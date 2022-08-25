Gerucht: camera Huawei Mate 50-telefoon heeft variabel diafragma

De primaire camera van de Huawei Mate 50-telefoons zou beschikken over een variabel diafragma. Daarmee kan de camera de hoeveelheid licht die binnenkomt, aanpassen aan de omstandigheden. Samsung gebruikte die technologie in de Galaxy S9 en S10, maar stopte ermee.

Beeld uit de S9-teardown van JerryRigEverything

Volgens MyDrivers gebruikt Huawei een technologie met zes bladen om het diafragma aan te passen. Dat ligt voor de hand, omdat de fabrikant een jaar geleden patent aanvroeg op een dergelijk systeem. Toen was nog onduidelijk om welke telefoons het zou gaan.

Er is verder weinig bekend over die primaire camera. Samsung gebruikte de techniek in de S9 en S10, die toen kon wisselen tussen f/1.5 en f/2.4. Door de hoeveelheid licht die op de sensor valt aan te passen, kan de camera bij mindere lichtomstandigheden schakelen naar f/1.5 om zoveel mogelijk licht binnen te laten. Het nadeel van f/1.5 op die telefoons is dat een kleiner gebied in focus kan zijn: een beperkte scherptediepte. Op telefoons het verschil in scherptediepte beperkt en is teveel licht op de sensor zelden een probleem, wat ongetwijfeld ertoe zal hebben bijgedragen dat Samsung de technologie op de Galaxy S20 en later niet meer gebruikte.

Huawei zal voor de Mate 50-telefoons een Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm gebruiken, gecombineerd met een 4G-modem. Vanwege de sancties van de Amerikaanse overheid mag Huawei al jaren geen 5G-hardware meer verkopen. Ook Google-diensten zullen er niet op staan. Door de gevolgen van de sancties is het marktaandeel van Huawei in Europa vrijwel verdampt. Er liggen weinig tot geen telefoons van Huawei meer in de winkel.

De Chinese fabrikant, die zich afgelopen jaren vooral richt op de thuismarkt, wil zijn Mate 50-telefoons over anderhalve week presenteren. Er zouden drie of vier modellen komen in die serie: een Mate 50, Mate 50 Pro, een RS-versie en mogelijk een goedkopere Mate 50e, zo vermeldt GSMArena.