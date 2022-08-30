G.Skill en Corsair kondigen DDR5-dimms aan speciaal voor AM5

Zowel G.Skill als Corsair kondigen nieuwe DDR5-modules aan die gericht zijn op de nieuwe Ryzen 7000-cpu's van AMD. De dimm's ondersteunen AMD EXPO, waardoor overclocken makkelijker zal zijn volgens AMD.

G.Skill kondigt de Trident Z5 Neo- en de Flare X5-series aan. Beide series bieden verschillende dimms van zowel DDR5-5600 als DDR5-6000. Wie ook rgb-verlichting wil, is beperkt tot de Trident-dimms. Het is de bedoeling dat het DDR5-werkgeheugen van G.Skill voor AM5 vanaf volgende maand beschikbaar is.

Ook Corsair maakt bekend dat het DDR5-modules heeft ontwikkeld voor AM5. Het geheugen van Corsair zal overclockbaar zijn met AMD EXPO. Het gaat om nieuwe versies van de Dominator Platinum- en Vengeance-series. Ook Corsair zegt dat de nieuwe DDR5-geheugenmodules 6000 megatransfers per seconde bieden. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Tijdens de aankondiging van de nieuwe AMD-cpu's werd al bekend dat de 7000-series alleen DDR5 gaat ondersteunen. Wanneer je wilt overstappen naar de nieuwste generatie cpu's van AMD, moet je dus ook overstappen naar DDR5-geheugen. Er komt geen variant die DDR4 zal ondersteunen volgens AMD.