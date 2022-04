Samsung zegt smartphone-socs beter af te stemmen op Galaxy-telefoons

Samsung zegt dat het zijn socs in de toekomst beter zal afstemmen op zijn Galaxy-smartphones. Tot nu toe ontwikkelde de fabrikant zijn socs ook met de bedoeling dat andere fabrikanten die kunnen gebruiken, maar dat gebeurt mondjesmaat.

Daarom belooft Samsung nu intern een system-on-a-chip die het alleen ontwikkelt met Galaxy-apparaten in het achterhoofd, meldt ITHome. Door de soc beter op de telefoon af te stemmen, zou het throttlen van smartphones minder of niet meer nodig zijn.

Samsung kwam deze winter in opspraak vanwege zijn Game Optimizing Service of GOS. Die is nodig, omdat de soc anders zo heet wordt dat de koeling van de telefoon de warmte niet meer kan afvoeren en de accu te snel leegloopt. GOS beperkt niet alleen de prestaties van games, maar ook van apps en browsers. Behalve bij veel van Samsungs eigen apps gebeurt dat ook bij duizenden andere apps. Samsung zei daar niets over. De Zuid-Koreaanse markttoezichthouder is inmiddels een onderzoek begonnen met de vraag of de fabrikant de prestaties van zijn telefoons overdreef.

Het is onbekend hoe Samsung de soc beter wil afstemmen op Galaxy-apparaten om throttling in de toekomst te minimaliseren of te voorkomen. Het lijkt erop dat de controverse de leveringen van de Galaxy S22-telefoons niet in de weg heeft gezeten. Samsung voorspelt een recordkwartaal, met een operationele winst die de helft hoger ligt dan vorig jaar. Zakenkrant Financial Times schat dat het vooral komt door sterke leveringen van componenten, maar ook omdat Samsung twintig procent meer levert van de S22 dan van de S21-serie vorig jaar.