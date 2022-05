Hoeveel processorcores heb je nodig voor gaming? In dit artikel zoeken we aan de hand van diverse moderne games uit hoeveel cores en threads de beste game-ervaring opleveren. Zo weet je wat voor processor je moet kiezen voor je volgende game-pc of upgrade.

Games wilden liever snelle cores dan veel cores

De vraag waarmee we dit artikel aftrappen, houdt pc-gamers al sinds de komst van de multicore-processor bezig. Van oudsher zijn games niet de programma's die de aanwezigheid van veel cores het beste benutten. Aanvankelijk was een enkele snelle core nog de beste optie, maar gaandeweg werden dualcores en later quadcores aangeraden als meest geschikte keuze voor pc-games.