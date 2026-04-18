Processor Best Buy Guide
Ben je benieuwd naar de prestaties van een processor in een bepaalde test? Hieronder vind je al onze testresultaten terug. Zo kun je in detail alle courante AMD Ryzen- en Intel Core-cpu's met elkaar vergelijken. Na een uitgebreide beschrijving van onze testmethodiek en de CPU Prestatiescores voor algemeen gebruik, productiviteit en gaming, komen de prestaties in allerlei verschillende applicaties en gebruiksscenario's aan bod. Onderaan vind je ten slotte de resultaten van onze stroomgebruiksmetingen en de temperatuurtest met een gestandaardiseerde koeler.
Wil je op een overzichtelijke wijze twee of meer processors met elkaar vergelijken? Maak dan een vergelijking aan in de Pricewatch. Onder de specificaties vind je ook alle testresultaten, met het beste resultaat groen gearceerd.
Specificaties testsystemen
|Platform
|Moederbord
|Geheugen
|Geheugensnelheid
|Socket AM4
|ASUS ROG Strix B550-E Gaming
|G.Skill Trident Z Neo 32GB
|DDR4-3200 CL16
|Socket AM5
|Gigabyte X870E Aorus Master X3D ICE
|G.Skill Trident Z5 Neo 32GB
|Ryzen 7000:
DDR5-5200 CL36
Ryzen 9000:
DDR5-5600 CL36
|Socket sTR5
|ASUS Pro WS TRX50-Sage Wifi
|G.Skill T5 Neo
|DDR5-6400 CL32-39-39
|LGA1700
|Gigabyte Z790 Aorus Master X
|G.Skill Trident Z5 32GB
|DDR5-5600 CL36
|LGA1851
|Gigabyte Z890 Aorus Master
|Patriot Viper 32GB
|Core Ultra 200:
DDR5-6400 CL32-39-39
Core Ultra 200 Plus:
DDR5-7200 CL34-45-45
|Videokaart voor gamebenchmarks
|Nvidia GeForce RTX 5090
Driver: Nvidia GeForce Game Ready Driver 591.74
|Videokaart bij ontbreken igp
|Nvidia GeForce GTX 1650
|Koeling
|Alphacool Ocean T38 360mm
|Ssd
|Samsung 9100 PRO 2TB
|Voeding
|Corsair RM1000x (2024)
|Besturingssysteem
|Windows 11 Pro (25H2)
Gebruikte instellingen en onderdelen
Ons uitgangspunt is dat we ons zoveel mogelijk houden aan de door de cpu-fabrikant aanbevolen instellingen voor zaken als kloksnelheden, vermogenslimieten en powerstates.
Geheugen
We geven de mainstreamplatforms 16GB per geheugenkanaal, wat in totaal op 32GB uitkomt voor de geteste systemen. Voor hedt-platforms houden we 32GB per kanaal aan. Voor de kloksnelheid van het geheugen houden we de officiële, maximaal ondersteunde snelheid aan.
Videokaart
Bij processors met een geïntegreerde gpu draaien we het gros van onze benchmarks zonder extra videokaart, terwijl we cpu's zonder (geactiveerde) igpu combineren met een Nvidia GeForce GTX 1650. Alle gamebenchmarks en de DaVinci Resolve-test draaien we in combinatie met de snelste videokaart van dit moment: een Nvidia GeForce RTX 5090.
Opslag, koeling en voeding
We voorzien onze testsystemen van een Samsung 9100 PRO 2TB-ssd. Met 2TB snelle opslag kunnen we alle benchmarks en games, die steeds meer ruimte vergen, tegelijk geïnstalleerd houden. Om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen die high-end processors aan de koeling stellen, gebruiken we Alphacool Ocean T38-waterkoelers. De gebruikte voeding is een Corsair RM1000x (2024).
Gametests
We benchmarken games in twee resoluties: 1920x1080 pixels (full hd) en 2560x1440 pixels (wqhd), met Medium- en Ultra-settings. Doorgaans zie je de grootste verschillen op de laagste resolutie, omdat de cpu in dat scenario het snelst een bottleneck vormt. Toch zijn die ook relevant als je op een hogere resolutie speelt, bijvoorbeeld als er in de toekomst snellere videokaarten verschijnen die het knelpunt naar de processor laten verschuiven.
De geteste games zijn:
|Game
|Verschijningsdatum
|Api
|Engine
|Anno 117: Pax Romana
|November 2025
|DX12
|Empire Engine
|Battlefield 6
|Oktober 2025
|DX12
|Frostbite
|Cyberpunk 2077
|December 2020
|DX12
|REDengine 4
|DOOM: The Dark Ages
|Mei 2025
|Vulkan
|id Tech 8
|F1 25
|Mei 2025
|DX12
|EGO Engine 4.0
|Horizon Zero Dawn Remastered
|Oktober 2024
|DX12
|Decima Engine
Met behulp van PresentMon meten we in elke geteste game de prestaties, waaruit we zowel de gemiddelde framerates, of fps, als de frametimes van het 99e percentiel berekenen. Die laatste rapporteren we los in ms, maar vind je ook terug in de samengestelde balkjes, bestaande uit het 99e percentiel, omgerekend naar frames per seconde, genoteerd als minimumframerate en gevolgd door de gemiddelde framerate per seconde. Op die tweede score, het gemiddelde aantal beelden per seconde dat een videokaart kan berekenen, wordt primair gesorteerd.
De frametimes geven geen beeld van de gemiddelde framerate, maar van de uitschieters in negatieve zin. Die kunnen immers tot gevolg hebben dat een game, ondanks een goed gemiddelde, niet vloeiend aanvoelt. De tijd die het kost om beelden binnen een 3d-game en dus binnen onze benchmark te renderen, varieert van frame tot frame. Bij onze frametimemeting worden de rendertijden van alle individuele frames opgeslagen. Daarna gooien we de 1 procent langzaamste frames weg. De hoogste rendertijd van de resterende 99 procent van de frames, oftewel het langzaamste frame, is het 99e percentiel frametime.
Energiemetingen
Uiteraard meten we ook het stroomverbruik van de processors. Daarvoor gebruiken we de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab. Dit is een dochterbord dat met afstandsbusjes onder het daadwerkelijke moederbord wordt geplaatst en in- en uitgangen heeft voor alle stroomkabels die naar het moederbord en de processor gaan.
Van de ATX-kabel met 24 pinnen, maximaal twee EPS-kabels met 8 pinnen, maximaal drie PEG-kabels met 8 pinnen en maximaal twee 12Vhpwr-kabels kunnen we live de spanning en stroomsterkte monitoren en loggen. De meters zijn aangesloten op een externe pc die de bijgeleverde software draait, zodat het rekenwerk dat hierdoor wordt verricht, geen invloed heeft op het energiegebruik van het geteste systeem.
We tonen het energiegebruik van de processor in vier verschillende scenario's. Eerst meten we het gebruik in een idlescenario, waarbij de processor niet wordt belast en uitsluitend continu de Windows-desktop wordt getoond. Als testscenario voor een volledige allcorebelasting gebruiken we Cinebench 2024, dat tijdens het renderen van een 3d-scène een vrijwel oneindig aantal cores maximaal kan gebruiken. We testen het stroomgebruik van de processor tijdens het spelen van Cyberpunk 2077 in combinatie met een losse videokaart.
Tot slot rapporteren we de totale hoeveelheid gebruikte energie in Wh. Dat is vooral interessant in tests die korter duren als de processor sneller is, wat het geval is bij Cinebench. Daar zegt de totale hoeveelheid gebruikte energie dus iets over de efficiëntie van de processor. De geteste game duurt niet korter met een snellere cpu, maar om ook iets te kunnen zeggen over de efficiëntie in dit scenario, hebben we een aparte 'watt per fps'-berekening gemaakt. Hierin kun je snel zien welke processors relatief gezien het zuinigst werken.
In onderstaande video laten we je zien hoe het testen van een processor in ons testlab in zijn werk gaat.
Direct naar:
- CPU Prestatiescores
- Prijs-prestatieverhouding
- Foto- en videobewerking
- Video- en audiocodering
- 3d-rendering
- Compileren
- Geekbench 6.2
- AIDA64
- Webbrowsing en compressie
- Games:
- Stroomverbruik en efficiëntie
- Temperatuur
CPU Prestatiescore
- Prestatiescore
- Gaming Prestatiescore
- Productiviteit Prestatiescore
|Tweakers CPU Prestatiescore 2026-2
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|458,3
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|341,2
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|277,9
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|268,9
|AMD Ryzen 9 9950X
|245,5
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|239,3
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|236,8
|Intel Core Ultra 9 285K
|227,6
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|222,3
|AMD Ryzen 9 9900X
|219,5
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|217,2
|Intel Core i9-14900K
|210,9
|Intel Core Ultra 7 265K
|209,1
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|204,2
|Intel Core i7-14700K
|202,4
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|187,7
|AMD Ryzen 7 9700X
|186,5
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|179,2
|Intel Core Ultra 5 245K
|179,2
|Intel Core i5-14600K
|174,8
|AMD Ryzen 5 9600X
|170,8
|Intel Core Ultra 5 235
|169,0
|AMD Ryzen 7 7700
|168,2
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|166,8
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|162,5
|AMD Ryzen 5 7600X
|154,3
|Intel Core Ultra 5 225F
|149,9
|AMD Ryzen 7 8700G
|147,0
|AMD Ryzen 7 5800X
|146,6
|AMD Ryzen 5 7500F
|143,2
|AMD Ryzen 5 8600G
|130,8
|AMD Ryzen 5 5600X
|126,7
|Tweakers CPU Gaming Prestatiescore 2026-1
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|224,7
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|221,3
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|220,7
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|218,4
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|212,8
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|204,6
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|198,7
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|198,0
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|193,2
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|191,8
|Intel Core Ultra 9 285K
|191,2
|AMD Ryzen 9 9950X
|191,1
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|188,1
|Intel Core Ultra 7 265K
|187,7
|AMD Ryzen 7 9700X
|187,3
|AMD Ryzen 9 9900X
|186,4
|Intel Core i7-14700K
|182,3
|Intel Core i9-14900K
|182,2
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|180,2
|AMD Ryzen 5 9600X
|179,9
|Intel Core Ultra 5 245K
|178,8
|Intel Core Ultra 5 235
|175,0
|Intel Core i5-14600K
|173,8
|AMD Ryzen 7 7700
|173,8
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|173,4
|AMD Ryzen 5 7600X
|168,4
|Intel Core Ultra 5 225F
|163,5
|AMD Ryzen 7 5800X
|154,6
|AMD Ryzen 5 7500F
|154,4
|AMD Ryzen 7 8700G
|146,9
|AMD Ryzen 5 5600X
|143,4
|AMD Ryzen 5 8600G
|139,2
|Tweakers CPU Productiviteit Prestatiescore 2026-2
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|970,1
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|628,2
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|374,5
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|362,3
|AMD Ryzen 9 9950X
|351,5
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|297,8
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|291,5
|AMD Ryzen 9 9900X
|285,5
|Intel Core Ultra 9 285K
|281,9
|Intel Core i9-14900K
|256,0
|Intel Core Ultra 7 265K
|247,0
|Intel Core i7-14700K
|230,8
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|230,0
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|230,0
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|221,5
|AMD Ryzen 7 9700X
|197,3
|Intel Core Ultra 5 245K
|189,2
|Intel Core i5-14600K
|179,5
|AMD Ryzen 7 7700
|168,1
|Intel Core Ultra 5 235
|167,6
|AMD Ryzen 5 9600X
|167,5
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|167,5
|AMD Ryzen 7 8700G
|157,1
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|154,3
|AMD Ryzen 7 5800X
|143,6
|AMD Ryzen 5 7600X
|141,4
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|139,9
|Intel Core Ultra 5 225F
|135,8
|AMD Ryzen 5 7500F
|132,8
|AMD Ryzen 5 8600G
|126,2
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|123,4
|AMD Ryzen 5 5600X
|108,6
Prijs-prestatieverhouding
- CPU Prestatiescore
- Gaming Prestatiescore
- Productiviteit Prestatiescore
Foto- en videobewerking
- Adobe Photoshop
- DaVinci Resolve
|Adobe Photoshop - Bewerkingen
|Processor
|Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|42s
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|43s
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|47s
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|47s
|Intel Core Ultra 9 285K
|47s
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|53s
|Intel Core i9-14900K
|53s
|Intel Core Ultra 7 265K
|53s
|Intel Core i7-14700K
|56s
|Intel Core Ultra 5 245K
|1m
|Intel Core Ultra 5 235
|1m3s
|Intel Core i5-14600K
|1m6s
|Intel Core Ultra 5 225F
|1m14s
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|1m26s
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|1m28s
|AMD Ryzen 9 9950X
|1m28s
|AMD Ryzen 5 9600X
|1m29s
|AMD Ryzen 9 9900X
|1m29s
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|1m29s
|AMD Ryzen 7 7700
|1m31s
|AMD Ryzen 5 7600X
|1m33s
|AMD Ryzen 7 8700G
|1m34s
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|1m34s
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|1m35s
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|1m35s
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|1m36s
|AMD Ryzen 5 7500F
|1m38s
|AMD Ryzen 7 5800X
|1m38s
|AMD Ryzen 7 9700X
|1m39s
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|1m39s
|AMD Ryzen 5 8600G
|1m46s
|AMD Ryzen 5 5600X
|2m
|DaVinci Resolve 20
|Processor
|Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|1m17s
|Intel Core Ultra 9 285K
|1m19s
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|1m21s
|Intel Core Ultra 7 265K
|1m22s
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|1m27s
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|1m27s
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|1m27s
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|1m28s
|Intel Core i9-14900K
|1m30s
|AMD Ryzen 9 9950X
|1m31s
|Intel Core i7-14700K
|1m37s
|AMD Ryzen 9 9900X
|1m38s
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|1m40s
|Intel Core Ultra 5 245K
|1m44s
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|1m44s
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|1m44s
|Intel Core i5-14600K
|1m51s
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|2m
|Intel Core Ultra 5 235
|2m1s
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|2m2s
|AMD Ryzen 7 9700X
|2m2s
|AMD Ryzen 7 7700
|2m6s
|AMD Ryzen 7 8700G
|2m13s
|AMD Ryzen 5 9600X
|2m28s
|Intel Core Ultra 5 225F
|2m32s
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|2m33s
|AMD Ryzen 7 5800X
|2m37s
|AMD Ryzen 5 7600X
|2m39s
|AMD Ryzen 5 7500F
|2m48s
|AMD Ryzen 5 8600G
|2m51s
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|2m54s
|AMD Ryzen 5 5600X
|3m30s
Video- en audiocodering
- StaxRip - x264
- StaxRip - x265
- FLAC - 1 uur WAVE naar FLAC
|Staxrip - x264
|Processor
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|249,05
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|249,04
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|200,43
|Intel Core Ultra 9 285K
|189,33
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|175,34
|Intel Core Ultra 7 265K
|170,33
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|169,77
|Intel Core i7-14700K
|155,77
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|154,37
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|154,04
|Intel Core i9-14900K
|152,38
|AMD Ryzen 9 9900X
|145,45
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|142,46
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|138,67
|Intel Core Ultra 5 245K
|137,20
|AMD Ryzen 9 9950X
|134,91
|Intel Core i5-14600K
|131,77
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|128,47
|Intel Core Ultra 5 235
|127,72
|AMD Ryzen 7 7700
|106,01
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|105,53
|AMD Ryzen 7 8700G
|92,15
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|90,88
|AMD Ryzen 7 5800X
|81,69
|Intel Core Ultra 5 225F
|72,18
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|68,69
|AMD Ryzen 5 7500F
|68,18
|AMD Ryzen 5 7600X
|65,91
|AMD Ryzen 7 9700X
|65,53
|AMD Ryzen 5 5600X
|51,25
|AMD Ryzen 5 8600G
|51,20
|AMD Ryzen 5 9600X
|39,18
|Staxrip - x265
|Processor
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|56,83
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|53,22
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|51,84
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|50,39
|Intel Core Ultra 9 285K
|48,22
|AMD Ryzen 9 9950X
|44,68
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|44,46
|Intel Core i9-14900K
|43,03
|Intel Core i7-14700K
|42,78
|Intel Core Ultra 7 265K
|41,59
|AMD Ryzen 9 9900X
|40,96
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|40,76
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|40,43
|Intel Core i5-14600K
|34,75
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|32,33
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|32,30
|Intel Core Ultra 5 245K
|31,80
|Intel Core Ultra 5 235
|29,90
|AMD Ryzen 7 9700X
|29,29
|AMD Ryzen 7 7700
|28,00
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|27,23
|AMD Ryzen 5 9600X
|27,15
|Intel Core Ultra 5 225F
|27,01
|AMD Ryzen 7 8700G
|25,08
|AMD Ryzen 5 7600X
|25,02
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|24,79
|AMD Ryzen 5 7500F
|23,82
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|23,11
|AMD Ryzen 7 5800X
|22,68
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|22,19
|AMD Ryzen 5 8600G
|22,17
|AMD Ryzen 5 5600X
|18,92
|FLAC - 1 uur WAV naar FLAC
|Processor
|Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
|AMD Ryzen 9 9950X
|1m40s
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|1m40s
|Intel Core Ultra 9 285K
|1m41s
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|1m42s
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|1m44s
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|1m45s
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|1m45s
|AMD Ryzen 9 9900X
|1m46s
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|1m47s
|AMD Ryzen 7 9700X
|1m47s
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|1m48s
|AMD Ryzen 5 9600X
|1m49s
|Intel Core Ultra 5 245K
|1m51s
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|1m51s
|Intel Core Ultra 7 265K
|1m51s
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|1m52s
|AMD Ryzen 5 7600X
|1m57s
|Intel Core Ultra 5 235
|1m59s
|AMD Ryzen 7 7700
|1m59s
|Intel Core i7-14700K
|2m4s
|Intel Core i5-14600K
|2m4s
|Intel Core Ultra 5 225F
|2m4s
|Intel Core i9-14900K
|2m7s
|AMD Ryzen 7 8700G
|2m9s
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|2m9s
|AMD Ryzen 5 7500F
|2m10s
|AMD Ryzen 5 8600G
|2m18s
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|2m19s
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|2m20s
|AMD Ryzen 7 5800X
|2m27s
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|2m37s
|AMD Ryzen 5 5600X
|2m40s
3d-rendering
- Cinebench 2026 ST
- Cinebench 2026 MT
- Blender - Classroom
- Blender - Junkshop
- Blender - Monster
|Cinebench 2026 Singlethreaded
|Processor
|Gemiddelde score in Cinebench-punten (hoger is beter)
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|601
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|582
|Intel Core Ultra 9 285K
|575
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|574
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|573
|AMD Ryzen 9 9950X
|571
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|571
|Intel Core i9-14900K
|566
|AMD Ryzen 9 9900X
|561
|AMD Ryzen 7 9700X
|557
|Intel Core Ultra 7 265K
|556
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|550
|AMD Ryzen 5 9600X
|542
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|532
|Intel Core Ultra 5 245K
|532
|Intel Core i7-14700K
|526
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|525
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|525
|Intel Core Ultra 5 235
|516
|Intel Core i5-14600K
|495
|Intel Core Ultra 5 225F
|493
|AMD Ryzen 5 7600X
|478
|AMD Ryzen 7 7700
|473
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|457
|AMD Ryzen 7 8700G
|448
|AMD Ryzen 5 8600G
|441
|AMD Ryzen 5 7500F
|439
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|415
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|411
|AMD Ryzen 7 5800X
|398
|AMD Ryzen 5 5600X
|382
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|382
|Cinebench 2026 Multithreaded
|Processor
|Gemiddelde score in Cinebench-punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|27.360
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|17.121
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|10.315
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|10.163
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|9.916
|Intel Core Ultra 9 285K
|9.751
|AMD Ryzen 9 9950X
|9.442
|Intel Core i9-14900K
|8.871
|Intel Core Ultra 7 265K
|8.202
|Intel Core i7-14700K
|7.749
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|7.687
|AMD Ryzen 9 9900X
|7.524
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|7.464
|Intel Core Ultra 5 245K
|5.866
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|5.722
|Intel Core i5-14600K
|5.680
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|5.550
|AMD Ryzen 7 9700X
|5.016
|Intel Core Ultra 5 235
|4.879
|AMD Ryzen 7 7700
|4.519
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|4.501
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|4.226
|AMD Ryzen 7 8700G
|4.164
|AMD Ryzen 5 9600X
|4.051
|Intel Core Ultra 5 225F
|3.825
|AMD Ryzen 7 5800X
|3.668
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|3.626
|AMD Ryzen 5 7600X
|3.590
|AMD Ryzen 5 7500F
|3.407
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|3.238
|AMD Ryzen 5 8600G
|3.199
|AMD Ryzen 5 5600X
|2.683
|Blender Benchmark v4.5 - Classroom
|Processor
|Gemiddelde rendersnelheid in samples per seconde (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|482,25
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|287,32
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|159,56
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|154,48
|AMD Ryzen 9 9950X
|148,03
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|139,86
|Intel Core Ultra 9 285K
|136,28
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|118,76
|Intel Core i9-14900K
|116,31
|AMD Ryzen 9 9900X
|115,02
|Intel Core Ultra 7 265K
|110,94
|Intel Core i7-14700K
|102,62
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|99,40
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|83,43
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|81,48
|Intel Core Ultra 5 245K
|76,53
|Intel Core i5-14600K
|75,29
|AMD Ryzen 7 9700X
|71,07
|Intel Core Ultra 5 235
|70,17
|AMD Ryzen 7 7700
|65,21
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|63,73
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|61,69
|AMD Ryzen 7 8700G
|59,83
|AMD Ryzen 5 9600X
|58,21
|Intel Core Ultra 5 225F
|52,62
|AMD Ryzen 7 5800X
|52,55
|AMD Ryzen 5 7600X
|51,65
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|50,33
|AMD Ryzen 5 7500F
|48,51
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|46,23
|AMD Ryzen 5 8600G
|45,52
|AMD Ryzen 5 5600X
|37,05
|Blender Benchmark v4.5 - Junkshop
|Processor
|Gemiddelde rendersnelheid in samples per seconde (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|647,30
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|374,46
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|212,87
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|208,26
|AMD Ryzen 9 9950X
|197,46
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|192,62
|Intel Core Ultra 9 285K
|179,25
|Intel Core i9-14900K
|159,61
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|153,53
|AMD Ryzen 9 9900X
|150,60
|Intel Core Ultra 7 265K
|149,19
|Intel Core i7-14700K
|138,51
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|138,41
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|108,75
|Intel Core Ultra 5 245K
|104,82
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|102,42
|Intel Core i5-14600K
|99,63
|AMD Ryzen 7 9700X
|96,30
|Intel Core Ultra 5 235
|91,18
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|85,61
|AMD Ryzen 7 7700
|85,48
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|81,25
|AMD Ryzen 7 8700G
|79,46
|AMD Ryzen 5 9600X
|75,54
|Intel Core Ultra 5 225F
|71,04
|AMD Ryzen 7 5800X
|69,84
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|68,07
|AMD Ryzen 5 7600X
|67,38
|AMD Ryzen 5 7500F
|63,82
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|61,09
|AMD Ryzen 5 8600G
|60,67
|AMD Ryzen 5 5600X
|50,02
Compileren
|MozillaBuild - Firefox compile
|Processor
|Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|5m37s
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|6m45s
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|9m52s
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|10m53s
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|11m5s
|AMD Ryzen 9 9950X
|11m27s
|Intel Core Ultra 9 285K
|11m33s
|Intel Core i9-14900K
|12m27s
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|12m37s
|AMD Ryzen 9 9900X
|12m54s
|Intel Core Ultra 7 265K
|13m36s
|Intel Core i7-14700K
|13m42s
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|14m4s
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|16m43s
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|17m18s
|Intel Core i5-14600K
|17m45s
|Intel Core Ultra 5 245K
|18m
|AMD Ryzen 7 9700X
|19m32s
|Intel Core Ultra 5 235
|20m15s
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|20m38s
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|21m49s
|AMD Ryzen 7 7700
|22m24s
|AMD Ryzen 5 9600X
|23m20s
|AMD Ryzen 7 8700G
|24m4s
|AMD Ryzen 5 7600X
|25m28s
|Intel Core Ultra 5 225F
|26m4s
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|27m2s
|AMD Ryzen 7 5800X
|27m3s
|AMD Ryzen 5 7500F
|27m21s
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|27m25s
|AMD Ryzen 5 8600G
|30m15s
|AMD Ryzen 5 5600X
|35m59s
Geekbench 6.2
- Single
- Single Int
- Single FP
- Multi
- Multi Int
- Multi FP
|Geekbench 6 - Single
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|3.528
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|3.516
|AMD Ryzen 9 9950X
|3.499
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|3.484
|AMD Ryzen 9 9900X
|3.430
|AMD Ryzen 7 9700X
|3.395
|Intel Core Ultra 9 285K
|3.392
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|3.376
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|3.374
|AMD Ryzen 5 9600X
|3.361
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|3.309
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|3.304
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|3.296
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|3.258
|Intel Core i9-14900K
|3.223
|Intel Core Ultra 7 265K
|3.199
|Intel Core Ultra 5 245K
|3.056
|Intel Core Ultra 5 235
|3.010
|AMD Ryzen 7 7700
|2.973
|AMD Ryzen 5 7600X
|2.959
|Intel Core i7-14700K
|2.951
|Intel Core i5-14600K
|2.859
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|2.816
|AMD Ryzen 5 7500F
|2.794
|AMD Ryzen 7 8700G
|2.783
|AMD Ryzen 5 8600G
|2.735
|Intel Core Ultra 5 225F
|2.726
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|2.595
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|2.569
|AMD Ryzen 7 5800X
|2.305
|AMD Ryzen 5 5600X
|2.212
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|2.206
|Geekbench 6 - Single Integer
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|3.769
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|3.394
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|3.383
|AMD Ryzen 9 9950X
|3.357
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|3.343
|Intel Core Ultra 9 285K
|3.326
|AMD Ryzen 9 9900X
|3.291
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|3.286
|AMD Ryzen 7 9700X
|3.261
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|3.241
|AMD Ryzen 5 9600X
|3.222
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|3.182
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|3.175
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|3.173
|Intel Core Ultra 7 265K
|3.153
|Intel Core i9-14900K
|3.133
|Intel Core Ultra 5 245K
|2.984
|Intel Core Ultra 5 235
|2.938
|AMD Ryzen 7 7700
|2.874
|Intel Core i7-14700K
|2.871
|AMD Ryzen 5 7600X
|2.858
|Intel Core i5-14600K
|2.800
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|2.714
|AMD Ryzen 5 7500F
|2.708
|AMD Ryzen 7 8700G
|2.687
|Intel Core Ultra 5 225F
|2.658
|AMD Ryzen 5 8600G
|2.637
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|2.488
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|2.446
|AMD Ryzen 7 5800X
|2.123
|AMD Ryzen 5 5600X
|2.041
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|2.027
|Geekbench 6 - Single Floating Point
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|3.822
|AMD Ryzen 9 9950X
|3.780
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|3.776
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|3.761
|AMD Ryzen 9 9900X
|3.705
|AMD Ryzen 7 9700X
|3.659
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|3.641
|AMD Ryzen 5 9600X
|3.635
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|3.572
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|3.545
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|3.543
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|3.542
|Intel Core Ultra 9 285K
|3.517
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|3.423
|Intel Core i9-14900K
|3.396
|Intel Core Ultra 7 265K
|3.287
|Intel Core Ultra 5 245K
|3.195
|AMD Ryzen 7 7700
|3.166
|AMD Ryzen 5 7600X
|3.156
|Intel Core Ultra 5 235
|3.149
|Intel Core i7-14700K
|3.106
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|3.016
|Intel Core i5-14600K
|2.971
|AMD Ryzen 7 8700G
|2.970
|AMD Ryzen 5 7500F
|2.961
|AMD Ryzen 5 8600G
|2.926
|Intel Core Ultra 5 225F
|2.857
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|2.814
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|2.807
|AMD Ryzen 7 5800X
|2.685
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|2.580
|AMD Ryzen 5 5600X
|2.567
|Geekbench 6 - Multi
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|29.562
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|28.994
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|24.003
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|23.548
|Intel Core Ultra 9 285K
|22.686
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|22.333
|AMD Ryzen 9 9950X
|21.562
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|21.354
|Intel Core i9-14900K
|21.336
|Intel Core Ultra 7 265K
|21.307
|AMD Ryzen 9 9900X
|20.126
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|20.075
|Intel Core i7-14700K
|19.442
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|18.850
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|18.231
|Intel Core Ultra 5 245K
|18.215
|Intel Core Ultra 5 235
|17.861
|Intel Core i5-14600K
|17.057
|AMD Ryzen 7 9700X
|16.828
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|15.387
|AMD Ryzen 7 7700
|15.367
|AMD Ryzen 5 9600X
|14.979
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|14.579
|Intel Core Ultra 5 225F
|14.473
|AMD Ryzen 7 8700G
|13.565
|AMD Ryzen 5 7600X
|13.056
|AMD Ryzen 5 7500F
|12.743
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|12.095
|AMD Ryzen 5 8600G
|11.835
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|11.727
|AMD Ryzen 7 5800X
|11.158
|AMD Ryzen 5 5600X
|9.399
|Geekbench 6 - Multi Integer
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|26.207
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|25.632
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|21.958
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|21.776
|Intel Core Ultra 9 285K
|20.889
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|20.728
|AMD Ryzen 9 9950X
|19.773
|Intel Core i9-14900K
|19.654
|Intel Core Ultra 7 265K
|19.535
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|19.510
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|19.095
|AMD Ryzen 9 9900X
|18.565
|Intel Core i7-14700K
|17.859
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|17.493
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|16.906
|Intel Core Ultra 5 245K
|16.806
|Intel Core Ultra 5 235
|16.465
|Intel Core i5-14600K
|15.684
|AMD Ryzen 7 9700X
|15.489
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|14.361
|AMD Ryzen 7 7700
|14.236
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|13.743
|AMD Ryzen 5 9600X
|13.594
|Intel Core Ultra 5 225F
|13.389
|AMD Ryzen 7 8700G
|12.435
|AMD Ryzen 5 7600X
|12.033
|AMD Ryzen 5 7500F
|11.768
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|11.312
|AMD Ryzen 5 8600G
|10.872
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|10.611
|AMD Ryzen 7 5800X
|10.153
|AMD Ryzen 5 5600X
|8.566
|Geekbench 6 - Multi Floating Point
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|59.259
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|36.973
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|28.320
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|27.230
|Intel Core Ultra 9 285K
|26.445
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|25.652
|AMD Ryzen 9 9950X
|25.326
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|25.253
|Intel Core Ultra 7 265K
|25.034
|Intel Core i9-14900K
|24.850
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|23.516
|AMD Ryzen 9 9900X
|23.382
|Intel Core i7-14700K
|22.764
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|21.656
|Intel Core Ultra 5 245K
|21.152
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|20.972
|Intel Core Ultra 5 235
|20.775
|Intel Core i5-14600K
|19.933
|AMD Ryzen 7 9700X
|19.631
|AMD Ryzen 5 9600X
|17.938
|AMD Ryzen 7 7700
|17.712
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|17.491
|Intel Core Ultra 5 225F
|16.724
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|16.269
|AMD Ryzen 7 8700G
|15.944
|AMD Ryzen 5 7600X
|15.192
|AMD Ryzen 5 7500F
|14.772
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|14.121
|AMD Ryzen 5 8600G
|13.857
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|13.696
|AMD Ryzen 7 5800X
|13.295
|AMD Ryzen 5 5600X
|11.168
AIDA64
- Zlib
- AES
- Hash
- SHA3
- Julia
- Mandel
- FP32 RT
- FP64 RT
|AIDA64 - Zlib
|Processor
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|8.593
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|5.116
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|2.765
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|2.735
|AMD Ryzen 9 9950X
|2.637
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|2.388
|Intel Core Ultra 9 285K
|2.323
|Intel Core i9-14900K
|2.315
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|2.074
|Intel Core i7-14700K
|2.059
|AMD Ryzen 9 9900X
|2.030
|Intel Core Ultra 7 265K
|1.931
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|1.696
|Intel Core i5-14600K
|1.487
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|1.434
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|1.395
|Intel Core Ultra 5 245K
|1.324
|AMD Ryzen 7 9700X
|1.276
|Intel Core Ultra 5 235
|1.213
|AMD Ryzen 7 7700
|1.187
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|1.141
|AMD Ryzen 7 8700G
|1.130
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|1.065
|AMD Ryzen 5 9600X
|1.035
|AMD Ryzen 5 7600X
|945
|AMD Ryzen 7 5800X
|937
|AMD Ryzen 5 7500F
|893
|Intel Core Ultra 5 225F
|888
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|883
|AMD Ryzen 5 8600G
|848
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|808
|AMD Ryzen 5 5600X
|676
|AIDA64 - AES
|Processor
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|600.711
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|328.841
|AMD Ryzen 9 9950X
|176.590
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|176.395
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|172.448
|Intel Core i9-14900K
|154.683
|AMD Ryzen 7 5800X
|150.274
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|143.271
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|142.807
|Intel Core Ultra 9 285K
|138.817
|Intel Core i7-14700K
|133.695
|AMD Ryzen 9 9900X
|129.764
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|129.246
|Intel Core Ultra 7 265K
|118.031
|AMD Ryzen 5 5600X
|107.542
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|103.493
|Intel Core i5-14600K
|95.046
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|89.106
|AMD Ryzen 7 9700X
|86.596
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|86.256
|Intel Core Ultra 5 245K
|78.912
|Intel Core Ultra 5 235
|75.452
|AMD Ryzen 7 7700
|72.787
|AMD Ryzen 7 8700G
|68.891
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|67.377
|AMD Ryzen 5 9600X
|65.398
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|61.736
|Intel Core Ultra 5 225F
|58.330
|AMD Ryzen 5 7600X
|57.803
|AMD Ryzen 5 7500F
|53.124
|AMD Ryzen 5 8600G
|51.013
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|46.999
|AIDA64 - Hash
|Processor
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|193.259
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|105.008
|Intel Core i9-14900K
|61.488
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|57.282
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|56.285
|Intel Core Ultra 9 285K
|56.078
|AMD Ryzen 9 9950X
|55.975
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|55.107
|Intel Core i7-14700K
|51.093
|Intel Core Ultra 7 265K
|44.154
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|41.846
|AMD Ryzen 9 9900X
|41.834
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|41.580
|Intel Core i5-14600K
|34.491
|AMD Ryzen 7 5800X
|33.869
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|32.003
|Intel Core Ultra 5 235
|29.620
|Intel Core Ultra 5 245K
|29.588
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|28.845
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|28.479
|AMD Ryzen 7 9700X
|27.827
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|26.519
|AMD Ryzen 7 8700G
|25.965
|AMD Ryzen 5 5600X
|25.075
|AMD Ryzen 7 7700
|24.598
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|24.084
|AMD Ryzen 5 7600X
|21.579
|AMD Ryzen 5 9600X
|21.012
|AMD Ryzen 5 7500F
|19.196
|AMD Ryzen 5 8600G
|19.054
|Intel Core Ultra 5 225F
|18.628
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|18.002
|AIDA64 - SHA3
|Processor
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|36.961
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|20.858
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|11.031
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|10.871
|AMD Ryzen 9 9950X
|10.794
|Intel Core Ultra 9 285K
|10.380
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|10.265
|Intel Core Ultra 7 265K
|8.842
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|8.328
|AMD Ryzen 9 9900X
|8.228
|Intel Core i9-14900K
|8.131
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|7.269
|Intel Core i7-14700K
|7.045
|Intel Core Ultra 5 245K
|6.102
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|5.695
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|5.653
|AMD Ryzen 7 9700X
|5.244
|AMD Ryzen 7 7700
|5.142
|Intel Core i5-14600K
|5.064
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|5.035
|AMD Ryzen 7 8700G
|4.977
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|4.724
|Intel Core Ultra 5 235
|4.547
|AMD Ryzen 5 9600X
|4.167
|AMD Ryzen 5 7600X
|4.093
|Intel Core Ultra 5 225F
|3.985
|AMD Ryzen 7 5800X
|3.894
|AMD Ryzen 5 7500F
|3.779
|AMD Ryzen 5 8600G
|3.720
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|3.699
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|3.544
|AMD Ryzen 5 5600X
|2.672
|AIDA64 - Julia
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|1.305.011
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|803.495
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|431.199
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|418.466
|AMD Ryzen 9 9950X
|409.399
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|322.494
|AMD Ryzen 9 9900X
|312.052
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|236.382
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|222.533
|Intel Core Ultra 9 285K
|220.830
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|220.117
|AMD Ryzen 7 9700X
|198.151
|Intel Core Ultra 7 265K
|195.380
|Intel Core i9-14900K
|168.725
|AMD Ryzen 5 9600X
|165.962
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|158.410
|Intel Core i7-14700K
|152.901
|Intel Core Ultra 5 245K
|137.810
|AMD Ryzen 7 7700
|122.646
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|119.310
|AMD Ryzen 7 8700G
|117.221
|Intel Core Ultra 5 235
|112.894
|AMD Ryzen 7 5800X
|112.518
|Intel Core i5-14600K
|109.983
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|107.447
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|104.549
|AMD Ryzen 5 7600X
|103.893
|Intel Core Ultra 5 225F
|96.979
|AMD Ryzen 5 7500F
|94.922
|AMD Ryzen 5 8600G
|92.322
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|83.413
|AMD Ryzen 5 5600X
|75.962
|AIDA64 - Mandel
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|689.011
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|426.392
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|224.179
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|220.205
|AMD Ryzen 9 9950X
|215.809
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|170.034
|AMD Ryzen 9 9900X
|164.461
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|125.651
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|119.724
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|117.429
|AMD Ryzen 7 9700X
|105.026
|Intel Core Ultra 9 285K
|99.845
|Intel Core Ultra 7 265K
|92.369
|AMD Ryzen 5 9600X
|88.008
|Intel Core i9-14900K
|84.626
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|83.556
|Intel Core i7-14700K
|75.755
|Intel Core Ultra 5 245K
|70.854
|AMD Ryzen 7 7700
|66.118
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|64.424
|AMD Ryzen 7 8700G
|62.988
|AMD Ryzen 7 5800X
|61.705
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|58.754
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|57.113
|Intel Core i5-14600K
|56.028
|AMD Ryzen 5 7600X
|55.405
|Intel Core Ultra 5 235
|53.324
|AMD Ryzen 5 7500F
|51.050
|AMD Ryzen 5 8600G
|50.144
|Intel Core Ultra 5 225F
|45.407
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|44.921
|AMD Ryzen 5 5600X
|42.933
|AIDA64 - FP32 Raytrace
|Processor
|Gemiddelde doorvoersnelheid in KRay/s (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|263.776
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|171.942
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|91.095
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|86.826
|AMD Ryzen 9 9950X
|84.246
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|67.110
|AMD Ryzen 9 9900X
|63.962
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|51.033
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|49.393
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|43.559
|AMD Ryzen 7 9700X
|41.844
|Intel Core Ultra 9 285K
|37.089
|AMD Ryzen 5 9600X
|35.692
|Intel Core i9-14900K
|34.199
|Intel Core Ultra 7 265K
|33.756
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|31.160
|Intel Core i7-14700K
|30.901
|AMD Ryzen 7 7700
|30.260
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|29.444
|AMD Ryzen 7 8700G
|28.459
|Intel Core Ultra 5 245K
|27.305
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|27.240
|AMD Ryzen 5 7600X
|24.943
|AMD Ryzen 5 7500F
|23.111
|Intel Core i5-14600K
|22.868
|AMD Ryzen 5 8600G
|22.017
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|20.704
|Intel Core Ultra 5 235
|20.659
|AMD Ryzen 7 5800X
|18.459
|Intel Core Ultra 5 225F
|18.412
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|17.463
|AMD Ryzen 5 5600X
|12.542
|AIDA64 - FP64 Raytrace
|Processor
|Gemiddelde doorvoersnelheid in KRay/s (hoger is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|139.364
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|90.387
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|47.888
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|46.200
|AMD Ryzen 9 9950X
|44.439
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|35.374
|AMD Ryzen 9 9900X
|33.845
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|27.545
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|26.575
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|23.455
|AMD Ryzen 7 9700X
|22.318
|Intel Core Ultra 9 285K
|19.763
|AMD Ryzen 5 9600X
|19.116
|Intel Core i9-14900K
|18.465
|Intel Core Ultra 7 265K
|17.953
|Intel Core i7-14700K
|16.842
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|16.806
|AMD Ryzen 7 7700
|16.153
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|15.961
|AMD Ryzen 7 8700G
|15.250
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|14.714
|Intel Core Ultra 5 245K
|14.374
|AMD Ryzen 5 7600X
|13.473
|Intel Core i5-14600K
|12.457
|AMD Ryzen 5 7500F
|12.417
|AMD Ryzen 5 8600G
|11.876
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|11.231
|Intel Core Ultra 5 235
|10.542
|AMD Ryzen 7 5800X
|9.921
|Intel Core Ultra 5 225F
|9.508
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|9.389
|AMD Ryzen 5 5600X
|6.725
Webbrowsing en compressie
- Jetstream 2.2
- 7-Zip - 15GB inpakken
|7-Zip - 15GB inpakken
|Processor
|Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|59s
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|1m25s
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|2m10s
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|2m31s
|Intel Core i9-14900K
|2m46s
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|2m53s
|AMD Ryzen 9 9950X
|2m53s
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|2m55s
|Intel Core Ultra 9 285K
|3m12s
|Intel Core i7-14700K
|3m15s
|AMD Ryzen 9 9900X
|3m16s
|Intel Core Ultra 7 265K
|3m39s
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|3m43s
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|3m43s
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|4m
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|4m2s
|Intel Core i5-14600K
|4m9s
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|4m12s
|AMD Ryzen 7 9700X
|4m37s
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|4m38s
|AMD Ryzen 7 7700
|4m55s
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|4m56s
|Intel Core Ultra 5 245K
|4m58s
|Intel Core Ultra 5 235
|5m
|AMD Ryzen 7 8700G
|5m27s
|AMD Ryzen 7 5800X
|5m42s
|AMD Ryzen 5 9600X
|5m58s
|AMD Ryzen 5 7600X
|6m16s
|AMD Ryzen 5 7500F
|6m28s
|Intel Core Ultra 5 225F
|6m39s
|AMD Ryzen 5 8600G
|6m44s
|AMD Ryzen 5 5600X
|6m46s
Games op geïntegreerde gpu
- 3DMark Night Raid
- F1 25 - 1080p Low
- F1 25 - 1080p Medium
- Total War: Pharaoh - 1080p Low
- Total War: Pharaoh - 1080p Medium
|3DMark Night Raid - Graphics
|Processor
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|AMD Ryzen 7 8700G
|32.298
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|26.611
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|26.191
|Intel Core Ultra 9 285K
|25.980
|Intel Core Ultra 7 265K
|25.707
|Intel Core Ultra 5 245K
|25.461
|AMD Ryzen 5 8600G
|23.169
|Intel Core Ultra 5 235
|21.044
|Intel Core i9-14900K
|12.354
|Intel Core i7-14700K
|11.807
|Intel Core i5-14600K
|11.585
|AMD Ryzen 5 9600X
|9.512
|AMD Ryzen 9 9900X
|9.485
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|9.457
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|9.457
|AMD Ryzen 9 9950X
|9.444
|AMD Ryzen 7 9700X
|9.440
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|9.420
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|9.326
|AMD Ryzen 5 7600X
|9.275
|AMD Ryzen 7 7700
|8.925
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|8.836
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|8.821
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|8.648
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|8.540
|F1 25 - 1920x1080 - Low
|Processor
|Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|AMD Ryzen 7 8700G
|48,6 62,1
|AMD Ryzen 5 8600G
|42,2 53,2
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|38,6 47,0
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|37,9 45,2
|Intel Core Ultra 7 265K
|37,5 45,1
|Intel Core Ultra 5 245K
|36,3 43,8
|Intel Core Ultra 9 285K
|35,6 42,7
|Intel Core Ultra 5 235
|31,9 37,2
|Intel Core i9-14900K
|23,4 27,0
|Intel Core i7-14700K
|22,5 25,8
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|21,2 25,4
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|21,7 25,4
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|21,7 25,3
|AMD Ryzen 5 9600X
|21,7 25,2
|AMD Ryzen 9 9950X
|21,2 25,2
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|21,3 25,1
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|21,5 25,1
|Intel Core i5-14600K
|21,8 24,9
|AMD Ryzen 5 7600X
|21,4 24,9
|AMD Ryzen 7 9700X
|21,3 24,8
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|20,9 24,8
|AMD Ryzen 9 9900X
|20,5 24,4
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|20,1 24,1
|AMD Ryzen 7 7700
|20,4 24,0
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|15,6 19,0
|F1 25 - 1920x1080 - Medium
|Processor
|Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|AMD Ryzen 7 8700G
|38,0 50,3
|AMD Ryzen 5 8600G
|28,6 37,0
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|30,1 36,0
|Intel Core Ultra 7 265K
|28,9 34,2
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|28,9 34,1
|Intel Core Ultra 5 245K
|28,1 33,2
|Intel Core Ultra 9 285K
|26,5 31,3
|Intel Core Ultra 5 235
|23,9 28,3
|Intel Core i9-14900K
|16,1 19,0
|Intel Core i7-14700K
|15,4 18,2
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|14,8 18,1
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|14,4 18,1
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|14,9 18,1
|AMD Ryzen 9 9950X
|15,4 18,1
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|14,2 18,0
|AMD Ryzen 5 9600X
|14,9 18,0
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|15,0 18,0
|AMD Ryzen 7 9700X
|15,3 17,9
|AMD Ryzen 5 7600X
|14,9 17,8
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|13,3 17,7
|Intel Core i5-14600K
|15,1 17,7
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|14,8 17,7
|AMD Ryzen 7 7700
|13,5 17,6
|AMD Ryzen 9 9900X
|14,4 17,5
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|10,9 12,8
|Total War: Pharaoh - 1920x1080 - Low
|Processor
|Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|72,8 85,3
|Intel Core Ultra 7 265K
|70,9 82,6
|Intel Core Ultra 9 285K
|70,8 82,5
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|70,3 82,2
|Intel Core Ultra 5 245K
|67,9 79,7
|AMD Ryzen 7 8700G
|55,8 76,4
|Intel Core Ultra 5 235
|58,5 68,2
|AMD Ryzen 5 8600G
|46,9 63,3
|Intel Core i9-14900K
|26,1 42,0
|Intel Core i7-14700K
|24,8 39,7
|Intel Core i5-14600K
|41,8 38,7
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|25,2 32,0
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|25,1 31,9
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|25,1 31,7
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|25,1 31,7
|AMD Ryzen 5 9600X
|25,0 31,7
|AMD Ryzen 9 9900X
|25,2 31,7
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|25,0 31,7
|AMD Ryzen 9 9950X
|25,1 31,7
|AMD Ryzen 7 9700X
|25,2 31,7
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|25,0 31,6
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|24,9 31,4
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|24,7 31,4
|AMD Ryzen 5 7600X
|24,6 31,2
|AMD Ryzen 7 7700
|24,2 31,1
|Total War: Pharaoh - 1920x1080 - Medium
|Processor
|Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|AMD Ryzen 7 8700G
|47,4 63,6
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|47,2 61,1
|Intel Core Ultra 7 265K
|46,4 59,4
|Intel Core Ultra 9 285K
|44,3 59,4
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|45,4 59,0
|Intel Core Ultra 5 245K
|43,6 57,1
|AMD Ryzen 5 8600G
|38,5 50,7
|Intel Core Ultra 5 235
|37,8 49,0
|Intel Core i9-14900K
|20,2 31,1
|Intel Core i5-14600K
|19,1 29,0
|Intel Core i7-14700K
|19,1 28,8
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|18,8 22,8
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|18,5 22,6
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|18,4 22,4
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|18,3 22,4
|AMD Ryzen 7 9700X
|18,4 22,4
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|18,4 22,2
|AMD Ryzen 7 7700
|18,3 22,2
|AMD Ryzen 5 9600X
|18,3 22,2
|AMD Ryzen 9 9900X
|18,2 22,2
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|18,2 22,2
|AMD Ryzen 9 9950X
|18,3 22,2
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|18,3 22,2
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|18,2 22,1
|AMD Ryzen 5 7600X
|18,1 21,8
Anno 117: Pax Romana
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
Battlefield 6
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
Cyberpunk 2077
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
Doom: The Dark Ages
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Nightmare
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Nightmare
F1 25
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
Horizon Zero Dawn Remastered
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
Streaming
|Streaming (x264 6Mbit + F1 25 1080p ultra 60fps)
|Processor
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Intel Core Ultra 9 285K
|411,40
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|396,51
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|393,31
|Intel Core i7-14700K
|327,95
|Intel Core i9-14900K
|303,90
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|299,66
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|283,85
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|272,00
|Intel Core Ultra 7 265K
|250,71
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|219,87
|Intel Core i5-14600K
|164,65
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|161,69
|AMD Ryzen 9 9900X
|152,18
|AMD Ryzen 9 9950X
|150,02
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|123,00
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|115,34
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|105,61
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|94,94
|Intel Core Ultra 5 245K
|91,34
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|86,53
|Intel Core Ultra 5 235
|78,66
|AMD Ryzen 7 7700
|72,10
|AMD Ryzen 7 9700X
|70,59
|Intel Core Ultra 5 225F
|49,81
|AMD Ryzen 7 8700G
|48,86
|AMD Ryzen 7 5800X
|47,90
|AMD Ryzen 5 7600X
|41,89
|AMD Ryzen 5 9600X
|41,86
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|41,53
|AMD Ryzen 5 7500F
|41,39
|AMD Ryzen 5 8600G
|32,63
|AMD Ryzen 5 5600X
|27,13
Stroomverbruik
- Idle
- Allcoreload
- Gaming
|Energiegebruik - Idle - CPU (EPS+ATX12V)
|Processor
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|AMD Ryzen 5 8600G
|9,36
|Intel Core i5-14600K
|9,47
|AMD Ryzen 7 8700G
|9,61
|Intel Core i9-14900K
|10,02
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|11,59
|Intel Core Ultra 5 225F
|12,85
|AMD Ryzen 7 7700
|13,05
|Intel Core Ultra 7 265K
|13,24
|Intel Core Ultra 5 235
|13,63
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|13,73
|Intel Core Ultra 9 285K
|13,78
|AMD Ryzen 5 5600X
|14,26
|Intel Core Ultra 5 245K
|14,50
|Intel Core i7-14700K
|14,86
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|15,68
|AMD Ryzen 5 7500F
|16,25
|AMD Ryzen 5 7600X
|18,34
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|18,36
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|18,51
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|18,98
|AMD Ryzen 7 5800X
|19,20
|AMD Ryzen 9 9900X
|19,42
|AMD Ryzen 5 9600X
|19,80
|AMD Ryzen 7 9700X
|19,98
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|21,07
|AMD Ryzen 9 9950X
|21,58
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|22,56
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|24,52
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|26,61
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|27,27
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|37,60
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|39,05
|Energiegebruik - Cinebench 26 - CPU (EPS+ATX12V)
|Processor
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|70,23
|AMD Ryzen 5 5600X
|73,68
|Intel Core Ultra 5 225F
|73,95
|Intel Core Ultra 5 235
|74,10
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|83,86
|AMD Ryzen 5 8600G
|86,51
|AMD Ryzen 5 7500F
|95,55
|AMD Ryzen 7 8700G
|95,79
|AMD Ryzen 5 9600X
|99,40
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|100,22
|AMD Ryzen 7 9700X
|100,64
|AMD Ryzen 7 7700
|100,76
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|105,08
|AMD Ryzen 5 7600X
|113,61
|AMD Ryzen 7 5800X
|123,90
|Intel Core Ultra 5 245K
|148,13
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|149,02
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|153,78
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|157,53
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|166,67
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|168,09
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|178,99
|AMD Ryzen 9 9900X
|187,68
|Intel Core i5-14600K
|193,07
|Intel Core Ultra 7 265K
|198,23
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|232,55
|AMD Ryzen 9 9950X
|232,68
|Intel Core Ultra 9 285K
|255,56
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|263,63
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|275,89
|Intel Core i7-14700K
|276,12
|Intel Core i9-14900K
|283,26
|Energiegebruik - Cyberpunk 2077 - CPU (EPS+ATX12V)
|Processor
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|Intel Core Ultra 5 225F
|66,67
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|67,13
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|68,37
|AMD Ryzen 5 5600X
|69,20
|AMD Ryzen 5 8600G
|69,82
|Intel Core Ultra 5 235
|73,06
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|75,12
|AMD Ryzen 5 7500F
|77,09
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|84,41
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|84,82
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|86,32
|AMD Ryzen 7 8700G
|86,94
|Intel Core Ultra 5 245K
|93,42
|AMD Ryzen 7 7700
|95,60
|AMD Ryzen 5 9600X
|96,94
|AMD Ryzen 7 5800X
|97,14
|AMD Ryzen 5 7600X
|97,30
|AMD Ryzen 7 9700X
|103,82
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|111,74
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|122,33
|Intel Core Ultra 7 265K
|126,36
|AMD Ryzen 9 9900X
|131,33
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|134,13
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|135,71
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|135,87
|Intel Core i5-14600K
|138,01
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|144,24
|Intel Core Ultra 9 285K
|145,66
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|146,65
|AMD Ryzen 9 9950X
|149,34
|Intel Core i9-14900K
|197,43
|Intel Core i7-14700K
|205,55
Efficiëntie
- Allcoreload
- Gaming
|Totale hoeveelheid gebruikte energie - Cinebench 26 - CPU (EPS+ATX12V)
|Processor
|Gemiddelde energie in Wh (lager is beter)
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|2,09
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|3,11
|Intel Core Ultra 5 235
|5,28
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|6,61
|Intel Core Ultra 5 225F
|6,63
|AMD Ryzen 7 9700X
|6,93
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|7,50
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|7,55
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|7,67
|AMD Ryzen 7 7700
|7,72
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|7,97
|AMD Ryzen 7 8700G
|8,03
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|8,28
|AMD Ryzen 5 9600X
|8,35
|AMD Ryzen 9 9950X
|8,49
|AMD Ryzen 9 9900X
|8,58
|Intel Core Ultra 5 245K
|8,68
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|8,83
|Intel Core Ultra 7 265K
|8,99
|Intel Core Ultra 9 285K
|9,30
|AMD Ryzen 5 8600G
|9,36
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|9,48
|AMD Ryzen 5 7500F
|9,50
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|9,54
|AMD Ryzen 5 5600X
|9,76
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|9,90
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|10,29
|AMD Ryzen 5 7600X
|10,69
|Intel Core i9-14900K
|11,21
|Intel Core i5-14600K
|11,70
|AMD Ryzen 7 5800X
|11,75
|Intel Core i7-14700K
|12,25
|Efficiëntie - Cyberpunk 2077 - Watt per fps
|Processor
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|0,35
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|0,41
|Intel Core Ultra 5 235
|0,41
|Intel Core Ultra 5 225F
|0,42
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|0,42
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|0,42
|AMD Ryzen 5 5600X
|0,45
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|0,47
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|0,48
|AMD Ryzen 5 8600G
|0,49
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|0,51
|Intel Core Ultra 5 245K
|0,51
|AMD Ryzen 7 9700X
|0,54
|AMD Ryzen 5 7500F
|0,54
|AMD Ryzen 5 9600X
|0,54
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|0,54
|AMD Ryzen 7 7700
|0,54
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|0,56
|AMD Ryzen 5 7600X
|0,57
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|0,57
|AMD Ryzen 7 8700G
|0,58
|AMD Ryzen 7 5800X
|0,61
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|0,61
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|0,61
|Intel Core Ultra 7 265K
|0,66
|AMD Ryzen 9 9900X
|0,70
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|0,71
|AMD Ryzen 9 9950X
|0,75
|Intel Core Ultra 9 285K
|0,75
|Intel Core i5-14600K
|0,82
|Intel Core i7-14700K
|1,17
|Intel Core i9-14900K
|1,20
Temperatuur
- Max. temperatuur
- Gem. kloksnelheid
- Max. package power
|Alphacool Ocean T38 - Max. temperatuur
|Processor
|Gemiddelde graden in °C (lager is beter)
|Intel Core Ultra 5 235
|43
|AMD Ryzen 5 5600X
|44
|Intel Core Ultra 5 225F
|45
|AMD Ryzen 7 9700X
|53
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|62
|AMD Ryzen 5 9600X
|62
|Intel Core Ultra 5 245K
|64
|AMD Ryzen 7 5800X
|67
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|67
|AMD Ryzen 7 7700
|67
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|68
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|68
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|68
|Intel Core Ultra 7 265K
|69
|AMD Ryzen 5 7500F
|70
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|70
|AMD Ryzen 9 9900X
|71
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|72
|AMD Ryzen 9 9950X
|72
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|73
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|74
|AMD Ryzen 7 8700G
|76
|Intel Core i5-14600K
|78
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|78
|Intel Core Ultra 9 285K
|78
|AMD Ryzen 5 8600G
|79
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|79
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|82
|Intel Core i9-14900K
|82
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|86
|Intel Core i7-14700K
|88
|AMD Ryzen 5 7600X
|88
|Alphacool Ocean T38 - Gem. kloksnelheid
|Processor
|Gemiddelde frequentie in MHz (hoger is beter)
|AMD Ryzen 5 7600X
|5.248
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|5.232
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|5.207
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|5.203
|Intel Core Ultra 9 285K
|5.195
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|5.156
|AMD Ryzen 5 9600X
|5.106
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|5.099
|Intel Core i5-14600K
|5.085
|Intel Core Ultra 7 265K
|5.066
|Intel Core i9-14900K
|5.063
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|5.059
|Intel Core i7-14700K
|5.054
|AMD Ryzen 9 9950X
|5.039
|AMD Ryzen 9 9900X
|5.008
|Intel Core Ultra 5 245K
|4.962
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|4.925
|AMD Ryzen 7 7700
|4.923
|AMD Ryzen 5 7500F
|4.892
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|4.890
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|4.800
|AMD Ryzen 5 8600G
|4.698
|AMD Ryzen 7 8700G
|4.694
|AMD Ryzen 7 9700X
|4.685
|AMD Ryzen 7 5800X
|4.529
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|4.514
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|4.468
|AMD Ryzen 5 5600X
|4.348
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|4.293
|Intel Core Ultra 5 225F
|4.281
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|4.147
|Intel Core Ultra 5 235
|4.087
|Alphacool Ocean T38 - Max. package power (AIDA64)
|Processor
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|62
|Intel Core Ultra 5 235
|68
|Intel Core Ultra 5 225F
|68
|AMD Ryzen 7 7700X3D
|76
|AMD Ryzen 5 8600G
|78
|AMD Ryzen 5 5600X
|78
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|85
|AMD Ryzen 5 9600X
|88
|AMD Ryzen 7 9700X
|88
|AMD Ryzen 7 8700G
|88
|AMD Ryzen 5 7500F
|89
|AMD Ryzen 7 7700
|90
|AMD Ryzen 5 7600X
|106
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|110
|AMD Ryzen 7 5800X
|131
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|136
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|139
|Intel Core Ultra 5 245K
|148
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|162
|AMD Ryzen 9 9900X
|164
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|172
|Intel Core i5-14600K
|188
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|200
|AMD Ryzen 9 9950X
|202
|Intel Core Ultra 7 265K
|217
|AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
|246
|Intel Core i9-14900K
|254
|Intel Core Ultra 9 285K
|266
|Intel Core i7-14700K
|269
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|276
|AMD Ryzen Threadripper 9980X
|350
|AMD Ryzen Threadripper 9970X
|351