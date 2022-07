Samsung laat Zuid-Koreaanse S21-gebruikers data beschermen via reparatiemodus

Samsung heeft in Zuid-Korea een nieuwe reparatiemodus geïntroduceerd voor Galaxy S21-toestellen. Na activatie zijn onder andere foto’s, berichten en accountinformatie niet meer te raadplegen waardoor gevoelige informatie beschermd blijft tijdens een reparatie van een toestel.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf wil met deze reparatiemodus verhinderen dat persoonlijke informatie van Samsung-klanten in handen komt van medewerkers van bedrijven als die een reparatie uitvoeren aan een Samsung-toestel. Het bedrijf brengt de modus via een software-update eerst naar Galaxy S21-toestellen, maar zal de functie ook naar andere modellen brengen. Welke modellen dat zijn, is niet duidelijk. Het is overigens ook niet duidelijk of de reparatiemodus naar Samsung-smartphones elders ter wereld zal komen.

Als een Zuid-Koreaanse gebruiker de modus wil activeren moet die naar de Instellingen-app gaan en vervolgens op de Apparaatonderhoud-sectie klikken. Bij Batterij kan er gekozen worden om de nieuwe reparatiemodus in te schakelen waarna de smartphone opnieuw opstart en er geen toegang meer zal zijn tot persoonlijke gegevens zoals foto’s, berichten en accountinformatie. Via hetzelfde instellingenmenu is de modus ook opnieuw uit te schakelen. Hiervoor moet wel een patroon ingegeven worden of een vingerafdrukscan. Volgens een Zuid-Koreaans persbericht van Samsung zouden ook enkel de standaardapps in deze modus actief zijn.