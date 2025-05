Nvidia verbiedt samen met verkoopplatformen handel tweedehands gpu's in China

Nvidia heeft naar verluidt samen met Chinese e-commerceplatformen een verbod ingesteld op de verkoop van onder andere gebruikte en refurbished videokaarten van de GTX 10-, GTX 16- en RTX 20-serie, omdat er veel nepvideokaarten onder die noemers verkocht zouden worden.

Dat schrijft het Chinese MyDrivers. Merken als 51RISC, Corn en Mllse zouden Nvidia-videokaarten verkopen op verschillende Chinese platformen voor relatief lage prijzen. Overigens bieden ze ook AMD-hardware aan. In werkelijkheid zou het hier gaan om een deceptie: de kaarten hebben al zwaar gebruik gezien bij cryptomining of het zijn omgebouwde mobile-gpu's. Deze merken hebben officieel ook geen licentie om Nvidia-kaarten te produceren.

Om het probleem aan te pakken, slaat Nvidia de handen ineen met de platformen waarop deze verkopen plaatsvinden: JD.com, Douyin, Pinduoduo en Tmall hebben hun medewerking al verleend, zo schrijft MyDrivers. Verkopers op die platformen mogen geen gebruikte, refurbished of vervalste Nvidia-videokaarten van de 10-, 16- of 20-serie meer verkopen. De redenering is dat die kaarten het hardst getroffen zijn door de cryptomininghausse van de afgelopen jaren en dat de 30- en 40-serie dat niet of minder zijn.

Nvidia geeft ook wat tips om dergelijke vervalsingen te vermijden. Het bedrijf raadt aan om latere 30-serie- of 40-seriekaarten te kopen en te blijven bij bekende, officiële Nvidia-partners.