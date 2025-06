Jedec legt GDDR7-geheugenstandaard vast, tot dubbele bandbreedte van GDDR6

Jedec heeft de JESD239 GDDR7 Sgram-standaard gepubliceerd. Dit type geheugen is gericht op grafische kaarten en AI-accelerators, die begin 2025 worden verwacht. GDDR7 moet in staat zijn om een bandbreedte van 192 GB/s per 'apparaat' te behalen, het dubbele van GDDR6.

Deze hogere snelheid wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van pulse amplitude modulation. De PAM3-interface gebruikt met +1, 0 en -1 drie verschillende niveaus om drie bits te versturen per twee cycli, ten opzichte van twee bits per twee cycli in het geval van de traditionele non-return-to-zero-interface.

De standaard biedt ook andere nieuwe features. Zo moet de accuraatheid van training worden verhoogd terwijl de trainingstijd tegelijkertijd afneemt. Daarnaast wordt de hoeveelheid onafhankelijke kanalen verdubbeld van twee bij GDDR6 naar vier bij GDDR7. Wat de capaciteit betreft noemt Jedec 16 tot 32 gigabit, alsook ondersteuning voor een dualchannel-mode om de capaciteit te verdubbelen. Tot slot heeft de organisatie met oog op betrouwbaarheid ook features zoals foutcorrectie toegevoegd.

Verschillende grote partners zoals AMD en Nvidia hebben van het moment gebruikgemaakt om hun enthousiasme uit te spreken over de standaard. Wanneer de eerste producten met deze technologie op de markt zullen komen wordt echter niet vermeld. Volgens geruchten zal Nvidia de GB202-gpu koppelen aan GDDR7-geheugen. Tom’s Hardware verwacht deze producten rond begin 2025.