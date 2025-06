Samsung begint met uitbrengen van Android 13-upgrade voor Galaxy S22-serie

Samsung is begonnen met het uitbrengen van Android 13 voor zijn Galaxy S22-serie. Dat blijkt uit forumberichten op Gathering of Tweakers. De nieuwe Android-versie wordt uitgerold als onderdeel van Samsungs One UI-versie 5.0.

Gebruikers melden sinds vanochtend op Gathering of Tweakers dat de ota-upgrade met Android 13 is binnengekomen op hun S22-toestellen. Het betreft firmwareversie S90*BXXU2BVJA. De update is ongeveer 3GB groot en lijkt beschikbaar te zijn voor Nederlandse gebruikers van de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra. Volgens Sammobile is de update inmiddels ook beschikbaar in andere Europese landen, waaronder Italië, Spanje, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Het is niet bekend wanneer de Android-upgrade beschikbaar komt voor andere Samsung-toestellen.

De Android 13-upgrade voor Samsungs Galaxy S22-toestellen zit verwerkt in One UI 5, waar het bedrijf eerder al een bètaversie van uitbracht. De nieuwe update brengt, naast Android 13, ook een vernieuwd uiterlijk met zich mee; Samsung integreert het Material You-ontwerp van Google verder in zijn Android-skin en introduceert onder meer nieuwe iconen. Verder voegt de update een nieuw privacydashboard en 'slimme widgets' toe, waarbij suggesties worden gedaan om bepaalde widgets op het thuisscherm te plaatsen op basis van gebruikspatronen.