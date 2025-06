Meta test functie om spoilers te verbergen in Threads

Meta test een nieuwe functie in Threads waarmee gebruikers spoilers kunnen verbergen. Met de functie kunnen gebruikers tekst of foto's laten blurren. Deze worden pas weer zichtbaar als erop getikt of geklikt wordt.

Gebruikers kunnen teksten of afbeeldingen markeren en deze vervolgens met een knop als spoiler markeren, schrijft Instagram-directeur Adam Mosseri. Hij beweert dat Threads de enige app is met een dergelijk contentlabel. Overigens heeft ook Reddit een optie om tekst of afbeeldingen te blurren met een spoilertag. Engadget merkt op dat de functie nog niet breed beschikbaar lijkt te zijn.

Meta-topman Mark Zuckerberg kondigde eerder deze maand ook al aan dat Threads eigen dm's krijgt. Die zaten tot nu toe vast aan Instagram. De test loopt nu in Argentinië, Hongkong en Thailand. Als de test goed verloopt, zal de functie uitrollen naar meer landen. Wanneer dat precies gebeurt, is niet bekend.