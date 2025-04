Processor Best Buy Guide

Met de introducties van de AMD Ryzen 7000-processors en de Intel 13th Gen Core-cpu's achter de rug maken we een verse balans op van de processormarkt. Hoe verhouden de geboden prestaties zich tot de prijzen van processors? Kortom, welke processor kun je het beste kopen?

Goede prestaties en goede prijs

Je kunt natuurlijk stellen dat de snelste processor automatisch de beste is, maar voor vrijwel alle consumenten speelt ook de prijs een belangrijke rol. Een goedkope processor koop je al voor rond 50 euro, waarmee je prima uit de voeten kunt voor bijvoorbeeld tekstverwerken en webbrowsen. De prestaties zijn voor dergelijk gebruik misschien niet eens het belangrijkste. De aanwezigheid van een geïntegreerde gpu kan je bijvoorbeeld de aanschaf van een losse videokaart besparen, wat voor de totaalprijs van zo'n systeem veel wezenlijker is.

Gebruik je je pc voor zwaardere productieve taken of voor gaming, dan wordt een snellere processor met meer cores en hogere klokfrequenties al snel aantrekkelijker. In het creatieve spectrum profiteren vooral taken als rendering van veel cores. Specifiek voor gamers is het belangrijk dat de gekozen processor snel genoeg is om de videokaart optimaal te laten presteren, waarbij de snelheid per core doorgaans minstens zo belangrijk is als de totale rekenkracht.

Huidig aanbod van AMD en Intel

We spraken op deze plek lang over de zogenaamde standaard en hedt-platforms van AMD en Intel, maar die laatste zijn in de afgelopen tijd doodgebloed. Tenzij je duizenden euro's wil stukslaan op voor zakelijk gebruik bedoelde cpu's, heb je als consument in feite alleen de keuze uit de reguliere platforms: AM4 en AM5 bij AMD en socket 1700 bij Intel.

AMD zit op dit moment in een transitiefase. Na vijf jaar dezelfde socket AM4 te hebben gebruikt, passen de vier Ryzen 7000-modellen uitsluitend in de nieuwe AM5-socket. Die ondersteunt nieuwe technologie als DDR5-geheugen en PCIe 5.0-slots, maar moederborden met die socket zijn daardoor ook flink aan de prijs. AM4-processors en -moederborden zijn nog altijd ruim verkrijgbaar, alleen zullen er naar verwachting geen nieuwe cpu's meer uitkomen voor deze oude socket.

Intel hanteert al sinds jaar en dag een cadans van twee generaties per socket. De tweede generatie processors voor socket 1700, de Core 13000-serie, is net uit en bestaat vooralsnog alleen uit de overklokbare K-modellen. De goedkopere versies volgen begin volgend jaar, maar je kunt ook prima een processor of moederbord van de voorgaande serie gebruiken.

AMD socket AM4 AMD socket AM5 Intel socket 1700 Modelnamen Athlon / Ryzen

1000 t/m 5000 Ryzen 7000 Celeron / Pentium

Core i3/i5/i7/i9

12e en 13e generatie Aantal cores Max. 16 Max. 16 Max. 8P + 16E Aantal PCIe-lanes 20x PCIe 4.0 24x PCIe 5.0 16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 Geïntegreerde gpu Nee

(behalve -G) Ja Ja

(behalve -F)

Socket, moederbord en geheugen

Welke processor je kiest, bepaalt in hoge mate hoe de rest van je systeem eruit komt te zien. Je moet een moederbord gebruiken met dezelfde socket als je cpu, bijpassend geheugen uitzoeken en zorgen voor voldoende koeling. Bij steeds meer processors krijg je geen standaardkoeler in de doos, maar zelfs als dat wel het geval is, wil je die als liefhebber van een stille pc vermoedelijk niet gebruiken.

Op de volgende pagina bekijken we de prestaties van alle geteste processors. Daarna zetten we die af tegen de actuele prijzen om de prijs-prestatieverhouding te bepalen. Tot slot geven we onze aanraders in diverse categorieën.