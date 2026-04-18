De beste goedkope processor

Een goede processor hoeft niet duur te zijn, dat bewijzen deze goedkope processors. Goed, als je professioneel aan de slag wilt met rendersoftware of wilt gaan gamen op de hoogste refreshrates, kun je misschien beter wat meer uitgeven. Maar voor doorsneetaken en gamen met een midrangevideokaart voldoet een budgetprocessor vaak al prima.

Belangrijk om op te letten bij het uitzoeken van een goedkope processor is of hij een geïntegreerde gpu heeft. Zonder geïntegreerde gpu heb je per se een losse videokaart nodig om beeld te krijgen. Bij een game-pc was je natuurlijk toch al van plan om een dedicated videokaart te plaatsen, maar voor de niet-gamers kan een processor met igpu flink geld besparen voor andere onderdelen in de configuratie.

Updates 11-8-2026 We hebben de prijs-prestatiegrafieken geüpdatet en dit advies gecheckt.

18-4-2026 We hebben de Processor Best Buy Guide compleet vernieuwd, met nieuwe testresultaten van alle processors en nieuwe adviezen.

Prestaties

De Tweakers CPU Prestatiescore is een gewogen gemiddelde van de vele tientallen tests waaraan we elke processor onderwerpen in ons testlab. De Gaming en Productiviteit Prestatiescores volgen hetzelfde recept, maar dan alleen voor respectievelijk de gamingtests en juist de non-gamingtests. Voor de grafieken in deze categorie hebben we de bovengrens op 400 euro gezet, maar onze aanraders zijn doorgaans nog een stuk goedkoper.

In de algemene CPU Prestatiescore doen de Core Ultra Plus-processors het goed, net als de Ryzen 9000-processors.

Voor games komen daar ook de speciale processors met 3D V-Cache van AMD bij. De Ryzen 7 7800X3D is de snelste gamingprocessor onder de 400 euro, op de voet gevolgd door de Core Ultra Plus-cpu's en de 7500X3D. Het aantal cores heeft voor gaming over het algemeen geen grote impact; in veel games hebben de cpu-generatie en snelheid per core meer invloed.

Kijken we juist naar productiviteit, dan doet het aantal cores er het meest toe. De Intels met hun sloot aan E-cores doen het hier relatief goed.

Ben je benieuwd naar de prestaties in een specifieke test? Bekijk dan al onze processorbenchmarks.

Prijs-prestatieverhouding

Juist voor de prijsbewuste koper is de prijs-prestatieverhouding misschien wel de allerbelangrijkste factor. Processors met een relatief gunstige verhouding tussen prijs en prestaties komen in de onderstaande grafieken boven de trendlijn uit; cpu's onder de trendlijn zijn juist relatief ongunstig.

Voor maar iets meer dan 100 euro biedt de AMD Ryzen 5 7500F de beste prijs-prestatieverhouding in het allerlaagste budgetsegment. De oudere Ryzen 5000-serie is puur vanuit cpu-oogpunt niet langer interessant, maar kan het bekijken waard zijn als je al een AM4-systeem of DDR4-geheugenkit hebt liggen.

Duurdere processors hebben altijd een wat slechtere prijs-prestatieverhouding – vandaar dat de trendlijn licht afbuigt – maar kunnen natuurlijk wel meer rekenkracht leveren. Iets onder de 200 euro zijn de Intel Core Ultra 5 245K, AMD Ryzen 5 9600X en AMD Ryzen 7 7700 de interessantste opties

Heb je wat meer te besteden, dan biedt de Core Ultra 5 250K Plus een zeer aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Datzelfde geldt voor de Core Ultra 7 270K Plus, maar die zit al bijna helemaal bovenaan de prijsrange.

Als we puur naar games kijken, doen de AMD-chips met 3D V-Cache het aanzienlijk beter. Vooral de 7500X3D en 7800X3D zijn op dit punt een uitstekende deal. Ook de Core Ultra 5 250K Plus maakt indruk, met als extra pluspunt dat die cpu het ook in andere taken dan games erg goed doet.

Wil je minder dan 200 euro uitgeven aan een gaming-cpu, dan zijn de Ryzen 5 9600X en Core Ultra 5 245K. Voor significant minder dan 150 euro is dat de Ryzen 5 7500F.

Als je juist alleen naar de prestaties in productieve apps kijkt, dan komen vooral de processors met veel cores bovendrijven. Dat zijn vooral de Core Ultra 5- en 7-processors. De processors met 3D V-Cache zakken intussen helemaal weg, want daar heb je in de meeste productieve apps weinig aan, terwijl je er wel voor betaalt.