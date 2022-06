Tijd voor een upgrade? - Deel 1

Heb je een al wat oudere Intel Core-processor en twijfel je of een nieuwe processor het upgraden waard is? Dan is dit artikel voor jou, want voor dit artikel hebben we de Intel Core i5 9600K, Core i7 9700K en Core i9 9900K compleet opnieuw getest voor een vergelijking met de nieuwste AMD- en Intel-processors. Zit je met je oudere cpu nog goed of wordt het tijd voor een upgrade?

Pas bij de nieuwste Alder Lake-generatie stapte Intel over op een nieuwe microarchitectuur en een nieuw productieprocedé. Daarvoor moest Intel noodgedwongen generaties lang gebruikmaken van Skylake en 14nm. Hoewel we voor dit artikel niet verder teruggaan dan de negende generatie Core-processors, kun je onze testresultaten daardoor ook prima gebruiken om een indicatie te krijgen van het prestatieniveau van modellen uit voorgaande generaties. In de onderstaande tabel hebben we cpu's met dezelfde coreconfiguraties op een rij gezet, met de geteste varianten vetgedrukt.

Coreconfiguratie 6th Gen

Skylake 7th Gen

Kaby Lake 8th Gen

Coffee Lake 9th Gen

Coffee Lake-R 10th Gen

Comet Lake 4C/8T i7 6700K i7 7700K i3 10100 6C/6T i5 8400

i5 8600K i5 9600K 6C/12T i7 8700K i5 10400

i5 10600K 8C/8T i7 9700K 8C/16T i9 9900K i7 10700K

Intel Coffee Lake in een notendop

Voordat we naar de benchmarks gaan kijken: hoe zat het ook alweer met al die Skylake-gebaseerde Intel Core-generaties? In de basis maken alle processors van de zesde tot en met de tiende Core-generatie gebruik van dezelfde techniek. In reactie op de toenemende concurrentie van AMD zag Intel zich echter genoodzaakt om de kloksnelheden en het aantal cores steeds verder op te voeren. Bij de zesde en zevende generatie Core-processors had het topmodel nog vier cores, terwijl dat in de tiende generatie meer dan verdubbeld was naar tien cores.

Intussen hield Intel vast aan zijn cadans van twee generaties per socket. Je kunt dus in hetzelfde bord upgraden van de zesde naar de zevende of van de achtste naar de negende generatie (Coffee Lake (Refresh)), maar grotere stappen vereisen een nieuw moederbord.

Opvallend aan twee van de drie processors uit de negende generatie, is dat ze geen ondersteuning bieden voor hyperthreading. Anno 2022 heeft vrijwel iedere AMD- of Intel-processor extra virtuele threads, maar Intel hield die optie nog lange tijd exclusief voor de duurste modellen. De i7 9700K was daardoor de eerste processor sinds AMD's Bulldozer FX-processors die wel over acht cores, maar niet over hyperthreading of smt beschikte.