AMD en Jedec werken aan Mrdimm-geheugenstandaard met snelheden tot 17.600MT/s

AMD en Jedec werken samen aan nieuwe Mrdimms. Deze multi-ranked buffered DIMM's moeten de bandbreedte van geheugen verdubbelen door twee DDR-ranks te combineren. De twee partijen verwachten op termijn snelheden tot 17.600MT/s.

Jedec en AMD presenteerden de Mrdimm-standaard tijdens MemCon 2023, schrijft een vicepresident van AMD's datacentergroep op LinkedIn. De standaard is vooral bedoeld om geheugenbandbreedte te verhogen in servers. Mrdimm bereikt dat door in feite twee DDR-ranks te combineren in een enkele QDR. Daarmee wordt de datarate naar de host verdubbeld ten opzichte van een enkele DDR5-module. Effectief betekent dit bijvoorbeeld dat twee DDR5-DIMM's van 4400 megatransfers per seconde gecombineerd kunnen worden tot een enkele module van 8800MT/s. Het ontwerp staat gelijktijdige toegang tot beide memory ranks toe.

De eerste generatie kan hiermee volgens de twee bedrijven snelheden van maximaal 8800 megatransfers per seconde behalen. De tweede generatie moet dat ophogen naar 12.800MT/s. Generatie drie moet geheugensnelheden van 17.600MT/s mogelijk maken. De verwachting is echter dat een dergelijke derde generatie pas na 2030 verschijnt.

Intel presenteerde eerder een MCR-Rdimm-geheugenstandaard die een soortgelijk principe hanteert voor hogere datarates. Die moet binnenkort al verschijnen. De cpu-fabrikant toonde onlangs zijn Xeon Granite Rapids-cpu's met DDR5-8000-MCR-Rdimms op 8000MT/s. Die processors staan op de planning voor 2024.