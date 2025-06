'Beursgang Odido gebeurt op zijn vroegst in najaar 2025'

Odido krijgt op zijn vroegst in het najaar van 2025 een notering aan de Amsterdamse beurs. Dat zegt Het Financieele Dagblad op basis van drie anonieme bronnen. Het uitstel zou de eigenaren van het telecombedrijf meer geld moeten opleveren.

Het Financieele Dagblad schrijft dat Odido's eigenaren, de investeringsbedrijven Apax en Warburg Pincus, recent hebben besloten te wachten met de beursgang. Waar bronnen lang wezen op de zomer, lijkt het najaar nu waarschijnlijker. Dat geeft Odido meer tijd om zijn schulden af te bouwen, om zo de winstgevendheid te verhogen. Hierdoor hoeft het bedrijf bij de beursgang minder aandelen uit te geven om zijn schuldenlast te verlagen en kunnen de bestaande aandeelhouders een groter deel van hun belang verkopen.

De exacte timing van de notering zou nog niet zijn beslist. Volgens de bronnen van het FD is Odido in ieder geval niet bezorgd over de schommelingen op de beurzen door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump, omdat het telecombedrijf in Nederland actief is. Ook het aandeel van concurrent KPN bleef stabiel tijdens de onrust.

De beursgang van Odido moet een van de grootste van het jaar worden in Europa. Bloomberg schreef begin dit jaar dat de eigenaars ongeveer een miljard euro willen ophalen op de beurs. Eind november wees het persbureau op een totale waardering van zeven miljard euro. De vorige eigenaren, Tele2 en Deutsche Telekom, verkochten het toenmalige T-Mobile in 2022 voor 5,1 miljard euro aan Apax en Warburg Pincus. Onder de overname vielen ook de dochtermerken Ben, Simpel en Tele2 Thuis.