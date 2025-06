Signify brengt Philips Hue Wall Washer-lichtbalk en AI-assistent uit

Signify heeft de Philips Hue Play Smart Wall Washer uitgebracht. De opvolger van de Play-lichtbalk kost 200 euro. Verder is de eerder aangekondigde AI-assistent nu beschikbaar in de Benelux.

De Smart Wall Washer verscheen eerder deze maand al korte tijd op Amazon, maar is nu officieel aangekondigd. In tegenstelling tot de eerdere Play-lichtbalk maakt de Wall Washer gebruik van de ColorCast-technologie, waarmee Hue-lampen met overlappende leds gemixte kleuren kunnen projecteren op muren. Daarnaast zou de nieuwe lichtbalk bijna twee keer zo fel zijn als zijn voorganger en een drie keer breder oppervlak aan licht op de muur moeten schijnen.

De Hue Play Smart Wall Washer kan net als de eerdere lichtbalk de verlichting afstemmen op basis van muziek, beelden op tv of andere Hue-lichten. Het apparaat heeft een formaat van 15,7cm hoog en 9,1cm breed en komt per direct beschikbaar voor 200 euro. Een dubbelpakket kost 350 euro.

Verder laat Signify weten dat de AI-assistent die het bedrijf begin dit jaar aankondigde, vanaf nu beschikbaar is in Nederland, België en Luxemburg. Andere landen zijn in de komende maanden aan de beurt. Wel werkt de assistent alleen als de Hue-app is ingesteld op het Engels. Het is onduidelijk of de Nederlandse taal later beschikbaar komt. Gebruikers kunnen de assistent met spraak- en tekstcommando's vragen om de verlichting aan te passen aan de stemming of gelegenheid. In de toekomst moet het ook mogelijk worden om de assistent schema's en automatiseringen te laten aanmaken.