G.Skill en Corsair kondigen DDR5-dimms aan speciaal voor AM5

Zowel G.Skill als Corsair kondigen nieuwe DDR5-modules aan die gericht zijn op de nieuwe Ryzen 7000-cpu's van AMD. De dimm's ondersteunen AMD EXPO, waardoor overclocken makkelijker zal zijn volgens AMD.

G.Skill kondigt de Trident Z5 Neo- en de Flare X5-series aan. Beide series bieden verschillende dimms van zowel DDR5-5600 als DDR5-6000. Wie ook rgb-verlichting wil, is beperkt tot de Trident-dimms. Het is de bedoeling dat het DDR5-werkgeheugen van G.Skill voor AM5 vanaf volgende maand beschikbaar is.

G.Skill DDR5 AM5

Ook Corsair maakt bekend dat het DDR5-modules heeft ontwikkeld voor AM5. Het geheugen van Corsair zal overclockbaar zijn met AMD EXPO. Het gaat om nieuwe versies van de Dominator Platinum- en Vengeance-series. Ook Corsair zegt dat de nieuwe DDR5-geheugenmodules 6000 megatransfers per seconde bieden. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

G.Skill en Corsair DDR5G.Skill en Corsair DDR5G.Skill en Corsair DDR5

Tijdens de aankondiging van de nieuwe AMD-cpu's werd al bekend dat de 7000-series alleen DDR5 gaat ondersteunen. Wanneer je wilt overstappen naar de nieuwste generatie cpu's van AMD, moet je dus ook overstappen naar DDR5-geheugen. Er komt geen variant die DDR4 zal ondersteunen volgens AMD.

Door Robert Zomers

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 20:37 32

30-08-2022 • 20:37

32

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Geheugen intern Corsair G.Skill

Reacties (32)

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Marcievg 30 augustus 2022 20:41
Hopelijk komt het ooit weer terug dat je elk geheugen op zowel AMD als Intel kunt zetten.
Pianist1985 @Marcievg30 augustus 2022 20:44
Het kan ook wel, maar dan moet je dus handmatig timings gaan optimaliseren, terwijl je bij een kit die er al een profiel voor heeft ingebakken, gewoon een optie in de BIOS aan zet. Dat iets niet door de fabrikant is gevalideerd wil dus niet zeggen dat het niet werkt.
d3x @Pianist198530 augustus 2022 20:49
Het zijn dan ook veelal moederbord fabrikanten die afkomen met een support lijst.
maw er zullen veel kitjes op zowel intel als amd passen afh van moederbord leverancier en geheugen keuze... maw blijf weg vna de goedkopere witte produkten als je dat wil.

Out of the box gaan ze dan mogeljiks wel werken maa rmet minder strakke timings.
GekkePrutser @Marcievg30 augustus 2022 21:55
Als je niet overclockt kan dat ook gewoon. In elk geval met DDR4, DDR5 heb ik nog niet gezien natuurlijk.
Astennu @Marcievg31 augustus 2022 00:09
Dat is nu toch ook al?
AMD heeft ook ondersteuning voor XMP. Werkt hier prima. Alleen boven de 3600MHz moet je even opletten omdst je infinity fabric Dan niet meer 1:1 draait. Handmatig kan je vaak nog wel 3800MHz halen en met geluk 4000MHz.

Maar met 3600 of lagere kits is het xmp aan en gaan.
WCA 30 augustus 2022 21:17
Ben benieuwd of het naast expo óók nog XMP kan dan.
naaitsab @WCA30 augustus 2022 21:32
Technisch zie ik niet in waarom niet. Beide is enkel een stuk informatie mbt de timings etc welke de BIOS kan gebruiken, je zou in de header dus iets van XMP of Expo kunnen meegeven. Marketingtechnisch is dit natuurlijk wel veel slimmer ;)
Astennu @WCA31 augustus 2022 00:10
Was ik inderdaad ook benieuwd naar. Hebben ze dan en EXPO en XMP of alleen een van de twee. Zou wel mooi zijn als de modules beide ondersteunen.

Echter als ik op de site van Bv corsair kijk bij een van die modules staat er bij Performance Profiles alleen EXPO genoemd en geen XMP. Dus ik gok dat het het een of het ander is.

Ik zag ook nog het volgende staan
Ditch the tedious process of manually adjusting your performance settings each time by saving your own AMD EXPO profiles through iCUE.
Ik ben benieuwd of je dan de optie is om die standaard timings aan te passen en in de module op te slaan zodat je bij een bios reset dan Bv via expo profile 2 je custom timings kan laden.

Ik hoop ook dat er wat opties zijn om subtimings op te slaan of dat de module die ook goed zet. Bij XMP zijn het alleen de primaire timings. Subtimings worden door het moederbord gedaan en volgens mij niet door XMP.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 08:49]

dasiro @WCA31 augustus 2022 12:32
waarschijnlijk, maar op een AMD-launch is een concurrerende compatibele Intel feature geen enkele meerwaarde
Downstar2 30 augustus 2022 22:40
Eigenlijk wel vreemd dat ze prijzen dan niet gelijk mee geven. Dat is toch iets wat voor de consument belangrijk is. Al is het maar een advies prijs ter indicatie.

Dat fabrikanten nieuwe ddr5 modules uit brengen die compatibel zijn met de nieuwe am5 socket is toch gewoon logisch? Dat is toch geen speciaal nieuws?
sfc1971 @Downstar231 augustus 2022 11:31
Het is een aankondiging, het kan best zo zijn dat de productie zelfs nog gestart moet worden omdat de moederborden en de cpu's die ervoor nodig zijn ook nog niet klaar zijn.

Daarnaast is de markt niet echt stabiel op het moment waardoor niemand nu durft te voorspellen hoe veel mensen een compleet nieuwe setup gaan doen (moederbord, geheugen, cpu en wellicht een nieuw NVME SSD om gebruik te maken van PCIE 5.)

Advies prijzen zijn immers slechts voor een deel afhankelijk van de kosten van grondstoffen en toch meer van hoeveel een fabrikant hoopt te kunnen krijgen. Ze willen best goedkoper verkopen als het moet maar als het even kan vragen ze 300 euro voor een setje.

Ze willen zich nog niet vastleggen, als ze nu een te hoge prijs vast leggen kunnen ze ook mensen afschrikken.
oef! 30 augustus 2022 23:03
Kan zoiets niet gewoon via xmp opgelost worden zodat het met Intel en AMD werkt?
Frosty_gamer @oef!30 augustus 2022 23:18
Xmp is voor Intel, Expo is voor AMD. Zoals ik het begrijp.
Ludewig @oef!30 augustus 2022 23:56
XMP werkt behoorlijk slecht, dus als dit veel beter werkt dan is het wel een vooruitgang.

En ik verwacht dat chips beide kunnen ondersteunen.
DennisH82 @Ludewig31 augustus 2022 08:54
XMP werkt behoorlijk slecht
Waar baseer je dat op ?
Ik heb nog nooit enig probleem gehad met XMP, gewoon aanzetten en gaan, ook al verschillende DDR5 systemen gebouwd en ook daar geen enkel probleem.
Ludewig @DennisH8231 augustus 2022 09:45
Je kunt vrijwel altijd veel betere timings krijgen met handmatige tuning en soms is het geheugen zelfs sneller als je XMP uitzet: https://www.youtube.com/watch?v=lDnTuYFv2KY

De vraag is natuurlijk wel in hoeverre dit aan XMP ligt of aan de fabrikanten die vooral tunen op een zo hoog mogelijke snelheid, ipv goede timings.
DennisH82 @Ludewig31 augustus 2022 11:07
Ah oke dan snap ik hem, maar handmatig instellen heeft juist niks met XMP te maken, XMP is een functie die je gewoon aan/uit zet om het geheugen op de geadverteerde snelheid te laten draaien, daarom vond ik het al vreemd ;)
Ludewig @DennisH8231 augustus 2022 12:36
Met XMP pakt het BIOS de timing-instellingen uit de EEPROM op de kaart. Met handmatig instellen doe je het zelf. Op zich is XMP dus slechts een automatisering van wat je anders zelf kan doen.
naaitsab @Ludewig31 augustus 2022 17:43
Beetje hetzelfde als fabrieks chiptuning van een auto. Deze zullen erg ruim zijn zodat alle motoren er goed mee overweg kunnen. Zelf tunen is maatwerk en zal bijna altijd betere resultaten geven. Hetzelfde geld voor XMP. Dat is erg ruim genomen zodat het op zo veel mogelijk verschillende CPU - Mobo combinaties werkt. Elke CPU is anders en presteert net even beter of slechter. Daarom is zelf stoeien met de timings bijna altijd een recept voor veel betere resultaten. XMP zou pas slecht werken als het op een paar PC's na alles laat crashen omdat de timings te strak staan :P
Database freak 31 augustus 2022 02:07
Ik kreeg de indruk dat de 7000's standaard met 5200 of 5600 snelheid geheugen werken, komt er dan een lagere multiplier voor het 6000 geheugen of vindt er dan een asynchrone clock snelheid tussen de processor en het geheugen plaats?
Snowwie 30 augustus 2022 21:02
Geen kit combinatie mogelijk tot 128GB ram?
Of zal dan 2x (2x32GB) voldoen?

Ik weet dat in mijn situatie ik mijn oude i7-5820k wil vervangen door een AMD Ryzen 7000 series processor en met minimaal 128GB ram, dus zolang dat maar kan dan is het prima. :-)
Stetsed @Snowwie30 augustus 2022 21:28
Ja 2x2x32 zou gewoon moeten werken en dat zou inderdaad de oplossingen zijn om tot 128GB te komen.
Moonspring @Snowwie31 augustus 2022 08:12
128 is ook maximaal.
robertlinke @Snowwie31 augustus 2022 09:49
vraagje, waarom 128GB?
voor de meeste usecases heb je aan minder wel voldoende.

het kan dat je er wel een usecase voor hebt, maar zo niet dan is het zonde om zoveel geld uit te tgeven
Snowwie @robertlinke31 augustus 2022 12:00
In mijn geval puur voor het spel Cities: Skylines, dit omdat je voor dit spel ontzettend veel assets en mods kunt gebruiken. Niet alleen fysiek ram, maar ook virtueel ram is een noodzaak voor Cities. Ik heb nu ongeveer 7.000 assets met 90 mods, die gebruiken samen zo'n 50GB normaal geheugen en iets van 55GB uit de pagefile (aka 'wisselbestand / virtueel geheugen). Mijn huidige systeem met 64GB ram loopt inmiddels al tegen een oranje waarschuwing aan. :-)
robertlinke @Snowwie31 augustus 2022 14:56
ahh, ja ok, met mods kan het hard gaan
lexkalin 30 augustus 2022 21:27
Ik vind het nog één onnodige segmentatie op de markt waardoor je gaat waarschijnlijk niet zomaar kunnen evenmakkelijk van platform veranderen als je een fatsoenlijke ddr kit hebt besteld. Ik hoop dat ze zouden kunnen xmp en expo profielen tegelijk inbouwen want het blijft toch ddr5 van jedec standaard met tweaks.
MPAnnihilator 30 augustus 2022 21:46
Die nieuwe Gskill Trident Z's lijken me visueel gezien toch wat achteruit gegaan, niet ? ( voor mensen met een raampje, het oog wil ook wat )
Aloys Riswick @MPAnnihilator30 augustus 2022 23:28
Ik ben het met je eens, kingston is er ook niet op vooruit gegaan met hun ddr5 t.o.v. ddr4

Corsair dominator vind ik nog steeds wel mooi, maar dat komt misschien omdat ze al zo lang hetzelfde design hebben.
RDilus @MPAnnihilator31 augustus 2022 10:02
Je kan custom design heat spreaders kopen of wss zelfs oude ddr4 kopen en replacen ben zelf erg van hyperx ddr4 rgb line
MPAnnihilator @RDilus31 augustus 2022 15:53
Dat zijn toch weer extra kabeltjes en nakijken of ze passen op je rgb headers, niet voor mij, maar idd wel goed dat het bestaat.

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