Storing bij Odido, Ben en Simpel komt door kabelbreuk - update

Klanten van Odido en dochterbedrijven Ben en Simpel ondervinden momenteel problemen door een storing. Via Allestoringen.nl komen tienduizenden meldingen binnen over problemen bij de drie providers. Odido meldt dat de storing veroorzaakt wordt door een kabelbreuk.

Odido erkent op zijn website dat er problemen zijn. "Momenteel kun je problemen ervaren met het mobiele netwerk op meerdere plekken in Nederland", zo schrijft de provider. Tegenover Tweakers schrijft een woordvoerder van Odido dat 'een deel' van de klanten in delen van Zeeland, rond Rotterdam en op plaatsen in Noord-Holland minder tot geen bereik heeft.

De provider heeft ontdekt dat een kabelbreuk door graafwerkzaamheden vlak bij Rotterdam de oorzaak van de storing is. Odido zegt 'dicht bij een oplossing' te zijn en verwacht dat alle diensten 'binnen afzienbare tijd' weer naar behoren zullen werken.

Het is de derde storing in drie dagen tijd voor Odido. Zondagavond en maandagmiddag klaagden gebruikers op Allestoringen.nl ook al over problemen. Odido zegt dat een DNS-storing die problemen veroorzaakte. Die storing heeft het bedrijf naar eigen zeggen sinds maandagavond volledig verholpen.

Update, 17 juni, 13.41 uur - Reactie van Odido toegevoegd

Update 2, 17 juni, 15.52 uur - Nieuwe reactie van Odido met de oorzaak van de storing toegevoegd