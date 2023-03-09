Gerucht: Nvidia GeForce RTX 50- en AMD Radeon RX 8000-gpu's krijgen GDDR7-vram

Nvidia's komende RTX 50-videokaarten en AMD's RDNA 4-tegenhangers krijgen mogelijk GDDR7-geheugen. Dat meldt Chinese techwebsite MyDrivers. Onlangs kondigde Cadence al aan dat het verificatietools voor GDDR7-geheugen heeft uitgebracht.

MyDrivers schrijft dat GDDR7-vram zijn debuut maakt met Nvidia's GeForce RTX 50-serie, merkt ook TechPowerUp op. Die gpu's zouden op zijn vroegst tegen het einde van 2024 verschijnen, claimt de Chinese techwebsite. AMD's concurrerende Radeon RX 8000-serie zou mogelijk ook GDDR7-geheugen bieden. Daarmee zouden de videokaarten geheugenbandbreedtes van 36Gbit/s per pin bieden, wat met een 256bit-geheugenbus neerkomt op 1,15TB/s.

De GDDR7-specificatie is nog niet formeel gemaakt door standaardenorganisatie Jedec, hoewel er al wel wordt gewerkt aan dergelijk geheugen. Cadence, een bedrijf dat software en hardware maakt voor het ontwerpen van chips, kondigde onlangs al aan als eerste fabrikant verification solutions voor GDDR7-geheugen te bieden. Daarmee kunnen bedrijven al GDDR7-geheugen testen voor hun producten. De tools kunnen volgens Cadence alle nieuwe features in de GDDR7-specificatie simuleren.

Het halfgeleiderbedrijf bevestigde dat GDDR7 onder meer gebruikmaakt van pam3-encoding voor dataoverdracht. Dat is in tegenstelling tot het gebruik van pam2-encoding uit GDDR6 of pam4 in GDDR6X. Met pam3 worden drie spanningsniveaus gebruikt voor de transmissie van het signaal. Daardoor is het mogelijk om meer bits te verzenden per klokcyclus, zonder dat de kloksnelheid daarvoor verhoogd moet worden. Cadence stelt dat pam3 hierom een aanzienlijk hogere datarate biedt ten opzichte van pam2, terwijl de signaalruisverhouding beter is dan bij pam4. Verder krijgt GDDR7 onder meer vier verschillende read clock-modi, waarmee fabrikanten het stroomverbruik kunnen afstellen en optimaliseren.

Samsung zei in oktober al te werken aan GDDR7 en deelde soortgelijke details over de geheugenstandaard. Dat bedrijf zei ook GDDR7 pam3 zou ondersteunen en meldde ook dat de standaard doorvoersnelheden tot 36Gbit/s per pin kan bieden. Ter illustratie: de GDDR6-specificatie biedt officieel bandbreedtes van 16Gbit/s per pin, hoewel er inmiddels ook GDDR6- en GDDR6X-chips met snelheden tot 24Gbit/s beschikbaar zijn.