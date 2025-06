DDR4-geheugen wordt tientallen procenten duurder door 'chaos in de markt'

De prijzen van DDR4-geheugen in de Pricewatch beginnen te stijgen, vaak met tientallen procenten. Daarmee worden de eerste effecten zichtbaar van wat marktonderzoeker TrendForce omschrijft als 'chaos' in de markt voor DDR4-chips.

De gemiddelde prijzen van de populairste 32GB-DDR4-kits van Corsair, G.Skill en Kingston stegen de afgelopen weken met respectievelijk 28, 59 en 62 procent. In de laagste prijzen zit minder beweging, doordat sommige winkels nog oude, goedkoop ingekochte voorraden hebben liggen, maar die raken in rap tempo op.

De prijsontwikkeling van de populairste 32GB-DDR4-3200-kits van Corsair, G.Skill en Kingston in de afgelopen maand. Bron: Tweakers Pricewatch

Marktonderzoeker TrendForce bevestigde woensdag zijn nieuwste verwachtingen. Het bureau voorspelt dat de prijzen van DDR4 in het tweede kwartaal tussen de 13 en 18 procent zullen stijgen, veel sterker dan eerder werd gedacht. Voor het derde kwartaal van dit jaar wordt een verdere prijsstijging van tussen de 18 en 23 procent verwacht. De marktonderzoeker noemt niet alleen de beperkte productiecapaciteit als oorzaak, maar ook hamstergedrag van grote pc-fabrikanten door de onzekere situatie rondom Amerikaanse importheffingen.

Twee grote fabrikanten stoppen DDR4-productie

De heftige marktreactie is ontstaan nadat zowel Samsung als Micron kort na elkaar aankondigden later dit jaar te gaan stoppen met de massaproductie van DDR4-chips. Die aankondiging deden ze niet in het openbaar, maar in communicatie aan klanten; een topman van Micron heeft dat inmiddels wel bevestigd in een interview. Deze grote maar ook relatief dure fabrikanten zagen naar verluidt geen brood meer in de productie van dit oudere type geheugen, onder meer door de hevige prijsconcurrentie van Chinese fabrikanten voor bijvoorbeeld het Llpddr4-geheugen in smartphones. Ze gaan wel door met de productie van specialistisch DDR4 voor bijvoorbeeld industriële toepassingen.

Doordat de productie van Samsung en Micron wegvalt, komt de volledige vraag naar DDR4 straks bij kleinere fabrikanten terecht. De fabrikanten in China focussen vooral op de interne markt, waardoor de internationale markt vooral bediend zal moeten worden door relatief kleine Taiwanese fabrikanten als Nanya en Winbond. De Chinese krant Economic Daily News meldde woensdag dat Nanya alle lopende offertes heeft ingetrokken, net als zijn open aanbod op de zogenaamde spotmarkt − vermoedelijk in de hoop op een later moment nog lucratievere deals te kunnen sluiten.

Prijzen waren historisch laag

De prijzen van DDR4-geheugen lagen al lange tijd erg laag. Geheugenkits van 32GB waren te koop voor iets meer dan 40 euro, terwijl je voor eenzelfde set in 2021 nog bijna 180 euro betaalde. De geheugenmarkt is een van de beste voorbeelden van het economische verschijnsel varkenscyclus, waarbij overschotten en tekorten elkaar afwisselen doordat de productiehoeveelheid niet snel kan worden aangepast. Als resultaat hiervan draaien geheugenfabrikanten tijdens magere jaren soms enorme verliezen, die gecompenseerd moeten worden in de 'vette jaren'.