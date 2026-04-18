Door Tomas Hochstenbach

Redacteur processors

Feedback 39

Processorbenchmarks 2026

Al onze cpu-testresultaten

39

Alle processorbenchmarks

Processor Best Buy Guide

Ben je benieuwd naar de prestaties van een processor in een bepaalde test? Hieronder vind je al onze testresultaten terug. Zo kun je in detail alle courante AMD Ryzen- en Intel Core-cpu's met elkaar vergelijken. Na een uitgebreide beschrijving van onze testmethodiek en de CPU Prestatiescores voor algemeen gebruik, productiviteit en gaming, komen de prestaties in allerlei verschillende applicaties en gebruiksscenario's aan bod. Onderaan vind je ten slotte de resultaten van onze stroomgebruiksmetingen en de temperatuurtest met een gestandaardiseerde koeler.

Wil je op een overzichtelijke wijze twee of meer processors met elkaar vergelijken? Maak dan een vergelijking aan in de Pricewatch. Onder de specificaties vind je ook alle testresultaten, met het beste resultaat groen gearceerd.

Alles openen
Specificaties testsystemen
Platform Moederbord Geheugen Geheugensnelheid
Socket AM4 ASUS ROG Strix B550-E Gaming G.Skill Trident Z Neo 32GB DDR4-3200 CL16
Socket AM5 Gigabyte X870E Aorus Master X3D ICE G.Skill Trident Z5 Neo 32GB Ryzen 7000:
DDR5-5200 CL36
Ryzen 9000:
DDR5-5600 CL36
Socket sTR5 ASUS Pro WS TRX50-Sage Wifi G.Skill T5 Neo DDR5-6400 CL32-39-39
LGA1700 Gigabyte Z790 Aorus Master X G.Skill Trident Z5 32GB DDR5-5600 CL36
LGA1851 Gigabyte Z890 Aorus Master Patriot Viper 32GB Core Ultra 200:
DDR5-6400 CL32-39-39
Core Ultra 200 Plus:
DDR5-7200 CL34-45-45
Videokaart voor gamebenchmarks Nvidia GeForce RTX 5090
Driver: Nvidia GeForce Game Ready Driver 591.74
Videokaart bij ontbreken igp Nvidia GeForce GTX 1650
Koeling Alphacool Ocean T38 360mm
Ssd Samsung 9100 PRO 2TB
Voeding Corsair RM1000x (2024)
Besturingssysteem Windows 11 Pro (25H2)
Gebruikte instellingen en onderdelen

Ons uitgangspunt is dat we ons zoveel mogelijk houden aan de door de cpu-fabrikant aanbevolen instellingen voor zaken als kloksnelheden, vermogenslimieten en powerstates.

Geheugen

We geven de mainstreamplatforms 16GB per geheugenkanaal, wat in totaal op 32GB uitkomt voor de geteste systemen. Voor hedt-platforms houden we 32GB per kanaal aan. Voor de kloksnelheid van het geheugen houden we de officiële, maximaal ondersteunde snelheid aan.

Videokaart

Bij processors met een geïntegreerde gpu draaien we het gros van onze benchmarks zonder extra videokaart, terwijl we cpu's zonder (geactiveerde) igpu combineren met een Nvidia GeForce GTX 1650. Alle gamebenchmarks en de DaVinci Resolve-test draaien we in combinatie met de snelste videokaart van dit moment: een Nvidia GeForce RTX 5090.

Opslag, koeling en voeding

We voorzien onze testsystemen van een Samsung 9100 PRO 2TB-ssd. Met 2TB snelle opslag kunnen we alle benchmarks en games, die steeds meer ruimte vergen, tegelijk geïnstalleerd houden. Om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen die high-end processors aan de koeling stellen, gebruiken we Alphacool Ocean T38-waterkoelers. De gebruikte voeding is een Corsair RM1000x (2024).

Gametests

We benchmarken games in twee resoluties: 1920x1080 pixels (full hd) en 2560x1440 pixels (wqhd), met Medium- en Ultra-settings. Doorgaans zie je de grootste verschillen op de laagste resolutie, omdat de cpu in dat scenario het snelst een bottleneck vormt. Toch zijn die ook relevant als je op een hogere resolutie speelt, bijvoorbeeld als er in de toekomst snellere videokaarten verschijnen die het knelpunt naar de processor laten verschuiven.

De geteste games zijn:

Game Verschijningsdatum Api Engine
Anno 117: Pax Romana November 2025 DX12 Empire Engine
Battlefield 6 Oktober 2025 DX12 Frostbite
Cyberpunk 2077 December 2020 DX12 REDengine 4
DOOM: The Dark Ages Mei 2025 Vulkan id Tech 8
F1 25 Mei 2025 DX12 EGO Engine 4.0
Horizon Zero Dawn Remastered Oktober 2024 DX12 Decima Engine

Met behulp van PresentMon meten we in elke geteste game de prestaties, waaruit we zowel de gemiddelde framerates, of fps, als de frametimes van het 99e percentiel berekenen. Die laatste rapporteren we los in ms, maar vind je ook terug in de samengestelde balkjes, bestaande uit het 99e percentiel, omgerekend naar frames per seconde, genoteerd als minimumframerate en gevolgd door de gemiddelde framerate per seconde. Op die tweede score, het gemiddelde aantal beelden per seconde dat een videokaart kan berekenen, wordt primair gesorteerd.

De frametimes geven geen beeld van de gemiddelde framerate, maar van de uitschieters in negatieve zin. Die kunnen immers tot gevolg hebben dat een game, ondanks een goed gemiddelde, niet vloeiend aanvoelt. De tijd die het kost om beelden binnen een 3d-game en dus binnen onze benchmark te renderen, varieert van frame tot frame. Bij onze frametimemeting worden de rendertijden van alle individuele frames opgeslagen. Daarna gooien we de 1 procent langzaamste frames weg. De hoogste rendertijd van de resterende 99 procent van de frames, oftewel het langzaamste frame, is het 99e percentiel frametime.

Energiemetingen

Uiteraard meten we ook het stroomverbruik van de processors. Daarvoor gebruiken we de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab. Dit is een dochterbord dat met afstandsbusjes onder het daadwerkelijke moederbord wordt geplaatst en in- en uitgangen heeft voor alle stroomkabels die naar het moederbord en de processor gaan.

Van de ATX-kabel met 24 pinnen, maximaal twee EPS-kabels met 8 pinnen, maximaal drie PEG-kabels met 8 pinnen en maximaal twee 12Vhpwr-kabels kunnen we live de spanning en stroomsterkte monitoren en loggen. De meters zijn aangesloten op een externe pc die de bijgeleverde software draait, zodat het rekenwerk dat hierdoor wordt verricht, geen invloed heeft op het energiegebruik van het geteste systeem.

We tonen het energiegebruik van de processor in vier verschillende scenario's. Eerst meten we het gebruik in een idlescenario, waarbij de processor niet wordt belast en uitsluitend continu de Windows-desktop wordt getoond. Als testscenario voor een volledige allcorebelasting gebruiken we Cinebench 2024, dat tijdens het renderen van een 3d-scène een vrijwel oneindig aantal cores maximaal kan gebruiken. We testen het stroomgebruik van de processor tijdens het spelen van Cyberpunk 2077 in combinatie met een losse videokaart.

Tot slot rapporteren we de totale hoeveelheid gebruikte energie in Wh. Dat is vooral interessant in tests die korter duren als de processor sneller is, wat het geval is bij Cinebench. Daar zegt de totale hoeveelheid gebruikte energie dus iets over de efficiëntie van de processor. De geteste game duurt niet korter met een snellere cpu, maar om ook iets te kunnen zeggen over de efficiëntie in dit scenario, hebben we een aparte 'watt per fps'-berekening gemaakt. Hierin kun je snel zien welke processors relatief gezien het zuinigst werken.

In onderstaande video laten we je zien hoe het testen van een processor in ons testlab in zijn werk gaat.

Direct naar:

CPU Prestatiescore

  • Prestatiescore
  • Gaming Prestatiescore
  • Productiviteit Prestatiescore
Tweakers CPU Prestatiescore 2026-2
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
458,3
AMD Ryzen Threadripper 9970X
341,2
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
277,9
AMD Ryzen 9 9950X3D
268,9
AMD Ryzen 9 9950X
245,5
AMD Ryzen 9 9900X3D
239,3
Intel Core Ultra 7 270K Plus
236,8
Intel Core Ultra 9 285K
227,6
AMD Ryzen 7 9850X3D
222,3
AMD Ryzen 9 9900X
219,5
AMD Ryzen 7 9800X3D
217,2
Intel Core i9-14900K
210,9
Intel Core Ultra 7 265K
209,1
Intel Core Ultra 5 250K Plus
204,2
Intel Core i7-14700K
202,4
AMD Ryzen 7 7800X3D
187,7
AMD Ryzen 7 9700X
186,5
AMD Ryzen 7 7700X3D
179,2
Intel Core Ultra 5 245K
179,2
Intel Core i5-14600K
174,8
AMD Ryzen 5 9600X
170,8
Intel Core Ultra 5 235
169,0
AMD Ryzen 7 7700
168,2
AMD Ryzen 7 5800X3D
166,8
AMD Ryzen 5 7500X3D
162,5
AMD Ryzen 5 7600X
154,3
Intel Core Ultra 5 225F
149,9
AMD Ryzen 7 8700G
147,0
AMD Ryzen 7 5800X
146,6
AMD Ryzen 5 7500F
143,2
AMD Ryzen 5 8600G
130,8
AMD Ryzen 5 5600X
126,7
Tweakers CPU Gaming Prestatiescore 2026-1
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
224,7
AMD Ryzen 7 9800X3D
221,3
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
220,7
AMD Ryzen 9 9950X3D
218,4
AMD Ryzen 9 9900X3D
212,8
AMD Ryzen 7 7800X3D
204,6
AMD Ryzen 7 7700X3D
198,7
Intel Core Ultra 7 270K Plus
198,0
Intel Core Ultra 5 250K Plus
193,2
AMD Ryzen 5 7500X3D
191,8
Intel Core Ultra 9 285K
191,2
AMD Ryzen 9 9950X
191,1
AMD Ryzen 7 5800X3D
188,1
Intel Core Ultra 7 265K
187,7
AMD Ryzen 7 9700X
187,3
AMD Ryzen 9 9900X
186,4
Intel Core i7-14700K
182,3
Intel Core i9-14900K
182,2
AMD Ryzen Threadripper 9970X
180,2
AMD Ryzen 5 9600X
179,9
Intel Core Ultra 5 245K
178,8
Intel Core Ultra 5 235
175,0
Intel Core i5-14600K
173,8
AMD Ryzen 7 7700
173,8
AMD Ryzen Threadripper 9980X
173,4
AMD Ryzen 5 7600X
168,4
Intel Core Ultra 5 225F
163,5
AMD Ryzen 7 5800X
154,6
AMD Ryzen 5 7500F
154,4
AMD Ryzen 7 8700G
146,9
AMD Ryzen 5 5600X
143,4
AMD Ryzen 5 8600G
139,2
Tweakers CPU Productiviteit Prestatiescore 2026-2
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
970,1
AMD Ryzen Threadripper 9970X
628,2
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
374,5
AMD Ryzen 9 9950X3D
362,3
AMD Ryzen 9 9950X
351,5
Intel Core Ultra 7 270K Plus
297,8
AMD Ryzen 9 9900X3D
291,5
AMD Ryzen 9 9900X
285,5
Intel Core Ultra 9 285K
281,9
Intel Core i9-14900K
256,0
Intel Core Ultra 7 265K
247,0
Intel Core i7-14700K
230,8
Intel Core Ultra 5 250K Plus
230,0
AMD Ryzen 7 9850X3D
230,0
AMD Ryzen 7 9800X3D
221,5
AMD Ryzen 7 9700X
197,3
Intel Core Ultra 5 245K
189,2
Intel Core i5-14600K
179,5
AMD Ryzen 7 7700
168,1
Intel Core Ultra 5 235
167,6
AMD Ryzen 5 9600X
167,5
AMD Ryzen 7 7800X3D
167,5
AMD Ryzen 7 8700G
157,1
AMD Ryzen 7 7700X3D
154,3
AMD Ryzen 7 5800X
143,6
AMD Ryzen 5 7600X
141,4
AMD Ryzen 7 5800X3D
139,9
Intel Core Ultra 5 225F
135,8
AMD Ryzen 5 7500F
132,8
AMD Ryzen 5 8600G
126,2
AMD Ryzen 5 7500X3D
123,4
AMD Ryzen 5 5600X
108,6

Prijs-prestatieverhouding

  • CPU Prestatiescore
  • Gaming Prestatiescore
  • Productiviteit Prestatiescore

Foto- en videobewerking

  • Adobe Photoshop
  • DaVinci Resolve
Adobe Photoshop - Bewerkingen
Processor Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
42s
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
43s
AMD Ryzen Threadripper 9970X
47s
Intel Core Ultra 7 270K Plus
47s
Intel Core Ultra 9 285K
47s
Intel Core Ultra 5 250K Plus
53s
Intel Core i9-14900K
53s
Intel Core Ultra 7 265K
53s
Intel Core i7-14700K
56s
Intel Core Ultra 5 245K
1m
Intel Core Ultra 5 235
1m3s
Intel Core i5-14600K
1m6s
Intel Core Ultra 5 225F
1m14s
AMD Ryzen 7 7700X3D
1m26s
AMD Ryzen 7 5800X3D
1m28s
AMD Ryzen 9 9950X
1m28s
AMD Ryzen 5 9600X
1m29s
AMD Ryzen 9 9900X
1m29s
AMD Ryzen 9 9900X3D
1m29s
AMD Ryzen 7 7700
1m31s
AMD Ryzen 5 7600X
1m33s
AMD Ryzen 7 8700G
1m34s
AMD Ryzen 7 9850X3D
1m34s
AMD Ryzen 7 9800X3D
1m35s
AMD Ryzen 7 7800X3D
1m35s
AMD Ryzen 5 7500X3D
1m36s
AMD Ryzen 5 7500F
1m38s
AMD Ryzen 7 5800X
1m38s
AMD Ryzen 7 9700X
1m39s
AMD Ryzen 9 9950X3D
1m39s
AMD Ryzen 5 8600G
1m46s
AMD Ryzen 5 5600X
2m
DaVinci Resolve 20
Processor Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9970X
1m17s
Intel Core Ultra 9 285K
1m19s
Intel Core Ultra 7 270K Plus
1m21s
Intel Core Ultra 7 265K
1m22s
AMD Ryzen Threadripper 9980X
1m27s
Intel Core Ultra 5 250K Plus
1m27s
AMD Ryzen 9 9950X3D
1m27s
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
1m28s
Intel Core i9-14900K
1m30s
AMD Ryzen 9 9950X
1m31s
Intel Core i7-14700K
1m37s
AMD Ryzen 9 9900X
1m38s
AMD Ryzen 9 9900X3D
1m40s
Intel Core Ultra 5 245K
1m44s
AMD Ryzen 7 9800X3D
1m44s
AMD Ryzen 7 9850X3D
1m44s
Intel Core i5-14600K
1m51s
AMD Ryzen 7 7800X3D
2m
Intel Core Ultra 5 235
2m1s
AMD Ryzen 7 7700X3D
2m2s
AMD Ryzen 7 9700X
2m2s
AMD Ryzen 7 7700
2m6s
AMD Ryzen 7 8700G
2m13s
AMD Ryzen 5 9600X
2m28s
Intel Core Ultra 5 225F
2m32s
AMD Ryzen 7 5800X3D
2m33s
AMD Ryzen 7 5800X
2m37s
AMD Ryzen 5 7600X
2m39s
AMD Ryzen 5 7500F
2m48s
AMD Ryzen 5 8600G
2m51s
AMD Ryzen 5 7500X3D
2m54s
AMD Ryzen 5 5600X
3m30s

Video- en audiocodering

  • StaxRip - x264
  • StaxRip - x265
  • FLAC - 1 uur WAVE naar FLAC
Staxrip - x264
Processor Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9970X
249,05
AMD Ryzen Threadripper 9980X
249,04
Intel Core Ultra 7 270K Plus
200,43
Intel Core Ultra 9 285K
189,33
Intel Core Ultra 5 250K Plus
175,34
Intel Core Ultra 7 265K
170,33
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
169,77
Intel Core i7-14700K
155,77
AMD Ryzen 9 9950X3D
154,37
AMD Ryzen 9 9900X3D
154,04
Intel Core i9-14900K
152,38
AMD Ryzen 9 9900X
145,45
AMD Ryzen 7 9850X3D
142,46
AMD Ryzen 7 9800X3D
138,67
Intel Core Ultra 5 245K
137,20
AMD Ryzen 9 9950X
134,91
Intel Core i5-14600K
131,77
AMD Ryzen 7 7800X3D
128,47
Intel Core Ultra 5 235
127,72
AMD Ryzen 7 7700
106,01
AMD Ryzen 7 7700X3D
105,53
AMD Ryzen 7 8700G
92,15
AMD Ryzen 7 5800X3D
90,88
AMD Ryzen 7 5800X
81,69
Intel Core Ultra 5 225F
72,18
AMD Ryzen 5 7500X3D
68,69
AMD Ryzen 5 7500F
68,18
AMD Ryzen 5 7600X
65,91
AMD Ryzen 7 9700X
65,53
AMD Ryzen 5 5600X
51,25
AMD Ryzen 5 8600G
51,20
AMD Ryzen 5 9600X
39,18
Staxrip - x265
Processor Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9970X
56,83
AMD Ryzen Threadripper 9980X
53,22
Intel Core Ultra 7 270K Plus
51,84
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
50,39
Intel Core Ultra 9 285K
48,22
AMD Ryzen 9 9950X
44,68
AMD Ryzen 9 9950X3D
44,46
Intel Core i9-14900K
43,03
Intel Core i7-14700K
42,78
Intel Core Ultra 7 265K
41,59
AMD Ryzen 9 9900X
40,96
AMD Ryzen 9 9900X3D
40,76
Intel Core Ultra 5 250K Plus
40,43
Intel Core i5-14600K
34,75
AMD Ryzen 7 9800X3D
32,33
AMD Ryzen 7 9850X3D
32,30
Intel Core Ultra 5 245K
31,80
Intel Core Ultra 5 235
29,90
AMD Ryzen 7 9700X
29,29
AMD Ryzen 7 7700
28,00
AMD Ryzen 7 7800X3D
27,23
AMD Ryzen 5 9600X
27,15
Intel Core Ultra 5 225F
27,01
AMD Ryzen 7 8700G
25,08
AMD Ryzen 5 7600X
25,02
AMD Ryzen 7 7700X3D
24,79
AMD Ryzen 5 7500F
23,82
AMD Ryzen 7 5800X3D
23,11
AMD Ryzen 7 5800X
22,68
AMD Ryzen 5 7500X3D
22,19
AMD Ryzen 5 8600G
22,17
AMD Ryzen 5 5600X
18,92
FLAC - 1 uur WAV naar FLAC
Processor Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
AMD Ryzen 9 9950X
1m40s
AMD Ryzen 9 9950X3D
1m40s
Intel Core Ultra 9 285K
1m41s
AMD Ryzen 9 9900X3D
1m42s
Intel Core Ultra 7 270K Plus
1m44s
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
1m45s
AMD Ryzen Threadripper 9970X
1m45s
AMD Ryzen 9 9900X
1m46s
AMD Ryzen 7 9850X3D
1m47s
AMD Ryzen 7 9700X
1m47s
AMD Ryzen 7 9800X3D
1m48s
AMD Ryzen 5 9600X
1m49s
Intel Core Ultra 5 245K
1m51s
Intel Core Ultra 5 250K Plus
1m51s
Intel Core Ultra 7 265K
1m51s
AMD Ryzen Threadripper 9980X
1m52s
AMD Ryzen 5 7600X
1m57s
Intel Core Ultra 5 235
1m59s
AMD Ryzen 7 7700
1m59s
Intel Core i7-14700K
2m4s
Intel Core i5-14600K
2m4s
Intel Core Ultra 5 225F
2m4s
Intel Core i9-14900K
2m7s
AMD Ryzen 7 8700G
2m9s
AMD Ryzen 7 7800X3D
2m9s
AMD Ryzen 5 7500F
2m10s
AMD Ryzen 5 8600G
2m18s
AMD Ryzen 5 7500X3D
2m19s
AMD Ryzen 7 7700X3D
2m20s
AMD Ryzen 7 5800X
2m27s
AMD Ryzen 7 5800X3D
2m37s
AMD Ryzen 5 5600X
2m40s

3d-rendering

  • Cinebench 2026 ST
  • Cinebench 2026 MT
  • Blender - Classroom
  • Blender - Junkshop
  • Blender - Monster
Cinebench 2026 Singlethreaded
Processor Gemiddelde score in Cinebench-punten (hoger is beter)
Intel Core Ultra 7 270K Plus
601
Intel Core Ultra 5 250K Plus
582
Intel Core Ultra 9 285K
575
AMD Ryzen 7 9850X3D
574
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
573
AMD Ryzen 9 9950X
571
AMD Ryzen 9 9950X3D
571
Intel Core i9-14900K
566
AMD Ryzen 9 9900X
561
AMD Ryzen 7 9700X
557
Intel Core Ultra 7 265K
556
AMD Ryzen 9 9900X3D
550
AMD Ryzen 5 9600X
542
AMD Ryzen 7 9800X3D
532
Intel Core Ultra 5 245K
532
Intel Core i7-14700K
526
AMD Ryzen Threadripper 9970X
525
AMD Ryzen Threadripper 9980X
525
Intel Core Ultra 5 235
516
Intel Core i5-14600K
495
Intel Core Ultra 5 225F
493
AMD Ryzen 5 7600X
478
AMD Ryzen 7 7700
473
AMD Ryzen 7 7800X3D
457
AMD Ryzen 7 8700G
448
AMD Ryzen 5 8600G
441
AMD Ryzen 5 7500F
439
AMD Ryzen 7 7700X3D
415
AMD Ryzen 5 7500X3D
411
AMD Ryzen 7 5800X
398
AMD Ryzen 5 5600X
382
AMD Ryzen 7 5800X3D
382
Cinebench 2026 Multithreaded
Processor Gemiddelde score in Cinebench-punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
27.360
AMD Ryzen Threadripper 9970X
17.121
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
10.315
Intel Core Ultra 7 270K Plus
10.163
AMD Ryzen 9 9950X3D
9.916
Intel Core Ultra 9 285K
9.751
AMD Ryzen 9 9950X
9.442
Intel Core i9-14900K
8.871
Intel Core Ultra 7 265K
8.202
Intel Core i7-14700K
7.749
AMD Ryzen 9 9900X3D
7.687
AMD Ryzen 9 9900X
7.524
Intel Core Ultra 5 250K Plus
7.464
Intel Core Ultra 5 245K
5.866
AMD Ryzen 7 9850X3D
5.722
Intel Core i5-14600K
5.680
AMD Ryzen 7 9800X3D
5.550
AMD Ryzen 7 9700X
5.016
Intel Core Ultra 5 235
4.879
AMD Ryzen 7 7700
4.519
AMD Ryzen 7 7800X3D
4.501
AMD Ryzen 7 7700X3D
4.226
AMD Ryzen 7 8700G
4.164
AMD Ryzen 5 9600X
4.051
Intel Core Ultra 5 225F
3.825
AMD Ryzen 7 5800X
3.668
AMD Ryzen 7 5800X3D
3.626
AMD Ryzen 5 7600X
3.590
AMD Ryzen 5 7500F
3.407
AMD Ryzen 5 7500X3D
3.238
AMD Ryzen 5 8600G
3.199
AMD Ryzen 5 5600X
2.683
Blender Benchmark v4.5 - Classroom
Processor Gemiddelde rendersnelheid in samples per seconde (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
482,25
AMD Ryzen Threadripper 9970X
287,32
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
159,56
AMD Ryzen 9 9950X3D
154,48
AMD Ryzen 9 9950X
148,03
Intel Core Ultra 7 270K Plus
139,86
Intel Core Ultra 9 285K
136,28
AMD Ryzen 9 9900X3D
118,76
Intel Core i9-14900K
116,31
AMD Ryzen 9 9900X
115,02
Intel Core Ultra 7 265K
110,94
Intel Core i7-14700K
102,62
Intel Core Ultra 5 250K Plus
99,40
AMD Ryzen 7 9850X3D
83,43
AMD Ryzen 7 9800X3D
81,48
Intel Core Ultra 5 245K
76,53
Intel Core i5-14600K
75,29
AMD Ryzen 7 9700X
71,07
Intel Core Ultra 5 235
70,17
AMD Ryzen 7 7700
65,21
AMD Ryzen 7 7800X3D
63,73
AMD Ryzen 7 7700X3D
61,69
AMD Ryzen 7 8700G
59,83
AMD Ryzen 5 9600X
58,21
Intel Core Ultra 5 225F
52,62
AMD Ryzen 7 5800X
52,55
AMD Ryzen 5 7600X
51,65
AMD Ryzen 7 5800X3D
50,33
AMD Ryzen 5 7500F
48,51
AMD Ryzen 5 7500X3D
46,23
AMD Ryzen 5 8600G
45,52
AMD Ryzen 5 5600X
37,05
Blender Benchmark v4.5 - Junkshop
Processor Gemiddelde rendersnelheid in samples per seconde (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
647,30
AMD Ryzen Threadripper 9970X
374,46
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
212,87
AMD Ryzen 9 9950X3D
208,26
AMD Ryzen 9 9950X
197,46
Intel Core Ultra 7 270K Plus
192,62
Intel Core Ultra 9 285K
179,25
Intel Core i9-14900K
159,61
AMD Ryzen 9 9900X3D
153,53
AMD Ryzen 9 9900X
150,60
Intel Core Ultra 7 265K
149,19
Intel Core i7-14700K
138,51
Intel Core Ultra 5 250K Plus
138,41
AMD Ryzen 7 9850X3D
108,75
Intel Core Ultra 5 245K
104,82
AMD Ryzen 7 9800X3D
102,42
Intel Core i5-14600K
99,63
AMD Ryzen 7 9700X
96,30
Intel Core Ultra 5 235
91,18
AMD Ryzen 7 7800X3D
85,61
AMD Ryzen 7 7700
85,48
AMD Ryzen 7 7700X3D
81,25
AMD Ryzen 7 8700G
79,46
AMD Ryzen 5 9600X
75,54
Intel Core Ultra 5 225F
71,04
AMD Ryzen 7 5800X
69,84
AMD Ryzen 7 5800X3D
68,07
AMD Ryzen 5 7600X
67,38
AMD Ryzen 5 7500F
63,82
AMD Ryzen 5 7500X3D
61,09
AMD Ryzen 5 8600G
60,67
AMD Ryzen 5 5600X
50,02
Blender Benchmark v4.5 - Monster
Processor Gemiddelde rendersnelheid in samples per seconde (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
905,38
AMD Ryzen Threadripper 9970X
533,68
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
310,21
AMD Ryzen 9 9950X3D
297,75
Intel Core Ultra 7 270K Plus
283,22
AMD Ryzen 9 9950X
280,37
Intel Core Ultra 9 285K
269,21
Intel Core i9-14900K
228,31
Intel Core Ultra 7 265K
223,69
AMD Ryzen 9 9900X3D
222,33
AMD Ryzen 9 9900X
215,19
Intel Core i7-14700K
201,79
Intel Core Ultra 5 250K Plus
200,50
AMD Ryzen 7 9850X3D
161,13
AMD Ryzen 7 9800X3D
156,97
Intel Core Ultra 5 245K
151,53
Intel Core i5-14600K
145,69
AMD Ryzen 7 9700X
134,75
Intel Core Ultra 5 235
130,79
AMD Ryzen 7 7800X3D
127,33
AMD Ryzen 7 7700
124,03
AMD Ryzen 7 7700X3D
119,62
AMD Ryzen 7 8700G
113,39
AMD Ryzen 5 9600X
108,85
Intel Core Ultra 5 225F
100,42
AMD Ryzen 7 5800X
99,39
AMD Ryzen 7 5800X3D
98,86
AMD Ryzen 5 7600X
97,09
AMD Ryzen 5 7500F
91,65
AMD Ryzen 5 7500X3D
89,75
AMD Ryzen 5 8600G
84,83
AMD Ryzen 5 5600X
70,89

Compileren

MozillaBuild - Firefox compile
Processor Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
5m37s
AMD Ryzen Threadripper 9970X
6m45s
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
9m52s
AMD Ryzen 9 9950X3D
10m53s
Intel Core Ultra 7 270K Plus
11m5s
AMD Ryzen 9 9950X
11m27s
Intel Core Ultra 9 285K
11m33s
Intel Core i9-14900K
12m27s
AMD Ryzen 9 9900X3D
12m37s
AMD Ryzen 9 9900X
12m54s
Intel Core Ultra 7 265K
13m36s
Intel Core i7-14700K
13m42s
Intel Core Ultra 5 250K Plus
14m4s
AMD Ryzen 7 9850X3D
16m43s
AMD Ryzen 7 9800X3D
17m18s
Intel Core i5-14600K
17m45s
Intel Core Ultra 5 245K
18m
AMD Ryzen 7 9700X
19m32s
Intel Core Ultra 5 235
20m15s
AMD Ryzen 7 7800X3D
20m38s
AMD Ryzen 7 7700X3D
21m49s
AMD Ryzen 7 7700
22m24s
AMD Ryzen 5 9600X
23m20s
AMD Ryzen 7 8700G
24m4s
AMD Ryzen 5 7600X
25m28s
Intel Core Ultra 5 225F
26m4s
AMD Ryzen 7 5800X3D
27m2s
AMD Ryzen 7 5800X
27m3s
AMD Ryzen 5 7500F
27m21s
AMD Ryzen 5 7500X3D
27m25s
AMD Ryzen 5 8600G
30m15s
AMD Ryzen 5 5600X
35m59s

Geekbench 6.2

  • Single
  • Single Int
  • Single FP
  • Multi
  • Multi Int
  • Multi FP
Geekbench 6 - Single
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
3.528
AMD Ryzen 7 9850X3D
3.516
AMD Ryzen 9 9950X
3.499
AMD Ryzen 9 9950X3D
3.484
AMD Ryzen 9 9900X
3.430
AMD Ryzen 7 9700X
3.395
Intel Core Ultra 9 285K
3.392
AMD Ryzen 9 9900X3D
3.376
Intel Core Ultra 7 270K Plus
3.374
AMD Ryzen 5 9600X
3.361
AMD Ryzen 7 9800X3D
3.309
AMD Ryzen Threadripper 9970X
3.304
AMD Ryzen Threadripper 9980X
3.296
Intel Core Ultra 5 250K Plus
3.258
Intel Core i9-14900K
3.223
Intel Core Ultra 7 265K
3.199
Intel Core Ultra 5 245K
3.056
Intel Core Ultra 5 235
3.010
AMD Ryzen 7 7700
2.973
AMD Ryzen 5 7600X
2.959
Intel Core i7-14700K
2.951
Intel Core i5-14600K
2.859
AMD Ryzen 7 7800X3D
2.816
AMD Ryzen 5 7500F
2.794
AMD Ryzen 7 8700G
2.783
AMD Ryzen 5 8600G
2.735
Intel Core Ultra 5 225F
2.726
AMD Ryzen 7 7700X3D
2.595
AMD Ryzen 5 7500X3D
2.569
AMD Ryzen 7 5800X
2.305
AMD Ryzen 5 5600X
2.212
AMD Ryzen 7 5800X3D
2.206
Geekbench 6 - Single Integer
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
3.769
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
3.394
AMD Ryzen 7 9850X3D
3.383
AMD Ryzen 9 9950X
3.357
AMD Ryzen 9 9950X3D
3.343
Intel Core Ultra 9 285K
3.326
AMD Ryzen 9 9900X
3.291
Intel Core Ultra 7 270K Plus
3.286
AMD Ryzen 7 9700X
3.261
AMD Ryzen 9 9900X3D
3.241
AMD Ryzen 5 9600X
3.222
AMD Ryzen Threadripper 9970X
3.182
AMD Ryzen 7 9800X3D
3.175
Intel Core Ultra 5 250K Plus
3.173
Intel Core Ultra 7 265K
3.153
Intel Core i9-14900K
3.133
Intel Core Ultra 5 245K
2.984
Intel Core Ultra 5 235
2.938
AMD Ryzen 7 7700
2.874
Intel Core i7-14700K
2.871
AMD Ryzen 5 7600X
2.858
Intel Core i5-14600K
2.800
AMD Ryzen 7 7800X3D
2.714
AMD Ryzen 5 7500F
2.708
AMD Ryzen 7 8700G
2.687
Intel Core Ultra 5 225F
2.658
AMD Ryzen 5 8600G
2.637
AMD Ryzen 7 7700X3D
2.488
AMD Ryzen 5 7500X3D
2.446
AMD Ryzen 7 5800X
2.123
AMD Ryzen 5 5600X
2.041
AMD Ryzen 7 5800X3D
2.027
Geekbench 6 - Single Floating Point
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
3.822
AMD Ryzen 9 9950X
3.780
AMD Ryzen 7 9850X3D
3.776
AMD Ryzen 9 9950X3D
3.761
AMD Ryzen 9 9900X
3.705
AMD Ryzen 7 9700X
3.659
AMD Ryzen 9 9900X3D
3.641
AMD Ryzen 5 9600X
3.635
AMD Ryzen 7 9800X3D
3.572
AMD Ryzen Threadripper 9980X
3.545
Intel Core Ultra 7 270K Plus
3.543
AMD Ryzen Threadripper 9970X
3.542
Intel Core Ultra 9 285K
3.517
Intel Core Ultra 5 250K Plus
3.423
Intel Core i9-14900K
3.396
Intel Core Ultra 7 265K
3.287
Intel Core Ultra 5 245K
3.195
AMD Ryzen 7 7700
3.166
AMD Ryzen 5 7600X
3.156
Intel Core Ultra 5 235
3.149
Intel Core i7-14700K
3.106
AMD Ryzen 7 7800X3D
3.016
Intel Core i5-14600K
2.971
AMD Ryzen 7 8700G
2.970
AMD Ryzen 5 7500F
2.961
AMD Ryzen 5 8600G
2.926
Intel Core Ultra 5 225F
2.857
AMD Ryzen 5 7500X3D
2.814
AMD Ryzen 7 7700X3D
2.807
AMD Ryzen 7 5800X
2.685
AMD Ryzen 7 5800X3D
2.580
AMD Ryzen 5 5600X
2.567
Geekbench 6 - Multi
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
29.562
AMD Ryzen Threadripper 9970X
28.994
Intel Core Ultra 7 270K Plus
24.003
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
23.548
Intel Core Ultra 9 285K
22.686
AMD Ryzen 9 9950X3D
22.333
AMD Ryzen 9 9950X
21.562
Intel Core Ultra 5 250K Plus
21.354
Intel Core i9-14900K
21.336
Intel Core Ultra 7 265K
21.307
AMD Ryzen 9 9900X
20.126
AMD Ryzen 9 9900X3D
20.075
Intel Core i7-14700K
19.442
AMD Ryzen 7 9850X3D
18.850
AMD Ryzen 7 9800X3D
18.231
Intel Core Ultra 5 245K
18.215
Intel Core Ultra 5 235
17.861
Intel Core i5-14600K
17.057
AMD Ryzen 7 9700X
16.828
AMD Ryzen 7 7800X3D
15.387
AMD Ryzen 7 7700
15.367
AMD Ryzen 5 9600X
14.979
AMD Ryzen 7 7700X3D
14.579
Intel Core Ultra 5 225F
14.473
AMD Ryzen 7 8700G
13.565
AMD Ryzen 5 7600X
13.056
AMD Ryzen 5 7500F
12.743
AMD Ryzen 5 7500X3D
12.095
AMD Ryzen 5 8600G
11.835
AMD Ryzen 7 5800X3D
11.727
AMD Ryzen 7 5800X
11.158
AMD Ryzen 5 5600X
9.399
Geekbench 6 - Multi Integer
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
26.207
AMD Ryzen Threadripper 9970X
25.632
Intel Core Ultra 7 270K Plus
21.958
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
21.776
Intel Core Ultra 9 285K
20.889
AMD Ryzen 9 9950X3D
20.728
AMD Ryzen 9 9950X
19.773
Intel Core i9-14900K
19.654
Intel Core Ultra 7 265K
19.535
Intel Core Ultra 5 250K Plus
19.510
AMD Ryzen 9 9900X3D
19.095
AMD Ryzen 9 9900X
18.565
Intel Core i7-14700K
17.859
AMD Ryzen 7 9850X3D
17.493
AMD Ryzen 7 9800X3D
16.906
Intel Core Ultra 5 245K
16.806
Intel Core Ultra 5 235
16.465
Intel Core i5-14600K
15.684
AMD Ryzen 7 9700X
15.489
AMD Ryzen 7 7800X3D
14.361
AMD Ryzen 7 7700
14.236
AMD Ryzen 7 7700X3D
13.743
AMD Ryzen 5 9600X
13.594
Intel Core Ultra 5 225F
13.389
AMD Ryzen 7 8700G
12.435
AMD Ryzen 5 7600X
12.033
AMD Ryzen 5 7500F
11.768
AMD Ryzen 5 7500X3D
11.312
AMD Ryzen 5 8600G
10.872
AMD Ryzen 7 5800X3D
10.611
AMD Ryzen 7 5800X
10.153
AMD Ryzen 5 5600X
8.566
Geekbench 6 - Multi Floating Point
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9970X
59.259
AMD Ryzen Threadripper 9980X
36.973
Intel Core Ultra 7 270K Plus
28.320
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
27.230
Intel Core Ultra 9 285K
26.445
AMD Ryzen 9 9950X3D
25.652
AMD Ryzen 9 9950X
25.326
Intel Core Ultra 5 250K Plus
25.253
Intel Core Ultra 7 265K
25.034
Intel Core i9-14900K
24.850
AMD Ryzen 9 9900X3D
23.516
AMD Ryzen 9 9900X
23.382
Intel Core i7-14700K
22.764
AMD Ryzen 7 9850X3D
21.656
Intel Core Ultra 5 245K
21.152
AMD Ryzen 7 9800X3D
20.972
Intel Core Ultra 5 235
20.775
Intel Core i5-14600K
19.933
AMD Ryzen 7 9700X
19.631
AMD Ryzen 5 9600X
17.938
AMD Ryzen 7 7700
17.712
AMD Ryzen 7 7800X3D
17.491
Intel Core Ultra 5 225F
16.724
AMD Ryzen 7 7700X3D
16.269
AMD Ryzen 7 8700G
15.944
AMD Ryzen 5 7600X
15.192
AMD Ryzen 5 7500F
14.772
AMD Ryzen 7 5800X3D
14.121
AMD Ryzen 5 8600G
13.857
AMD Ryzen 5 7500X3D
13.696
AMD Ryzen 7 5800X
13.295
AMD Ryzen 5 5600X
11.168

AIDA64

  • Zlib
  • AES
  • Hash
  • SHA3
  • Julia
  • Mandel
  • FP32 RT
  • FP64 RT
AIDA64 - Zlib
Processor Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
8.593
AMD Ryzen Threadripper 9970X
5.116
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
2.765
AMD Ryzen 9 9950X3D
2.735
AMD Ryzen 9 9950X
2.637
Intel Core Ultra 7 270K Plus
2.388
Intel Core Ultra 9 285K
2.323
Intel Core i9-14900K
2.315
AMD Ryzen 9 9900X3D
2.074
Intel Core i7-14700K
2.059
AMD Ryzen 9 9900X
2.030
Intel Core Ultra 7 265K
1.931
Intel Core Ultra 5 250K Plus
1.696
Intel Core i5-14600K
1.487
AMD Ryzen 7 9850X3D
1.434
AMD Ryzen 7 9800X3D
1.395
Intel Core Ultra 5 245K
1.324
AMD Ryzen 7 9700X
1.276
Intel Core Ultra 5 235
1.213
AMD Ryzen 7 7700
1.187
AMD Ryzen 7 7800X3D
1.141
AMD Ryzen 7 8700G
1.130
AMD Ryzen 7 7700X3D
1.065
AMD Ryzen 5 9600X
1.035
AMD Ryzen 5 7600X
945
AMD Ryzen 7 5800X
937
AMD Ryzen 5 7500F
893
Intel Core Ultra 5 225F
888
AMD Ryzen 7 5800X3D
883
AMD Ryzen 5 8600G
848
AMD Ryzen 5 7500X3D
808
AMD Ryzen 5 5600X
676
AIDA64 - AES
Processor Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
600.711
AMD Ryzen Threadripper 9970X
328.841
AMD Ryzen 9 9950X
176.590
AMD Ryzen 9 9950X3D
176.395
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
172.448
Intel Core i9-14900K
154.683
AMD Ryzen 7 5800X
150.274
Intel Core Ultra 7 270K Plus
143.271
AMD Ryzen 7 5800X3D
142.807
Intel Core Ultra 9 285K
138.817
Intel Core i7-14700K
133.695
AMD Ryzen 9 9900X
129.764
AMD Ryzen 9 9900X3D
129.246
Intel Core Ultra 7 265K
118.031
AMD Ryzen 5 5600X
107.542
Intel Core Ultra 5 250K Plus
103.493
Intel Core i5-14600K
95.046
AMD Ryzen 7 9850X3D
89.106
AMD Ryzen 7 9700X
86.596
AMD Ryzen 7 9800X3D
86.256
Intel Core Ultra 5 245K
78.912
Intel Core Ultra 5 235
75.452
AMD Ryzen 7 7700
72.787
AMD Ryzen 7 8700G
68.891
AMD Ryzen 7 7800X3D
67.377
AMD Ryzen 5 9600X
65.398
AMD Ryzen 7 7700X3D
61.736
Intel Core Ultra 5 225F
58.330
AMD Ryzen 5 7600X
57.803
AMD Ryzen 5 7500F
53.124
AMD Ryzen 5 8600G
51.013
AMD Ryzen 5 7500X3D
46.999
AIDA64 - Hash
Processor Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
193.259
AMD Ryzen Threadripper 9970X
105.008
Intel Core i9-14900K
61.488
Intel Core Ultra 7 270K Plus
57.282
AMD Ryzen 9 9950X3D
56.285
Intel Core Ultra 9 285K
56.078
AMD Ryzen 9 9950X
55.975
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
55.107
Intel Core i7-14700K
51.093
Intel Core Ultra 7 265K
44.154
AMD Ryzen 9 9900X3D
41.846
AMD Ryzen 9 9900X
41.834
Intel Core Ultra 5 250K Plus
41.580
Intel Core i5-14600K
34.491
AMD Ryzen 7 5800X
33.869
AMD Ryzen 7 5800X3D
32.003
Intel Core Ultra 5 235
29.620
Intel Core Ultra 5 245K
29.588
AMD Ryzen 7 9850X3D
28.845
AMD Ryzen 7 9800X3D
28.479
AMD Ryzen 7 9700X
27.827
AMD Ryzen 7 7800X3D
26.519
AMD Ryzen 7 8700G
25.965
AMD Ryzen 5 5600X
25.075
AMD Ryzen 7 7700
24.598
AMD Ryzen 7 7700X3D
24.084
AMD Ryzen 5 7600X
21.579
AMD Ryzen 5 9600X
21.012
AMD Ryzen 5 7500F
19.196
AMD Ryzen 5 8600G
19.054
Intel Core Ultra 5 225F
18.628
AMD Ryzen 5 7500X3D
18.002
AIDA64 - SHA3
Processor Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
36.961
AMD Ryzen Threadripper 9970X
20.858
AMD Ryzen 9 9950X3D
11.031
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
10.871
AMD Ryzen 9 9950X
10.794
Intel Core Ultra 9 285K
10.380
Intel Core Ultra 7 270K Plus
10.265
Intel Core Ultra 7 265K
8.842
AMD Ryzen 9 9900X3D
8.328
AMD Ryzen 9 9900X
8.228
Intel Core i9-14900K
8.131
Intel Core Ultra 5 250K Plus
7.269
Intel Core i7-14700K
7.045
Intel Core Ultra 5 245K
6.102
AMD Ryzen 7 9850X3D
5.695
AMD Ryzen 7 9800X3D
5.653
AMD Ryzen 7 9700X
5.244
AMD Ryzen 7 7700
5.142
Intel Core i5-14600K
5.064
AMD Ryzen 7 7800X3D
5.035
AMD Ryzen 7 8700G
4.977
AMD Ryzen 7 7700X3D
4.724
Intel Core Ultra 5 235
4.547
AMD Ryzen 5 9600X
4.167
AMD Ryzen 5 7600X
4.093
Intel Core Ultra 5 225F
3.985
AMD Ryzen 7 5800X
3.894
AMD Ryzen 5 7500F
3.779
AMD Ryzen 5 8600G
3.720
AMD Ryzen 7 5800X3D
3.699
AMD Ryzen 5 7500X3D
3.544
AMD Ryzen 5 5600X
2.672
AIDA64 - Julia
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
1.305.011
AMD Ryzen Threadripper 9970X
803.495
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
431.199
AMD Ryzen 9 9950X3D
418.466
AMD Ryzen 9 9950X
409.399
AMD Ryzen 9 9900X3D
322.494
AMD Ryzen 9 9900X
312.052
AMD Ryzen 7 9850X3D
236.382
Intel Core Ultra 7 270K Plus
222.533
Intel Core Ultra 9 285K
220.830
AMD Ryzen 7 9800X3D
220.117
AMD Ryzen 7 9700X
198.151
Intel Core Ultra 7 265K
195.380
Intel Core i9-14900K
168.725
AMD Ryzen 5 9600X
165.962
Intel Core Ultra 5 250K Plus
158.410
Intel Core i7-14700K
152.901
Intel Core Ultra 5 245K
137.810
AMD Ryzen 7 7700
122.646
AMD Ryzen 7 7800X3D
119.310
AMD Ryzen 7 8700G
117.221
Intel Core Ultra 5 235
112.894
AMD Ryzen 7 5800X
112.518
Intel Core i5-14600K
109.983
AMD Ryzen 7 7700X3D
107.447
AMD Ryzen 7 5800X3D
104.549
AMD Ryzen 5 7600X
103.893
Intel Core Ultra 5 225F
96.979
AMD Ryzen 5 7500F
94.922
AMD Ryzen 5 8600G
92.322
AMD Ryzen 5 7500X3D
83.413
AMD Ryzen 5 5600X
75.962
AIDA64 - Mandel
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
689.011
AMD Ryzen Threadripper 9970X
426.392
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
224.179
AMD Ryzen 9 9950X3D
220.205
AMD Ryzen 9 9950X
215.809
AMD Ryzen 9 9900X3D
170.034
AMD Ryzen 9 9900X
164.461
AMD Ryzen 7 9850X3D
125.651
AMD Ryzen 7 9800X3D
119.724
Intel Core Ultra 7 270K Plus
117.429
AMD Ryzen 7 9700X
105.026
Intel Core Ultra 9 285K
99.845
Intel Core Ultra 7 265K
92.369
AMD Ryzen 5 9600X
88.008
Intel Core i9-14900K
84.626
Intel Core Ultra 5 250K Plus
83.556
Intel Core i7-14700K
75.755
Intel Core Ultra 5 245K
70.854
AMD Ryzen 7 7700
66.118
AMD Ryzen 7 7800X3D
64.424
AMD Ryzen 7 8700G
62.988
AMD Ryzen 7 5800X
61.705
AMD Ryzen 7 7700X3D
58.754
AMD Ryzen 7 5800X3D
57.113
Intel Core i5-14600K
56.028
AMD Ryzen 5 7600X
55.405
Intel Core Ultra 5 235
53.324
AMD Ryzen 5 7500F
51.050
AMD Ryzen 5 8600G
50.144
Intel Core Ultra 5 225F
45.407
AMD Ryzen 5 7500X3D
44.921
AMD Ryzen 5 5600X
42.933
AIDA64 - FP32 Raytrace
Processor Gemiddelde doorvoersnelheid in KRay/s (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
263.776
AMD Ryzen Threadripper 9970X
171.942
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
91.095
AMD Ryzen 9 9950X3D
86.826
AMD Ryzen 9 9950X
84.246
AMD Ryzen 9 9900X3D
67.110
AMD Ryzen 9 9900X
63.962
AMD Ryzen 7 9850X3D
51.033
AMD Ryzen 7 9800X3D
49.393
Intel Core Ultra 7 270K Plus
43.559
AMD Ryzen 7 9700X
41.844
Intel Core Ultra 9 285K
37.089
AMD Ryzen 5 9600X
35.692
Intel Core i9-14900K
34.199
Intel Core Ultra 7 265K
33.756
Intel Core Ultra 5 250K Plus
31.160
Intel Core i7-14700K
30.901
AMD Ryzen 7 7700
30.260
AMD Ryzen 7 7800X3D
29.444
AMD Ryzen 7 8700G
28.459
Intel Core Ultra 5 245K
27.305
AMD Ryzen 7 7700X3D
27.240
AMD Ryzen 5 7600X
24.943
AMD Ryzen 5 7500F
23.111
Intel Core i5-14600K
22.868
AMD Ryzen 5 8600G
22.017
AMD Ryzen 5 7500X3D
20.704
Intel Core Ultra 5 235
20.659
AMD Ryzen 7 5800X
18.459
Intel Core Ultra 5 225F
18.412
AMD Ryzen 7 5800X3D
17.463
AMD Ryzen 5 5600X
12.542
AIDA64 - FP64 Raytrace
Processor Gemiddelde doorvoersnelheid in KRay/s (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
139.364
AMD Ryzen Threadripper 9970X
90.387
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
47.888
AMD Ryzen 9 9950X3D
46.200
AMD Ryzen 9 9950X
44.439
AMD Ryzen 9 9900X3D
35.374
AMD Ryzen 9 9900X
33.845
AMD Ryzen 7 9850X3D
27.545
AMD Ryzen 7 9800X3D
26.575
Intel Core Ultra 7 270K Plus
23.455
AMD Ryzen 7 9700X
22.318
Intel Core Ultra 9 285K
19.763
AMD Ryzen 5 9600X
19.116
Intel Core i9-14900K
18.465
Intel Core Ultra 7 265K
17.953
Intel Core i7-14700K
16.842
Intel Core Ultra 5 250K Plus
16.806
AMD Ryzen 7 7700
16.153
AMD Ryzen 7 7800X3D
15.961
AMD Ryzen 7 8700G
15.250
AMD Ryzen 7 7700X3D
14.714
Intel Core Ultra 5 245K
14.374
AMD Ryzen 5 7600X
13.473
Intel Core i5-14600K
12.457
AMD Ryzen 5 7500F
12.417
AMD Ryzen 5 8600G
11.876
AMD Ryzen 5 7500X3D
11.231
Intel Core Ultra 5 235
10.542
AMD Ryzen 7 5800X
9.921
Intel Core Ultra 5 225F
9.508
AMD Ryzen 7 5800X3D
9.389
AMD Ryzen 5 5600X
6.725

Webbrowsing en compressie

  • Jetstream 2.2
  • 7-Zip - 15GB inpakken
Jetstream 2.2
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
585,212
AMD Ryzen 7 9850X3D
581,665
AMD Ryzen 9 9950X
568,799
AMD Ryzen 9 9950X3D
565,490
Intel Core Ultra 9 285K
561,635
Intel Core Ultra 7 270K Plus
560,206
AMD Ryzen 7 9700X
555,045
AMD Ryzen 5 9600X
550,396
AMD Ryzen 9 9900X3D
549,304
AMD Ryzen 7 9800X3D
547,886
AMD Ryzen 9 9900X
547,600
Intel Core Ultra 5 250K Plus
544,124
Intel Core Ultra 7 265K
530,354
Intel Core i9-14900K
523,331
AMD Ryzen Threadripper 9980X
521,457
Intel Core Ultra 5 245K
512,674
Intel Core Ultra 5 235
503,763
Intel Core i7-14700K
499,113
AMD Ryzen 7 7700
490,188
AMD Ryzen 5 7600X
488,512
Intel Core Ultra 5 225F
487,730
Intel Core i5-14600K
483,612
AMD Ryzen 7 7800X3D
469,741
AMD Ryzen 5 7500F
450,953
AMD Ryzen Threadripper 9970X
441,766
AMD Ryzen 7 7700X3D
437,760
AMD Ryzen 5 7500X3D
432,488
AMD Ryzen 7 8700G
427,269
AMD Ryzen 5 8600G
422,834
AMD Ryzen 7 5800X
396,133
AMD Ryzen 5 5600X
385,324
AMD Ryzen 7 5800X3D
378,343
7-Zip - 15GB inpakken
Processor Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
59s
AMD Ryzen Threadripper 9970X
1m25s
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
2m10s
AMD Ryzen 9 9950X3D
2m31s
Intel Core i9-14900K
2m46s
Intel Core Ultra 7 270K Plus
2m53s
AMD Ryzen 9 9950X
2m53s
AMD Ryzen 9 9900X3D
2m55s
Intel Core Ultra 9 285K
3m12s
Intel Core i7-14700K
3m15s
AMD Ryzen 9 9900X
3m16s
Intel Core Ultra 7 265K
3m39s
Intel Core Ultra 5 250K Plus
3m43s
AMD Ryzen 7 9850X3D
3m43s
AMD Ryzen 7 9800X3D
4m
AMD Ryzen 7 7800X3D
4m2s
Intel Core i5-14600K
4m9s
AMD Ryzen 7 7700X3D
4m12s
AMD Ryzen 7 9700X
4m37s
AMD Ryzen 7 5800X3D
4m38s
AMD Ryzen 7 7700
4m55s
AMD Ryzen 5 7500X3D
4m56s
Intel Core Ultra 5 245K
4m58s
Intel Core Ultra 5 235
5m
AMD Ryzen 7 8700G
5m27s
AMD Ryzen 7 5800X
5m42s
AMD Ryzen 5 9600X
5m58s
AMD Ryzen 5 7600X
6m16s
AMD Ryzen 5 7500F
6m28s
Intel Core Ultra 5 225F
6m39s
AMD Ryzen 5 8600G
6m44s
AMD Ryzen 5 5600X
6m46s

Games op geïntegreerde gpu

  • 3DMark Night Raid
  • F1 25 - 1080p Low
  • F1 25 - 1080p Medium
  • Total War: Pharaoh - 1080p Low
  • Total War: Pharaoh - 1080p Medium
3DMark Night Raid - Graphics
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 8700G
32.298
Intel Core Ultra 7 270K Plus
26.611
Intel Core Ultra 5 250K Plus
26.191
Intel Core Ultra 9 285K
25.980
Intel Core Ultra 7 265K
25.707
Intel Core Ultra 5 245K
25.461
AMD Ryzen 5 8600G
23.169
Intel Core Ultra 5 235
21.044
Intel Core i9-14900K
12.354
Intel Core i7-14700K
11.807
Intel Core i5-14600K
11.585
AMD Ryzen 5 9600X
9.512
AMD Ryzen 9 9900X
9.485
AMD Ryzen 5 7500X3D
9.457
AMD Ryzen 7 9850X3D
9.457
AMD Ryzen 9 9950X
9.444
AMD Ryzen 7 9700X
9.440
AMD Ryzen 9 9900X3D
9.420
AMD Ryzen 7 9800X3D
9.326
AMD Ryzen 5 7600X
9.275
AMD Ryzen 7 7700
8.925
AMD Ryzen 9 9950X3D
8.836
AMD Ryzen 7 7800X3D
8.821
AMD Ryzen 7 7700X3D
8.648
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
8.540
F1 25 - 1920x1080 - Low
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 8700G
48,6 62,1
AMD Ryzen 5 8600G
42,2 53,2
Intel Core Ultra 7 270K Plus
38,6 47,0
Intel Core Ultra 5 250K Plus
37,9 45,2
Intel Core Ultra 7 265K
37,5 45,1
Intel Core Ultra 5 245K
36,3 43,8
Intel Core Ultra 9 285K
35,6 42,7
Intel Core Ultra 5 235
31,9 37,2
Intel Core i9-14900K
23,4 27,0
Intel Core i7-14700K
22,5 25,8
AMD Ryzen 7 9800X3D
21,2 25,4
AMD Ryzen 7 9850X3D
21,7 25,4
AMD Ryzen 5 7500X3D
21,7 25,3
AMD Ryzen 5 9600X
21,7 25,2
AMD Ryzen 9 9950X
21,2 25,2
AMD Ryzen 9 9900X3D
21,3 25,1
AMD Ryzen 7 7800X3D
21,5 25,1
Intel Core i5-14600K
21,8 24,9
AMD Ryzen 5 7600X
21,4 24,9
AMD Ryzen 7 9700X
21,3 24,8
AMD Ryzen 9 9950X3D
20,9 24,8
AMD Ryzen 9 9900X
20,5 24,4
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
20,1 24,1
AMD Ryzen 7 7700
20,4 24,0
AMD Ryzen 7 7700X3D
15,6 19,0
F1 25 - 1920x1080 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 8700G
38,0 50,3
AMD Ryzen 5 8600G
28,6 37,0
Intel Core Ultra 7 270K Plus
30,1 36,0
Intel Core Ultra 7 265K
28,9 34,2
Intel Core Ultra 5 250K Plus
28,9 34,1
Intel Core Ultra 5 245K
28,1 33,2
Intel Core Ultra 9 285K
26,5 31,3
Intel Core Ultra 5 235
23,9 28,3
Intel Core i9-14900K
16,1 19,0
Intel Core i7-14700K
15,4 18,2
AMD Ryzen 7 9800X3D
14,8 18,1
AMD Ryzen 9 9900X3D
14,4 18,1
AMD Ryzen 7 9850X3D
14,9 18,1
AMD Ryzen 9 9950X
15,4 18,1
AMD Ryzen 5 7500X3D
14,2 18,0
AMD Ryzen 5 9600X
14,9 18,0
AMD Ryzen 9 9950X3D
15,0 18,0
AMD Ryzen 7 9700X
15,3 17,9
AMD Ryzen 5 7600X
14,9 17,8
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
13,3 17,7
Intel Core i5-14600K
15,1 17,7
AMD Ryzen 7 7800X3D
14,8 17,7
AMD Ryzen 7 7700
13,5 17,6
AMD Ryzen 9 9900X
14,4 17,5
AMD Ryzen 7 7700X3D
10,9 12,8
Total War: Pharaoh - 1920x1080 - Low
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel Core Ultra 7 270K Plus
72,8 85,3
Intel Core Ultra 7 265K
70,9 82,6
Intel Core Ultra 9 285K
70,8 82,5
Intel Core Ultra 5 250K Plus
70,3 82,2
Intel Core Ultra 5 245K
67,9 79,7
AMD Ryzen 7 8700G
55,8 76,4
Intel Core Ultra 5 235
58,5 68,2
AMD Ryzen 5 8600G
46,9 63,3
Intel Core i9-14900K
26,1 42,0
Intel Core i7-14700K
24,8 39,7
Intel Core i5-14600K
41,8 38,7
AMD Ryzen 7 9850X3D
25,2 32,0
AMD Ryzen 7 9800X3D
25,1 31,9
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
25,1 31,7
AMD Ryzen 5 7500X3D
25,1 31,7
AMD Ryzen 5 9600X
25,0 31,7
AMD Ryzen 9 9900X
25,2 31,7
AMD Ryzen 9 9900X3D
25,0 31,7
AMD Ryzen 9 9950X
25,1 31,7
AMD Ryzen 7 9700X
25,2 31,7
AMD Ryzen 9 9950X3D
25,0 31,6
AMD Ryzen 7 7700X3D
24,9 31,4
AMD Ryzen 7 7800X3D
24,7 31,4
AMD Ryzen 5 7600X
24,6 31,2
AMD Ryzen 7 7700
24,2 31,1
Total War: Pharaoh - 1920x1080 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 8700G
47,4 63,6
Intel Core Ultra 7 270K Plus
47,2 61,1
Intel Core Ultra 7 265K
46,4 59,4
Intel Core Ultra 9 285K
44,3 59,4
Intel Core Ultra 5 250K Plus
45,4 59,0
Intel Core Ultra 5 245K
43,6 57,1
AMD Ryzen 5 8600G
38,5 50,7
Intel Core Ultra 5 235
37,8 49,0
Intel Core i9-14900K
20,2 31,1
Intel Core i5-14600K
19,1 29,0
Intel Core i7-14700K
19,1 28,8
AMD Ryzen 5 7500X3D
18,8 22,8
AMD Ryzen 7 9850X3D
18,5 22,6
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
18,4 22,4
AMD Ryzen 7 9800X3D
18,3 22,4
AMD Ryzen 7 9700X
18,4 22,4
AMD Ryzen 7 7700X3D
18,4 22,2
AMD Ryzen 7 7700
18,3 22,2
AMD Ryzen 5 9600X
18,3 22,2
AMD Ryzen 9 9900X
18,2 22,2
AMD Ryzen 7 7800X3D
18,2 22,2
AMD Ryzen 9 9950X
18,3 22,2
AMD Ryzen 9 9950X3D
18,3 22,2
AMD Ryzen 9 9900X3D
18,2 22,1
AMD Ryzen 5 7600X
18,1 21,8

Anno 117: Pax Romana

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Anno 117: Pax Romana - 1920x1080 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 9 9950X3D
74,0 191,2
AMD Ryzen 7 9800X3D
74,0 190,9
AMD Ryzen 7 9850X3D
73,9 190,4
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
73,9 188,7
AMD Ryzen 9 9900X3D
74,0 186,3
AMD Ryzen 7 7800X3D
74,1 185,0
AMD Ryzen 5 7500X3D
74,5 176,6
AMD Ryzen 9 9950X
76,6 176,6
AMD Ryzen 7 9700X
76,5 176,4
Intel Core i9-14900K
77,0 175,9
AMD Ryzen 7 7700X3D
74,3 171,9
AMD Ryzen 9 9900X
76,7 171,8
AMD Ryzen 5 9600X
76,6 171,3
AMD Ryzen Threadripper 9970X
77,0 169,8
Intel Core i7-14700K
76,9 169,6
AMD Ryzen 7 5800X3D
76,5 167,9
AMD Ryzen Threadripper 9980X
77,9 166,7
Intel Core Ultra 7 270K Plus
76,6 165,6
Intel Core i5-14600K
77,0 162,6
Intel Core Ultra 9 285K
77,3 162,6
Intel Core Ultra 5 250K Plus
76,4 162,0
Intel Core Ultra 7 265K
79,0 159,5
AMD Ryzen 7 7700
77,9 158,3
AMD Ryzen 5 7600X
76,9 157,4
AMD Ryzen 5 7500F
76,9 154,5
Intel Core Ultra 5 245K
79,5 152,3
Intel Core Ultra 5 235
79,5 149,5
Intel Core Ultra 5 225F
86,3 146,7
AMD Ryzen 7 5800X
73,7 145,2
AMD Ryzen 5 5600X
68,6 140,7
AMD Ryzen 7 8700G
74,3 135,2
AMD Ryzen 5 8600G
71,8 132,1
Anno 117: Pax Romana - 1920x1080 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9800X3D
73,2 124,6
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
74,1 124,4
AMD Ryzen 7 9850X3D
72,7 124,0
AMD Ryzen 9 9950X3D
71,3 123,9
AMD Ryzen 9 9900X3D
73,3 123,5
AMD Ryzen 5 7500X3D
71,2 120,9
AMD Ryzen 7 7700X3D
64,1 120,3
AMD Ryzen 7 7800X3D
60,1 118,7
Intel Core i9-14900K
70,4 116,2
Intel Core i7-14700K
69,1 114,0
AMD Ryzen 9 9950X
62,6 114,0
Intel Core Ultra 7 270K Plus
71,2 113,1
Intel Core Ultra 5 250K Plus
71,1 112,9
Intel Core Ultra 9 285K
68,9 111,8
AMD Ryzen 7 9700X
57,6 111,2
AMD Ryzen 7 5800X3D
55,2 111,1
AMD Ryzen Threadripper 9970X
60,6 109,0
AMD Ryzen 9 9900X
53,8 108,6
AMD Ryzen 5 9600X
53,0 108,0
AMD Ryzen Threadripper 9980X
57,8 107,4
Intel Core Ultra 7 265K
61,4 107,1
AMD Ryzen 7 5800X
51,2 106,8
Intel Core Ultra 5 245K
63,1 106,0
Intel Core Ultra 5 235
63,0 105,5
Intel Core i5-14600K
64,7 104,3
AMD Ryzen 7 7700
50,7 103,2
Intel Core Ultra 5 225F
60,2 102,9
AMD Ryzen 5 7600X
46,8 100,4
AMD Ryzen 5 7500F
46,3 98,9
AMD Ryzen 7 8700G
49,2 98,1
AMD Ryzen 5 8600G
41,2 90,3
AMD Ryzen 5 5600X
38,5 83,9
Anno 117: Pax Romana - 2560x1440 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9800X3D
74,0 166,7
AMD Ryzen 7 9850X3D
73,8 166,0
AMD Ryzen 9 9950X3D
74,0 165,8
AMD Ryzen 7 7800X3D
75,7 164,7
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
73,9 164,3
Intel Core i9-14900K
75,1 162,5
AMD Ryzen 9 9900X3D
73,9 161,5
AMD Ryzen 9 9950X
76,9 161,3
AMD Ryzen 5 7500X3D
76,6 161,0
AMD Ryzen 7 9700X
76,8 159,3
AMD Ryzen 9 9900X
76,8 157,8
AMD Ryzen 7 7700X3D
74,0 157,3
AMD Ryzen 7 5800X3D
76,7 156,8
Intel Core i7-14700K
78,6 156,2
AMD Ryzen 5 9600X
76,6 154,9
AMD Ryzen Threadripper 9980X
80,1 154,5
AMD Ryzen Threadripper 9970X
79,8 154,4
Intel Core Ultra 7 270K Plus
77,0 153,4
Intel Core i5-14600K
80,0 152,8
Intel Core Ultra 5 250K Plus
79,4 152,0
Intel Core Ultra 9 285K
83,9 151,7
Intel Core Ultra 7 265K
86,6 151,0
AMD Ryzen 7 7700
75,5 147,0
AMD Ryzen 5 7600X
71,1 145,9
AMD Ryzen 5 7500F
31,7 145,3
Intel Core Ultra 5 245K
86,6 144,5
Intel Core Ultra 5 235
86,5 142,3
Intel Core Ultra 5 225F
86,4 138,3
AMD Ryzen 7 5800X
65,2 137,8
AMD Ryzen 5 5600X
63,8 132,6
AMD Ryzen 7 8700G
67,7 129,7
AMD Ryzen 5 8600G
63,7 126,5
Anno 117: Pax Romana - 2560x1440 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9800X3D
69,7 110,4
AMD Ryzen 7 9850X3D
69,0 110,2
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
72,5 109,9
AMD Ryzen 9 9950X3D
66,1 109,8
AMD Ryzen 9 9900X3D
68,9 109,0
AMD Ryzen 7 7700X3D
58,2 107,2
Intel Core Ultra 7 270K Plus
77,6 106,6
AMD Ryzen 5 7500X3D
62,4 106,3
Intel Core Ultra 5 250K Plus
77,0 106,1
AMD Ryzen 7 7800X3D
54,3 104,6
Intel Core i9-14900K
65,3 103,7
Intel Core Ultra 7 265K
68,1 101,8
Intel Core i7-14700K
63,4 101,0
AMD Ryzen 9 9950X
54,6 99,7
AMD Ryzen 7 5800X
48,0 98,6
AMD Ryzen 7 5800X3D
49,9 98,2
AMD Ryzen 7 9700X
53,4 97,8
Intel Core Ultra 9 285K
60,2 97,7
AMD Ryzen Threadripper 9970X
54,9 96,0
AMD Ryzen Threadripper 9980X
53,1 95,7
AMD Ryzen 9 9900X
49,8 95,6
Intel Core Ultra 5 235
57,6 94,5
AMD Ryzen 5 9600X
48,3 94,4
Intel Core Ultra 5 245K
57,8 94,2
Intel Core Ultra 5 225F
55,1 92,7
AMD Ryzen 7 7700
46,2 91,3
AMD Ryzen 5 7600X
43,6 89,2
AMD Ryzen 5 7500F
43,7 88,3
Intel Core i5-14600K
58,5 87,1
AMD Ryzen 7 8700G
41,8 85,9
AMD Ryzen 5 8600G
37,6 81,8
AMD Ryzen 5 5600X
35,7 73,0

Battlefield 6

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Battlefield 6 - 1920x1080 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9800X3D
234,0 290,3
AMD Ryzen 7 9850X3D
235,5 290,0
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
231,3 289,7
Intel Core Ultra 5 250K Plus
224,2 287,0
AMD Ryzen 7 7800X3D
226,6 287,0
AMD Ryzen 7 7700X3D
223,2 286,1
AMD Ryzen Threadripper 9970X
221,2 286,1
AMD Ryzen 9 9900X3D
219,0 285,3
AMD Ryzen 9 9950X3D
220,8 284,3
Intel Core i9-14900K
213,3 283,0
Intel Core Ultra 7 265K
219,7 283,0
AMD Ryzen Threadripper 9980X
213,6 282,9
Intel Core Ultra 7 270K Plus
220,0 282,9
AMD Ryzen 7 9700X
200,0 282,8
AMD Ryzen 9 9950X
199,8 282,1
AMD Ryzen 5 7500X3D
206,1 281,8
Intel Core i7-14700K
209,3 280,4
AMD Ryzen 7 5800X3D
201,1 279,8
Intel Core i5-14600K
208,4 279,7
Intel Core Ultra 5 245K
207,9 279,6
Intel Core Ultra 9 285K
223,4 279,3
Intel Core Ultra 5 235
203,4 278,0
AMD Ryzen 9 9900X
198,5 277,4
AMD Ryzen 5 7600X
182,1 276,2
AMD Ryzen 7 7700
192,4 275,4
AMD Ryzen 5 9600X
186,7 274,8
AMD Ryzen 5 7500F
176,4 273,2
Intel Core Ultra 5 225F
183,5 267,3
AMD Ryzen 7 5800X
160,6 262,9
AMD Ryzen 5 5600X
150,4 248,9
AMD Ryzen 7 8700G
171,7 242,9
AMD Ryzen 5 8600G
158,3 229,4
Battlefield 6 - 1920x1080 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9800X3D
197,8 258,1
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
191,9 255,6
AMD Ryzen 7 9850X3D
197,6 255,3
AMD Ryzen 7 7700X3D
192,1 254,2
AMD Ryzen Threadripper 9970X
195,5 253,8
AMD Ryzen 7 7800X3D
194,1 253,7
Intel Core Ultra 5 250K Plus
190,8 252,5
AMD Ryzen Threadripper 9980X
195,1 252,3
AMD Ryzen 9 9900X3D
185,9 252,2
Intel Core i9-14900K
186,1 251,6
Intel Core Ultra 9 285K
191,1 251,0
AMD Ryzen 9 9950X
181,3 250,4
Intel Core i5-14600K
186,2 249,0
Intel Core Ultra 7 270K Plus
187,7 249,0
Intel Core Ultra 7 265K
188,4 248,4
AMD Ryzen 9 9950X3D
186,5 248,2
AMD Ryzen 9 9900X
175,9 247,9
AMD Ryzen 7 9700X
174,1 247,2
Intel Core i7-14700K
183,2 246,1
AMD Ryzen 5 7500X3D
176,9 246,1
AMD Ryzen 7 5800X3D
178,2 245,2
Intel Core Ultra 5 235
182,0 244,6
AMD Ryzen 5 7500F
161,6 243,5
AMD Ryzen 5 9600X
167,8 243,5
AMD Ryzen 7 7700
172,0 243,0
AMD Ryzen 5 7600X
164,0 242,9
Intel Core Ultra 5 225F
170,8 242,0
Intel Core Ultra 5 245K
176,5 239,2
AMD Ryzen 7 5800X
152,9 236,5
AMD Ryzen 5 5600X
142,6 231,3
AMD Ryzen 7 8700G
156,9 214,2
AMD Ryzen 5 8600G
142,3 205,9
Battlefield 6 - 2560x1440 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
191,5 248,6
AMD Ryzen 7 9800X3D
189,5 247,4
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
182,9 246,5
AMD Ryzen Threadripper 9970X
185,9 245,9
Intel Core Ultra 5 245K
182,6 245,6
AMD Ryzen Threadripper 9980X
185,5 245,5
Intel Core Ultra 5 250K Plus
181,4 245,2
Intel Core i9-14900K
177,7 244,6
Intel Core i5-14600K
177,7 244,5
Intel Core Ultra 9 285K
181,5 244,1
AMD Ryzen 7 7700X3D
182,7 242,5
AMD Ryzen 9 9950X
169,7 241,7
AMD Ryzen 7 7800X3D
182,7 241,1
Intel Core i7-14700K
175,0 240,4
AMD Ryzen 9 9900X
167,8 240,3
AMD Ryzen 9 9900X3D
175,5 240,3
Intel Core Ultra 5 235
176,4 240,0
AMD Ryzen 7 9700X
166,9 240,0
Intel Core Ultra 7 265K
178,5 239,4
Intel Core Ultra 7 270K Plus
175,4 239,1
AMD Ryzen 9 9950X3D
179,6 239,1
AMD Ryzen 5 7500X3D
172,0 238,0
AMD Ryzen 7 5800X3D
172,5 236,9
AMD Ryzen 5 7600X
160,5 235,9
Intel Core Ultra 5 225F
166,3 235,8
AMD Ryzen 5 7500F
157,5 235,3
AMD Ryzen 7 7700
162,7 232,4
AMD Ryzen 5 9600X
159,7 232,2
AMD Ryzen 7 5800X
148,2 228,7
AMD Ryzen 5 5600X
140,3 225,3
AMD Ryzen 7 8700G
149,0 204,2
AMD Ryzen 5 8600G
140,0 200,4
Battlefield 6 - 2560x1440 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9800X3D
159,6 209,0
AMD Ryzen Threadripper 9980X
156,7 208,5
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
154,2 208,0
AMD Ryzen Threadripper 9970X
156,4 207,0
AMD Ryzen 7 9850X3D
157,2 205,9
AMD Ryzen 7 7700X3D
155,2 205,2
AMD Ryzen 9 9900X3D
147,7 204,6
AMD Ryzen 9 9950X
145,8 204,2
Intel Core i9-14900K
149,1 204,1
Intel Core Ultra 5 250K Plus
150,8 203,9
AMD Ryzen 7 7800X3D
155,2 203,5
Intel Core Ultra 9 285K
150,8 203,1
Intel Core i7-14700K
149,6 202,8
Intel Core Ultra 5 235
149,2 202,5
Intel Core i5-14600K
148,7 202,0
AMD Ryzen 9 9900X
139,4 202,0
Intel Core Ultra 5 245K
150,2 201,4
AMD Ryzen 5 7500F
136,4 200,9
AMD Ryzen 5 7500X3D
147,3 200,6
AMD Ryzen 9 9950X3D
151,0 200,6
Intel Core Ultra 7 265K
149,9 200,3
Intel Core Ultra 5 225F
143,0 200,0
Intel Core Ultra 7 270K Plus
148,2 199,7
AMD Ryzen 7 9700X
139,4 199,7
AMD Ryzen 7 5800X3D
148,7 199,4
AMD Ryzen 5 7600X
135,4 198,7
AMD Ryzen 5 9600X
135,7 196,5
AMD Ryzen 7 5800X
130,5 195,6
AMD Ryzen 7 7700
138,5 194,6
AMD Ryzen 5 5600X
124,6 193,3
AMD Ryzen 7 8700G
127,8 173,7
AMD Ryzen 5 8600G
120,5 171,6

Cyberpunk 2077

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
199,3 277,8
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
191,6 271,9
AMD Ryzen 7 9800X3D
195,4 270,2
AMD Ryzen 9 9950X3D
191,2 269,6
AMD Ryzen 9 9900X3D
181,3 257,3
AMD Ryzen 7 7800X3D
177,2 241,3
AMD Ryzen 7 5800X3D
168,1 235,0
Intel Core Ultra 7 270K Plus
179,4 235,0
AMD Ryzen 7 7700X3D
166,1 230,1
Intel Core Ultra 5 250K Plus
167,1 226,0
AMD Ryzen 5 7500X3D
156,1 223,2
Intel Core Ultra 9 285K
171,9 222,9
AMD Ryzen 7 9700X
150,6 222,8
AMD Ryzen 9 9950X
142,3 220,6
Intel Core Ultra 7 265K
161,5 217,3
AMD Ryzen 9 9900X
136,8 216,8
AMD Ryzen 5 9600X
138,7 209,9
Intel Core Ultra 5 245K
153,6 209,3
AMD Ryzen 7 7700
140,2 202,8
Intel Core Ultra 5 235
149,8 202,3
Intel Core i7-14700K
151,8 197,2
AMD Ryzen 5 7600X
122,7 195,5
Intel Core i5-14600K
144,0 191,9
AMD Ryzen 7 5800X
126,3 187,8
Intel Core Ultra 5 225F
125,6 183,0
Intel Core i9-14900K
144,8 181,3
AMD Ryzen 7 8700G
122,6 173,8
AMD Ryzen Threadripper 9970X
127,8 173,2
AMD Ryzen 5 5600X
111,8 172,1
AMD Ryzen 5 7500F
120,5 168,2
AMD Ryzen 5 8600G
115,2 166,7
AMD Ryzen Threadripper 9980X
124,8 162,9
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
150,2 246,6
AMD Ryzen 7 9800X3D
140,9 239,2
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
144,5 237,4
AMD Ryzen 9 9950X3D
139,7 235,9
AMD Ryzen 9 9900X3D
131,2 224,0
AMD Ryzen 7 7800X3D
128,8 212,9
Intel Core Ultra 7 270K Plus
136,9 207,6
AMD Ryzen 7 5800X3D
118,3 203,3
AMD Ryzen 9 9950X
112,3 200,0
AMD Ryzen 7 7700X3D
122,3 199,9
Intel Core Ultra 5 250K Plus
125,6 198,2
AMD Ryzen 5 7500X3D
116,0 194,5
Intel Core Ultra 9 285K
127,8 193,7
Intel Core Ultra 7 265K
124,4 192,3
AMD Ryzen 7 9700X
113,4 192,1
AMD Ryzen 9 9900X
105,4 187,6
Intel Core Ultra 5 245K
112,7 181,4
AMD Ryzen 5 9600X
101,6 178,6
Intel Core Ultra 5 235
111,2 176,5
Intel Core i7-14700K
116,9 175,9
AMD Ryzen 7 7700
103,8 175,7
AMD Ryzen 5 7600X
95,9 172,0
Intel Core i5-14600K
109,3 169,0
Intel Core i9-14900K
114,3 164,7
Intel Core Ultra 5 225F
94,0 160,6
AMD Ryzen 7 5800X
93,1 160,4
AMD Ryzen Threadripper 9970X
105,7 157,9
AMD Ryzen 5 5600X
82,8 152,1
AMD Ryzen 7 8700G
89,3 150,7
AMD Ryzen Threadripper 9980X
96,0 144,3
AMD Ryzen 5 7500F
82,7 142,2
AMD Ryzen 5 8600G
81,1 141,9
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
196,6 270,8
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
185,3 263,6
AMD Ryzen 7 9800X3D
185,6 263,6
AMD Ryzen 9 9950X3D
184,7 263,4
AMD Ryzen 9 9900X3D
171,7 251,5
AMD Ryzen 7 7800X3D
169,4 237,6
AMD Ryzen 7 5800X3D
163,8 232,8
AMD Ryzen 7 7700X3D
163,7 227,9
Intel Core Ultra 7 270K Plus
162,2 227,7
Intel Core Ultra 5 250K Plus
155,9 219,9
Intel Core Ultra 9 285K
164,3 219,8
AMD Ryzen 5 7500X3D
154,0 219,1
AMD Ryzen 7 9700X
144,5 218,7
AMD Ryzen 9 9950X
141,1 217,3
Intel Core Ultra 7 265K
155,5 214,9
AMD Ryzen 9 9900X
132,4 212,7
Intel Core Ultra 5 245K
147,0 205,5
AMD Ryzen 5 9600X
132,0 204,9
AMD Ryzen 7 7700
134,6 199,7
Intel Core Ultra 5 235
142,8 199,0
AMD Ryzen 5 7600X
126,8 197,0
Intel Core i7-14700K
143,3 193,2
Intel Core i5-14600K
137,2 189,7
AMD Ryzen 7 5800X
121,3 183,0
Intel Core Ultra 5 225F
125,5 182,9
Intel Core i9-14900K
140,1 179,1
AMD Ryzen 5 5600X
114,1 178,6
AMD Ryzen Threadripper 9970X
121,0 171,9
AMD Ryzen 7 8700G
116,6 169,3
AMD Ryzen 5 7500F
117,4 165,0
AMD Ryzen 5 8600G
111,1 162,9
AMD Ryzen Threadripper 9980X
119,1 160,9
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
150,2 216,1
AMD Ryzen 7 9800X3D
146,8 212,5
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
144,2 209,5
AMD Ryzen 9 9950X3D
139,0 206,6
AMD Ryzen 9 9900X3D
132,0 202,2
AMD Ryzen 7 7800X3D
124,9 200,1
AMD Ryzen 7 7700X3D
124,7 198,9
Intel Core Ultra 7 270K Plus
137,6 197,9
AMD Ryzen 7 5800X3D
117,9 195,0
Intel Core Ultra 5 250K Plus
125,4 194,8
Intel Core Ultra 9 285K
127,8 191,7
Intel Core Ultra 7 265K
127,3 191,1
AMD Ryzen 5 7500X3D
112,2 190,2
AMD Ryzen 9 9950X
108,5 189,5
AMD Ryzen 7 9700X
107,0 185,8
AMD Ryzen 9 9900X
103,2 182,1
Intel Core Ultra 5 245K
107,5 178,5
AMD Ryzen 5 9600X
98,4 175,8
Intel Core Ultra 5 235
108,8 174,8
AMD Ryzen 7 7700
103,1 174,4
Intel Core i7-14700K
112,3 172,6
AMD Ryzen 5 7600X
95,9 170,6
Intel Core i5-14600K
105,0 167,9
Intel Core i9-14900K
111,1 162,4
Intel Core Ultra 5 225F
93,4 160,2
AMD Ryzen 7 5800X
91,4 159,8
AMD Ryzen Threadripper 9970X
105,0 157,8
AMD Ryzen 5 5600X
79,8 150,5
AMD Ryzen 7 8700G
88,3 150,3
AMD Ryzen Threadripper 9980X
96,3 144,6
AMD Ryzen 5 7500F
88,2 143,2
AMD Ryzen 5 8600G
80,7 141,9

Doom: The Dark Ages

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Nightmare
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Nightmare
DOOM: The Dark Ages - 1920x1080 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9800X3D
180,6 232,7
AMD Ryzen 7 9850X3D
179,5 231,8
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
179,6 222,3
AMD Ryzen 9 9950X3D
169,8 209,4
AMD Ryzen 7 7800X3D
168,1 207,4
AMD Ryzen 7 7700X3D
168,2 206,5
AMD Ryzen 9 9900X3D
164,0 202,2
Intel Core Ultra 7 270K Plus
164,7 199,6
Intel Core Ultra 5 250K Plus
164,6 196,8
Intel Core Ultra 9 285K
162,2 191,5
AMD Ryzen Threadripper 9970X
157,0 191,4
Intel Core Ultra 7 265K
160,2 190,3
Intel Core i9-14900K
152,7 185,4
AMD Ryzen 5 7500X3D
148,9 184,5
AMD Ryzen 9 9900X
152,7 183,1
AMD Ryzen Threadripper 9980X
153,1 182,6
AMD Ryzen 9 9950X
150,9 181,7
Intel Core i7-14700K
150,3 180,9
Intel Core Ultra 5 245K
149,6 175,4
AMD Ryzen 7 5800X3D
138,9 172,4
Intel Core Ultra 5 235
148,8 172,3
AMD Ryzen 7 9700X
145,5 171,2
AMD Ryzen 5 9600X
137,2 167,7
Intel Core i5-14600K
140,3 165,6
AMD Ryzen 7 7700
136,5 162,3
Intel Core Ultra 5 225F
127,5 147,0
AMD Ryzen 5 7600X
124,6 147,0
AMD Ryzen 5 7500F
115,6 137,1
AMD Ryzen 7 8700G
106,5 126,7
AMD Ryzen 7 5800X
99,2 120,6
AMD Ryzen 5 8600G
97,9 117,4
AMD Ryzen 5 5600X
94,8 114,5
DOOM: The Dark Ages - 1920x1080 - Nightmare
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9800X3D
174,3 223,5
AMD Ryzen 7 9850X3D
171,4 219,7
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
171,3 216,7
AMD Ryzen 9 9950X3D
165,0 206,3
AMD Ryzen 7 7800X3D
165,7 205,9
AMD Ryzen 7 7700X3D
167,2 204,2
AMD Ryzen 9 9900X3D
160,8 200,1
Intel Core Ultra 7 270K Plus
164,4 198,1
Intel Core Ultra 5 250K Plus
161,9 195,2
Intel Core Ultra 9 285K
162,2 191,6
Intel Core Ultra 7 265K
159,5 188,2
AMD Ryzen Threadripper 9970X
152,2 188,1
Intel Core i9-14900K
153,9 185,9
AMD Ryzen Threadripper 9980X
149,5 182,2
AMD Ryzen 9 9900X
146,6 181,5
AMD Ryzen 9 9950X
145,3 180,4
AMD Ryzen 5 7500X3D
144,2 180,3
Intel Core i7-14700K
147,1 177,9
Intel Core Ultra 5 245K
146,3 173,5
AMD Ryzen 7 9700X
141,9 172,2
Intel Core Ultra 5 235
145,4 171,3
AMD Ryzen 7 5800X3D
135,7 168,9
AMD Ryzen 5 9600X
138,2 167,4
Intel Core i5-14600K
139,5 165,6
AMD Ryzen 7 7700
134,7 160,8
Intel Core Ultra 5 225F
125,3 145,1
AMD Ryzen 5 7600X
122,2 145,1
AMD Ryzen 5 7500F
115,8 135,6
AMD Ryzen 7 8700G
106,0 126,3
AMD Ryzen 7 5800X
98,4 120,5
AMD Ryzen 5 8600G
97,0 116,7
AMD Ryzen 5 5600X
95,5 113,8
DOOM: The Dark Ages - 2560x1440 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 7700X3D
143,9 183,0
Intel Core Ultra 5 250K Plus
142,8 181,3
AMD Ryzen 7 9800X3D
142,4 181,3
Intel Core Ultra 7 270K Plus
140,8 180,0
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
139,5 179,2
AMD Ryzen 7 9850X3D
140,8 179,0
AMD Ryzen 7 7800X3D
139,6 178,5
Intel Core Ultra 9 285K
148,7 177,9
AMD Ryzen 9 9950X3D
138,0 177,7
Intel Core Ultra 7 265K
139,4 176,7
AMD Ryzen 9 9900X3D
137,5 176,4
AMD Ryzen Threadripper 9970X
141,0 176,2
AMD Ryzen 9 9900X
137,9 174,0
Intel Core i9-14900K
131,9 173,9
AMD Ryzen 5 7500X3D
130,9 173,0
AMD Ryzen Threadripper 9980X
139,3 172,6
AMD Ryzen 9 9950X
138,1 171,9
Intel Core i7-14700K
134,5 170,7
Intel Core Ultra 5 245K
139,8 169,5
Intel Core Ultra 5 235
138,9 167,0
AMD Ryzen 7 9700X
131,8 161,5
Intel Core i5-14600K
133,0 161,3
AMD Ryzen 7 5800X3D
127,8 161,2
AMD Ryzen 5 9600X
127,9 160,1
AMD Ryzen 7 7700
126,3 154,7
Intel Core Ultra 5 225F
122,3 143,6
AMD Ryzen 5 7600X
116,8 142,6
AMD Ryzen 5 7500F
114,7 135,6
AMD Ryzen 7 8700G
104,0 124,5
AMD Ryzen 7 5800X
96,1 118,4
AMD Ryzen 5 8600G
96,4 116,7
AMD Ryzen 5 5600X
94,0 113,4
DOOM: The Dark Ages - 2560x1440 - Nightmare
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 7700X3D
133,9 173,2
Intel Core Ultra 5 250K Plus
134,4 172,2
Intel Core Ultra 9 285K
133,9 171,7
AMD Ryzen 7 9800X3D
133,8 171,5
Intel Core Ultra 7 270K Plus
131,1 170,1
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
131,4 168,8
AMD Ryzen Threadripper 9970X
130,5 168,7
AMD Ryzen 7 9850X3D
131,9 168,6
AMD Ryzen 7 7800X3D
131,6 168,3
AMD Ryzen 5 7500X3D
131,6 168,1
Intel Core Ultra 7 265K
131,4 168,0
AMD Ryzen Threadripper 9980X
130,6 167,8
AMD Ryzen 9 9950X3D
128,7 166,7
Intel Core i7-14700K
128,3 166,3
AMD Ryzen 9 9950X
129,0 166,1
AMD Ryzen 9 9900X3D
128,3 165,9
Intel Core Ultra 5 245K
132,9 165,1
Intel Core i9-14900K
125,1 164,9
AMD Ryzen 9 9900X
129,9 164,6
Intel Core Ultra 5 235
131,5 164,1
AMD Ryzen 7 5800X3D
126,5 162,2
AMD Ryzen 5 9600X
126,9 160,1
Intel Core i5-14600K
126,8 159,8
AMD Ryzen 7 9700X
127,3 157,8
AMD Ryzen 7 7700
123,0 153,7
Intel Core Ultra 5 225F
119,7 142,2
AMD Ryzen 5 7600X
116,4 139,7
AMD Ryzen 5 7500F
11,8 133,6
AMD Ryzen 7 8700G
102,6 124,0
AMD Ryzen 7 5800X
98,8 119,0
AMD Ryzen 5 8600G
95,6 115,2
AMD Ryzen 5 5600X
93,0 112,7

F1 25

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
F1 25 - 1920x1080 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
257,5 389,4
AMD Ryzen 9 9950X3D
262,5 385,1
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
256,5 375,6
AMD Ryzen 9 9900X3D
252,0 371,7
AMD Ryzen 7 9800X3D
246,5 371,0
AMD Ryzen 7 7800X3D
206,9 326,2
Intel Core Ultra 7 270K Plus
221,2 323,0
Intel Core i9-14900K
208,3 307,0
AMD Ryzen 5 7500X3D
204,0 305,3
AMD Ryzen 7 9700X
192,3 302,4
Intel Core Ultra 9 285K
201,0 302,4
AMD Ryzen 5 9600X
195,6 298,6
AMD Ryzen 7 7700X3D
181,8 297,9
Intel Core Ultra 5 250K Plus
204,0 297,7
AMD Ryzen 9 9950X
193,9 297,4
Intel Core i7-14700K
194,2 289,4
Intel Core Ultra 7 265K
198,3 288,8
AMD Ryzen Threadripper 9970X
183,9 287,3
AMD Ryzen Threadripper 9980X
170,7 266,3
AMD Ryzen 7 5800X3D
149,2 262,7
Intel Core Ultra 5 245K
180,8 262,5
Intel Core i5-14600K
174,9 261,3
AMD Ryzen 5 7600X
172,4 260,7
AMD Ryzen 7 7700
168,1 260,4
AMD Ryzen 9 9900X
146,4 260,4
Intel Core Ultra 5 225F
172,3 244,7
Intel Core Ultra 5 235
166,4 244,4
AMD Ryzen 7 5800X
137,4 218,1
AMD Ryzen 5 7500F
71,0 198,1
AMD Ryzen 7 8700G
132,7 191,2
AMD Ryzen 5 8600G
135,1 190,3
AMD Ryzen 5 5600X
32,8 157,0
F1 25 - 1920x1080 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
222,4 322,2
AMD Ryzen 9 9950X3D
225,9 320,7
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
227,6 315,7
AMD Ryzen 9 9900X3D
225,3 312,6
AMD Ryzen 7 9800X3D
211,0 305,9
AMD Ryzen 7 7800X3D
180,8 266,4
Intel Core Ultra 7 270K Plus
189,3 260,4
Intel Core i9-14900K
186,4 257,7
AMD Ryzen 5 7500X3D
177,5 255,3
AMD Ryzen 7 7700X3D
169,0 252,7
Intel Core Ultra 5 250K Plus
181,2 240,7
Intel Core Ultra 9 285K
171,9 239,4
Intel Core i7-14700K
161,9 237,2
Intel Core Ultra 7 265K
167,5 231,6
AMD Ryzen 9 9900X
155,4 231,5
AMD Ryzen 7 9700X
157,2 230,1
AMD Ryzen 7 5800X3D
158,7 227,5
AMD Ryzen 9 9950X
160,5 227,5
AMD Ryzen Threadripper 9980X
153,0 225,4
AMD Ryzen 5 9600X
155,6 223,2
AMD Ryzen Threadripper 9970X
150,5 217,4
Intel Core i5-14600K
156,4 214,0
Intel Core Ultra 5 245K
158,6 213,0
AMD Ryzen 5 7600X
143,3 203,6
Intel Core Ultra 5 235
148,1 201,8
Intel Core Ultra 5 225F
150,2 199,9
AMD Ryzen 7 7700
141,3 199,4
AMD Ryzen 5 7500F
130,8 184,8
AMD Ryzen 7 5800X
111,2 164,5
AMD Ryzen 7 8700G
120,1 160,2
AMD Ryzen 5 5600X
103,7 158,1
AMD Ryzen 5 8600G
117,6 157,0
F1 25 - 2560x1440 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
254,1 377,8
AMD Ryzen 9 9950X3D
253,5 375,5
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
255,0 370,3
AMD Ryzen 9 9900X3D
248,1 366,1
AMD Ryzen 7 9800X3D
239,3 358,5
Intel Core Ultra 7 270K Plus
220,4 321,6
AMD Ryzen 7 7800X3D
206,7 317,9
Intel Core i9-14900K
206,0 304,9
AMD Ryzen 7 7700X3D
203,5 300,9
AMD Ryzen 5 7500X3D
202,6 300,2
AMD Ryzen 9 9900X
197,2 300,0
AMD Ryzen 9 9950X
198,3 299,9
Intel Core Ultra 9 285K
199,8 299,4
AMD Ryzen 7 9700X
192,1 298,1
Intel Core Ultra 5 250K Plus
201,2 294,7
Intel Core Ultra 7 265K
198,2 287,0
Intel Core i7-14700K
190,7 286,1
AMD Ryzen Threadripper 9970X
179,4 283,7
AMD Ryzen 5 9600X
186,3 283,7
AMD Ryzen 7 5800X3D
189,9 281,4
AMD Ryzen Threadripper 9980X
168,2 266,2
Intel Core Ultra 5 245K
180,4 259,0
Intel Core i5-14600K
175,0 258,7
AMD Ryzen 5 7600X
162,7 258,7
AMD Ryzen 7 7700
165,4 251,6
Intel Core Ultra 5 235
166,2 242,3
Intel Core Ultra 5 225F
166,1 241,0
AMD Ryzen 5 7500F
152,0 232,8
AMD Ryzen 7 5800X
138,8 215,2
AMD Ryzen 5 5600X
134,0 207,8
AMD Ryzen 7 8700G
135,5 191,1
AMD Ryzen 5 8600G
132,6 188,8
F1 25 - 2560x1440 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
205,0 303,3
AMD Ryzen 9 9950X3D
212,3 302,7
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
212,5 301,0
AMD Ryzen 9 9900X3D
212,1 298,4
AMD Ryzen 7 9800X3D
203,2 296,7
AMD Ryzen 7 7800X3D
177,7 263,1
Intel Core Ultra 7 270K Plus
183,2 255,6
Intel Core i9-14900K
183,0 253,5
AMD Ryzen 5 7500X3D
176,7 252,8
AMD Ryzen 7 7700X3D
175,3 251,3
Intel Core Ultra 5 250K Plus
178,3 239,6
Intel Core Ultra 9 285K
169,2 237,3
AMD Ryzen 9 9950X
165,2 236,6
Intel Core i7-14700K
167,6 235,7
AMD Ryzen 7 9700X
160,6 231,4
Intel Core Ultra 7 265K
169,1 231,2
AMD Ryzen 5 9600X
161,3 229,1
AMD Ryzen 7 5800X3D
154,8 227,0
AMD Ryzen Threadripper 9970X
154,6 226,9
AMD Ryzen 9 9900X
159,0 225,7
Intel Core i5-14600K
158,3 217,2
AMD Ryzen Threadripper 9980X
144,8 212,5
Intel Core Ultra 5 245K
156,9 211,6
AMD Ryzen 7 7700
141,8 202,6
Intel Core Ultra 5 235
147,9 202,2
Intel Core Ultra 5 225F
146,8 199,5
AMD Ryzen 5 7600X
141,3 197,8
AMD Ryzen 5 7500F
121,7 183,9
AMD Ryzen 7 5800X
110,7 164,1
AMD Ryzen 5 5600X
109,0 162,0
AMD Ryzen 7 8700G
117,2 158,8
AMD Ryzen 5 8600G
114,5 155,9

Horizon Zero Dawn Remastered

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
Horizon Zero Dawn Remastered - 1920x1080 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
169,3 262,3
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
162,8 255,4
AMD Ryzen 7 9800X3D
163,5 254,7
AMD Ryzen 9 9950X3D
161,3 251,2
AMD Ryzen 9 9900X3D
152,4 236,7
AMD Ryzen 7 7800X3D
147,6 226,9
AMD Ryzen 7 7700X3D
135,8 210,3
AMD Ryzen Threadripper 9970X
134,6 207,9
Intel Core Ultra 7 270K Plus
139,3 204,1
AMD Ryzen 9 9950X
133,6 201,5
Intel Core Ultra 5 250K Plus
134,9 197,2
AMD Ryzen 9 9900X
128,3 196,4
AMD Ryzen 7 5800X3D
126,4 195,3
Intel Core Ultra 9 285K
132,7 193,7
AMD Ryzen 7 9700X
127,2 193,5
AMD Ryzen Threadripper 9980X
123,6 193,3
Intel Core Ultra 7 265K
130,1 190,6
AMD Ryzen 5 7500X3D
121,0 190,5
Intel Core i7-14700K
125,5 183,8
AMD Ryzen 7 7700
121,0 182,0
Intel Core Ultra 5 245K
125,7 180,6
AMD Ryzen 5 9600X
117,2 179,2
Intel Core i9-14900K
123,0 178,0
Intel Core Ultra 5 235
122,0 176,1
Intel Core i5-14600K
118,4 174,2
AMD Ryzen 5 7600X
109,8 167,0
Intel Core Ultra 5 225F
108,0 157,3
AMD Ryzen 7 8700G
105,4 152,2
AMD Ryzen 5 7500F
98,6 150,9
AMD Ryzen 7 5800X
97,6 145,4
AMD Ryzen 5 8600G
91,2 134,0
AMD Ryzen 5 5600X
89,1 132,9
Horizon Zero Dawn Remastered - 1920x1080 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
136,7 226,9
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
133,5 218,1
AMD Ryzen 7 9800X3D
131,8 217,3
AMD Ryzen 9 9950X3D
129,5 213,4
AMD Ryzen 9 9900X3D
125,1 202,4
AMD Ryzen 7 7800X3D
114,4 189,5
AMD Ryzen Threadripper 9970X
114,9 182,2
AMD Ryzen 7 7700X3D
108,9 179,5
Intel Core Ultra 7 270K Plus
118,8 178,6
Intel Core Ultra 9 285K
116,7 173,9
AMD Ryzen Threadripper 9980X
107,2 172,3
Intel Core Ultra 5 250K Plus
115,8 172,3
AMD Ryzen 9 9950X
108,3 170,4
AMD Ryzen 9 9900X
106,2 167,8
Intel Core Ultra 7 265K
112,2 165,6
AMD Ryzen 7 9700X
103,3 163,8
Intel Core i7-14700K
106,7 161,2
AMD Ryzen 7 5800X3D
95,3 160,6
AMD Ryzen 5 7500X3D
95,2 158,9
Intel Core i9-14900K
107,4 157,9
Intel Core Ultra 5 245K
106,3 156,7
Intel Core Ultra 5 235
104,1 153,9
AMD Ryzen 7 7700
97,8 153,7
Intel Core i5-14600K
102,1 152,6
AMD Ryzen 5 9600X
95,7 150,1
Intel Core Ultra 5 225F
92,0 139,3
AMD Ryzen 5 7600X
86,4 138,3
AMD Ryzen 7 8700G
77,0 127,4
AMD Ryzen 5 7500F
78,0 125,1
AMD Ryzen 7 5800X
72,8 120,5
AMD Ryzen 5 8600G
65,7 110,0
AMD Ryzen 5 5600X
63,8 107,3
Horizon Zero Dawn Remastered - 2560x1440 - Medium
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
157,4 242,4
AMD Ryzen 7 9800X3D
154,2 237,4
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
156,2 236,8
AMD Ryzen 9 9950X3D
152,8 229,9
AMD Ryzen 9 9900X3D
146,2 222,8
AMD Ryzen 7 7800X3D
142,0 214,8
AMD Ryzen 7 7700X3D
132,8 199,3
AMD Ryzen Threadripper 9970X
130,7 195,9
AMD Ryzen 9 9950X
128,9 191,7
Intel Core Ultra 7 270K Plus
133,0 191,4
Intel Core Ultra 5 250K Plus
130,9 186,8
AMD Ryzen 9 9900X
124,5 185,9
Intel Core Ultra 9 285K
129,7 184,9
AMD Ryzen Threadripper 9980X
119,9 183,2
AMD Ryzen 7 5800X3D
121,3 182,9
AMD Ryzen 7 9700X
124,3 182,4
AMD Ryzen 5 7500X3D
118,1 182,1
Intel Core Ultra 7 265K
125,8 177,6
AMD Ryzen 7 7700
118,4 175,3
Intel Core i7-14700K
119,5 172,1
AMD Ryzen 5 9600X
114,1 171,9
Intel Core Ultra 5 245K
122,4 171,0
Intel Core i9-14900K
119,6 169,6
Intel Core Ultra 5 235
120,4 169,0
Intel Core i5-14600K
115,2 166,0
AMD Ryzen 5 7600X
105,0 158,1
Intel Core Ultra 5 225F
108,2 154,7
AMD Ryzen 7 8700G
102,7 146,1
AMD Ryzen 5 7500F
95,9 145,2
AMD Ryzen 7 5800X
95,5 141,1
AMD Ryzen 5 8600G
90,8 131,0
AMD Ryzen 5 5600X
87,5 130,4
Horizon Zero Dawn Remastered - 2560x1440 - Ultra
Processor Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9850X3D
130,6 208,1
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
128,3 204,4
AMD Ryzen 7 9800X3D
127,5 203,9
AMD Ryzen 9 9950X3D
126,4 201,6
AMD Ryzen 9 9900X3D
122,9 191,2
AMD Ryzen 7 7800X3D
113,4 182,9
AMD Ryzen Threadripper 9970X
111,5 172,8
AMD Ryzen 7 7700X3D
109,0 172,6
Intel Core Ultra 7 270K Plus
115,2 171,3
Intel Core Ultra 9 285K
113,3 165,9
AMD Ryzen Threadripper 9980X
105,1 165,5
AMD Ryzen 9 9950X
106,8 165,0
AMD Ryzen 9 9900X
105,4 161,7
Intel Core Ultra 5 250K Plus
112,0 161,2
AMD Ryzen 7 9700X
102,7 157,7
Intel Core Ultra 7 265K
107,9 157,3
AMD Ryzen 5 7500X3D
93,3 154,1
Intel Core i7-14700K
104,3 153,5
AMD Ryzen 7 5800X3D
92,8 153,3
Intel Core Ultra 5 245K
103,3 151,3
Intel Core i9-14900K
103,4 151,0
AMD Ryzen 7 7700
95,2 149,1
Intel Core Ultra 5 235
101,4 148,6
AMD Ryzen 5 9600X
93,4 145,8
Intel Core i5-14600K
99,0 144,9
AMD Ryzen 5 7600X
86,0 133,4
Intel Core Ultra 5 225F
89,4 132,2
AMD Ryzen 7 8700G
75,3 124,0
AMD Ryzen 5 7500F
77,7 122,3
AMD Ryzen 7 5800X
71,4 117,8
AMD Ryzen 5 8600G
64,7 107,9
AMD Ryzen 5 5600X
61,9 104,6

Streaming

Streaming (x264 6Mbit + F1 25 1080p ultra 60fps)
Processor Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Intel Core Ultra 9 285K
411,40
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
396,51
Intel Core Ultra 7 270K Plus
393,31
Intel Core i7-14700K
327,95
Intel Core i9-14900K
303,90
AMD Ryzen Threadripper 9980X
299,66
AMD Ryzen Threadripper 9970X
283,85
AMD Ryzen 9 9950X3D
272,00
Intel Core Ultra 7 265K
250,71
AMD Ryzen 9 9900X3D
219,87
Intel Core i5-14600K
164,65
Intel Core Ultra 5 250K Plus
161,69
AMD Ryzen 9 9900X
152,18
AMD Ryzen 9 9950X
150,02
AMD Ryzen 7 9850X3D
123,00
AMD Ryzen 7 9800X3D
115,34
AMD Ryzen 7 7800X3D
105,61
AMD Ryzen 7 7700X3D
94,94
Intel Core Ultra 5 245K
91,34
AMD Ryzen 7 5800X3D
86,53
Intel Core Ultra 5 235
78,66
AMD Ryzen 7 7700
72,10
AMD Ryzen 7 9700X
70,59
Intel Core Ultra 5 225F
49,81
AMD Ryzen 7 8700G
48,86
AMD Ryzen 7 5800X
47,90
AMD Ryzen 5 7600X
41,89
AMD Ryzen 5 9600X
41,86
AMD Ryzen 5 7500X3D
41,53
AMD Ryzen 5 7500F
41,39
AMD Ryzen 5 8600G
32,63
AMD Ryzen 5 5600X
27,13

Stroomverbruik

  • Idle
  • Allcoreload
  • Gaming
Energiegebruik - Idle - CPU (EPS+ATX12V)
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
AMD Ryzen 5 8600G
9,36
Intel Core i5-14600K
9,47
AMD Ryzen 7 8700G
9,61
Intel Core i9-14900K
10,02
Intel Core Ultra 7 270K Plus
11,59
Intel Core Ultra 5 225F
12,85
AMD Ryzen 7 7700
13,05
Intel Core Ultra 7 265K
13,24
Intel Core Ultra 5 235
13,63
AMD Ryzen 7 5800X3D
13,73
Intel Core Ultra 9 285K
13,78
AMD Ryzen 5 5600X
14,26
Intel Core Ultra 5 245K
14,50
Intel Core i7-14700K
14,86
Intel Core Ultra 5 250K Plus
15,68
AMD Ryzen 5 7500F
16,25
AMD Ryzen 5 7600X
18,34
AMD Ryzen 7 9850X3D
18,36
AMD Ryzen 5 7500X3D
18,51
AMD Ryzen 7 7700X3D
18,98
AMD Ryzen 7 5800X
19,20
AMD Ryzen 9 9900X
19,42
AMD Ryzen 5 9600X
19,80
AMD Ryzen 7 9700X
19,98
AMD Ryzen 9 9900X3D
21,07
AMD Ryzen 9 9950X
21,58
AMD Ryzen 7 7800X3D
22,56
AMD Ryzen 9 9950X3D
24,52
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
26,61
AMD Ryzen 7 9800X3D
27,27
AMD Ryzen Threadripper 9970X
37,60
AMD Ryzen Threadripper 9980X
39,05
Energiegebruik - Cinebench 26 - CPU (EPS+ATX12V)
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
AMD Ryzen 5 7500X3D
70,23
AMD Ryzen 5 5600X
73,68
Intel Core Ultra 5 225F
73,95
Intel Core Ultra 5 235
74,10
AMD Ryzen 7 7700X3D
83,86
AMD Ryzen 5 8600G
86,51
AMD Ryzen 5 7500F
95,55
AMD Ryzen 7 8700G
95,79
AMD Ryzen 5 9600X
99,40
AMD Ryzen 7 7800X3D
100,22
AMD Ryzen 7 9700X
100,64
AMD Ryzen 7 7700
100,76
AMD Ryzen 7 5800X3D
105,08
AMD Ryzen 5 7600X
113,61
AMD Ryzen 7 5800X
123,90
Intel Core Ultra 5 245K
148,13
AMD Ryzen Threadripper 9970X
149,02
AMD Ryzen Threadripper 9980X
153,78
AMD Ryzen 7 9850X3D
157,53
AMD Ryzen 7 9800X3D
166,67
Intel Core Ultra 5 250K Plus
168,09
AMD Ryzen 9 9900X3D
178,99
AMD Ryzen 9 9900X
187,68
Intel Core i5-14600K
193,07
Intel Core Ultra 7 265K
198,23
AMD Ryzen 9 9950X3D
232,55
AMD Ryzen 9 9950X
232,68
Intel Core Ultra 9 285K
255,56
Intel Core Ultra 7 270K Plus
263,63
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
275,89
Intel Core i7-14700K
276,12
Intel Core i9-14900K
283,26
Energiegebruik - Cyberpunk 2077 - CPU (EPS+ATX12V)
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Intel Core Ultra 5 225F
66,67
AMD Ryzen 5 7500X3D
67,13
AMD Ryzen Threadripper 9980X
68,37
AMD Ryzen 5 5600X
69,20
AMD Ryzen 5 8600G
69,82
Intel Core Ultra 5 235
73,06
AMD Ryzen Threadripper 9970X
75,12
AMD Ryzen 5 7500F
77,09
AMD Ryzen 7 5800X3D
84,41
AMD Ryzen 7 7700X3D
84,82
AMD Ryzen 7 7800X3D
86,32
AMD Ryzen 7 8700G
86,94
Intel Core Ultra 5 245K
93,42
AMD Ryzen 7 7700
95,60
AMD Ryzen 5 9600X
96,94
AMD Ryzen 7 5800X
97,14
AMD Ryzen 5 7600X
97,30
AMD Ryzen 7 9700X
103,82
Intel Core Ultra 5 250K Plus
111,74
AMD Ryzen 7 9800X3D
122,33
Intel Core Ultra 7 265K
126,36
AMD Ryzen 9 9900X
131,33
AMD Ryzen 7 9850X3D
134,13
AMD Ryzen 9 9900X3D
135,71
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
135,87
Intel Core i5-14600K
138,01
AMD Ryzen 9 9950X3D
144,24
Intel Core Ultra 9 285K
145,66
Intel Core Ultra 7 270K Plus
146,65
AMD Ryzen 9 9950X
149,34
Intel Core i9-14900K
197,43
Intel Core i7-14700K
205,55

Efficiëntie

  • Allcoreload
  • Gaming
Totale hoeveelheid gebruikte energie - Cinebench 26 - CPU (EPS+ATX12V)
Processor Gemiddelde energie in Wh (lager is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
2,09
AMD Ryzen Threadripper 9970X
3,11
Intel Core Ultra 5 235
5,28
AMD Ryzen 7 7700X3D
6,61
Intel Core Ultra 5 225F
6,63
AMD Ryzen 7 9700X
6,93
AMD Ryzen 5 7500X3D
7,50
AMD Ryzen 7 7800X3D
7,55
Intel Core Ultra 5 250K Plus
7,67
AMD Ryzen 7 7700
7,72
AMD Ryzen 9 9950X3D
7,97
AMD Ryzen 7 8700G
8,03
AMD Ryzen 9 9900X3D
8,28
AMD Ryzen 5 9600X
8,35
AMD Ryzen 9 9950X
8,49
AMD Ryzen 9 9900X
8,58
Intel Core Ultra 5 245K
8,68
Intel Core Ultra 7 270K Plus
8,83
Intel Core Ultra 7 265K
8,99
Intel Core Ultra 9 285K
9,30
AMD Ryzen 5 8600G
9,36
AMD Ryzen 7 9850X3D
9,48
AMD Ryzen 5 7500F
9,50
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
9,54
AMD Ryzen 5 5600X
9,76
AMD Ryzen 7 5800X3D
9,90
AMD Ryzen 7 9800X3D
10,29
AMD Ryzen 5 7600X
10,69
Intel Core i9-14900K
11,21
Intel Core i5-14600K
11,70
AMD Ryzen 7 5800X
11,75
Intel Core i7-14700K
12,25
Efficiëntie - Cyberpunk 2077 - Watt per fps
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
AMD Ryzen 5 7500X3D
0,35
AMD Ryzen 7 7800X3D
0,41
Intel Core Ultra 5 235
0,41
Intel Core Ultra 5 225F
0,42
AMD Ryzen 7 5800X3D
0,42
AMD Ryzen 7 7700X3D
0,42
AMD Ryzen 5 5600X
0,45
AMD Ryzen Threadripper 9980X
0,47
AMD Ryzen Threadripper 9970X
0,48
AMD Ryzen 5 8600G
0,49
AMD Ryzen 7 9800X3D
0,51
Intel Core Ultra 5 245K
0,51
AMD Ryzen 7 9700X
0,54
AMD Ryzen 5 7500F
0,54
AMD Ryzen 5 9600X
0,54
AMD Ryzen 7 9850X3D
0,54
AMD Ryzen 7 7700
0,54
Intel Core Ultra 5 250K Plus
0,56
AMD Ryzen 5 7600X
0,57
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
0,57
AMD Ryzen 7 8700G
0,58
AMD Ryzen 7 5800X
0,61
AMD Ryzen 9 9900X3D
0,61
AMD Ryzen 9 9950X3D
0,61
Intel Core Ultra 7 265K
0,66
AMD Ryzen 9 9900X
0,70
Intel Core Ultra 7 270K Plus
0,71
AMD Ryzen 9 9950X
0,75
Intel Core Ultra 9 285K
0,75
Intel Core i5-14600K
0,82
Intel Core i7-14700K
1,17
Intel Core i9-14900K
1,20

Temperatuur

  • Max. temperatuur
  • Gem. kloksnelheid
  • Max. package power
Alphacool Ocean T38 - Max. temperatuur
Processor Gemiddelde graden in °C (lager is beter)
Intel Core Ultra 5 235
43
AMD Ryzen 5 5600X
44
Intel Core Ultra 5 225F
45
AMD Ryzen 7 9700X
53
AMD Ryzen Threadripper 9980X
62
AMD Ryzen 5 9600X
62
Intel Core Ultra 5 245K
64
AMD Ryzen 7 5800X
67
AMD Ryzen 7 5800X3D
67
AMD Ryzen 7 7700
67
AMD Ryzen Threadripper 9970X
68
Intel Core Ultra 5 250K Plus
68
AMD Ryzen 9 9900X3D
68
Intel Core Ultra 7 265K
69
AMD Ryzen 5 7500F
70
AMD Ryzen 9 9950X3D
70
AMD Ryzen 9 9900X
71
AMD Ryzen 5 7500X3D
72
AMD Ryzen 9 9950X
72
AMD Ryzen 7 7700X3D
73
AMD Ryzen 7 9850X3D
74
AMD Ryzen 7 8700G
76
Intel Core i5-14600K
78
AMD Ryzen 7 7800X3D
78
Intel Core Ultra 9 285K
78
AMD Ryzen 5 8600G
79
AMD Ryzen 7 9800X3D
79
Intel Core Ultra 7 270K Plus
82
Intel Core i9-14900K
82
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
86
Intel Core i7-14700K
88
AMD Ryzen 5 7600X
88
Alphacool Ocean T38 - Gem. kloksnelheid
Processor Gemiddelde frequentie in MHz (hoger is beter)
AMD Ryzen 5 7600X
5.248
AMD Ryzen 7 9850X3D
5.232
Intel Core Ultra 7 270K Plus
5.207
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
5.203
Intel Core Ultra 9 285K
5.195
AMD Ryzen 7 9800X3D
5.156
AMD Ryzen 5 9600X
5.106
AMD Ryzen 9 9900X3D
5.099
Intel Core i5-14600K
5.085
Intel Core Ultra 7 265K
5.066
Intel Core i9-14900K
5.063
AMD Ryzen 9 9950X3D
5.059
Intel Core i7-14700K
5.054
AMD Ryzen 9 9950X
5.039
AMD Ryzen 9 9900X
5.008
Intel Core Ultra 5 245K
4.962
AMD Ryzen Threadripper 9970X
4.925
AMD Ryzen 7 7700
4.923
AMD Ryzen 5 7500F
4.892
Intel Core Ultra 5 250K Plus
4.890
AMD Ryzen 7 7800X3D
4.800
AMD Ryzen 5 8600G
4.698
AMD Ryzen 7 8700G
4.694
AMD Ryzen 7 9700X
4.685
AMD Ryzen 7 5800X
4.529
AMD Ryzen 5 7500X3D
4.514
AMD Ryzen 7 7700X3D
4.468
AMD Ryzen 5 5600X
4.348
AMD Ryzen 7 5800X3D
4.293
Intel Core Ultra 5 225F
4.281
AMD Ryzen Threadripper 9980X
4.147
Intel Core Ultra 5 235
4.087
Alphacool Ocean T38 - Max. package power (AIDA64)
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
AMD Ryzen 5 7500X3D
62
Intel Core Ultra 5 235
68
Intel Core Ultra 5 225F
68
AMD Ryzen 7 7700X3D
76
AMD Ryzen 5 8600G
78
AMD Ryzen 5 5600X
78
AMD Ryzen 7 7800X3D
85
AMD Ryzen 5 9600X
88
AMD Ryzen 7 9700X
88
AMD Ryzen 7 8700G
88
AMD Ryzen 5 7500F
89
AMD Ryzen 7 7700
90
AMD Ryzen 5 7600X
106
AMD Ryzen 7 5800X3D
110
AMD Ryzen 7 5800X
131
AMD Ryzen 7 9850X3D
136
AMD Ryzen 7 9800X3D
139
Intel Core Ultra 5 245K
148
AMD Ryzen 9 9900X3D
162
AMD Ryzen 9 9900X
164
Intel Core Ultra 5 250K Plus
172
Intel Core i5-14600K
188
AMD Ryzen 9 9950X3D
200
AMD Ryzen 9 9950X
202
Intel Core Ultra 7 265K
217
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
246
Intel Core i9-14900K
254
Intel Core Ultra 9 285K
266
Intel Core i7-14700K
269
Intel Core Ultra 7 270K Plus
276
AMD Ryzen Threadripper 9980X
350
AMD Ryzen Threadripper 9970X
351

Lees meer

AMD Ryzen 7 9800X3D

vanaf € 359,20

5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 7 5800X3D

vanaf € 354,99

5 van 5 sterren

Alles over dit product

De beste goedkope processor
De beste goedkope processor Review van 18 april 2026
De beste gamingprocessor
De beste gamingprocessor Review van 18 april 2026
AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed Review Productreview door Niels van Wooni 79
+3 5 van 5 sterren
AMD Ryzen 7 9850X3D Boxed Review Productreview door Niels van Wooni 18
+3 4 van 5 sterren
AMD Ryzen 7 7800X3D

vanaf € 250,16

5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 7 9700X

vanaf € 236,81

5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 9 9950X3D

vanaf € 587,99

4 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 5 5600X

vanaf € 122,65

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 5 9600X

vanaf € 155,98

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 5 7500X3D

vanaf € 209,90

5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 7 9850X3D

vanaf € 434,90

2.5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 5 7600X

vanaf € 150,65

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 7 5800X

vanaf € 211,99

5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 5 7500F

vanaf € 109,09

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core Ultra 7 270K Plus

vanaf € 322,99

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core i7-14700K

vanaf € 389,99

5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 7 7700

vanaf € 170,04

5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 9 9950X

vanaf € 365,06

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core Ultra 5 250K Plus

vanaf € 214,80

Alles over dit product

AMD Ryzen 9 9900X3D

vanaf € 487,-

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core i9-14900K

vanaf € 468,48

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core Ultra 5 245K

vanaf € 181,99

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core Ultra 9 285K

vanaf € 492,02

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core i5-14600K

vanaf € 247,24

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core Ultra 7 265K

vanaf € 279,20

5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen 9 9900X

vanaf € 298,22

5 van 5 sterren

Alles over dit product

AMD Ryzen Threadripper 9970X

vanaf € 2.334,92

Alles over dit product

Intel Core Ultra 7 265KF

vanaf € 248,99

Alles over dit product

AMD Ryzen 5 8600G

vanaf € 151,15

Alles over dit product

Intel Core Ultra 5 225F

vanaf € 137,-

Alles over dit product

Intel Core Ultra 5 245KF

vanaf € 155,99

Alles over dit product

Intel Core Ultra 5 250KF Plus

vanaf € 189,-

Alles over dit product

AMD Ryzen 7 8700G

vanaf € 243,99

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core Ultra 5 235

vanaf € 263,99

Alles over dit product

AMD Ryzen Threadripper 9980X

vanaf € 4.636,99

Alles over dit product

De beste processor voor productiviteit
De beste processor voor productiviteit Review van 18 april 2026
Meer producten en artikelen
Processors AMD Intel Ryzen 5 Ryzen 7 Core i5 Core i7 Core i9 Ryzen 9 Core Ultra 5 Core Ultra 7 Core Ultra 9 Ryzen Threadripper

Reacties (39)

-Moderatie-faq
39
33
22
0
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Knightwolf 18 april 2026 10:13
Ongelofelijk zo'n test, wat moeten jullie daar lang mee bezig geweest zijn. Respect en petje af!

Wat betreft de scores, ik ben een Intel-fanboy en zal nooit een AMD CPU kopen (wel GPU, het vroeger ATi). Vergeleken alle statiestieken is de Intel Core Ultra 7 270K Plus duidelijk de sweetspot. Bijna overal wel bovenaan te vinden, soms zelfs nog boven elke AMD. In stroomverbruik en temperatuur helaas mindere score, maar laten we eerlijk zijn, in de meeste gevallen is meer stroomverbruik/hitte = betere prestaties. Als ik nu een PC zou kopen zou deze CPU er in komen. Meer onderzoek hoef ik niet te doen, deze extreem uitgebreide test geeft vrijwel alle antwoorden!

Threadrippers horen bijna niet in deze lijst thuis, maar erg leuk om te zien waar die presteren en dat is duidelijk een zeer specifiek gebied.

Nogmaals dank voor deze extreem uitgebreide test!
SuperSonicFreak @Knightwolf18 april 2026 11:44
Inderdaad, complimenten @Tomas Hochstenbach met name ook dat de eerdere generatie CPUs, zoals de 5000-serie is meegenomen. Geeft een beter beeld voor mensen die nog op de AM4 platform zitten.

Qua stroomverbruik/hitte: AMD staat bekend dat het bij idle/simpele taken, gebruik nogal agressief is in boosten, maar vrij efficiënt gemaakt kan worden als je PBO inschakelt en power curve aanpast.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Knightwolf18 april 2026 15:39
Dankjewel! Met het compleet testen van alle processors in de grafieken zijn we anderhalve maand bezig geweest in ons testlab, zeker een flinke klus, dus goed om te horen dat het gewaardeerd wordt.
DaanVis 18 april 2026 11:39
Het valt me op dat AI wel in de TOC staat, maar naar Compileren verwijst en dat Compileren niet door klikt. denk dat AI nog even moet worden toegevoegd en de href-jes gerepareerd moeten worden :D

Ben wel benieuwd welke processor het beste doet met lokale LLM's
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @DaanVis18 april 2026 15:33
Ah, dat was nog een overblijfsel van een geschrapte test. Het is weinig zinnig om processors te benchmarken in llm's, want die draaien doorgaans volledig op de videokaart, en zelfs kleine taalmodellen zijn nu vaak nog veel te zwaar voor de relatief zwakke npu's in desktopprocessors. Wellicht verandert dat als er in de toekomst ook snellere npu's in desktop-cpu's worden gestopt.
DaanVis @Tomas Hochstenbach18 april 2026 15:51
Snap ik. Jammer dat de NPU's blijkbaar nog niet capabel genoeg zijn en we moeten we vooralsnog terugvallen op een additionele videokaart. Hebben jullie toevallig wel een benchmark gedaan voor LLM's op videokaarten? Kon hem zo niet vinden, zag wel benchmarks voor games. Maar schat dat het een niet perse aangeeft dat het ander er ook goed op draait.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @DaanVis18 april 2026 15:52
Vorig jaar hebben we dit artikel gepubliceerd:
AI-benchmarks van elf AMD- en Nvidia-videokaarten - Tweakers

En recenter hebben we ook videokaarten getest als vergelijkingsmateriaal voor de nieuwe MBP, met wat nieuwere LLM's dan in bovenstaand artikel:
Apple MacBook Pro 16" met M5 Max Review - Tweakers
rjmno1 @DaanVis18 april 2026 15:12
Het is allemaal wel snel genoeg hoe sneller de processor hoe meer je betaald dat is altijd zo geweest maar de laatste tijd sinds amd met die nellere is gekomen licht intel daarachter in er maar tegen aan te hakkelen maar dat moet in de toekomst zeker anders kunnen ik ben meer een intel fanboy maar laat me steeds verassen door amd die steeds weer tegen die grens aanloopt wat intel het maximalen uit die processoren weet te persen kan amd daar ook e3en flink potje met mee knikkeren en zo blijft het ballans staan, daarintegen blijft amd goedekoper wezen omdat ze een goedekoper productie proces op de kop wisten te tikken en intel blijft daarmee een beetje er achter aan hollen, er is bijna geeneen intel processor tegen het threadripper geweld gewassen maar daar betaal je ook voor.Sinds intel de a 18 node heeft opgesdtart zullen er snellere processoren van de band af rollen en daarmee rekende gehouden dat amd ook niet achter de fijten aan wilt hollen zullen zij de technische kant van de productie van de amd procesoren vandaag de dag steeds tegen een limiet aanlopen wat technisch mogenlijk is en zodeonde blijft het verschil bijna 0 wat ze elkaar en ook op technisch vlak zullen ze elkaar niet veel verschil inzitten het is wat je wilt wil je een echte rekenwonder hebben en ook met compileren een stukje vooruit lopen dan zal voor intel moeten kieze, bem je meer een game freak dan zal je voor amd moeten kiezen ook al verlopen de processoren elkaar bijn a.Het blijft een spannende race van intel en amd en waar je voor kiest zal uitmaken wat je met je pc gaat doen, wie weet wat de toekomst komt gaan br3engen maar alles staat als een piek boven w3ater ze verlopen elkaar bitter weinig maar zal in de toekomst zelf door ans bepaalt worden wat voor een processor het voor jouw persoonlijk gaat worden. Als ik een echte gamer was zou ik ook voor amd gekozen hebben maar ik gebruik het niet zoveel om te gamen wat ik meer gebruikt is deze pc meer bedoelt voor dingenn te bestellen op internet maar dat kan evengoed met een amd processor.De pc wat ik nu heb een intel variant gaat pas weg als alles trager word en zal nog lang in mijn woonkamer staan.Ik gebruik deze pc helemaal op zodat ik achter etterlijke jaren pas voor een nieuwere pc ga. Het zal weer een intel worden alleen al omdat ik met die games niet zoveel heb maar ik kan me best voorstellen dat een wat jonger publiek kiest voor amd en vooral nu omdat die specs niet zoveel verschillev van elkaar.

Kort door de bocht ben ik een intel fanboy met een knipoog naar amd want ze verlopen elkaar bijna niet en dat is waarom ik dit verhaaltje met julie deel.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 18 april 2026 15:21]

Fucitol @rjmno119 april 2026 15:54
Goed verhaal, lekker kort ...

Je moet wel een behoorlijke fanboy zijn om 10-tallen % verschil zo te bagatelliseren. Natuurlijk, het hangt helemaal van je doel af, maar Intel begint toch wel wat achter de feiten aan te lopen.

Overigens zie ik zelf meer toekomst in de Arm architectuur, daarmee zijn nu ook de grootste ontwikkelingen en worden er behoorlijke performance-winsten geboekt met nieuwe generaties (en veel zuiniger). Zo is de M5 Pro per-core 20% sneller dan de snelste Intel/AMD op dit moment.
rjmno1 @Fucitol19 april 2026 18:18
Ik denk dat arm ook de toekomst is ook al is het maar dat ze zo zuinig zijn en heel erg snel..

Eigenlijk kun je arm met intel en amd niet vergelijken alleen al omdat het heel andere processor is en niks met x86 en x64 te maken heeft.
Diamond4ever 18 april 2026 10:48
Als je soms de verschillen ziet tussen de TR 9970x en de 9980x vraag ik me af waar de 9960x dan terecht zou komen. Vind het altijd vreemd dat deze nooit wordt meegenomen, aangezien deze weer wat dichter bij de gaming cpus zit kwa cores en clocks.

Is een prima cpu voor gaming, kan ik uit ervaring zeggen 😉
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Diamond4ever18 april 2026 15:33
We hebben nooit een Threadripper 9960X ontvangen van AMD helaas...
TWKterry 18 april 2026 11:26
Alhoewel ik niet in de markt ben voor een nieuwe processor zou in dit overzicht de prijs/prestatie grafiek (zoals bin bv de goedkoopste processor) toch wel een plus zijn wat mij betreft.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @TWKterry18 april 2026 15:38
Die stonden inderdaad al verspreid over de verschillende categorieën van de BBG, maar ik vind het een goede suggestie om ze ook hier toe te voegen, dus dat heb ik bij deze gedaan :)
mr.Millenarian 18 april 2026 14:07
Ik zocht de 7900X3D in het lijstje, die mijn zoon heeft, maar staat er niet tussen.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @mr.Millenarian18 april 2026 15:31
De 7900X3D is inmiddels vrijwel niet meer te koop, dus bij de aanschaf van een nieuwe processor - wat toch het idee is van een Best Buy Guide - is die weinig relevant meer.
faruk12 18 april 2026 06:56
Vind het toch jammer dat jullie deze snelheden gebruiken bij AM5 en LGA 1700/1851, terwijl er eigenlijk hogere snelheden mogelijk zijn. Zeker omdat andere reviewers wél vaak voor snellere geheugen kiezen. De 14900k is sneller als een 270k plus met de juiste ram bijvoorbeeld. (Heb het over gaming)
vinkjb @faruk1218 april 2026 10:01
Het gaat om de standaard waarden, niet wat je er persoonlijk uitperst thuis.
faruk12 @vinkjb18 april 2026 14:08
Ik ben het er niet mee eens. Haal jij maar lekker 4800 MHz JEDEC-spec DDR5 voor je CPU en raad die dan maar aan bij je vrienden en familie.

[Reactie gewijzigd door faruk12 op 18 april 2026 14:19]

PStweak @faruk1218 april 2026 07:40
Leuk als je bij je ouders op zolder woont, hoef je de verwarming niet aan te zetten. Efficientie en energieverbruik zijn om te huilen wanneer je het zelf moet ophoesten. En het is al een astronomisch 125W power budget, waar moderne processors 15-65W doen.
Scribe @faruk1218 april 2026 08:25
DDR5-6000 is de sweetspot ja, jammer dat ze er net onder zitten...
Waterbeesje 18 april 2026 08:05
Mooi dat er ook is gekeken naar het idle verbruik. Zo veel mensen waar de computer de hele dag aan staat zonder echt gebruik.
Voor de budget processors, die veel worden ingezet als nas of home automation, zou een aanvulling van de tabellen ook mooi zijn!
SuperSonicFreak @Waterbeesje18 april 2026 11:30
Inderdaad. Zelf heb ik dit gemeten met een smart plug en ben hier ook bewuster mee om aan het gaan. Ik werk liever op de MacBook Pro voor werk, gezien de normale desktop paar 100 watt meer per uur verbruikt. Dit kan al snel 0.75 KWh of meer zijn op een dag.

Dan heb ik ook nog een NAS, wat maar een 2 bay is met een Intel n100. Deze verbruikt ook snel 0.5 kWh per dag.
rjmno1 @SuperSonicFreak18 april 2026 14:49
ik weet niet wat die van mij verbruikt ik heb een intel 9600 k i5 en ik denk dat hij tamelijk zuinig is bovendien word het beeldscherm na een half uur automatisch uitgedaan zodat ik stroom be4spaar als ik met de muis beweeg dan springt hij weer aan.Ik hen zelfs nog niet eens gekeken hoeveel hij verbruikt maar dat zal niet veel zijn.Aangezien het meerendeel wat hij aanstaat idle is gebruikt hij niet zoveel.
rjmno1 @Waterbeesje18 april 2026 14:44
Bij mij staat hij ok de gehele dag aan omdat ik het jammer vind om steeds overnieuw in te loggen bovendien schakel ik het beeldscherm uit zodat ik wat stroom bespaar.

na een half uur schakeld hij automatisch uit

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 18 april 2026 14:44]

specs2021 @Waterbeesje18 april 2026 18:44
Als je kijkt naar idle verbruik mist een vergelijking met Arm. Ik ga er vanuit dat Risc-V nog geen alternatief biedt. (Even buiten de nietgenoemde NUC's met amd en intel).

Maar Arm heeft een probleem met focus:
  • arm-for-windows is uitsluitend qualcomm
  • mediatek richt zich (noodgedwongen?) uitsluitend op chromebooks
  • met "overig" heb je sbc's van rockchip en cix
  • laat ik raspberries apart noemen, want die passen in geen enkele andere categorie
Voor thuisgebruik zijn rockchip en raspberry daarmee de meest toegankelijke opties. Zeker voor thuis-servers en klein internet-gebruik met focus op minder verbruik in idle.
Pi-Qui 18 april 2026 10:35
Ik mis de Intel i9 in de benchmarks? Ik zie hem alleen maar bij 3D rendering en daar presteert hij helemaal niet slecht! Waarom worden de i9's vanaf bijvoorbeeld de 9de generatie die niet mee genomen? Die doen het in sommige gevallen beter dan de Ultra 245k. Ik zou graag zien wat deze in FPS presteren, ik bedoel 60 ffs ziet er al vloeiend uit, 100 is absoluut smooth, 300 PFS i toch complete overkill?? Of zie ik dat verkeerd?

[Reactie gewijzigd door Pi-Qui op 18 april 2026 10:42]

Grabbels 18 april 2026 10:48
Confronterend dat mijn 5600X hierin is meegenomen en steevast onderaan de resultaten belandt… Het zit in mijn gamesysteem met een RX 6800 en 1440p ultrawide. Als ik de benchmarks zo interpreteer lijkt het er dus op dat ik met mijn 5600X flink wat frames misloop. M’n monitor is gelukkig maar 60Hz (en heb geen behoefte aan beter) dus allicht is het eigenlijk nog prima nu.
mbo 18 april 2026 11:39
Waar is de 7900(X), toch een populaire CPU?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.