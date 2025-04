Qualcomm kondigt Gen 1-soc's aan voor Snapdragon 6 en 4

Qualcomm kondigt nieuwe soc's aan voor midrangetoestellen. Het gaat om een nieuwe Snapdragon Gen 1-soc voor zowel de 6- als de 4-serie van Qualcomm. Motorola heeft als eerste aangekondigd dat het met nieuwe toestellen op de markt komt die gebruik maken van de nieuwe soc's.

Qualcomm kondigde eerder al Gen 1-soc's aan voor de Snapdragon 8- en 7-serie. Dit zijn chips die worden gebruikt in de meer high-end toestellen van smartphonefabrikanten. De aangekondigde Snapdragon Gen 1 6- en 4-serie moeten het middensegment van smartphones gaan ondersteunen.

De Snapdragon 6 Gen 1 volgt de 695 5G op. Daarmee blijft Qualcomm bij zijn eerdere beslissing om de namen van zijn soc's eenvoudiger te maken en in plaats van met drie cijfers, alleen de serie en de generatie aan te duiden. De nieuwe Snapdragon 6 Gen 1 kan volgens de fabrikant betere foto's maken doordat de soc is uitgerust met de Spectra-isp van Qualcomm. De soc moet in staat zijn om foto's van 200megapixel te maken. Ook moet de nieuwe Snapdragon 6 betere prestaties leveren tijdens het gamen. Qualcomm claimt dat de Snapdragon Gen 1 35 procent sneller kan renderen dan de 695 5G.

Ook de Snapdragon 4 Gen 1 krijgt een upgrade ten opzichte van zijn voorganger de 480 5G. Volgens Qualcomm is de cpu 15 procent sneller en is de gpu tot 10 procent sneller dan de vorige generatie. Ook de Snapdragon 4 krijgt de Spectra-isp en moet foto's van 108megapixel kunnen maken.

Volgens AnandTech krijgen de Snapdragon 6 en 4 Gen1 geen upgrade naar de Armv9-kernen, zoals de high-end Gen 1-soc's. Daarmee lopen deze midrange soc's voorlopig nog achter op de high-end platformen van Snapdragon, die al wel zijn overgestapt naar de nieuwe architectuur.