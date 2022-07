Samsung kondigt GDDR6-geheugen aan met 24Gbit/s-snelheid

Samsung heeft GDDR6-geheugen aangekondigd dat snelheden aankan tot 24Gbit/s. Dat is een derde meer dan de 18GBit/s die Samsung tot nu toe maximaal bood in zijn geheugen. De release volgt 'in lijn met releases van gpu's', aldus de fabrikant.

Samsung is begonnen met het samplen van het geheugen, aldus de fabrikant zelf. Dat is een voorstadium van massaproductie. Het gaat om 16bit-geheugen. Samsung zegt nog niet hoeveel geheugen de varianten precies zullen hebben, maar zegt al wel dat er varianten komen voor laptops met dynamic voltage switching, om zo het stroomverbruik terug te dringen. Ook komen er versies met 20Gbit/s- en 16Gbit/s-doorvoersnelheden die werken op 1,1V, in tegenstelling tot de 1,35V die standaard is bij GDDR6.

Met de aankondiging volgt Samsung concurrent Micron, die dit voorjaar zei GDDR6X-geheugen te maken op 24Gbit/s. Misschien worden de chips dan ook gebruikt in de volgende generatie Nvidia-kaarten, hoewel dat niet wordt bevestigd. Een eerder gerucht stelt wel dat de RTX 40-serie van Nvidia configuraties van maximaal 24GB GDDR6X-geheugen ondersteunt.

Samsung maakt het GGDR6-geheugen op de derde generatie van zijn 10nm-classprocedé voor dram. De release van het geheugen volgt 'in lijn met de release van gpu's'. Daarmee doelt Samsung vermoedelijk op onder meer de RTX 40-serie van Nvidia. Die staat op de rol voor dit najaar. Nvidia heeft daar zelf nog niets over bekendgemaakt.