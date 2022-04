Details vermoedelijke Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 komen naar buiten

Er zijn details naar buiten gekomen van wat vermoedelijk de Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 gaat heten. De system-on-a-chip voor smartphones heeft Arm Cortex A710- en A510-kernen, blijkt uit een screenshot dat de ronde doet.

Het screenshot lijkt te komen uit de database van een benchmark en komt van de Chinese leaker Digital Chat Station. Die heeft in het verleden vaker laten zien te beschikken over juiste informatie over niet aangekondigde processors.

Qualcomm laat de soc vermoedelijk bij Samsung maken op 4nm, meldt Digital Chat Station. Daar laat Qualcomm ook zijn Snapdragon 8 Gen 1 maken. Het screenshot laat zien dat de cpu verdeeld is in twee clusters, beide met vier processorkernen. Het gaat om vier Cortex A710-kernen op 2,36GHz en vier A510-kernen op 1,8GHz, beide van Arm. De gpu is een Adreno 662.

Als Qualcomm de naamgeving uit zijn high-end serie doorzet, gaat de soc Snapdragon 7 Gen 1 heten. Het is onbekend of dat zal gebeuren, omdat Qualcomm doorgaans jaarlijks een of twee socs in zijn 8-serie uitbrengt, terwijl er in de 7-serie weleens meer modellen per jaar uitkomen. Vorig jaar waren dat de 778G en 780.

Qualcomm heeft niet gereageerd op het online komen van de details. Als de gegevens in een benchmark staan, is de soc vermoedelijk al in productie of zal hij dat binnenkort zijn. Qualcomm kondigde de 778G vorig jaar in mei aan.

Snapdragons Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 7 Gen 1* Snapdragon 780G Procedé Samsung, 4nm Samsung, 4nm Samsung, 5nm Cpu 1x X2, 3,0GHz

3x A710, 2,5GHz

5x A510, 1,8GHz 4x A710, 2,36GHz

4x A510, 1,8GHz 1x A78, 2,4GHz

3x A78, 2,2GHz

4x A55, 1,9GHz Cpu-architectuur Armv9 Armv9 Armv8 Gpu Adreno 730 Adreno 662 Adreno 642

* Volgens gerucht