Evan Blass laat specificaties Snapdragon 6 Gen 1-soc uitlekken

Smartphone-leaker Evan Blass heeft mogelijke specificaties van de Snapdragon 6 Gen 1-soc van Qualcomm gedeeld. De chipset wordt gebakken op het 4nm-proces en krijgt een Kyro-cpu mee waarvan sommige kernen op 2,2GHz draaien. Wanneer de chipset uit moet komen, is onduidelijk.

De Snapdragon 6 Gen 1 krijgt een Adreno-gpu mee, al is het nog niet duidelijk hoeveel kernen deze mobiele gpu bevat en hoe snel ze zullen zijn. De gpu ondersteunt volgens het lek van Evan Blass onder andere hdr-weergave van games en video, Vulkan 1.1 en OpenGL ES 3.2. De chipset bevat een Spectra-isp waardoor elk toestel met een Snapdragon 6 Gen 1-soc foto’s kan maken met maximaal 108 megapixels. Dankzij de Spectra-isp kan er ook 4k-hdr-video opgenomen worden met 30fps. Er kan ook slomo-video opgenomen worden aan maximaal 240fps in combinatie met een resolutie van 270p.

De chipset ondersteunt LTE, 5G, Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2, inclusief Bluetooth LE Audio. De chipset kan overweg met de Qualcomm aptX Voice-, aptX Lossless-, aptX adaptive- Aqstic-codes. Toestellen met deze chipset zullen een USB-C-poort bevatten die USB 3.1 ondersteunt. Fabrikanten kunnen enkel lp-DDR5-geheugenmodules gebruiken in combinatie met de Snapdragon 6 Gen 1 en maximaal 12GB werkgeheugen installeren. De chip wordt gebakken op het 4nm-procedé van een niet nader genoemde chipfabrikant. Het is niet duidelijk wanneer Qualcomm de Snapdragon 6 Gen 1-soc zal introduceren.