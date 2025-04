Horizon Forbidden West Complete Edition voor pc krijgt DLSS 3-ondersteuning

Nvidia heeft tijdens CES een nieuwe trailer getoond van de pc-versie van Horizon Forbidden West. Daarin wordt bevestigd dat de Complete Edition, bestaande uit de basegame en de Burning Shores-uitbreiding, ondersteuning zal bieden voor Deep Learning Super Sampling 3.

Er is vooralsnog geen concrete releasedatum bekend voor de pc-versie van Horizon Forbidden West Complete Edition. De Steam-pagina van de game noemt nog altijd '2024' als releasewindow. Horizon Forbidden West werd begin 2022 uitgebracht voor de PlayStation 5- en PlayStation 4-consoles. De uitbreiding van de game kwam zelfs exclusief naar de PS5. De in september aangekondigde Complete Edition moet dus nog verschijnen voor de pc, maar werd in oktober al uitgebracht voor de PS5.

DLSS 3 is de nieuwste versie van Nvidia's upscalingtechnologie, waarbij games gerenderd worden op een lagere resolutie om vervolgens kunstmatig opgeschaald worden naar een hogere resolutie. DLSS 3 heeft daarnaast een Frame Generation-functie. Die interpoleert tussenframes om 'aanzienlijk hogere framerates' mogelijk te maken, zo legde het bedrijf eerder uit aan Tweakers. Naast DLSS 3 ondersteunt de pc-port ook DLAA en Nvidia's Reflex-technologie.