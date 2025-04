Wat is er Nederlandser dan een game die door het Amsterdamse Guerilla Games is ontwikkeld? Juist, een game die vervolgens door het Utrechtse Nixxes Software naar de pc is geport. Ik heb het dan natuurlijk over Horizon Forbidden West, een spel dat begin 2022 uitkwam voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Jurian heeft destijds de originele consoleversie al uitgebreid bekeken en in dit artikel richt ik me op de prestaties van de onlangs uitgebrachte pc-versie.

Die pc-versie heet volledig Horizon Forbidden West Complete Edition, wat betekent dat de Burning Shores-uitbreiding is inbegrepen. Verder is er een hele reeks features toegevoegd, zoals we vaker hebben gezien bij door Nixxes geporte games. Upscalingstechnieken worden breed ondersteund in de vorm van Nvidia's DLSS, AMD's FSR 2.2 en Intels XeSS. De game biedt de mogelijkheid om dynamische resoluties te gebruiken en zo een gewenste framerate te waarborgen. Het spel kan ook op ultrawidebeeldschermen worden gespeeld en de bediening is via muis en toetsenbord of controller naar wens aan te passen.

Systeemeisen

Horizon Forbidden West vraagt op hardwaregebied niet veel spannends, maar wel enigszins capabele componenten. We hebben onlangs onze referentiesystemen voor gamebenchmarks bijgewerkt, waarover op de volgende pagina meer. Aanbevolen wordt om Forbidden West met een hexacoreprocessor te draaien en in alle gevallen wordt 16GB systeemgeheugen genoemd. Voor videogeheugen wordt er geen hele duidelijke lijn getrokken in de aanbevolen specificaties, want de Radeon RX 6800 beschikt over twee keer zoveel vram als de erboven genoemde RTX 3070.

Bij de genoemde Intel-processors valt op dat het drie modellen zonder HyperThreading betreffen, terwijl de AMD Ryzens hieronder wel over smt beschikken. Mogelijk heeft het spel vooral profijt van cores en minder van threads. Met 150GB vereiste opslagruimte is Forbidden West niet echt compact te noemen, maar vergelijkbare hoeveelheden hebben we ook in andere recente games voorbij zien komen. Volgens Nixxes moet het spel wel vanaf een ssd draaien om goed te werken.