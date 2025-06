AMD brengt stilletjes Ryzen 5 5500X3D uit in Latijns-Amerika

AMD heeft eerder deze maand de Ryzen 5 5500X3D uitgebracht. De fabrikant bevestigt dat zelf op zijn website. Het gaat om een lager geklokte versie van de Ryzen 5 5600X3D, die alleen bedoeld lijkt te zijn voor Latijns-Amerika.

Volgens de productpagina op de website van AMD is de Ryzen 5 5500X3D gebaseerd op de Zen 3-architectuur en de AM4-processorvoet. De cpu beschikt over zes cores en twaalf threads. De basisklok- en boostkloksnelheden bedragen respectievelijk 3GHz en 4GHz. Er is er 384kB L1-, 3MB L2-en 96MB L3-cache aanwezig. Met uitzondering van de kloksnelheden zijn de specificaties volledig identiek aan die van de Ryzen 5 5600X3D. Die heeft een baseclock van 3,3GHz en boost tot 4,4GHz. Ook de 105W-tdp is gelijk.

De Ryzen 5 5500X3D heeft een officiële releasedatum van 5 juni 2025. AMD's website verwijst naar 'Latam' als regio, ofwel Latijns-Amerika. Het ziet ernaar uit dat deze cpu met 3D V-Cache enkel beschikbaar zal zijn in die regio. Mogelijk komt daarin nog verandering; de Ryzen 5 5600X3D was aanvankelijk alleen bedoeld voor de Amerikaanse winkelketen Micro Center, maar is nu ook te koop bij het Duitse Mindfactory.

Het is opmerkelijk dat AMD nog steeds nieuwe AM4-processors uitbrengt. Met de introductie van Bristol Ridge in september 2016 is dit platform bijna negen jaar oud. Naast de Ryzen 5 5500X3D bestaat de X3D-line-up voor deze processorvoet uit de Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 7 5700X3D en 5800X3D.