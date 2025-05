Jedec breidt DDR5-geheugenspecificatie uit naar 8800MT/s

Jedec, de organisatie die standaarden vaststelt voor geheugentechnologie, heeft de DDR5-geheugenspecificatie bijgewerkt om hogere snelheden mogelijk te maken. Er komt ook een nieuwe beveiligingsfunctie.

De vernieuwde specificatie, JESD79-JC5, legt de standaard vast voor DDR5-geheugenchips met datatransfersnelheden tot 8800MT/s. Dit betekent dat de industrie het eens is dat DDR5-8800 zowel qua prestaties als qua kosten haalbaar is. In 2020, toen DDR5 uitkwam, heeft Jedec DDR5-specificaties tot 6400MT/s vastgesteld, met ruimte voor toekomstige uitbreidingen.

De bijgewerkte DDR5-specificatie bevat ook een functie die gericht lijkt op het verminderen van Rowhammer-aanvallen. De functie in kwestie heet Per-Row Activation Counting. PRAC houdt bij hoe vaak een geheugenrij is geactiveerd om bitflips veroorzaakt door overmatige activaties te voorkomen.