Samsung maakt publieke bèta voor One UI 5 beschikbaar in Duitsland, VS en Korea

Samsung heeft een publieke bèta voor One UI 5 uitgebracht in Duitsland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De bèta komt voorlopig enkel naar Galaxy S22-toestellen en bevat enkele nieuwe functies zoals meer kleurenopties, stapelbare widgets en een beveiligingsdashboard.

Samsung lijstte de nieuwe functies van One UI 5 op in een blogpost. Daarin staat te lezen dat gebruikers meer kleurenopties te zien krijgen om de interface verder aan te passen. Het wordt ook mogelijk om widgets van dezelfde grootte op elkaar te plaatsen, waarna door de stapel gescrolld kan worden.

Samsung heeft het in One UI 5 ook mogelijk gemaakt om notificaties van apps eenvoudiger te weren. Het instellingenmenu voor geluid en trillingen van de telefoon is onder handen genomen en One UI 5-gebruikers kunnen per app voortaan een andere taal instellen. Als de camera-app wordt geopend zal er een nieuwe icoontje voor de Pro-modus te zien zijn, alsook voor de Pro Video-modus. Zoomen moet voortaan makkelijker gaan omdat de zoombalk in de camera-app gevoeliger is gemaakt.

Er komt ook een nieuw dashboard waarin beveiligingsmeldingen te zien zullen zijn, alsook maatregelen die genomen kunnen worden in het geval dat dit nodig is. Samsung introduceert ook nieuwe toegankelijkheidsfuncties zoals een vergrootglasfunctie en gesproken assistentie bij het navigeren.

De open bèta wordt momenteel enkel vrijgegeven voor Galaxy S22-toestellen in Duitsland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Volgens het bedrijf zijn gebruikers van andere werelddelen over enkele maanden aan de beurt. Vorige maande deelde telecomjournalist Max Weinbach nieuwe screenshots van One UI 5. Daaruit blijkt onder andere dat het Zuid-Koreaanse bedrijf aan nieuwe gestures werkt voor het gebruik van multitasking en dat notificaties nieuwe en grotere iconen krijgen.