PC-versie Horizon Forbidden West vereist 16GB werkgeheugen en 150GB ssd-opslag

Het Nederlandse Nixxes en Guerrilla Games hebben de systeemeisen voor de pc-versie van Horizon Forbidden West bekendgemaakt. Ongeacht de grafische preset wordt minstens 16GB geheugen en 150GB aan vrije ssd-opslagruimte vereist. Het spel komt op 21 maart uit voor de pc.

De volledige systeemeisen zijn gepubliceerd op de website van PlayStation. De minimale vereisten om een resolutie van 720p en en een framerate van 30fps te behalen bestaan uit een Intel Core i3-8100 of AMD Ryzen 3 1300X. Wat de grafische rekenkracht betreft moet een GeForce GTX 1650 of Radeon RX 5500 XT volstaan. In beide gevallen wordt 4GB videogeheugen genoemd. Voor de hoogste settings hebben gamers een RTX 4080 of RX 7900 XT nodig.

Horizon Forbidden West is sinds begin 2022 beschikbaar op de PlayStation 4 en 5. De pc-versie wordt samen met de Burning Shores-uitbreiding uitgebracht, die niet beschikbaar is op de PS4. De Complete Edition kan overweg met zowel Nvidia's DLSS 3 als AMD’s FSR en Intels XeSS.