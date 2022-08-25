Gerucht: camera Huawei Mate 50-telefoon heeft variabel diafragma

De primaire camera van de Huawei Mate 50-telefoons zou beschikken over een variabel diafragma. Daarmee kan de camera de hoeveelheid licht die binnenkomt, aanpassen aan de omstandigheden. Samsung gebruikte die technologie in de Galaxy S9 en S10, maar stopte ermee.

Variabel diafragma Galaxy S9
Beeld uit de S9-teardown van JerryRigEverything

Volgens MyDrivers gebruikt Huawei een technologie met zes bladen om het diafragma aan te passen. Dat ligt voor de hand, omdat de fabrikant een jaar geleden patent aanvroeg op een dergelijk systeem. Toen was nog onduidelijk om welke telefoons het zou gaan.

Er is verder weinig bekend over die primaire camera. Samsung gebruikte de techniek in de S9 en S10, die toen kon wisselen tussen f/1.5 en f/2.4. Door de hoeveelheid licht die op de sensor valt aan te passen, kan de camera bij mindere lichtomstandigheden schakelen naar f/1.5 om zoveel mogelijk licht binnen te laten. Het nadeel van f/1.5 op die telefoons is dat een kleiner gebied in focus kan zijn: een beperkte scherptediepte. Op telefoons het verschil in scherptediepte beperkt en is teveel licht op de sensor zelden een probleem, wat ongetwijfeld ertoe zal hebben bijgedragen dat Samsung de technologie op de Galaxy S20 en later niet meer gebruikte.

Huawei zal voor de Mate 50-telefoons een Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm gebruiken, gecombineerd met een 4G-modem. Vanwege de sancties van de Amerikaanse overheid mag Huawei al jaren geen 5G-hardware meer verkopen. Ook Google-diensten zullen er niet op staan. Door de gevolgen van de sancties is het marktaandeel van Huawei in Europa vrijwel verdampt. Er liggen weinig tot geen telefoons van Huawei meer in de winkel.

De Chinese fabrikant, die zich afgelopen jaren vooral richt op de thuismarkt, wil zijn Mate 50-telefoons over anderhalve week presenteren. Er zouden drie of vier modellen komen in die serie: een Mate 50, Mate 50 Pro, een RS-versie en mogelijk een goedkopere Mate 50e, zo vermeldt GSMArena.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 08:16 45

25-08-2022 • 08:16

45

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Reacties (45)

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buzzin 25 augustus 2022 08:31
Het blijft jammer dat de VS zo doelbewust een merk heeft stuk gemaakt.
lighting_ @buzzin25 augustus 2022 08:34
Intussen zijn andere Chinese merken in het gat gesprongen
youridv1 @lighting_25 augustus 2022 08:55
Ja maar laten we wel zijn. Zijn Oppo, Oneplus en Xiaomi echt zo goed als Huawei was? Ik vind het alle drie net niet merken

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 26 juli 2024 19:38]

Marve79 @youridv125 augustus 2022 09:19
Ik denk dat je Huawei toch op een lijn kon zetten met Samsung en Apple. Ik denk ook dat zonder die boycot Huawei nu al een heel stuk groter was geweest. Wel jammer want nu blijf je met dat duopolie zitten.

Bij Xiaomi en Oppo denk ik toch echt aan B-garnituur.
fapkonijntje @Marve7925 augustus 2022 10:23
Ik ben van een iphone naar Huawei gegaan, maar Huawei kwam als totaalpakket ver boven Apple uit voor mij. Bellen op speaker was bij de Huawei goed bruikbaar, bij Apple totaal niet. Bereik van Huawei was beter. Ondanks de in theorie langzamere soc was de Huawei eigenlijk in gebruik sneller. De accu van de Huawei ging, zeker toen, meer dan drie keer zo lang mee, terwijl het toestel echt niet trager aanvoelde. De cameras waren bruikbaarder en completer en in die tijd fors beter. Je kon eigenlijk altijd al in stereo geluid opnemen, bij de iPhone X kon de iphone dat pas. De Huawei werkte beter en vooral veel stabieler met mijn auto samen qua bluetooth. De software zat voor mij logischer en slimmer in elkaar, waardoor ik simpelweg sneller bij mijn doel was.

Maar de hardware vond ik een veel grotere verbetering, de gewichtverdeling was veel prettiger, waar een iphone aan de bovenkant net te zwaar was, waardoor 'ie uit je hand leek te vallen als je 'm te laag vast had, had Huawei dat niet. De gewichtsverdeling was veel ergonomischer. De randen en hoeken van het toestel lagen ook veel prettiger in de handw en drukte niet op een irritante plek. Ook na het wat langer bellen met een Huawei had ik nergens last van, maar van een iphone kreeg ik rode oortjes en dat had echt niet alleen met het gespreksonderwerp te maken.

Maar ook bereik, genoeg plekken, vooral in het buitenland waar ik gewoon gebruik kon maken van de Huawei, waar de iphone nooit enig bereik had.

Vanwege app ontwikkeling enzovoorts kwam ik vooral in die tijd veel in aanraking met veel verschillende toestellen en Huawei was toch altijd het meest prettig en stabiel.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 26 juli 2024 19:38]

Marve79 @fapkonijntje25 augustus 2022 10:31
Ook precies de reden van de boycot door Trump. Puur protectionisme omdat Huawei in rap tempo marktaandeel van Apple aan het afsnoepen was. Plak er een label spionage op en je probleem is verholpen.
well0549 @Marve7925 augustus 2022 10:42
Zo zit ik er ook in, het was zo veel beter als de rest dat er inderdaad een vals voorwendsel is gekozen om Huawei buiten de deur te houden.
fapkonijntje @lighting_25 augustus 2022 08:53
Nee, dat zijn ze niet. Er zit een groot contrast tussen de kwaliteit en innovatie die Huawei leverde en wat de rest nu levert. Alleen al de HiSilicon SoCs zijn een groot gemis.
greatgonzo @fapkonijntje25 augustus 2022 09:01
mwa, Xiaomi heeft voor camera liefhebbers toch goede prestaties neergezet met de Ultra reeks.. De Mi 11 ultra en Huawei P50 ontlopen elkaar niet veel:

https://www.dxomark.com/smartphones/

Daarnaast scoort Huawei's voormalige dochtermerk Honor met de Magic4 ultimate de hoogste score.
Tuurlijk, dit is alleen focus op camera's. Er zijn ook mensen die gruwelen van MIUI, maar als het je alleen om de camera setup gaat, dan zijn er best goede chinese alternatieven
fapkonijntje @greatgonzo25 augustus 2022 09:04
Honor gebruikt de Huawei techniek. Zowel de software, processing als de hardware. Ergens logisch he.

Dxomark vertelt niet het hele verhaal. Dat is altijd jammer. Bij Huawei waren secundaire camera's vaak ook veel beter en bruikbaarder, zoals de 10x zoom. Was de software ook completer, sneller en slimmer qua foto's.

Wat Xiaomi nu goed doet is ook gewoon een kopie van wat Huawei al jaren leverde.

Maar wat Huawei ook doet en de concurrentie nooit heeft gedaan is techniek beter toepassen. Het trucje dat er ML cores in een SoC zitten is een beetje begonnen bij Huawei, Samsung, Apple, Google gebruiken dat alleen voor de camera. Huawei gebruikt het ook om in de gaten te houden hoe je telefoon werkt, welke apps en data je nodig hebt en veel gebruikt en gaat dat slim precachen. Dat maakte dat apps op een Huawei van 200 euro soms zelfs sneller waren met opstarten dan op een iphone van 1200, alleen al omdat de app al in 't geheugen stond voor je 'm opende.

Veel concurrentie heeft toestellen met grappige gimmicks, maar Huawei trok die techniek vaak veel verder door om een in z'n totaliteit bruikbaarder product te leveren. Om dezelfde reden bleef een Huawei ook na jaren zonder hard reset gewoon vlot. Een veel gehoorde klacht bij stock Android en Samsung was juist dat Android trager werd na verloop van tijd. Had je bij Huawei geen last van.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 26 juli 2024 19:38]

yvez @lighting_25 augustus 2022 08:55
Wel mindere merken met mindere kwaliteit. Naar mijn mening althans.
ArcticWolf @lighting_25 augustus 2022 09:21
Heb ooit de gok genomen met de Huawei P8 en daarna de Huawei Mate 10 Pro... fijnste telefoons die ik heb gehad. Heb nu een Samsung S21 vanwege het embargo tegen Huawei en na 1,5 jaar vind ik het nog steeds niks :P
Vorige maand naar een andere telefoon gekeken maar de meeste zijn veel te groot of de camera is helemaal niks... Huawei deed dat gewoon erg goed, groot genoeg, goede camera en batterij.
En de kwaliteit, als je m'n P8 en Mate 10 Pro ziet zou je zeggen dat ze nagenoeg niet gebruikt zouden zijn en ik heb ze beide 3 jaar gebruikt.
well0549 @ArcticWolf25 augustus 2022 09:37
Mate 10 pro was ook een topper
KoffieAnanas 25 augustus 2022 08:30
De camera's van Huawei behoren altijd tot de beste die er zijn. Zonde dat ze gedwongen worden door Amerika de mobieltjes zonder Google Services te leveren.

Ik heb zelf een Huawei P40 Pro+ en tevreden. Ik ben inmiddels grotendeels van Google Services af en zou inmiddels ook zonder kunnen. Voor mij blijven de mobieltjes van Huawei erg interessant.
mcornille @KoffieAnanas25 augustus 2022 08:39
Ben ook steeds super fan geweest van Huawei maar zonder google diensten zie ik het niet zitten maar mss ook omdat ik de impact niet goed kan inschatten.

Hoe ga je om zonder de google diensten wnt vb bank apps veronderstel ik dat deze dan niet beschikbaar zijn of ben ik hier verkeerd in?
IIIIIIIIIIII @mcornille25 augustus 2022 08:42
Ik heb de Huawei P30 pro en ik moet zeggen dat alles behalve de software top is. Ik krijg nu gewoon reclame banners te zien als ik iets probeer te zoeken op mijn eigen telefoon. Echt schandalig.
fapkonijntje @IIIIIIIIIIII25 augustus 2022 08:57
Die heb ik zelf nog niet gezien, maar ik gebruik wel de Microsoft Launcher, dus misschien passeer ik zo heel die feature. Is dat niet optioneel/opt-in?
IIIIIIIIIIII @fapkonijntje25 augustus 2022 11:16
Ik zal eens kijken naar die Microsoft Launcher, dankje. Het is wel iets van Huawei zelf, die banners.
cordonbleu @IIIIIIIIIIII25 augustus 2022 12:17
Vreemd. Ik gebruik de Mate 20 Pro nu bijna 4 jaar en heb dit nog nooit gehad.

Ik heb ook nog steeds geen telefoon gevonden die goed genoeg is om hem door te vervangen.
torpan @cordonbleu25 augustus 2022 15:59
Heb de One Plus 10 Pro gekocht, maar die kan helemaal niet tippen aan mijn Mate 20 Pro die ik nog heb. Je zou verwachten dat een veel nieuwer toestel toch wat "moderner" is.
Huawei heeft echter het totale packet, hardware EN software waren top.
Standaard zat alles er al in. Je moest geen video/foto editor downloaden, zit standaard een goede in de OS. En zo geld het voor vele dingen die ik dagelijks gebruik en die One Plus dus niet heeft waardoor ik naar 3d party apps moet afwijken.
cordonbleu @torpan25 augustus 2022 19:04
Ik had die ook besteld. Vervolgens weer teruggestuurd..
justgopown @IIIIIIIIIIII25 augustus 2022 10:07
ik verwacht dat je een of andere adware programma geinstalleerd hebt.
NostraDavid @justgopown25 augustus 2022 10:59
Nope. Zit gewoon ingebouwd. Het is denk ik de Petal Search van Huawei. Kan je vinden door op je home screen naar beneden te swipen vanaf het midden van het scherm.
MaDLiVe @IIIIIIIIIIII26 augustus 2022 02:28
Vreemd zeg. Hier de huawei p30 pro, nog geen banner gezien en zit op 1 vd laatste updates. Hier een mate 20pro en dus de p30 pro en blijven by far de fijnste telefoons die ik ooit gehad heb. Snel, waren goed uitgerust met nieuwe features en bijzonder goeie cameras.
fapkonijntje @KoffieAnanas25 augustus 2022 08:48
Ik heb ook veel plezier gehad van de P30. Altijd snel, ook na jaren nog. Lang updates, software stabieler dan de concurrentie, geen typische Android/Google kwaaltjes, geen rare ontbrekende features of features die alleen met Google of Samsung producten werken (gewoon vol DLNA/Miracast support bijvoorbeeld). Goed geluid via Bluetooth en support voor alle gangbare codecs. Altijd goede batterijduur door slimme efficiënte socs die hun tijd ver vooruit waren. EMUI werd goed getest met een goede beta procedure met veel interactiviteit en dus pijnloze releases. Dat hele op je telefoon 'AI' gebeuren voor het verbeteren van de foto's of indexeren van zaken en precachen werkte echt goed. Ook het bereik van Huawei toestellen was altijd heel goed. Zo kon ik in een nieuwbouw kantoorpand goed bellen binnen met een midrange Huawei, terwijl een iphone x en 11 het volledig lieten afweten op hetzelfde netwerk. Nu zijn Iphones berucht om hun slechte bereik, maar dan nog. Huawei was ook bijzonder ver met het integreren van privacy maatregelen. Je data altijd in de EU opgeslagen onder een Europees bedrijf, veel opties om helemaal geen data te delen, iets dat Apple zelfs nu nog niet aanbiedt. Data opvragen, duidelijkheid over welke data wanneer gedeeld werd en een opt-in zonder kreupele apps over te houden. Allemaal jaren geregeld voor de concurrentie ermee kwam.

Er gaat wel eens rond dat Chinese bedrijven veel kopiëren of namaken en dat is vaak wel zo, maar Huawei was het tegenovergestelde. Apple, Samsung en Google kopieerde vooral van Huawei.

Jammer van de sancties. Of ze terecht zijn of niet weet ik niet, maar vanuit het perspectief van de Europese consument zijn ze een groot gemis en is de Smartphone wereld er slechter op geworden. Ik heb nu een Samsung en ondanks dat 't niet slecht is, had Huawei de zaken veel beter voor elkaar.
well0549 @fapkonijntje25 augustus 2022 09:34
Klopt, ik had een mate 10 pro, en ben toen naar Samsung s20 de gegaan....

Wist echt niet hoor snel ik weer mijn oude mate uit de kast moest pakken. Ondanks zijn bijna drie jaar ouderdom liep hij gewoon veel soepeler.

De hele ervaring was gewoon een stuk beter. De Fe maar aan mijn zoon gegeven.

Draai nu poco ook prima, maar absoluut veel minder polished dan Huawei
izzet3838 @well054925 augustus 2022 10:04
Klopt, ik had een mate 10 pro, en ben toen naar Samsung s20 de gegaan....

Wist echt niet hoor snel ik weer mijn oude mate uit de kast moest pakken. Ondanks zijn bijna drie jaar ouderdom liep hij gewoon veel soepeler.

De hele ervaring was gewoon een stuk beter. De Fe maar aan mijn zoon gegeven.

Draai nu poco ook prima, maar absoluut veel minder polished dan Huawei
Hier ook van p30 pro naar s22 ultra gegaan en mis de accuduur en hoe soepel en consistent de telefoon altijd was, moest Huawei terug kunnen komen met gms zou ik zo weer overstappen.
well0549 @izzet383825 augustus 2022 10:37
Zeker te weten....

Draaide gewoon veel soepeler, meer polished, minder onzin meuk, en veel minder opdringerig dan Samsung of Xiaomi

Batterij was ook echt een plus

[Reactie gewijzigd door well0549 op 26 juli 2024 19:38]

C6DL @fapkonijntje25 augustus 2022 10:23
Alleen jammer dat Android Auto wireless en Huwei een drama zijn. Veel over te vinden online.
Vooralsnog een kabel hier.
fapkonijntje @C6DL25 augustus 2022 10:26
Och mijn auto doet dat wireless toch niet, de maps van mijn auto (Here, met 5 jaar updates inbegrepen) lopen voor op Google maps en Android auto kan niets met mijn heads up display. Ook is muziek streamen via Spotify via Android auto van zeer droevige kwaliteit, terwijl mijn auto gewoon flac afspeelt en het geluidssysteem goed genoeg is om toch verschil te ontdekken. Zit nu gewoon een 128GB USB stick in.

Dus ik mis 't niet.
Kiswum
@C6DL25 augustus 2022 11:38
Het mooie/vreemde is, mijn Samsung Galaxy S22 werkt niet met Android Auto, zelfs niet na een maand of 5. Mijn Huawei P40 (met zelf geïnstalleerde Google services) werkt vlekkenloos met Android Auto.

Doordat mijn Scala autoradio geen wifi heeft, werkt draadloze Android Auto sowieso niet (volgens mij is dat namelijk een vereiste om draadloos te werken).

Dus op vakantie gebruik ik mijn 2,5 jaar oude P40 nog steeds doordat Android Auto simpelweg pas goed werkte als alle autofabrikanten snel genoeg zijn met hun ota updates.
IIIIIIIIIIII @fapkonijntje25 augustus 2022 11:17
Ik heb de P30 pro, krijg jij geen reclame banners als je iets probeert te zoeken via AI search?
MM99 @fapkonijntje25 augustus 2022 11:23
Hoe doe je het met je bank app?
SgtElPotato @fapkonijntje25 augustus 2022 11:29
Heb wel iets mindere ervaringen, lange tijd problemen gehad met de notificaties of het zeer aggressief stoppen van achtergrond processen. Een van de redenen dat ze juist altijd zo snel waren inderdaad en lang mee gingen met de batterij..

Je moest hiervoor echt het systeem in en dan werkte het nog steeds niet altijd. EMUI was ook niet altijd je van het, altijd wel een paar problemen of bugs.

Het mag dus wel iets minder rooskleurig :)
Reinier 182 @KoffieAnanas25 augustus 2022 10:28
Ik heb de Huawei P40 pro en Google zelf mis ik ook helemaal niet. Het is juist veel rustiger. Een opgeladen batterij is na een nacht gewoon nog vol en hoef niet naar de oplader te rennen zoals bij Google services. Alleen overheid en bepaalde apps mis ik in de app-gallerie maar er komen er steeds meer bij. Deze Mate 50 zou echt mijn volgende toestel worden. Ben juist heel erg tevreden over de Huawei smartphones.
well0549 @Reinier 18225 augustus 2022 10:39
Werken bank apps gewoon?

En wat zijn de belangrijkste apps die je mist?
Teijgetje @well054925 augustus 2022 19:00
Ja, bank apps werken. Alleen soms de daardoor aangestuurde RFID chip of QR-lezer niet.
Maar verder doe ik alles met Amro en Rabo op en P40pro+.
Alles kan er mee, overal zijn goede apps voor.
In het begin misschien iets wennen en uitzoeken maar zonder Google is heel goed te leven (met meer privacy).

Geweldige bouwkwaliteit ook, weliswaar schokabsorberend hoesje er om en een glazen screenprotector, maar hij is zo vaak hard gestuiterd van 1,5 m dat het haast een wonder is dat er nooit wat stuk gegaan is.
Bijkomend voordeel dat je ook simpel een biertje er mee ontkurkt. :+

Ik mis GSM eigenlijk alleen bij geofencing in apps of bij echt specifiek Google maps nodig hebbende apps.
Reinier 182 @well054926 augustus 2022 10:07
Mijn ING app werkt gewoon. Sommige apps werken wel maar geven aan Google te missen. DigiD en overheid apps werken wel op de smartphone maar niet om in te loggen met QR code. Op zich mis je weinig voor alles is een app te vinden. Alleen jij kan het bepalen of je wat mist. Aurorastore en APKpure zijn veel apps te vinden. Het is bewerkelijker maar een hele fijne toestel waar veel groei in zit.
MM99 @KoffieAnanas25 augustus 2022 11:23
Hoe doe je dat met je bank app?
memphis 25 augustus 2022 10:09
Dit brengt het "echte" fotograferen meer naar de smartphone. Hoewel diafragma veel gebruikt wordt voor lichtsterkte gebruikt de meer creatieve fotograaf dit meer voor de scherptediepte.
qless
@memphis25 augustus 2022 11:49
Scherpte diepte blijft vrij groot door de kleine sensor.... Maar de beste camera blijft die die je bij je hebt.
maajelvv 25 augustus 2022 12:07
Ik heb de mate 20 pro, 1 van de laatste toestellen met Google services, en na 4 jaar begint de accu toch wel op te raken. Tijd voor een nieuwe, maar ik vind er geeneen die kan tippen aan de Huawei. Honor is nog wel het overwegen waard, maar lastig verkrijgbaar. Ik zou bijna voor een refurbished mate 20 pro weer gaan.
Finger 25 augustus 2022 11:08
Ik overweeg wel weer eens een Huawei te proberen wanneer mijn telefoon af is. De mate9 is wel 1 van de fijnste toestellen die ik gehad heb.
danielsondepina 25 augustus 2022 12:27
Al 4 jaar trotse bezitter van een Mate 20 Pro.
Sinds twee weken overgestapt naar een samsung A53, dit is niet te doen !
Mijn Mate is zoveel soepeler, sneller etc..
Ik had verwacht dat na 4 jaar een midrange toestel een vergelijkbare ervaring zou bieden.
Ook qua fotos is mijn Mate zo veel beter!
Iemand met vergelijkbare ervaringen en misschien een tip :)

Gr,
Dani
Teijgetje 25 augustus 2022 19:05
@arnoudwokke
Vanwege de sancties van de Amerikaanse overheid mag Huawei al jaren geen 5G-hardware meer verkopen.
Huawei mag prima telefoons met 5G verkopen toch? Mijn P40pro+ is van na de sancties en heeft 5G.
Ze worden alleen sinds de ongefundeerde lastercampagne van Trump geweerd uit 5G telecom netwerken, iets waar zij onderhand de eerste en beste in waren.

[Reactie gewijzigd door Teijgetje op 26 juli 2024 19:38]


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