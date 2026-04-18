De beste goedkope processor

Processor Best Buy Guide
Een goede processor hoeft niet duur te zijn, dat bewijzen deze goedkope processors. Goed, als je professioneel aan de slag wilt met rendersoftware of wilt gaan gamen op de hoogste refreshrates, kun je misschien beter wat meer uitgeven. Maar voor doorsneetaken en gamen met een midrangevideokaart voldoet een budgetprocessor vaak al prima.
Belangrijk om op te letten bij het uitzoeken van een goedkope processor is of hij een geïntegreerde gpu heeft. Zonder geïntegreerde gpu heb je per se een losse videokaart nodig om beeld te krijgen. Bij een game-pc was je natuurlijk toch al van plan om een dedicated videokaart te plaatsen, maar voor de niet-gamers kan een processor met igpu flink geld besparen voor andere onderdelen in de configuratie.
Updates
11-8-2026 We hebben de prijs-prestatiegrafieken geüpdatet en dit advies gecheckt.
18-4-2026 We hebben de Processor Best Buy Guide compleet vernieuwd, met nieuwe testresultaten van alle processors en nieuwe adviezen.
Best Buy
De Core Ultra 5 245K kost nog maar de helft van wat Intel ervoor vroeg toen hij uitkwam. Daarom is deze processor opeens een behoorlijk interessante keuze in het budgetsegment. De combinatie van zes P-cores en acht E-cores zorgt voor goede multithreaded prestaties en voor zijn prijssegment zijn ook de gamingprestaties in orde.
Ga je niet gamen, dan hoef je bij deze processor dankzij de geïntegreerde gpu geen losse videokaart te kopen. Plaats je die wel, dan kun je eventueel nog een tientje extra besparen door de variant zonder igpu te kopen, de 245KF.
Houd er rekening mee dat de Core Ultra 5 245K wordt geleverd zonder koeler, óók in de Boxed-variant.
Een nadeel van deze processor is dat er geen nieuwe generaties processors meer zullen uitkomen voor de gebruikte socket 1851. Wil je je pc over een paar jaar kunnen upgraden zonder het moederbord mee te vervangen, dan kan een Ryzen-cpu voor AMD's socket AM5 dus een interessant alternatief zijn, bijvoorbeeld een Ryzen 5 9600X of Ryzen 7 7700. Specifiek voor gaming kan ook de Ryzen 5 7500X3D een interessante optie zijn.
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Goedkoper alternatief
De AMD Ryzen 5 7500F heeft een zestal cores van de iets oudere Zen 4-generatie. De scherpe prijs zorgt er echter voor dat de prijs-prestatieverhouding dik in orde is. Vooral voor gamers met een beperkt budget is de Ryzen 5 7500F interessant, want hij heeft geen geïntegreerde gpu. Daar merk je niets van als je toch al een losse videokaart installeert, maar als je geen gamer bent en dat dus niet van plan was, jaagt het je op extra kosten.
Houd er wel rekening mee dat het zelden een goed idee is om tegelijk op de processor, het geheugen én de hoeveelheid vram van je videokaart te besparen, tenzij het echt niet anders kan. Daar gingen we eerder dieper op in, in een test van twaalf cpu-, ram- en gpu-combinaties voor budget-game-pc's.
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Duurder alternatief
De Core Ultra 5 250K Plus is een stukje duurder dan de 245K, maar heeft een razend interessante prijs-prestatieverhouding. Door het toevoegen van extra cores en diverse interne verbeteringen is de 250K Plus zowel in games als in productieve apps duidelijk sneller dan de 245K.
Het nadeel van de weinig toekomstgerichte socket geldt helaas ook voor deze processor. Net als van de 245K is van de 250K Plus ook een goedkopere variant zonder igpu beschikbaar, de 250KF Plus – een makkelijke besparing als je toch van plan was om een losse videokaart te plaatsen.
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Prestaties
De Tweakers CPU Prestatiescore is een gewogen gemiddelde van de vele tientallen tests waaraan we elke processor onderwerpen in ons testlab. De Gaming en Productiviteit Prestatiescores volgen hetzelfde recept, maar dan alleen voor respectievelijk de gamingtests en juist de non-gamingtests. Voor de grafieken in deze categorie hebben we de bovengrens op 400 euro gezet, maar onze aanraders zijn doorgaans nog een stuk goedkoper.
In de algemene CPU Prestatiescore doen de Core Ultra Plus-processors het goed, net als de Ryzen 9000-processors.
Voor games komen daar ook de speciale processors met 3D V-Cache van AMD bij. De Ryzen 7 7800X3D is de snelste gamingprocessor onder de 400 euro, op de voet gevolgd door de Core Ultra Plus-cpu's en de 7500X3D. Het aantal cores heeft voor gaming over het algemeen geen grote impact; in veel games hebben de cpu-generatie en snelheid per core meer invloed.
Kijken we juist naar productiviteit, dan doet het aantal cores er het meest toe. De Intels met hun sloot aan E-cores doen het hier relatief goed.
Ben je benieuwd naar de prestaties in een specifieke test? Bekijk dan al onze processorbenchmarks.
Prijs-prestatieverhouding
Juist voor de prijsbewuste koper is de prijs-prestatieverhouding misschien wel de allerbelangrijkste factor. Processors met een relatief gunstige verhouding tussen prijs en prestaties komen in de onderstaande grafieken boven de trendlijn uit; cpu's onder de trendlijn zijn juist relatief ongunstig.
Voor maar iets meer dan 100 euro biedt de AMD Ryzen 5 7500F de beste prijs-prestatieverhouding in het allerlaagste budgetsegment. De oudere Ryzen 5000-serie is puur vanuit cpu-oogpunt niet langer interessant, maar kan het bekijken waard zijn als je al een AM4-systeem of DDR4-geheugenkit hebt liggen.
Duurdere processors hebben altijd een wat slechtere prijs-prestatieverhouding – vandaar dat de trendlijn licht afbuigt – maar kunnen natuurlijk wel meer rekenkracht leveren. Iets onder de 200 euro zijn de Intel Core Ultra 5 245K, AMD Ryzen 5 9600X en AMD Ryzen 7 7700 de interessantste opties
Heb je wat meer te besteden, dan biedt de Core Ultra 5 250K Plus een zeer aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Datzelfde geldt voor de Core Ultra 7 270K Plus, maar die zit al bijna helemaal bovenaan de prijsrange.
Als we puur naar games kijken, doen de AMD-chips met 3D V-Cache het aanzienlijk beter. Vooral de 7500X3D en 7800X3D zijn op dit punt een uitstekende deal. Ook de Core Ultra 5 250K Plus maakt indruk, met als extra pluspunt dat die cpu het ook in andere taken dan games erg goed doet.
Wil je minder dan 200 euro uitgeven aan een gaming-cpu, dan zijn de Ryzen 5 9600X en Core Ultra 5 245K. Voor significant minder dan 150 euro is dat de Ryzen 5 7500F.
Als je juist alleen naar de prestaties in productieve apps kijkt, dan komen vooral de processors met veel cores bovendrijven. Dat zijn vooral de Core Ultra 5- en 7-processors. De processors met 3D V-Cache zakken intussen helemaal weg, want daar heb je in de meeste productieve apps weinig aan, terwijl je er wel voor betaalt.