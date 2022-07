Screenshots tonen licht gewijzigde interface Samsung One UI 5

Er zijn screenshots verschenen van Samsung One UI 5 voor Galaxy-telefoons. Dat is de interface die de marktleider gaat gebruiken over Android 13. De screenshots tonen lichte wijzigingen ten opzichte van het huidige One UI.

De screenshots komen van telecomjournalist Max Weinbach, die ze op 9to5Google heeft gepubliceerd. Hij heeft een interne build van de software kunnen proberen die hij doorgestuurd heeft gekregen van een niet nader genoemde bron.

De build toont onder meer nieuwe gestures voor het gebruik van multitasking. Die zijn momenteel nog niet actief. Door met twee vingers omhoog te vegen zouden gebruikers splitview kunnen openen, terwijl het mogelijk wordt om van een venster een pop-up te maken door van rechtsboven naar beneden te vegen.

Notificaties hebben nieuwe, grotere iconen. Ook zien menu's om te vragen om permissies er anders uit. In plaats van de stijl die Samsung zelf hanteerde, lijkt het erop dat Samsung de Google-vensters gaat laten zien. Die zitten ook midden in het scherm, in plaats van onderin. Daarnaast is er nu een toggle voor ultrawideband en kunnen gebruikers tekst uit afbeeldingen kopiëren en plakken met het toetsenbord.

Samsung toont One UI 5 vermoedelijk als het zijn eerste publieke bèta's voor Android 13-ugrades live zet. Dat gebeurt waarschijnlijk dit najaar. Samsung brengt upgrades als eerste uit voor zijn high-end modellen. Er is nog geen roadmap voor wanneer welke telefoon de upgrade naar Android 13 krijgt.