maakte Xiaomi bekend in juli een smartphone aan te kondigen in samenwerking met Leica. Daaruit was al op te maken dat Leica een nieuwe partner heeft gevonden, maar dat de samenwerking met Huawei was stopgezet, was nog niet bevestigd.

Huawei gebruikte het partnerschap met Leica in 2016 voor het eerst in de P9 en Mate 9-smartphones. Ook de topmodellen van de jaren daarna kregen camera's die in samenwerking met Leica waren gemaakt. De Huawei P50-modellen zijn de laatste toestellen met het Leica-merk achterop de telefoon.

Leica werkte met Huawei onder andere aan het verbeteren van de gebruikte lenzen, die door een derde partij werden gemaakt. Ook werkten de bedrijven samen aan het afstellen van de beeldverwerking en hadden Huawei-toestellen instellingen die kleuren van Leica-camera's zouden moeten nabootsen.

Huawei verloor zijn marktaandeel op de smartphonemarkt grotendeels sinds in 2019 strenge sancties werden ingesteld door de Verenigde Staten. De Chinese fabrikant kan daardoor geen Google-diensten meer leveren op zijn smartphones, waardoor ze veel minder interessant zijn voor de westerse markt.