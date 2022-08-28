Evan Blass laat specificaties Snapdragon 6 Gen 1-soc uitlekken

Smartphone-leaker Evan Blass heeft mogelijke specificaties van de Snapdragon 6 Gen 1-soc van Qualcomm gedeeld. De chipset wordt gebakken op het 4nm-proces en krijgt een Kyro-cpu mee waarvan sommige kernen op 2,2GHz draaien. Wanneer de chipset uit moet komen, is onduidelijk.

De Snapdragon 6 Gen 1 krijgt een Adreno-gpu mee, al is het nog niet duidelijk hoeveel kernen deze mobiele gpu bevat en hoe snel ze zullen zijn. De gpu ondersteunt volgens het lek van Evan Blass onder andere hdr-weergave van games en video, Vulkan 1.1 en OpenGL ES 3.2. De chipset bevat een Spectra-isp waardoor elk toestel met een Snapdragon 6 Gen 1-soc foto’s kan maken met maximaal 108 megapixels. Dankzij de Spectra-isp kan er ook 4k-hdr-video opgenomen worden met 30fps. Er kan ook slomo-video opgenomen worden aan maximaal 240fps in combinatie met een resolutie van 270p.

De chipset ondersteunt LTE, 5G, Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2, inclusief Bluetooth LE Audio. De chipset kan overweg met de Qualcomm aptX Voice-, aptX Lossless-, aptX adaptive- Aqstic-codes. Toestellen met deze chipset zullen een USB-C-poort bevatten die USB 3.1 ondersteunt. Fabrikanten kunnen enkel lp-DDR5-geheugenmodules gebruiken in combinatie met de Snapdragon 6 Gen 1 en maximaal 12GB werkgeheugen installeren. De chip wordt gebakken op het 4nm-procedé van een niet nader genoemde chipfabrikant. Het is niet duidelijk wanneer Qualcomm de Snapdragon 6 Gen 1-soc zal introduceren.

Specificaties Snapdragon 6 Gen 1 Bron: Evan Blass
Specificaties Snapdragon 6 Gen 1. Bron: Evan Blass

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 28-08-2022 13:22 34

28-08-2022 • 13:22

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Reacties (34)

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markusclaas 28 augustus 2022 15:27
Nog steeds geen ondersteuning voor av1. Belachelijk.
JeroenED @markusclaas28 augustus 2022 18:17
Best wel een grappige reactie, vind ik. Ja, ze zijn laat ermee (hoewel?). Maar er zijn 2 zaken die je waarschijnlijk niet meeneemt:
1. dit is hardware ondersteuning. Sinds android 10 zit er al software ondersteuning in. Hardware ondersteuning gaat de boel alleen maar sneller laten draaien. Je zal het merken, maar het is niet dat de wereld naar de verdoemenis is zonder die hardware ondersteuning. Daarnaast moet je ook de content hebben. Voor een codec die op dit moment 3 jaar oud is, is content amper voorhanden. VVC zal ook nog effe duren tegen wanneer het overal beschikbaar is (zelfs met de geldmachine van fraunhofer)
2. We spreken hier over een midrange soc. De GPU is minder krachtig dat de 8 gen 2. Om hardware ondersteuning goed werkend te krijgen heb je een goede GPU nodig. Die heb bij een krachtigere sock sneller voor handen. Zeker bij een mobiele soc. Kans bestaat wel dat de ondersteuning er al inzit, maar uitgeschakeld wegens tegenvallende prestaties. Een volgende iteratie van de decoder zal ongetwijfeld betere prestaties leveren en bijgevolg zal die uiteindelijk door de QA geraken en geactiveerd worden. Voorlopig niet, maar de reden zal technisch van aard zijn.
Zer0 @JeroenED28 augustus 2022 19:32
Voor een codec die op dit moment 3 jaar oud is, is content amper voorhanden.
Twee van de grootste contentplatformen, Youtube en Netflix, ondersteunen en gebruiken het al.
En de ondersteuning op client devices is juist nodig om de diverse content-leveranciers over de streep te trekken.
We spreken hier over een midrange soc
Zou je een midrange SOC accepteren die geen h265 ondersteunt?
Om hardware ondersteuning goed werkend te krijgen heb je een goede GPU nodig
Maar dat hoeft niet perse een heel krachtige GPU te zijn. Nvidia biedt het bijvoorbeeld ook aan op de hele RTX30 serie, inclusief de low-end 3050
JeroenED @Zer029 augustus 2022 00:14
Vraag 1: fout! Ze gebruiken het in in android TV. Niet in de gewone smartphone applicatie.

Vraag 2: afhankelijk van de specificaties. Gebrek aan 8K lijkt mij niet onoverkomelijk. Ben wel niet de persoon die netflixt op z'n gsm.

Vraag 3: je voorbeeld bewijst alleen maar dat ik gelijk heb. Een 3050 met een tgp van 130W vs een soc van 15W. Met 130W moet je niet veel optimaliseren voor het werkend te krijgen. Enig doel kan wat extra fps zijn.
Berlinetta @JeroenED29 augustus 2022 07:37
Uhm vraag 2: Andere mensen wel.

Vraag 3: Juist daar ook een decoder voor hebben.


Over a AV1: Het is nogal complex
Zer0 @JeroenED29 augustus 2022 19:36
Vraag 1: fout! Ze gebruiken het in in android TV. Niet in de gewone smartphone applicatie.
Nee, goed, ze gebruiken het.
Vraag 3: je voorbeeld bewijst alleen maar dat ik gelijk heb. Een 3050 met een tgp van 130W vs een soc van 15W. Met 130W moet je niet veel optimaliseren voor het werkend te krijgen. Enig doel kan wat extra fps zijn.
Het gaat niet om de tdp, het gaat om het feit dat het laagste model in de reeks dezelfde features heeft wat betreft decoding als het hoogste model.
Gubbel @Zer028 augustus 2022 21:44
Vergelijk je nou echt een 3050 - een dedicated GPU - met een Snapdragon soc?
Pianist1985 @Gubbel28 augustus 2022 23:31
Is dat een vergelijking maken of gewoon een voorbeeld geven om te illustreren dat het niet bepaald cutting edge technologie is?
yvez @Pianist198529 augustus 2022 02:35
Een 3050 geen cutting edge noemen omdat het het kleinste broertje is vind ik inderdaad een beetje vreemd. Zeker in de context waarin de vergelijking is geplaatst.
Pianist1985 @yvez29 augustus 2022 02:50
Dat 'niet bepaald cutting edge' gaat over AV1-encoding-technologie en niet over de 3050. Cutting edge suggereert exclusiviteit, dus als het over de 3050 zou gaan, nee, dat is geen cutting edge product, Sterker nog, de 3050 is een bijzonder onaantrekkelijke keus voor iemand die een PC wil bouwen. Voor dat geld koop je ook een gebruikte 2070 en die rent echt rondjes om een 3050. En voor een tientje minder koop je een RX 6600, goednieuw, en ook dat is een stuk krachtiger kaart.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 29 juli 2024 20:58]

yvez @Pianist198529 augustus 2022 02:56
We hadden het niet over performance...maar prima, wat jij zegt.
Pianist1985 @yvez29 augustus 2022 03:09
Jij betrok die term op de videokaart zelf, niet ik. Dan ontkom je ook niet om het over performance te hebben, want prestaties vs. alternatieve producten bepalen of iets cutting edge is, dwz. de top in z'n productgroep. En nee, dat is een 3050 dus niet.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 29 juli 2024 20:58]

Zer0 @Pianist198529 augustus 2022 19:43
prestaties vs. alternatieve producten bepalen of iets cutting edge is
Nope, iets kan cutting edge zijn, en alsnog slechter presteren dan alternatieve producten.
Als Intel/AMD/whoever mogen een quantum-cpu voor de consumentenmarkt uit brengt is dat een cutting edge cpu, ook als hij presteert als een celeron.
Pianist1985 @Zer029 augustus 2022 21:07
Wat jij zegt, en wat ik zeg, sluit elkaar niet wederzijds uit. Je kunt de term zowel betrekken op positionering in een marktsegment als op experimentele technologie die nog niet zo ver is dat je er het grote publiek mee kunt bedienen.
Zer0 @Pianist198530 augustus 2022 12:19
Je kunt de term zowel betrekken op positionering in een marktsegment
Dat kan, maar dan gebruik je de term verkeerd.
Cutting edge is an adjective used to describe the newest, most advanced version of a product or service
Heeft dus niks met het marktsegment te maken.
Pianist1985 @Zer028 augustus 2022 23:29
Een 3050 is geen low end. Een GT 710 is low end. Je hebt het nog altijd over een GPU die veel games in 1080p max settings aan kan en die bij lange na niet de onderkant vertegenwoordigt van de product stack van NVIDIA.
supersnathan94
@JeroenED28 augustus 2022 21:09
dit is hardware ondersteuning. Sinds android 10 zit er al software ondersteuning in. Hardware ondersteuning gaat de boel alleen maar sneller laten draaien. Je zal het merken, maar het is niet dat de wereld naar de verdoemenis is zonder die hardware ondersteuning.
Nee zeker niet, maar het batterijverbruik zou wel veel beter worden. Hardware integratie is altijd efficiënter op dat gebied.

Zowel Youtube als Netflix gebruiken deze codec. Juist voor streaming op mobiele devices met midrange SoC dus interssant om batterij goed op peil te houden.

Alle grote content partijen streamen nu AV1.

Als Apple volgend jaar hardware support inbakt ben je te laat. Is boor Qualcom dus ontzettend belangrijk dat op tijd te doen, want ze lopen al niet voor in prestaties.
Pianist1985 @JeroenED28 augustus 2022 23:27
Hardware encoding en decoding vergt wel veel minder energieverbruik en in een apparaat dat in je zak moet passen is dat geen kattenpis.
Vyrvs @markusclaas28 augustus 2022 16:19
Omdat ik niet wist wat AV1 was:
Het is een bestandsformaat om in hogere kwaliteit te streamen met dezelfde bitrate.
Meer info op tweakers: https://tweakers.net/nieu...ntent%20over%20netwerken.
Z100 @Vyrvs28 augustus 2022 17:05
AV1 is geen bestandsformaat; het is een codec. Een bestandsformaat is waarin het verpakt zit (e.g. mkv).

Edit: @markusclaas Vanaf Snapdragon 9 Gen 2 gaat Qualcomm AV1 ondersteunen nieuws: 'Snapdragon 8 Gen 2 zal AV1-videocodec ondersteunen'.

[Reactie gewijzigd door Z100 op 29 juli 2024 20:58]

drdelta @Z10029 augustus 2022 01:43
AV1 is geen bestandsformaat; het is een codec. Een bestandsformaat is waarin het verpakt zit (e.g. mkv).
Klopt. Doorgaans worden dat soort bestanden containers genoemd in die context.
Ludewig @markusclaas28 augustus 2022 16:16
Inderdaad, zat ik ook naar te zoeken. Zo houden ze de hele industrie op.
De Vliegmieren 28 augustus 2022 13:48
USB 3.1 + USB-C impliceert (edit: blijkbaar dus niet, zie reacties hieronder) ondersteuning voor DP-alt mode als ik me niet vergis. Een goede ontwikkeling, gezien de snapdragon 695 dit ontbeert. Zo ook de ondersteuning voor 4k video opname.

[Reactie gewijzigd door De Vliegmieren op 29 juli 2024 20:58]

fapkonijntje @De Vliegmieren28 augustus 2022 14:03
Maakt je midrangers toch weer leuker. Die socs zijn rap zat voor mij iedere keer, maar het ontbrekende van geavanceerde features zoals dit vind ik een groter gemis.

Artikel heeft het over een
en krijgt een Kyro-cpu mee
Volgens mij is dat gewoon hun Kryo merknaam en een typvout in het artikel.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 29 juli 2024 20:58]

PuzzleSolver @fapkonijntje28 augustus 2022 19:32
Volgens mij speelt hier marketing mee, ook 4K 60fps lijkt met opzet weggelaten te worden in de midrange. Een paar jaar geleden kon ik me nog voorstellen dat het met prestaties te maken had. Maar tegenwoordig en zeker op een procede van 4nm en support voor 108Mp foto's kan ik met niet anders voorstellen dan dat het een marketing beslissing is. Ze willen graag ook nog een reden houden om de duurdere high-end SOC's te blijven verkopen, zeker nu iedereen begint te beseffen dat je ze voor snelheid niet meer nodig bent.
fapkonijntje @PuzzleSolver28 augustus 2022 21:54
Ik weet niet of deze soc geen 4k/60fps doet, ik zie in de tekst alleen een relatie met hdr10 en een situatie waarbij er meerdere camera's tegelijk opnemen.

Maar ik vermoed wel dat 30fps op 4k het maximum is.

Het is opzich best duur om een soc te hebben die 4k/60fps doet en dat komt vooral door de bandbreedte en rekenkracht die ervoor nodig is. Een paar extra megapixels zijn makkelijk, continu 4k/60fps video opnemen is een heel stuk minder makkelijk.

Bedenk even dat je per seconde 60 8 megapixels foto's moet opslaan/verwerken, zonder vertraging. Dat betekent onder andere een dik pak cache geheugen en een heel capabele encoding chip. Dit is een goede manier om te bezuinigen op midrange devices.
gladius1983 @fapkonijntje29 augustus 2022 12:14
In het document staat dat er maximaal 4k met 30 fps gefilmd kan worden. Dus als deze info klopt gaat ie gaan 4k60 ondersteunen.
Henkieschmenkie @De Vliegmieren28 augustus 2022 16:06
USB 3.1 impliceert ondersteuning voor DP-alt mode als ik me niet vergis.
Helaas niet. Pas met USB4, waarbij USB-C verplicht is en wat ook is waar de Alt Modes eigenlijk vandaan komen, is DP Alt Mode niet meer optioneel.
De Vliegmieren @Henkieschmenkie28 augustus 2022 18:53
Ok, maar in dit specifieke geval staat er dat USB-C wordt ondersteunt, met andere woorden deze Snapdragon zou dus wel DP-alt mode ondersteunen?
Henkieschmenkie @De Vliegmieren28 augustus 2022 18:56
Ook bij USB-C is DP Alt Mode volledig optioneel (behalve bij een USB4-poort dan). Moet wel zeggen dat bij de Snapdragon 888 hetzelfde staat qua specs maar dat m'n S21 FE ermee het wel ondersteunt.

[Reactie gewijzigd door Henkieschmenkie op 29 juli 2024 20:58]

De Vliegmieren @Henkieschmenkie28 augustus 2022 19:26
Hmm ik zie nu inderdaad dat bij de 695 op de specsheet 'usb-c' ondersteuning staat. Dus even afwachten wat er bij deze nieuwe soc mogelijk is.
well0549 28 augustus 2022 13:34
Ben benieuwd naar de performance van deze chip. Waar deze chip in de lineup komt

Er zijn er zo veel dat ik inmiddels het spoor en beetje bijster ben...
sspiff @well054928 augustus 2022 13:54
Dit wordt wellicht de nieuwe naamgeving voor de Snapdragon 6xx reeks, net zoals Snapdragon 8 de 8xx reeks vervangt.

Wellicht dus een chip voor midrange toestellen.
tedades 28 augustus 2022 17:18
Wat al bekend was maar toch goed om te weten: TSMC maakt deze chip op 4nm. Vroeger werd de Snapdragon 8 Gen 1 bij Samsung gemaakt maar door de lage yield is Qualcomm gewisseld naar TSMC.

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