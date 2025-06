DigiTimes: Micron stopt binnenkort met productie DDR4-geheugenchips

Micron heeft klanten naar verluidt geïnformeerd over de stopzetting van zijn DDR4-productie. De fabrikant zou de komende zes à negen maanden steeds minder van deze geheugenchips maken. Het bedrijf raadt zijn klanten aan om over te stappen naar de volgende generaties geheugenchips.

Micron neemt deze maatregel volgens DigiTimes omdat het steeds meer concurrentie van Chinese fabrikanten ondervindt. Deze bedrijven zouden de DDR4-modules goedkoper kunnen produceren. Het Amerikaanse bedrijf treedt hiermee volgens Tom's Hardware in de voetsporen van Samsung, dat eind april had aangekondigd dat het gaat stoppen met de productie van DDR4-geheugenchips, zodat het zich kan focussen op de productie van de nieuwere generatie geheugenmodules. Het Chinese CXMT had in mei van dit jaar eenzelfde soort aankondiging gedaan. Een topman van Micron zou ook aan DigiTimes hebben meegedeeld dat er in de nabije toekomst nog voorraadtekorten voor DDR4-chips kunnen optreden omdat de vraag naar de geheugenmodules nog hoog blijft.