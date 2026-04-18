Door Tomas Hochstenbach

Redacteur processors

Feedback 58

De beste goedkope processor

Processor Best Buy Guide

58

Beste goedkope processor

Processor Best Buy Guide

Een goede processor hoeft niet duur te zijn, dat bewijzen deze goedkope processors. Goed, als je professioneel aan de slag wilt met rendersoftware of wilt gaan gamen op de hoogste refreshrates, kun je misschien beter wat meer uitgeven. Maar voor doorsneetaken en gamen met een midrangevideokaart voldoet een budgetprocessor vaak al prima.

Belangrijk om op te letten bij het uitzoeken van een goedkope processor is of hij een geïntegreerde gpu heeft. Zonder geïntegreerde gpu heb je per se een losse videokaart nodig om beeld te krijgen. Bij een game-pc was je natuurlijk toch al van plan om een dedicated videokaart te plaatsen, maar voor de niet-gamers kan een processor met igpu flink geld besparen voor andere onderdelen in de configuratie.

Updates

11-8-2026 We hebben de prijs-prestatiegrafieken geüpdatet en dit advies gecheckt.
18-4-2026 We hebben de Processor Best Buy Guide compleet vernieuwd, met nieuwe testresultaten van alle processors en nieuwe adviezen.

Best Buy

Intel Core Ultra 5 245K Boxed Intel Core Ultra 5 245K Boxed
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Intel Core Ultra 5 245K Boxed 1851 socket • 14 core @ 4,6GHz-5,2GHz 5 van 5 sterren
(2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 182,-
€ 181,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen

De Core Ultra 5 245K kost nog maar de helft van wat Intel ervoor vroeg toen hij uitkwam. Daarom is deze processor opeens een behoorlijk interessante keuze in het budgetsegment. De combinatie van zes P-cores en acht E-cores zorgt voor goede multithreaded prestaties en voor zijn prijssegment zijn ook de gamingprestaties in orde.

Ga je niet gamen, dan hoef je bij deze processor dankzij de geïntegreerde gpu geen losse videokaart te kopen. Plaats je die wel, dan kun je eventueel nog een tientje extra besparen door de variant zonder igpu te kopen, de 245KF.

Houd er rekening mee dat de Core Ultra 5 245K wordt geleverd zonder koeler, óók in de Boxed-variant.

Een nadeel van deze processor is dat er geen nieuwe generaties processors meer zullen uitkomen voor de gebruikte socket 1851. Wil je je pc over een paar jaar kunnen upgraden zonder het moederbord mee te vervangen, dan kan een Ryzen-cpu voor AMD's socket AM5 dus een interessant alternatief zijn, bijvoorbeeld een Ryzen 5 9600X of Ryzen 7 7700. Specifiek voor gaming kan ook de Ryzen 5 7500X3D een interessante optie zijn.

Intel Core Ultra 5 245K, Core Ultra 7 265K en Core Ultra 9 285K 317

Laagste totaalprijzen bij 22 winkels

Goedkoper alternatief

AMD Ryzen 5 7500F Tray
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AMD Ryzen 5 7500F Tray AM5 socket • Hexa (6) core @ 3,7GHz-5GHz 5 van 5 sterren
(9 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 113,-
€ 109,09 bij AliExpress Bekijk alle prijzen

De AMD Ryzen 5 7500F heeft een zestal cores van de iets oudere Zen 4-generatie. De scherpe prijs zorgt er echter voor dat de prijs-prestatieverhouding dik in orde is. Vooral voor gamers met een beperkt budget is de Ryzen 5 7500F interessant, want hij heeft geen geïntegreerde gpu. Daar merk je niets van als je toch al een losse videokaart installeert, maar als je geen gamer bent en dat dus niet van plan was, jaagt het je op extra kosten.

Houd er wel rekening mee dat het zelden een goed idee is om tegelijk op de processor, het geheugen én de hoeveelheid vram van je videokaart te besparen, tenzij het echt niet anders kan. Daar gingen we eerder dieper op in, in een test van twaalf cpu-, ram- en gpu-combinaties voor budget-game-pc's.

AMD Ryzen 5 7500F - Budgetknaller voor de prijsbewuste gamer 105

Laagste totaalprijzen bij 17 winkels

Duurder alternatief

Intel Core Ultra 5 250K Plus Boxed
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Intel Core Ultra 5 250K Plus Boxed 1851 socket • 18 core @ 3,7GHz-5,3GHz 0 van 5 sterren
(1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 223,-
€ 223,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen

De Core Ultra 5 250K Plus is een stukje duurder dan de 245K, maar heeft een razend interessante prijs-prestatieverhouding. Door het toevoegen van extra cores en diverse interne verbeteringen is de 250K Plus zowel in games als in productieve apps duidelijk sneller dan de 245K.

Het nadeel van de weinig toekomstgerichte socket geldt helaas ook voor deze processor. Net als van de 245K is van de 250K Plus ook een goedkopere variant zonder igpu beschikbaar, de 250KF Plus – een makkelijke besparing als je toch van plan was om een losse videokaart te plaatsen.

Intel Core Ultra 5 250K Plus en Core Ultra 7 270K Plus - Veel cpu voor je geld 108

Laagste totaalprijzen bij 17 winkels

Prestaties

De Tweakers CPU Prestatiescore is een gewogen gemiddelde van de vele tientallen tests waaraan we elke processor onderwerpen in ons testlab. De Gaming en Productiviteit Prestatiescores volgen hetzelfde recept, maar dan alleen voor respectievelijk de gamingtests en juist de non-gamingtests. Voor de grafieken in deze categorie hebben we de bovengrens op 400 euro gezet, maar onze aanraders zijn doorgaans nog een stuk goedkoper.

In de algemene CPU Prestatiescore doen de Core Ultra Plus-processors het goed, net als de Ryzen 9000-processors.

Voor games komen daar ook de speciale processors met 3D V-Cache van AMD bij. De Ryzen 7 7800X3D is de snelste gamingprocessor onder de 400 euro, op de voet gevolgd door de Core Ultra Plus-cpu's en de 7500X3D. Het aantal cores heeft voor gaming over het algemeen geen grote impact; in veel games hebben de cpu-generatie en snelheid per core meer invloed.

Kijken we juist naar productiviteit, dan doet het aantal cores er het meest toe. De Intels met hun sloot aan E-cores doen het hier relatief goed.

  • CPU Prestatiescore
  • Gaming Prestatiescore
  • Productiviteit Prestatiescore
Tweakers CPU Prestatiescore 2026-2
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel Core Ultra 7 270K Plus
236,8
AMD Ryzen 9 9900X
219,5
AMD Ryzen 7 9800X3D
217,2
Intel Core Ultra 7 265K
209,1
Intel Core Ultra 5 250K Plus
204,2
Intel Core i7-14700K
202,4
AMD Ryzen 7 7800X3D
187,7
AMD Ryzen 7 9700X
186,5
AMD Ryzen 7 7700X3D
179,2
Intel Core Ultra 5 245K
179,2
Intel Core i5-14600K
174,8
AMD Ryzen 5 9600X
170,8
Intel Core Ultra 5 235
169,0
AMD Ryzen 7 7700
168,2
AMD Ryzen 7 5800X3D
166,8
AMD Ryzen 5 7500X3D
162,5
AMD Ryzen 5 7600X
154,3
Intel Core Ultra 5 225F
149,9
AMD Ryzen 7 8700G
147,0
AMD Ryzen 7 5800X
146,6
AMD Ryzen 5 7500F
143,2
AMD Ryzen 5 8600G
130,8
AMD Ryzen 5 5600X
126,7
Tweakers CPU Gaming Prestatiescore 2026-1
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen 7 9800X3D
221,3
AMD Ryzen 7 7800X3D
204,6
AMD Ryzen 7 7700X3D
198,7
Intel Core Ultra 7 270K Plus
198,0
Intel Core Ultra 5 250K Plus
193,2
AMD Ryzen 5 7500X3D
191,8
AMD Ryzen 7 5800X3D
188,1
Intel Core Ultra 7 265K
187,7
AMD Ryzen 7 9700X
187,3
AMD Ryzen 9 9900X
186,4
Intel Core i7-14700K
182,3
AMD Ryzen 5 9600X
179,9
Intel Core Ultra 5 245K
178,8
Intel Core Ultra 5 235
175,0
Intel Core i5-14600K
173,8
AMD Ryzen 7 7700
173,8
AMD Ryzen 5 7600X
168,4
Intel Core Ultra 5 225F
163,5
AMD Ryzen 7 5800X
154,6
AMD Ryzen 5 7500F
154,4
AMD Ryzen 7 8700G
146,9
AMD Ryzen 5 5600X
143,4
AMD Ryzen 5 8600G
139,2
Tweakers CPU Productiviteit Prestatiescore 2026-2
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel Core Ultra 7 270K Plus
297,8
AMD Ryzen 9 9900X
285,5
Intel Core Ultra 7 265K
247,0
Intel Core i7-14700K
230,8
Intel Core Ultra 5 250K Plus
230,0
AMD Ryzen 7 9800X3D
221,5
AMD Ryzen 7 9700X
197,3
Intel Core Ultra 5 245K
189,2
Intel Core i5-14600K
179,5
AMD Ryzen 7 7700
168,1
Intel Core Ultra 5 235
167,6
AMD Ryzen 5 9600X
167,5
AMD Ryzen 7 7800X3D
167,5
AMD Ryzen 7 8700G
157,1
AMD Ryzen 7 7700X3D
154,3
AMD Ryzen 7 5800X
143,6
AMD Ryzen 5 7600X
141,4
AMD Ryzen 7 5800X3D
139,9
Intel Core Ultra 5 225F
135,8
AMD Ryzen 5 7500F
132,8
AMD Ryzen 5 8600G
126,2
AMD Ryzen 5 7500X3D
123,4
AMD Ryzen 5 5600X
108,6

Ben je benieuwd naar de prestaties in een specifieke test? Bekijk dan al onze processorbenchmarks.

Prijs-prestatieverhouding

Juist voor de prijsbewuste koper is de prijs-prestatieverhouding misschien wel de allerbelangrijkste factor. Processors met een relatief gunstige verhouding tussen prijs en prestaties komen in de onderstaande grafieken boven de trendlijn uit; cpu's onder de trendlijn zijn juist relatief ongunstig.

Voor maar iets meer dan 100 euro biedt de AMD Ryzen 5 7500F de beste prijs-prestatieverhouding in het allerlaagste budgetsegment. De oudere Ryzen 5000-serie is puur vanuit cpu-oogpunt niet langer interessant, maar kan het bekijken waard zijn als je al een AM4-systeem of DDR4-geheugenkit hebt liggen.

Duurdere processors hebben altijd een wat slechtere prijs-prestatieverhouding – vandaar dat de trendlijn licht afbuigt – maar kunnen natuurlijk wel meer rekenkracht leveren. Iets onder de 200 euro zijn de Intel Core Ultra 5 245K, AMD Ryzen 5 9600X en AMD Ryzen 7 7700 de interessantste opties

Heb je wat meer te besteden, dan biedt de Core Ultra 5 250K Plus een zeer aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Datzelfde geldt voor de Core Ultra 7 270K Plus, maar die zit al bijna helemaal bovenaan de prijsrange.

Als we puur naar games kijken, doen de AMD-chips met 3D V-Cache het aanzienlijk beter. Vooral de 7500X3D en 7800X3D zijn op dit punt een uitstekende deal. Ook de Core Ultra 5 250K Plus maakt indruk, met als extra pluspunt dat die cpu het ook in andere taken dan games erg goed doet.

Wil je minder dan 200 euro uitgeven aan een gaming-cpu, dan zijn de Ryzen 5 9600X en Core Ultra 5 245K. Voor significant minder dan 150 euro is dat de Ryzen 5 7500F.

Als je juist alleen naar de prestaties in productieve apps kijkt, dan komen vooral de processors met veel cores bovendrijven. Dat zijn vooral de Core Ultra 5- en 7-processors. De processors met 3D V-Cache zakken intussen helemaal weg, want daar heb je in de meeste productieve apps weinig aan, terwijl je er wel voor betaalt.

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Reacties (58)

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et36s 18 april 2026 08:16
Blijf erbij dat AMD de betere optie omdat je later altijd kan upgraden. Ben van een 3700x naar 5700x3d gegaan. Wat een verschil was dat voor gaming.
Bolletje Moderator Harde Waren @et36s18 april 2026 08:52
Is natuurlijk geen zekerheid met AM5, maar blijkt wel een beetje ja. Je ziet het ook met dit artikel dat het dan bij Intel maar lastig bijhouden is met socket 1200, 1700, 1851 etc. 1200 kwam 4 jaar later dan AM4 uit (2016 vs 2020) en was in 2022 alweer vervangen. Had je 2 generaties (10 en 11 serie cpus)

Vooral AM4 heeft zich echt goed gehouden. Waar je omstreeks 2018 een B450 moederbord kon kopen met DDR4 en bijvoorbeeld een 2000 of 3000 serie cpu, kan je daar, zoals in jouw geval, nog een leuke upgrade aan doen. Heb je het over 5 tot 8 jaar later. Zelfs met het nieuws dat de 5800X3D misschien weer opnieuw wordt uitgebracht is er nog een beetje leven in dat platform.

Ja je mist de modernste standaarden; zo heb je niet de laatste PCI-e standaard, geen laatste usb, geen 2.5 Gbps netwerk, geen ddr5. Maar daar is goed mee te leven is mijn ervaring en sommige dingen kan je met aparte kaarten of adapters oplossen (bijv netwerk, wifi, bluetooth en usb)

Nu zijn het allemaal nog geruchten, maar kans is dat AM6 in 2028 komt. En zen 6 nog op AM5 komt dit jaar of volgend jaar.

[Reactie gewijzigd door Bolletje op 18 april 2026 08:55]

Olaf van der Spek @et36s18 april 2026 11:26
Blijf erbij dat AMD de betere optie omdat je later altijd kan upgraden
Is nogal overrated. CPU en MB kun je ook als set upgraden en de oude dan een functie elders geven.
PStweak @Olaf van der Spek18 april 2026 11:45
Het toverwoord is hier Windows 11. Je koopt een nieuwe CPU omdat je naar 11 wil. Dus je gaat dat intel MB in een oude PC/home server steken die win 10 draait. Succes met de Claude Mythos AI hackers! ;-)
dnat @PStweak19 april 2026 11:06
met een beetje kennis draai je win11 op bijna elke cpu met een ouderdom zelfs van +10j
PStweak @dnat19 april 2026 13:18
Ja, weet ik, doe ik zelf ook. Maar van de upgraders is op het moment toch merendeel vanwege Win 11. En die hebben weinig zin om te gaan experimenteren met nieuw duur RAM, MB en CPU. Dat wordt gewoon een lenovo oid.

Voor mij is mijn desktop een manier om de cloud te bereiken en een enkele game. Wanneer de desktop (of laptop) failt dan verlies ik niets waar ik persoonlijk veel waarde aan hecht.

Dus het scenario is dat ik mijn desktop gaan upgraden naar de meest veilige Windows versie. En mn kinderen of de nas of de router krijgt dan een afgedankt onveilig systeem zonder support. Zo liggen bij mij de prioriteiten niet...

[Reactie gewijzigd door PStweak op 20 april 2026 06:39]

Martinspire @et36s18 april 2026 11:47
Mja op zich wel, maar dan moet je wel aan het begin instappen van een generatie omdat je dan de maximale winst haalt. Als je nu op AM5 instapt, dan zal het verschil met de laatste chip niet zo heel hoog zijn als die upgrade.

Ik zag zelf de prijsverhogingen al aankomen en ben naar een 9700X gegaan, welke ik een goede balans tussen prijs en prestaties vond en waar je nog voldoende threads had om goed te multitasken. Het verschil met de X3D chips was toen nog klein maar wel heel duur. En eigenlijk heb ik er nog geen spijt van. Net als de 9070XT. Als ik kijk hoe goed Crimson Desert draait, dan heb ik echt niks te klagen. En ik heb ook net op tijd nog veel RAM kunnen aanschaffen (96GB) zodat ik voor mijn werk niet in de problemen kom. Want als je ziet hoe onzuinig veel Devops-specialisten omgaan met hardware, dan gaan veel mensen nog van een koude kermis thuiskomen bij veel toekomstige projecten. Leuk al die microservices en talloze tools en lagen, maar het vreet echt geheugen voor heel weinig winst en je overzicht wordt er ook niet beter om. Ik hoop echt dat de drang om veel docker containers op te spinnen, veel IP adressen op te slokken en veel verplicht in je RAM te laden wel een beetje gaat minderen de komende jaren. Ben voor mn huidige project al bijna 40GB RAM kwijt alleen al aan het draaien van de backend. En dan staat ie nog niks te doen en met amper wat data erin. Menig laptop haalt dat al niet meer (vooral als je nog een leuke gaming laptop wilt gebruiken voor zowel werk als plezier).

Ik ben trouwens wel benieuwd naar de komende paar Steam Hardware Surveys want lange tijd heeft de 9070 serie onder een generieke AMD vlag gezeten, maar sinds kort moeten ook die uitgesplitst worden. Ik hoop dat ze nu toch wel op de 5+ procent gaan vallen met die chip.
spoonman @et36s19 april 2026 08:34
Yep. Ik heb ooit upgrade gedaan van 2700x naar 5800x. Die 5800x was 2dehands … nog nooit zo een goedkope upgrade gedaan …
SactoriuS @et36s21 april 2026 08:53
Wat een tijd, van 1600 naar 3800x gegaan en toen 5800x3d. De oude processors ging naar mijn vrouws pc en daarna weer in mijn moeders pc. T was zo makkelijk en fijn. Zij begonnen met een 1300x, 4 cores.

Hetzelfde met opslag aangezien ik steeds groter ging kon de kleinere oude opslag door. Of ram upgraden naar 32gb en dan oude 16gb combineren naar 4 32gb sticks bij oma of broertje die ook op am4 zat. En toen ik voor mijzelf 32gb ram sticks kocht met hogere clock namelijk 3600mhz om de 3200mhz 32gb naar vrouw te doen. Bleek mijn mobo hem niet te accepteren maar die van de vrouw wel. Ook weeropgelost.

Inmiddels zit mijn vrouw ook eol am4 met een los gekocht 5700x3d. Zo tof dat dit kon. En ik kon het niet laten om tussendoor toch een keer mn mobo te upgraden, omdat die b350 echt well van mindere kwaliteit waren, de andere waren b450s.

Voor voor gpus was een ander verhaal, een gtx 780ti 2e hands, ging stuk, daarna vega 64, daarna 6950xt, die waren te zwaar en te groot om door te zetten in haar kleinere cube. En nu beide een kleinere 9070xt, paste eigenlijk net niet bij haar, met een beetje geknutsel wel. Daar is wel de psu voor geupgrade bij haar pc.

[Reactie gewijzigd door SactoriuS op 21 april 2026 09:04]

PStweak 18 april 2026 06:22
quote "De Core Ultra 5 245K kost nog maar de helft van wat Intel ervoor vroeg toen hij uitkwam. Daarom is deze processor opeens een behoorlijk interessante keuze in het budgetsegment. De combinatie van zes P-cores en acht E-cores zorgt voor goede multithreaded prestaties en voor zijn prijssegment zijn ook de gamingprestaties in orde."

Worden hier toevallig cores en threads op 1 Intel hoop gegooid? Als ik me niet vergis zijn bij AMD alle cores ongelimiteerd in performance en multi-threaded (2 per core).
Merethil @PStweak18 april 2026 08:55
Je bedoelt hyperthreading of SMT (simultaneous multithreading). Dat is niet hetzelfde als multithreaded - het eerste is twee threads per (P-)core en het tweede is gewoon het verdelen van werk over meerdere threads (en elke core heeft één "thread").

Voor multithreaded tasks is het vrij normaal de P-cores en E-cores op één hoop te gooien want ze kunnen allemaal tegelijkertijd aan het werk zijn; de E-cores zullen alleen iets minder snel zijn dan de P-cores.

Er zijn trouwens ook AMD-CPUs die een combinatie van Zen4 en Zen4c cores hebben, waarbij er ook verschil in snelheid tussen de twee types zit, maar ook die worden altijd gewoon op één hoop in corecount/threadcount gegooid. Het zijn dan ook gewoon cores en threads, alleen verschillend in snelheid/architectuur. verschillend in snelheid in het geval van AMD en verschillend in architectuur én snelheid in geval van Intel (herschreven naar hoe ik het bedoeld na terechte opmerking van medetweakers dat ik het nu niet juist had geschreven)

[Reactie gewijzigd door Merethil op 18 april 2026 15:47]

bwerg @Merethil18 april 2026 09:07
Er zijn trouwens ook AMD-CPUs die een combinatie van Zen4 en Zen4c cores hebben, waarbij er ook verschil in snelheid tussen de twee types zit, maar ook die worden altijd gewoon op één hoop in corecount/threadcount gegooid.
Dat is wel iets anders, want die cores zijn qua architectuur ook daadweekelijk identiek. Dat de Zen 4C-cores minder hoog klokken heeft praktisch geen nadelig effect omdat bij 100% load op de alle cores de frequentie van elke core toch al niet maximaal is. Bij 100% load op een klein aantal cores wel, maar dan wordt alles gewoon op een Zen 4-core gescheduled.

Maar los daarvan, de bewoording van 6P-cores en 8 E-cores is natuurlijk gewoon 100% correct. Ik zou niet weten waarom niet.
PStweak @bwerg18 april 2026 10:44
Het was 1 van de artikels die werd gepubliceerd tijdens de introductie van de nVidia dgx Spark AI workstation (maart '26). Op zo'n moment zijn de editors nogal ontvankelijk voor de teksten die de sponsor deelt. Suggestieve teksten worden dan geinterpreteerd naar daadwerkelijk foutieve informatie. Er is niet veel nodig om een intel-adept foutieve info over een AMD architectuur te laten schrijven. Hoe leg je uit dat 4c cores anders zijn, maar hetzelfde presteren? Maar het blijft desinformatie. Later is dit waarschijnlijk gecorrigeerd, immers ik kan het niet meer achterhalen/terugvinden.
Merethil @PStweak18 april 2026 11:59
Hier is een stuk erover: https://www.techpowerup.com/310057/amd-zen-4c-not-an-e-core-35-smaller-than-zen-4-but-with-identical-ipc

Kortom, wat ik zei: 4c is minder performant. Ik heb nergens gezegd dat het een andere architectuur is, maar uiteindelijk is het wél hetzelfde soort onderscheid; kleinere cores die minder performen maar dezelfde taken kunnen afhandelen. Bij Intel is het daadwerkelijk een combinatie van architecturen, maar het eindresultaat voor performancedoeleinden is hetzelfde: je wil je zwaarste processen op de grootste/snelste cores.
PStweak @Merethil18 april 2026 12:13
Nee, helaas andersom, ik wil zo veel mogelijk threads en de processen verdeeld over alle threads.

Je denkt nog teveel vanuit een Intel mindset. Denk fabrikant onafhankelijk.
Merethil @PStweak18 april 2026 12:45
Ik denk zelf vooral vanuit ARM omdat ik daar veel mee werk en vanuit AMD omdat dat in m'n pc zit. Alsnog: ik wil dat de sterkste cores m'n zware werk doen want dat kunnen ze het snelst. Dat bij m'n AMD alle cores even sterk zijn is makkelijk, maar zelfs AMD heeft onderscheid in de 4 en 4c die ik noemde, of in de CCD met 3D vcache, als je een X3D hebt. Elke workload moet op de best passende core gezet worden imo - als ik game dan graag de CCD met vcache, als ik programmeer dan laat ik het liefst al m'n cores hard werken en als ik alleen een video kijk dan graag alleen de "goedkoopste" cores (laag geklokt, minder stroom nodig omdat geen vcache) aan het werk.

Het is gewoon een stuk complexer dan jij het schetst.
dnat @Merethil19 april 2026 11:13
ik zou graag hebben dat ik daar niet over moet denken, helaas is een gewone win11 nog altijd niet capabel genoeg om altijd het correct gebruik van snelle en trage cores op x86. Al zeker niet als je maar enkele P cores hebt (vooral dus in Intel geval) en de marketing + benchmarks websites hun ding laat doen. Realitiet is verre van. In die scores zie je dat hier ook weer terugkomen, hoge benchmarks voor generieke taken van de sloot e-cores. In realiteit echte workload wil je de P cores, die sloot aan e-cores hebben dan geen nut, er zijn niet genoeg rand taken om af te handelen op die sloot.

Er gaat hier natuurlijk genoeg tweaker zijn die zijn uren wil spenderen in allerhande tooling en scripts om dat op te lossen, maar ooit gaat die tijd voorbij, geloof me

[Reactie gewijzigd door dnat op 19 april 2026 11:15]

bwerg @PStweak18 april 2026 12:15
Hoe leg je uit dat 4c cores anders zijn, maar hetzelfde presteren? Maar het blijft desinformatie
Dan heb je je niet goed ingelezen. Het is heel simpel en echt geen geheim, dus ik zou niet weten wat de desinformatie is.

Een Zen 4c-core is qua ontwerp identiek aan een Zen 4-core, maar is op een ander procedé gebakken waardoor die kleiner en zuiniger is. De maximale kloksnelheid wordt daardoor lager, en de maximale prestaties dus ook, maar de IPC (instructies per kloktik) is identiek. Bij gelijke kloksnelheid presteren Zen 4 en Zen 4C dus identiek.

P- en E-cores hebben daarentegen gewoon een totaal ander ontwerp. E-cores zijn veel kleiner en simpeler ontworpen, de IPC is daardoor lager en de prestaties dus ook. Ook bij gelijke kloksnelheid.
PStweak @bwerg18 april 2026 12:22
Dat stukje had geen betrekking op jou. Het ging over "een intel-adept foutieve info over een AMD architectuur te laten schrijven". (quote uit mijn eigen bericht)

Dus de vraag om dingen uit te leggen, waren ook niet richting jou. Sorry voor de onduidelijkheid...
Merethil @bwerg18 april 2026 11:57
Ik zeg ook nergens dat de architectuur tussen 4 en 4c verschilt; alleen dat er een verschil in snelheid is. De "big.LITTLE" die intel hier gebruikt is ook al jaren een ding bij ARM en ook daar gooien we al sinds het begin alle cores op één hoop omdat ze allemaal het werk van elke core kunnen verzetten, alleen de één een stuk sneller dan de ander.

Verder trouwens nul mening over beide aanpakken - zolang het werkt vind ik het prima. Toen de scheduler van Windows er nog niet goed mee overweg kon merkte je daar nog wel eens nadelige performance, maar daar hoor ik al jaren niets meer over. Gelukkig deed Linux het al goed voor de introductie van dit soort chips van Intel :P
PStweak @Merethil18 april 2026 14:08
Het staat er toch duidelijk in je eigen reactie. Dus waarom nu ontkennen.

Nul meting is wel een goede samenvatting van jouw reacties. ;-)
Merethil @PStweak18 april 2026 14:28
Ik snap nu hoe mijn laatste zin te lezen valt, en ik bedoelde met architectuur niet de 4 en 4c maar heb het dom omschreven - snelheid doelde op AMD en architectuur op Intel. Daarvoor sprak ik alleen van performanceverschil tussen 4 en 4c - de laatste zin had dus los moeten staan van de rest.

Als je m'n overige reacties op je berichten leest dan kan je daar prima uit opmaken dat ik weet waar ik het over heb gezien ik nu ~15 jaar in de IT zit en Tweakers sinds 2008 meemaak ;)
PStweak @bwerg18 april 2026 09:41
Bedankt voor het bevestigen van mijn vermoedens. Volgens mij worden de AMD 4c cores vaker afgeserveerd als economy cores zoals bij Intel maar ik zou een artikel moeten zoeken waarin dat bevestigd wordt. Ik kom er nog op terug ;-)
PStweak @Merethil18 april 2026 09:09
Nee, de AMD heeft 8 cores en 16 threads dus niet 1 thread voor elke core. Zen 4c cores leveren dezelfde prestaties als Zen 4.

Als core en thread hetzelfde betekenen, waarom zijn er verschillende woorden voor? Dit is niets nieuws, al zo sinds core2duo. Maar Intel heeft dit pad verlaten waardoor mensen een blikvernauwing krijgen, en de Intel architectuur op andere producenten (amd en arm) projecteren.

Als uit de test blijkt dat Intel beter is om games te draaien vanwege hogere single-core performance... Benoem dat. Het verhaal over multi-threading mag dan achterwege blijven want irrelevant. Immers de goedkopere AMD heeft 16 threads tegenover de Intel met 14 threads.
Merethil @PStweak18 april 2026 11:52
Maar dan ga je er van uit dat MST/Hyperthreading 100% schaalt, en dat doet het niet. Het zijn dus 8 cores, 16 threads tegen 14 cores. En dan kan het zomaar zijn dat die 14 cores wél beter presteren omdat er minder gedeelde resources tussen de daadwerkelijke cores zitten dan bij cores met MST.

Daarnaast is "multithreading" gewoon een heel normale term die al jaren (en ver voor de komst van hyperthreading/mst) gebruikt werd. Daarom snap ik ook niet zo goed waarom je hier een punt van maakt.
PStweak @Merethil18 april 2026 12:07
Windows ziet dat gewoon als 16 CPU's. En terecht, weten zij veel. Het kan een VM met 16 CPU's op een server of een workstation met 96 CPU's totaal zijn. Draaiend op 2 Ghz of 5 GHz. Who cares, geen reden voor paniek.

Ik wijt het aan slechte software/applicaties. Helaas heeft windows OS daarin geen functie.

Wat jij bedoelt is multi-tasking wat inderdaad al sinds de jaren 90 bestaat bij enkele OS zoals Win NT. En na de single core pentium 4 kreeg je Core/2/duo multi-threading. Iets dat nog niet is uitgevonden kan geen normale term zijn.

[Reactie gewijzigd door PStweak op 18 april 2026 12:23]

Merethil @PStweak18 april 2026 12:40
Er bestonden voor de core (2) duo al zat machines met meerdere cores en dat noemden we ook gewoon multithreading. Sterker nog; multithreading is ook gewoon het hebben van meerdere threads die continu afwisselend afgewerkt worden - iets wat al jaren gebeurde, zelfs op je single core pentium 1. Zie ook Wikipedia: Multithreading (computer architecture)

Als je in Windows kijkt zie je dat er makkelijk 2000+ threads tegelijk draaien, en toch heb je maar een minimaal aantal cores vergeleken met dat aantal. Dat is multithreading op OS-niveau.

Quote uit "Types" op die pagina:
The simplest type of multithreading occurs when one thread runs until it is blocked by an event that normally would create a long-latency stall. Such a stall might be a cache miss that has to access off-chip memory, which might take hundreds of CPU cycles for the data to return. Instead of waiting for the stall to resolve, a threaded processor would switch execution to another thread that was ready to run. Only when the data for the previous thread had arrived, would the previous thread be placed back on the list of ready-to-run threads.

[Reactie gewijzigd door Merethil op 18 april 2026 12:42]

Bolletje Moderator Harde Waren @PStweak18 april 2026 09:08
Bij Intel werkt het net wat anders: de cores bij de 245k moet je tellen dat 1 core, 1 thread oplevert. Dus heb je 6P cores.en 8 E-cores. Kom je op 14 threads uit. Bij de voorgaande generatie (14500k bijv), deden de P-cores nog Hyperthreading. Dan moest je P cores dubbel tellen voor de threads.

Tussen AMD en Intel (en zelfs Intel huidige generatie vs de vorige) is het daarom lastiger vergelijken. Moet je dus eigenlijk reviews en benchmarks bekijken. Vooral omdat het dan wat complexer wordt wanneer de P-cores en wanneer de E-cores worden ingezet. En om het nog wat lastiger te maken heeft Intel ook bij sommige modellen nog LP E-cores: een derde variant die wat zuiniger is dan E-cores tegenover wat minder performance.

Update: als toevoeging zie je het in de testresultaten van het artikel. 245K presteert goed en beter dan 14600k. Dus je moet niet aantal threads tellen, maar gewoon de prestaties meten. 245k kan het af met minder threads en toch nog de rest voorbij streven.

[Reactie gewijzigd door Bolletje op 18 april 2026 09:27]

PStweak @Bolletje18 april 2026 09:18
Ja, dat was mijn punt. AMD is goedkoper en heeft meer threads (16) maar Intel presteert beter in de tests. Blijkbaar is er meer aan de hand dan multi-threading en dien je dat dan nog in het artikel te benoemen als een verschilmaker.
Olaf van der Spek @PStweak18 april 2026 11:23
Ja, dat was mijn punt. AMD is goedkoper en heeft meer threads (16)
De 7500F is een 6C12T CPU, dus niet 8C16T.
De 8 E-cores van de 245K presteren dus beter dan wat SMT doet voor de 6 van de 7500F.
PStweak @Olaf van der Spek18 april 2026 11:37
Klopt, mijn fout. Maar prijs-performance is de Intel toch alleen interessant omdat hij in de aanbieding is (170 eur) 200 euro normale prijs. EOL?

De AMD is 108-130 euro afhankelijk van de winkel. En er zijn voldoende AMD cpu's goedkoop te vinden met 8 cores en meer. Met een upgrade pad binnen AM5 socket en AI en nog steeds onder de 200 euro. Ik probeer te denken als een budget PC koper.
Olaf van der Spek @PStweak18 april 2026 11:44
Maar prijs-performance is de Intel toch alleen interessant omdat hij in de aanbieding is (170 eur) 200 euro normale prijs. EOL?
Aanbieding? Hij lijkt al twee maanden beschikbaar voor 170 euro.
En er zijn voldoende AMD cpu's goedkoop te vinden met 8 cores en meer.
Vanaf 180 euro zo te zien. En in zowel gaming als werk lijkt de 245K dat te winnen.

categorie: Processors
LievenD @Olaf van der Spek18 april 2026 14:00
En in zowel gaming als werk lijkt de 245K dat te winnen.
In gaming wint de 245K dat zeker niet, tenminste als ik Hardware Unboxed mag geloven:

YouTube: Intel Core Ultra 5 245K Benchmarks, Oddly Slow For Gaming!

Ik snap dan ook niet waar de zogezegd goede gameresultaten van de 245K vandaan komen, misschien heeft het te maken met het gebruik van traag 5200 MHz geheugen op Ryzen 7000?
Olaf van der Spek @LievenD18 april 2026 14:10
In gaming wint de 245K dat zeker niet, tenminste als ik Hardware Unboxed mag geloven:
Ik ging uit van de "Tweakers CPU Gaming Prestatiescore 2026-1"
PStweak @Olaf van der Spek20 april 2026 06:53
Dat is de reden dat wetenschappers maanden voorbereiden voordat ze een test doen. Niet 1 keer test uitvoeren maar 1000 keer en dan de verdeling van verschillende resultaten. En als ze die hebben gaan ze diep nadenken over hoe dat te verklaren is. Dan doen ze nieuwe testen en dan gaan andere wetenschappers de test herhalen om te zien of ze dezelfde resultaten krijgen en dan durven ze een resultaat te publiceren. En daarin staat waarom ze aan hun eigen test-resultaat twijfelen en hoe dat kan verbeterd worden.
PStweak @Olaf van der Spek18 april 2026 11:57
Vandaar mijn opmerking EOL. Er moet een reden zijn dat Intel de prijs gehalveerd heeft...

Dat software nog niet optimaal gebruik maakt van 16 threads, klopt. Kwestie van tijd dat software ontwikkelaars hun werk eens gaan doen. AI is een goede stok achter de deur. En ARM processors ook. 16 threads is nu al niets bijzonders maar de ontwikkelingen zullen steeds sneller gaan en mensen zullen niet accepteren dat hun PC staat te idlen vanwege slechte software. Er is een keuze, op dit moment is alleen windows OS min of meer onmisbaar.
Cid Highwind @PStweak18 april 2026 13:06
Maakt het uit of deze EOL is? Een Intel platform is sowieso EOL op de dag dat het op de markt komt, plat gezegd. De kinderziektes zouden er nu echter wel uit moeten zijn, indien die er überhaupt waren. En hun beveiligingsproblemen waren niet zelden te herleiden tot hyper threading, wat men kennelijk niet meer toepast. Met E-cores op zich wel logisch en niet zonder succes als je de prestaties ziet.

Ik kan in de argumentatie van Tweakers wel meegaan. Dat de prijs lager is heeft er mee te maken dat Intel de underdog is na jaren van gebrekkige prestaties (tenzij je die als kachel meetelt). Daarnaast moet je ook onthouden dat ze voor best gevoelig zijn voor snel geheugen. Dus voor gaming kan een duurdere X3D van AMD onder de streep goedkoper zijn, indien je genoeg kunt sparen op RAM qua snelheid.
PStweak @Cid Highwind18 april 2026 13:15
:)

voorspelbare code alvast uitvoeren zonder controle.

what could go wrong?
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @PStweak18 april 2026 09:17
Met multithreaded prestaties bedoel ik de prestaties in programma's die goed gebruik kunnen maken van veel threads. Dat heeft niet per se iets te maken met of een processor hyperthreading / SMT ondersteunt.
PStweak @Tomas Hochstenbach18 april 2026 09:31
Bedankt voor je reactie! Het blijft natuurlijk een definitie-kwestie. Wat is veel? En persoonlijke voorkeur. Is die software daadwerkelijk goed wanneer ze op een 14 thread Intel beter draaien dan op een 16 thread AMD? Een benchmark is slechts een benchmark. Maar voor een budget build is 170 eur tegenover 108 wel een groot verschil. Daar kon je vorig jaar 16GB ipv 8GB ram voor kopen.
Merethil @PStweak18 april 2026 12:48
Maar die 108 euro is dus geen 16 threads zoals je al verteld werd. Daarnaast is er nog verschil in IPC - Die van de P-cores in de Intel-chip zijn volgens reviews hoger dan die in de Zen4 7500(F). En hogere IPC is hogere performance per core, en dus waarschijnlijk hogere performance in games aangezien die vaak ee beperkt aantal cores aanspreken.

Uiteindelijk is het het best wat ze hier doen: gewoon testen wat de uiteindelijke score is in games, productiviteit en op stroomverbruik, daarna kan je prima verzinnen wat je zelf het liefst hebt.
Merik 18 april 2026 13:35
Eigenlijk is een AM4 systeem nog steeds een goede optie, met b.v. Ryzen 5600X. De onderdelen zijn overal verkrijgbaar en op geheugen bespaar je flink.
AtariXLfanboy @Merik18 april 2026 14:43
Precies mijn gedachte. De CPU prestatie score is 50% van de duurste processors hier en de Game prestatie score zelfs 60%. Maar wel realiseren dat je dan niet voor het sloomste DDR4 geheugen moet gaan en dat tot op zekere hoogte (3600 MT/s is zo'n beetje de sweet spot) bij deze AMD processor transfers/s boven latency gaat. Die fout had ik dus een keer gemaakt. Gelukkig kon ik dat geheugen in een ander systeem kwijt heb alsnog snellere gekocht.

P.S. Uiteraard Dual channel!
kikibu @Merik18 april 2026 23:04
Yep, alle processors 5000 serie en daarboven zijn eigenlijk prima voor >60 fps gaming en productiviteit. En voor goedkope processors, die 60 fps is het belangrijkst. Het meeste van je budget moet gewoon gaan naar GPU en monitor.

[Reactie gewijzigd door kikibu op 18 april 2026 23:04]

marsian 18 april 2026 07:34
“ Houd er rekening mee dat de Core Ultra 5 245K wordt geleverd zonder koeler, óók in de Boxed-variant.

Een nadeel van deze processor is dat er geen nieuwe generaties processors meer zullen uitkomen voor de gebruikte socket 1700.“
De core ultra 5 is geen socket 1700 maar 1851

[Reactie gewijzigd door marsian op 18 april 2026 07:42]

PStweak @marsian18 april 2026 07:46
Gelukkig heeft de gemiddelde consument de beschikking over AI om duidelijkheid te verschaffen. Maar Intel maakt er wel een mijnenveld van met die vele sockets die niet compatible zijn.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @marsian18 april 2026 08:26
Scherp zo op de vroege morgen, opgelost!
marsian @Tomas Hochstenbach18 april 2026 09:16
Ik was al half blij met een mooie upgrade voor mijn socket 1700 😄
bwerg @PStweak18 april 2026 09:36
Onder een gemiddeld tweakers-artikel staan al snel 50+ reacties, jij verwacht dat de auteur op elk van die reacties persoonlijk gaat reageren, en dan nog een beetje snel ook? Nogal een verwaande insteek. :X

Wat je moet concluderen is dus: helemaal niks.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 18 april 2026 09:37]

Merik 18 april 2026 16:00
Maar die snelheden zijn gemiddeld ook wel een stukje beter dan ze eerst waren, met optimalisaties misschien.

Uit interesse, wat was je eerste geheugen, en was dat veel verschil? Ik heb nu een 5600X i.c.m. G.Skill Ripjaws, 3333MHz clock (van 3200) maar een beetje in dubio met overvolten of niet.
edit:
reactie op @AtariXLfanboy

[Reactie gewijzigd door Merik op 18 april 2026 16:00]

AtariXLfanboy @Merik18 april 2026 16:16
Op het internet zijn hier betere bronnen over, maar zover ik begrepen heb beinvloed de clocksnelheid van het geheugen direct de snelheid van de L3 cache. Het gaat dan om enkele procenten performance, maar enkele procent dat is best veel als je zo de scoreverschillen tussen cpu's hier ziet.
En wat overclocken kom het dan wel een beetje buiten de comfort zone van mijn kennis, maar dat zal ook met de latency te maken. Draai je de hogere overclock gaat de latency denk ik mee omhoog. Het is voor de stabiliteit van het systeem meestal niet aan te raden.

googleAI :
For the Ryzen 5 5600X, 3600MHz DDR4 is the "sweet spot" providing roughly 3–7% better performance in games and applications compared to 3200MHz, due to aligning with the Infinity Fabric clock.
/googleAI :

Maar wie weet sluit 3333 Mhz juist wel heel goed aan bij de fabric.

P.S. Qua prijs is dus de prijs tussen 3200 MT/s en 3600 MT/s variant niet zo groot dat het nieuw zin heeft bij AMD voor 3200 MT/s te gaan (bovenste is een dubieus slecht leverbaar aanbod)
categorie: Geheugen intern

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 18 april 2026 16:24]

Merik @AtariXLfanboy18 april 2026 18:01
Klopt daar zijn wel resources over, Tweakers ook maar kon de AM4 Ryzen / RAM vergelijkingstest niet vinden. Dacht dat het rond 3400MHz dus dat zou goed kunnen. Het verschil tussen 3200 en 3333 is er i.i.g. wel, dat kwam al terug in (enkele, niet alle) benchmarks voor mij.
AtariXLfanboy @Merik18 april 2026 22:47
Voor de echte OC goden is het zelfs mogelijk om het iets hoger te krijgen dan 3600, maar ik ging eerlijk gezegd uit van geheugen op stock speeds iig. Een verkeerde verhouding tussen de verschillende clocksnelheden in het systeem kan iig performance fluctuaties geven en dat is voor gaming denk ik vervelender. Veel succes met je getweak :)
Vlizzjeffrey 18 april 2026 19:06
Ziet er goed uit, zeker voor de prijs en al helemaal als ze nog ietsje zakken komende tijd. Concurrentie is goed voor de consument, het is nog geen 9800x3d niveau, maar het gat is wel verkleind.
MachIII 19 april 2026 17:26
En nu nog het beste goedkoopste geheugen.
Cliffke 19 april 2026 19:25
heb er dit weekend nog naar liggen kijken. die intel chip is echt goed en betaalbaar. En dan ging ik naar de ram kijken... de goesting om nieuwe pc te bestellen was snel voorbij |:(

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