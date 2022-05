Qualcomm introduceert flagship-soc Snapdragon 8+ Gen 1 en midrange 7 Gen 1

Qualcomm heeft twee nieuwe socs gepresenteerd, waaronder een verbeterde versie van zijn flagship-soc de Snapdragon 8 Gen 1. De verbeterde plusversie is volgens Qualcomm sneller, verbruikt minder energie en gebruikt TSMC's 4nm-procedé in plaats van Samsungs variant.

De fabrikant claimt dat zowel de gpu als de cpu van de Snapdragon 8+ Gen 1 tien procent sneller zijn en dertig procent minder energie verbruiken ten opzichte van de 8 Gen 1. Qualcomm geeft niet veel details over hoe dit is bereikt, al zegt de fabrikant wel dat de cpu van de 8+ Gen 1 een 0,2GHz hogere kloksnelheid heeft, met maximaal 3,2GHz. Hierbij gaat het om de snelle Cortex-X2-kern.

Volgens Anandtech hebben de andere kernen ook een hogere kloksnelheid gekregen. De drie Cortex-A710-kernen stijgen met 0,3GHz tot 2,8GHz. De vier Cortex-A510-kernen stijgen met 0,2GHz tot 1,8GHz. Dit medium meldt ook dat de chip door TSMC op 4nm wordt gemaakt, terwijl zijn voorganger door Samsung werd gemaakt.

Waarschijnlijk is de verschuiving van Samsungs 4nm-node naar TSMC's variant reden voor de energieverbeteringen. Door alle energieverbeteringen moet een apparaat tachtig minuten langer video kunnen streamen en vijftig minuten langer kunnen browsen, al geeft de fabrikant geen nadere details over het soort apparaat. Tijdens het gamen moet een apparaat een uur langer mee kunnen gaan en een apparaat moet 5,5 uur langer kunnen bellen. Net als zijn voorganger kan de 8+ Gen 1 8k-video's opnemen met 30fps en hdr, en 720p-video's schieten op 960fps.

Qualcomm verwacht dat in het derde kwartaal van dit jaar de eerste smartphones verschijnen met de Snapdragon 8+ Gen 1-soc. Merken als ASUS ROG, Honor, Lenovo, OnePlus, OPPO en Xiaomi werken aan smartphones met de flagship-soc, stelt de fabrikant.

Snapdragon 7 Gen 1

Naast de flagship-soc, kondigde Qualcomm ook de Snapdragon 7 Gen 1 aan. Deze is bedoeld voor midrange toestellen en is de opvolger van de 778G+-soc. Daarmee is het de tweede soc na de Snapdragon 8 Gen 1 die de nieuwe naamgeving krijgt. De 7 Gen 1 is een octacore waarbij de snelste core op 2,4GHz is geklokt, drie snelle cores op 2,36GHz zijn geklokt en de vier efficiënte kernen op 1,8GHz draaien, meldt Android Authority. De gpu is twintig procent sneller dan die van de originele 778G.

De 7 Gen 1-soc ondersteunt qhd+-schermen met een verversingssnelheid van 60Hz, terwijl de 778G+ maximaal fhd+-schermen ondersteunde. De nieuwe soc ondersteunt ook camera's met meer megapixels. Zo kan de 7 Gen 1 drie camera's met 25-megapixelsensoren ondersteunen, of een enkele 84-megapixelsensor. Bij zijn voorganger was dit drie 22-megapixelsensoren of een enkele 64-megapixelsensor.

Qualcomms 7 Gen 1-soc verschijnt nog in het huidige kwartaal voor het eerst in smartphones. Onder meer Honor, Oppo en Xiaomi hebben gezegd de soc in hun smartphones te gaan gebruiken.